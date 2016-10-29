الأجهزة الأمنية تعتقل إيرانيا متورطا في قضايا “ إرهاب ”

صحيفة المرصد: تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد العناصر الإرهابية، بعد أن وُضع مؤخرًا بقوائم الإرهابيين الإيرانيين المتهمين في قضايا أمن الدولة.

و قال مصدر أمني سعودي “إن إجمالي الإيرانيين المطلوبين والموضوعين على قوائم الإرهاب بالمملكة بلغ 4 أشخاص” ، وفقاً لصحيفة الوطن أون لاين.

وكانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السعودية، نجحت في مطلع يونيو الماضي، في الكشف عن الجواسيس المرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني( السافاك) والقبض عليهم وإحالتهم للجهات التحقيقية والعدلية.