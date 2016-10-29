بالفيديو : عمر السومة يقود الأهلي لاكتساح مرمى الخليج بسوبر هاتريك مقابل هدف

صحيفة المرصد :حقق الأهلي فوزاً غالياً على ضيفه الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، قام عمر السومة بإحراز الهدف الأول للأهلي من تسديدة قوية من ضربة ثابتة عند الدقيقة (7) من الشوط الأول ، وأضاف الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة الـ (14) من ذات الشوط، وقلص المحترف جادسون سانتوس النتيجة بإحراز الهدف الأول للخليج عند الدقيقة (18) من ذات الشوط، وأضاف السومة الهدف الثالث عند الدقيقة (70) و أتمهم السومة بالهدف الرابع له ولفريقه عند الدقيقة (73) وأصبح عمر السومة هداف الأهلي، بالهدفين الذين أحرزهما في الشوط الأول في شباك الخليج، أعظم هداف أجنبي في تاريخ دوري المحترفين السعودي بوصوله للهدف رقم 59 متجاوزاً هداف الفتح السابق دوريس سالومو 56 هدف.