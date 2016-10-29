قوة الردع السعودي تغلق قنوات الحوثي.. ومغردون: “الله يعطيكم العافية”

صحيفة المرصد: نجحت “قوة الردع السعودي” في إغلاق عدد من القنوات الحوثية التي عمدت التطاول المملكة وبث أخبار الشيعة وجماعة الحوثي.

وقالت صفحة قوة الردع على “تويتر” إنها نفذت عملية تطهير لقنوات الحوثي وأغلقت قناتين تابعه للمسيرة على اليوتيوب.وأظهرت الصفحة صور القناة الحوثية قبل وبعد الغلق.

من جهتهم أشاد مغردون بهذا الصنع ووجهوا رسالة لمن فعل ذلك عنوانها “الله يعطيكم العافية”، وانهالت التعليقات المادحة لقوة الردع.

وأشاد ناشط يدعي “ولد شيخ” بغلق القنوات باعثا برسالة لقوة الردع قائلا فيها: ” عمل في قمة الإبداع وفخم بكل صراحة”، مضيفا: “الله يسعدكم ويكتب أجركم”.

من جهته قال نايف الزهراني مادحا غلق القنوات: “بيض الله وجوهكم وقواكم الله وسدد الله رأيكم ، بوركت جهودكم فالوطن غالي ويستحق بذل الجهود لخدمته”.

وبدوره قال ناشط آخر يدعي أيمن الهتامي عن قوة الردع: “كفو بيض الله وجيهكم وجزاكم الله خير قطعتوا رأس شر وفتنه على المسلمين”.