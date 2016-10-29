بالفيديو.. لحظة رؤية والدي التوأم ” السوداني السيامي ” لطفليهما منفصلين

صحيفة المرصد:أعلن الدكتور عبد الله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي المشرف على علمية فصل التوأم السوداني السيامي وضاح ورماح الانتهاء من فصل التوأمين بنجاح بفضل الله، التي جرت بالمملكة.

وأضاف الربيعة أنه لم يتبقى سوى إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجراح التي تستغرق ساعتين تقريبا.

وأكد الربيعة أن المرحلة الخطيرة والحساسة وعملية الفصل انتهت بفضل الله، سائلا الله أن يخرج التوأمين بصحة وسلامة ويعودان لبلديهما بجوازي سفر منفصلين.

وأظهر مقطع فيديو لحظة خروج الطفلين من غرفة العمليات لنقلهم إلى العناية المركزة للأطفال، ورؤية والدي التوأم لطفليهما لأول مره على سريرين منفصلين .