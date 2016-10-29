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بالفيديو : النصر يهزم الفيصلي بهدفين مقابل هدف

29 أكتوبر, 2016 , 21:56 م
بالفيديو : النصر يهزم الفيصلي بهدفين مقابل هدف
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صحيفة المرصد : فاز النصر فوزاً صعباً وغالياً على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة و أحرز هدف الفيصلي محترفه لويز غوستافو عند الدقيقة الـ 13، و حقق إيفان توميتشاك هدفه عند الدقيقة (21) ثم أضاف نايف هزازي الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة (45).



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    في الصميم

    اجلد يا عالمي في عودته ناس بتنحاس ...
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  2. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 22:53 م
    عدد التعليقات:4240

    العنيد

    مبروك للامة النصراوية ولا عزاء للحاقدين الطواقي !!
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  3. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    نصر التحدي

    مبروك لكل نصراوي عالمي والقادم أفضل بإذن الله ...
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  4. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    نصر التحدي

    مبروك لكل نصراوي عالمي والقادم افضل بإذن الله ....
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  5. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    .

    يا التميمي وأنتم ما قدمكم في المباراة السابقة للاتحاد أمام الشباب إلا الحكم المحلي ولكن يا فرحة ما تمت يا سنيفر ورجعت النمور وألتهمت التونة الزقاء
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  6. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:4240

    العنيد

    التميمي // بالله صرف نفسك يامسكااااااارا
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  7. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:4240

    العنيد

    التميمي // هذا مجلس عقال وكبار .الطواقي بطرف المجلس ولي نام عشان مدارسهم طلاب المتوسطه😁😁😁😁
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  8. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    قوطي نيفيا

    أسوء ( ويكند ) مر على الطواقي , بعد ويكند ( سيدني ) , اشتقنا ي نيشيمورا والله اشتقنا ,,
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  9. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 22:35 م
    عدد التعليقات:4240

    العنيد

    اضن الفيصلي عندهم أعتقاد تفوز أوتتعادل مع النصر بطوله..ياهم يستقعدون قدام العالمي
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  10. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 22:34 م
    عدد التعليقات:4240

    العنيد

    مبرووووك للعالمي والعالميون...
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  11. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 22:24 م
    عدد التعليقات:419

    أبوخالد السعودي / الدمام

    حبيبي النصر ان شاء الله بطل الدوري
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  12. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    مواطن

    فيه ناس كل مبارة يتكلمون عن التحكيم وانا متاكد انهم ماشافوا المباراة بس مع الخيل ياشقرا
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  13. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    برازيلي مسلم

    العالمي مرعب فاز بأقل مجهود ِِِِ المونديالي مخيف فاز على الطواقي بأقل مجهود ِِِِ شكرا لصحيفة المرصد وجمهورها
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  14. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    ضمير الناس

    اللهم وفق النصردائماًلماتحب وترضى ***
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  15. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    التميمي

    يا أخوي فيه بيع مباريات بس كذا عيني عينك وين الاتحاد السعودي من التحقيق مع حارس الفيصلي اشتغل الدفع الخماسي لإنعاش الأصفر الصغير
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  16. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    ااببووححمموودد

    الحمد لله رب العالمين , مبروك للعالميات والعالمين .. المفروض اهداف اكثر .. لكن للحكم المحلي رأي آخر .. يمكن خوفا على مركز الهلال بعد الغاء الحروف الهجائية !
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  17. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    ارز 👊 نجد

    الدعاء للجنود بالحدود الحنوبية وللاسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  18. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    اللهم انصر الاسلام والمسلمين
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  19. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    الف مبروووك يا جمهور العالمي
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  20. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    مواطن

    الف مبروك للعالمي وخطوة خطوة بإذن الله رجع نصر البطولات
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  21. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    نصراوي للنخاع

    الف مبروووك الفوز للعالمي😜👌💙💛
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  22. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    نصراوي شرقاوي

    مبروك يا عالمي
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