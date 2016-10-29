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قوة الردع السعودي تغلق قنوات الحوثي.. ومغردون: “الله يعطيكم العافية”

29 أكتوبر, 2016 , 21:32 م
قوة الردع السعودي تغلق قنوات الحوثي.. ومغردون: “الله يعطيكم العافية”
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صحيفة المرصد: نجحت “قوة الردع السعودي” في إغلاق عدد من القنوات الحوثية التي عمدت التطاول المملكة وبث أخبار الشيعة وجماعة الحوثي.

وقالت صفحة قوة الردع على “تويتر” إنها نفذت عملية تطهير لقنوات الحوثي وأغلقت قناتين تابعه للمسيرة على اليوتيوب.وأظهرت الصفحة صور القناة الحوثية قبل وبعد الغلق.

من جهتهم أشاد مغردون بهذا الصنع ووجهوا رسالة لمن فعل ذلك عنوانها “الله يعطيكم العافية”، وانهالت التعليقات المادحة لقوة الردع.

وأشاد ناشط يدعي “ولد شيخ” بغلق القنوات باعثا برسالة لقوة الردع قائلا فيها: ” عمل في قمة الإبداع وفخم بكل صراحة”، مضيفا: “الله يسعدكم ويكتب أجركم”.

من جهته قال نايف الزهراني مادحا غلق القنوات: “بيض الله وجوهكم وقواكم الله وسدد الله رأيكم ، بوركت جهودكم فالوطن غالي ويستحق بذل الجهود لخدمته”.

وبدوره قال ناشط آخر يدعي أيمن الهتامي عن قوة الردع: “كفو بيض الله وجيهكم وجزاكم الله خير قطعتوا رأس شر وفتنه على المسلمين”.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    زائر

    لاشلت انامل يداكم نعم نشاطركم ذلك وتكفون عليكم بهم بماتستطيعون عليكم بمن خان الدار وغدر الجار ومن بعد صاروخ مكه حاربوهم بكل شئ.
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  2. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    نهير

    ممتاز ويعطيهم العافيه لكن المعلق ابو هههه وااا ''' ابو التكرار والمثاليه السامجه منصف الحق حقاني طقعاني وووو المعلق الوحيد في كل الاخبار هذا انا اكرهه
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  3. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    واحد عابر

    كفو ياابطال الله يعطيكم العافية عقبال ما نقطع رأس الافعى
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  4. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 22:39 م
    عدد التعليقات:419

    أبوخالد السعودي / الدمام

    لعنة الله على الحوثيين مطايا الفرس المجوس لعنهم الله
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  5. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    فهد

    مقاطعة المنتجات الفرس بجميع انواعها ايرأن مقاطعه
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  6. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    الجنوبي

    بيض الله وجيهكم... كثرت علينا قنوات ارافضه بشكل كبير الله يمحيهم..
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  7. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    ؟؟؟

    لم تفعل الدول المعادية للعرب والمسلمين مثل فعل هؤلاء الحوثة الخونة الكلاب
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  8. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    جنوبيه *

    قاطعوهم الله يقطعهم
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  9. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    خالد الزهراني

    الحوثيين زباله
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  10. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    فهد

    اللهم زد وبارك واجعل كيدهم في نحورهم الحوثيين ومن اعانهم من الفرس واجعل كيدهم في نحورهم
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  11. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    ههههههه

    استعينو بالله وستجدون يالسعودية أي قوة امامكم ستقهر باذن الله
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  12. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    عيد

    ماتشيخون عليهم بكره بيفتحون اضعاف قنواتهم الحاليه هؤلاء عفاريت
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  13. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    كيف

    القضاء على كل قنوات ايران واذنابهم الارهابيين خيار استراتيجي لا رجعه فيه
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  14. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    sa04

    قنوات ايران واذنابها في الأقمار العربية
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  15. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    فهد

    اللهم زد وبارك واجعل كيدهم في نحورهم الحوثيين ومن اعانهم من الفرس واجعل كيدهم في نحورهم
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  16. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    صامل

    الاغلاق لايفيد لكن اظهار الحق وقوة الحجة هو الاصح على المدى الطويل .
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  17. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    مافهمت شي
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