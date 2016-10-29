قوة الردع السعودي تغلق قنوات الحوثي.. ومغردون: “الله يعطيكم العافية”

صحيفة المرصد: نجحت “قوة الردع السعودي” في إغلاق عدد من القنوات الحوثية التي عمدت التطاول المملكة وبث أخبار الشيعة وجماعة الحوثي.
وقالت صفحة قوة الردع على “تويتر” إنها نفذت عملية تطهير لقنوات الحوثي وأغلقت قناتين تابعه للمسيرة على اليوتيوب.وأظهرت الصفحة صور القناة الحوثية قبل وبعد الغلق.
من جهتهم أشاد مغردون بهذا الصنع ووجهوا رسالة لمن فعل ذلك عنوانها “الله يعطيكم العافية”، وانهالت التعليقات المادحة لقوة الردع.
وأشاد ناشط يدعي “ولد شيخ” بغلق القنوات باعثا برسالة لقوة الردع قائلا فيها: ” عمل في قمة الإبداع وفخم بكل صراحة”، مضيفا: “الله يسعدكم ويكتب أجركم”.
من جهته قال نايف الزهراني مادحا غلق القنوات: “بيض الله وجوهكم وقواكم الله وسدد الله رأيكم ، بوركت جهودكم فالوطن غالي ويستحق بذل الجهود لخدمته”.
وبدوره قال ناشط آخر يدعي أيمن الهتامي عن قوة الردع: “كفو بيض الله وجيهكم وجزاكم الله خير قطعتوا رأس شر وفتنه على المسلمين”.
تعليقات ( 17 )
زائرلاشلت انامل يداكم نعم نشاطركم ذلك وتكفون عليكم بهم بماتستطيعون عليكم بمن خان الدار وغدر الجار ومن بعد صاروخ مكه حاربوهم بكل شئ.
نهيرممتاز ويعطيهم العافيه لكن المعلق ابو هههه وااا ''' ابو التكرار والمثاليه السامجه منصف الحق حقاني طقعاني وووو المعلق الوحيد في كل الاخبار هذا انا اكرهه
واحد عابركفو ياابطال الله يعطيكم العافية عقبال ما نقطع رأس الافعى
عدد التعليقات:419
أبوخالد السعودي / الدماملعنة الله على الحوثيين مطايا الفرس المجوس لعنهم الله
فهدمقاطعة المنتجات الفرس بجميع انواعها ايرأن مقاطعه
الجنوبيبيض الله وجيهكم... كثرت علينا قنوات ارافضه بشكل كبير الله يمحيهم..
؟؟؟لم تفعل الدول المعادية للعرب والمسلمين مثل فعل هؤلاء الحوثة الخونة الكلاب
جنوبيه *قاطعوهم الله يقطعهم
خالد الزهرانيالحوثيين زباله
فهداللهم زد وبارك واجعل كيدهم في نحورهم الحوثيين ومن اعانهم من الفرس واجعل كيدهم في نحورهم
هههههههاستعينو بالله وستجدون يالسعودية أي قوة امامكم ستقهر باذن الله
عيدماتشيخون عليهم بكره بيفتحون اضعاف قنواتهم الحاليه هؤلاء عفاريت
كيفالقضاء على كل قنوات ايران واذنابهم الارهابيين خيار استراتيجي لا رجعه فيه
sa04قنوات ايران واذنابها في الأقمار العربية
فهداللهم زد وبارك واجعل كيدهم في نحورهم الحوثيين ومن اعانهم من الفرس واجعل كيدهم في نحورهم
صاملالاغلاق لايفيد لكن اظهار الحق وقوة الحجة هو الاصح على المدى الطويل .