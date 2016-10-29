بالفيديو : النصر يهزم الفيصلي بهدفين مقابل هدف

صحيفة المرصد : فاز النصر فوزاً صعباً وغالياً على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة و أحرز هدف الفيصلي محترفه لويز غوستافو عند الدقيقة الـ 13، و حقق إيفان توميتشاك هدفه عند الدقيقة (21) ثم أضاف نايف هزازي الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة (45).