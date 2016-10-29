بالفيديو : النصر يهزم الفيصلي بهدفين مقابل هدف

صحيفة المرصد : فاز النصر فوزاً صعباً وغالياً على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة و أحرز هدف الفيصلي محترفه لويز غوستافو عند الدقيقة الـ 13، و حقق إيفان توميتشاك هدفه عند الدقيقة (21) ثم أضاف نايف هزازي الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة (45).
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تعليقات ( 22 )
في الصميماجلد يا عالمي في عودته ناس بتنحاس ...
عدد التعليقات:4240
العنيدمبروك للامة النصراوية ولا عزاء للحاقدين الطواقي !!
نصر التحديمبروك لكل نصراوي عالمي والقادم أفضل بإذن الله ...
نصر التحديمبروك لكل نصراوي عالمي والقادم افضل بإذن الله ....
.يا التميمي وأنتم ما قدمكم في المباراة السابقة للاتحاد أمام الشباب إلا الحكم المحلي ولكن يا فرحة ما تمت يا سنيفر ورجعت النمور وألتهمت التونة الزقاء
عدد التعليقات:4240
العنيدالتميمي // بالله صرف نفسك يامسكااااااارا
عدد التعليقات:4240
العنيدالتميمي // هذا مجلس عقال وكبار .الطواقي بطرف المجلس ولي نام عشان مدارسهم طلاب المتوسطه😁😁😁😁
قوطي نيفياأسوء ( ويكند ) مر على الطواقي , بعد ويكند ( سيدني ) , اشتقنا ي نيشيمورا والله اشتقنا ,,
عدد التعليقات:4240
العنيداضن الفيصلي عندهم أعتقاد تفوز أوتتعادل مع النصر بطوله..ياهم يستقعدون قدام العالمي
عدد التعليقات:4240
العنيدمبرووووك للعالمي والعالميون...
عدد التعليقات:419
أبوخالد السعودي / الدمامحبيبي النصر ان شاء الله بطل الدوري
مواطنفيه ناس كل مبارة يتكلمون عن التحكيم وانا متاكد انهم ماشافوا المباراة بس مع الخيل ياشقرا
برازيلي مسلمالعالمي مرعب فاز بأقل مجهود ِِِِ المونديالي مخيف فاز على الطواقي بأقل مجهود ِِِِ شكرا لصحيفة المرصد وجمهورها
ضمير الناساللهم وفق النصردائماًلماتحب وترضى ***
التميمييا أخوي فيه بيع مباريات بس كذا عيني عينك وين الاتحاد السعودي من التحقيق مع حارس الفيصلي اشتغل الدفع الخماسي لإنعاش الأصفر الصغير
ااببووححممووددالحمد لله رب العالمين , مبروك للعالميات والعالمين .. المفروض اهداف اكثر .. لكن للحكم المحلي رأي آخر .. يمكن خوفا على مركز الهلال بعد الغاء الحروف الهجائية !
ارز 👊 نجدالدعاء للجنود بالحدود الحنوبية وللاسلام والمسلمين
مواطنالف مبروك للعالمي وخطوة خطوة بإذن الله رجع نصر البطولات
نصراوي للنخاعالف مبروووك الفوز للعالمي😜👌💙💛
نصراوي شرقاويمبروك يا عالمي