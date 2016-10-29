الأجهزة الأمنية تعتقل إيرانيا متورطا في قضايا “ إرهاب ”

صحيفة المرصد: تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد العناصر الإرهابية، بعد أن وُضع مؤخرًا بقوائم الإرهابيين الإيرانيين المتهمين في قضايا أمن الدولة.
و قال مصدر أمني سعودي “إن إجمالي الإيرانيين المطلوبين والموضوعين على قوائم الإرهاب بالمملكة بلغ 4 أشخاص” ، وفقاً لصحيفة الوطن أون لاين.
وكانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السعودية، نجحت في مطلع يونيو الماضي، في الكشف عن الجواسيس المرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني( السافاك) والقبض عليهم وإحالتهم للجهات التحقيقية والعدلية.
تعليقات ( 23 )
خنبوقه ماغيره صدوهانزلو القصاص بالارهابيين الايرانيين فورآ
محد قال ليحاكموه كما يحاكمون المعتقلين لديهم بلا رحمه ولاشفقه ...
ابو امتنانالسيف الاملح
يح يحوالله ياالرحال شكلك انت الجاسوس وقلم العفن ومنهم على شاكلتكم
جابرطلعوا عينه ملعون اللوالدين وامضغوها وابصقوها في وجهه واحرقوا حررررررق
سيرايفواشبوا النار فيه وارسلوه للخميني الرافضي الوضيع ابن الحرام
واضحاحرقوه حي ابن الحرام رافضي قذر يلعنه ويلعن وليه السفيه خامئني
بلوتوتنظيف البلاد العربية من الارهابيين الايرانيين واذنابهم خيار استراتيجي لا رجعه فيه
الخالديمتاخرين جدا كان عملاء ايران في القطيف مسيطر على البحر خليج العربي تهريب ايرانين والأسلحة والمخدرات وغيرها حدود في البحر قريب جدا على حدودا خاصة القطيف
خليجيمن المزارات
aliادعسوا على المجوس لا ترحمونهم الله لا يرحمهم
عدد التعليقات:5730
الرحااالهذا جاسوس وبياخذ حقه..البلاء واشد البلاء من خونة الوطن..يبيعون دينهم وضميرهم من اجل زعزعة دولة تربوا فيها واكلوا من خيرها..انهم الكلاب الدواعش
يح يحارجو التشهير فيهم هاولا المجرمين وبعد قتلهم تصليبهم تعزير ردا على عملا طهران بان هذا مصيركم ياايها الخونه
هههههههواصلو كثرو منهم ويا ليت قصاصهم على العلن ليرتدع الاخرون
زائركفو من عناصر تلك الاجهزه الامنيه والاستخباريه عمل جبار يشكرون عليه في القبض على مسجل خطر وارهابي نرجو تسجيل اعترافه للمستقبل وارسالها الى خامني المجوسي.
ابو معاذماله داعي الاعلان امسكوه وحققوا معه واكرموه بكل سريه وشوفوا غيره يعني اشتغلوا على سكاتي
خليجيمخالف
بردقان (نايت شفت)يبدو انه ايراني من اصل ...درقن درقن !!
عدد التعليقات:12303
برق الحرم((((((( بوركت الايادي ...........بوركت الايادي .........بوركت الايادي )))))))
فهدالجويانانسفو راسه لابوه لابو كلب كل مجوسي تعاملو مع المجوس بحزم وحذرو وانتبهو للعماله النجسه وبالذات الزيدي والسوري واللبناني والمصري واعطو ولد البلد الفرصه