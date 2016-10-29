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الأجهزة الأمنية تعتقل إيرانيا متورطا في قضايا “ إرهاب ”

29 أكتوبر, 2016 , 22:55 م
الأجهزة الأمنية تعتقل إيرانيا متورطا في قضايا “ إرهاب ”
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صحيفة المرصد: تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد العناصر الإرهابية، بعد أن وُضع مؤخرًا بقوائم الإرهابيين الإيرانيين المتهمين في قضايا أمن الدولة.

و قال مصدر أمني سعودي “إن إجمالي الإيرانيين المطلوبين والموضوعين على قوائم الإرهاب بالمملكة بلغ 4 أشخاص” ، وفقاً لصحيفة الوطن أون لاين.

وكانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السعودية، نجحت في مطلع يونيو الماضي، في الكشف عن الجواسيس المرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني( السافاك) والقبض عليهم وإحالتهم للجهات التحقيقية والعدلية.



تعليقات ( 23 )

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  1. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    خنبوقه ماغيره صدوه

    انزلو القصاص بالارهابيين الايرانيين فورآ
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  2. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    محد قال لي

    حاكموه كما يحاكمون المعتقلين لديهم بلا رحمه ولاشفقه ...
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  3. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    ابو امتنان

    السيف الاملح
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  4. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    يح يح

    والله ياالرحال شكلك انت الجاسوس وقلم العفن ومنهم على شاكلتكم
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  5. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    جابر

    طلعوا عينه ملعون اللوالدين وامضغوها وابصقوها في وجهه واحرقوا حررررررق
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  6. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    سيرايفوا

    شبوا النار فيه وارسلوه للخميني الرافضي الوضيع ابن الحرام
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  7. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    امثال قلم ايران والرحاااال ومن هم على شاكلتهم والذين يدافعون عن ايران وحزب الشيطان لابد من متابعتهم فهؤلاء اشد خطرا
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  8. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    جزاكم الله خير وحفظ لكم أحبتكم يا من تساهمون في حفظ أمن بلدنا
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  9. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    واضح

    احرقوه حي ابن الحرام رافضي قذر يلعنه ويلعن وليه السفيه خامئني
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  10. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    بلوتو

    تنظيف البلاد العربية من الارهابيين الايرانيين واذنابهم خيار استراتيجي لا رجعه فيه
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  11. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    الخالدي

    متاخرين جدا كان عملاء ايران في القطيف مسيطر على البحر خليج العربي تهريب ايرانين والأسلحة والمخدرات وغيرها حدود في البحر قريب جدا على حدودا خاصة القطيف
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  12. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    خليجي

    من المزارات
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  13. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    ali

    ادعسوا على المجوس لا ترحمونهم الله لا يرحمهم
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  14. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 23:18 م
    عدد التعليقات:5730

    الرحااال

    هذا جاسوس وبياخذ حقه..البلاء واشد البلاء من خونة الوطن..يبيعون دينهم وضميرهم من اجل زعزعة دولة تربوا فيها واكلوا من خيرها..انهم الكلاب الدواعش
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  15. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    يح يح

    ارجو التشهير فيهم هاولا المجرمين وبعد قتلهم تصليبهم تعزير ردا على عملا طهران بان هذا مصيركم ياايها الخونه
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  16. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    ههههههه

    واصلو كثرو منهم ويا ليت قصاصهم على العلن ليرتدع الاخرون
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  17. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    زائر

    كفو من عناصر تلك الاجهزه الامنيه والاستخباريه عمل جبار يشكرون عليه في القبض على مسجل خطر وارهابي نرجو تسجيل اعترافه للمستقبل وارسالها الى خامني المجوسي.
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  18. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    ابو معاذ

    ماله داعي الاعلان امسكوه وحققوا معه واكرموه بكل سريه وشوفوا غيره يعني اشتغلوا على سكاتي
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  19. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    في غيره كثيررر تابع للموساد والسافاك والسي اي ايه
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  20. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    خليجي

    مخالف
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  21. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    بردقان (نايت شفت)

    يبدو انه ايراني من اصل ...درقن درقن !!
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  22. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 23:05 م
    عدد التعليقات:12303

    برق الحرم

    ((((((( بوركت الايادي ...........بوركت الايادي .........بوركت الايادي )))))))
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  23. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    فهدالجويان

    انسفو راسه لابوه لابو كلب كل مجوسي تعاملو مع المجوس بحزم وحذرو وانتبهو للعماله النجسه وبالذات الزيدي والسوري واللبناني والمصري واعطو ولد البلد الفرصه
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