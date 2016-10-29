بالفيديو.. لحظة رؤية والدي التوأم ” السوداني السيامي ” لطفليهما منفصلين

صحيفة المرصد:أعلن الدكتور عبد الله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي المشرف على علمية فصل التوأم السوداني السيامي وضاح ورماح الانتهاء من فصل التوأمين بنجاح بفضل الله، التي جرت بالمملكة.
وأضاف الربيعة أنه لم يتبقى سوى إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجراح التي تستغرق ساعتين تقريبا.
وأكد الربيعة أن المرحلة الخطيرة والحساسة وعملية الفصل انتهت بفضل الله، سائلا الله أن يخرج التوأمين بصحة وسلامة ويعودان لبلديهما بجوازي سفر منفصلين.
وأظهر مقطع فيديو لحظة خروج الطفلين من غرفة العمليات لنقلهم إلى العناية المركزة للأطفال، ورؤية والدي التوأم لطفليهما لأول مره على سريرين منفصلين .
تعليقات ( 8 )
بدورصادق ياتعليق7سبحان الله احسهم من احسن الشعوب اخلاقهم رفيعه ويستهلون كل خير ونسأل الله لهم الشفاء العاجل
عابرونالله يحفظهم ويقومون بأفضل حال .. هذا شي طبيعي مافيها منه السودانيين اخوانا وهم من اطيب الشعوب العربيه والاسلاميه لايحملون ضغن ولا احقاد على اي بلد
سار888ألحمد لله على السلامه بلد الخير والانسانيه سيبقى شامخآ الى يوم ألقيامه باذن الله
أم عمرالله يتمم لهما العافيه.
ااببووححممووددالحمد لله .. على نجاح العملية .. اللهم اعز بلد الحرمين !!
مع الخيلجزاكم الله خير والله بلد زي هاذي ماتنضام باذن الله الله يحميكم من كل مكروه والحقد والحسد هو اللي دفع بالاخرين لتدبير المكائد لهذه البلاد الطاهرة
فهد الحارثيالحمدلله اولن واخيرن
الله يجعلها بميزان حسنات الملك سلمان والملك عبدالله رحمه اللهحكام السعودية الله يجزاهم خير هاذي الدوله فعلا هي قبله العالم الاسلامي والانساني