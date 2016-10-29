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أمانة الرياض تمنح أصحاب عربات الأطعمة تصاريح رسمية للعمل – صورة

29 أكتوبر, 2016 , 23:23 م
أمانة الرياض تمنح أصحاب عربات الأطعمة تصاريح رسمية للعمل – صورة
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صحيفة المرصد:دعت أمانة منطقة الرياض أصحاب عربات الأطعمة لبيع الوجبات السريعة زيارة الإدارة العامة لصحة البيئة للكشف على عرباتهم تمهيداً لمنحهم الترخيص اللازم لممارسة نشاط بيع الأطعمة والوجبات.

وأكد م. سليمان البطحي وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات، أن هذه الخطوة تأتي دعماً من الأمانة لأصحاب المشاريع الصغيرة من الافراد السعوديين، واتاحة الفرصة لهم في مزاولة هذه الأنشطة وفق ضوابط تضمن صحة وسلامة الاطعمة المقدمة، وذلك انطلاقاً من الدور الاجتماعي للأمانة تجاه أبناء الوطن، داعياً أصحاب تلك العربات التفضل بمراجعة مقر إدارة صحة البيئة بسوق الشمال بحي المروج من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً للكشف على العربات من قبل المختصين للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، تمهيدا لمنحهم التراخيص التي تؤهلهم لممارسة نشاط بيع الأطعمة والوجبات السريعة بشكل نظامي.

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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    والله شي جدا طيب

    فتح المجال للمواطن يترزق . لكن ياخوفي بعض الناس طماع يحط السيارة باسمه واللي يشتغل هندي . او يتعامل مع احد المطاعم ويغش خلق الله . وكأنك يابو زيد ماغزية
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  2. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    اهم شي النظافه والترتيب والنفس الطيبه مو شرط شكل جمالي الواحد يبغى يسترزق يكون نفسه بعربه وبعد كذا يفتح محل بإذن ربي الله يرزق الجميع ويبارك لنا ولكم
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  3. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    أبو محمد

    التجارة فيها خير (قال عليه الصلاة والسلام تسعة اعشار الرزق في التجارة) ، المهم النظافة وتكون السيارة جمبلة والطعام نظيف راح تكسبو ذهب وإبن البلد اولي بخير بلده وانت اشتغل بكراعينك لاتستقر علي غيرك ،،
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  4. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    توت

    نطلب بكريم وابورا لا الشعب السعودي وخصوصن طلاب الجامعه
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  5. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    ابو محمد

    ضروري تكون العربات حديثة ولها ديكور فني ولا تسئ للمنظر العام مثل أوروبا وأمريكا
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  6. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    سداح

    تحذير : يحب على الأمانة التشديد و وضع شرط أساسي وهو انه يجب على السعودي ان يعمل بنفسه أو لا يمنح تصريح حتى لا يقوم ببيعها لأجنبي
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  7. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    متابع

    العربات موجود من زمان عندنا في مكه في امكان الكشتات
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  8. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    أردني نشمي

    ممتاز جداً نصيحة للسعوديين يا اخوان التجارة فيها خَيذ كثير المهم النظافة وتكون العربة والطعام مميزة راح تكسبو دهب وانتو أولى بخير وطنكم
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  9. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    خليجي

    جيد وتشكر عليه امانة الرياض بقوة يجب تعميمه بجميع الامانات ويشترط من يعمل مواطنين يجب ان تطبق رؤية 2030 توطين الاعمال مواطنون يقدمو ماكولات في الاماكن العامة يجب حمايتهم تشجيع منع الاجنبي من منافستهم
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  10. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    عابرة سبيل

    شئ جميل من الأمانة لدعم أصحاب العربات المتنقلة والعمل الشريف لاصحاب تلك العربات من السعوديين الله يرزقهم
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  11. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    توت

    نطلب بكريم وابورا لا الشعب السعودي وخصوصن طلاب الجامعه
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  12. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    جداوي

    السعوديين بياخذوا التصاريح بأسمائهم ويبيعوها لأجانب ... يجب ان يعمل صاحب التصريح بالعربة او يسحب منه ... او كأنك يابو زيد ماغزيت
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