أمانة الرياض تمنح أصحاب عربات الأطعمة تصاريح رسمية للعمل – صورة

صحيفة المرصد:دعت أمانة منطقة الرياض أصحاب عربات الأطعمة لبيع الوجبات السريعة زيارة الإدارة العامة لصحة البيئة للكشف على عرباتهم تمهيداً لمنحهم الترخيص اللازم لممارسة نشاط بيع الأطعمة والوجبات.
وأكد م. سليمان البطحي وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات، أن هذه الخطوة تأتي دعماً من الأمانة لأصحاب المشاريع الصغيرة من الافراد السعوديين، واتاحة الفرصة لهم في مزاولة هذه الأنشطة وفق ضوابط تضمن صحة وسلامة الاطعمة المقدمة، وذلك انطلاقاً من الدور الاجتماعي للأمانة تجاه أبناء الوطن، داعياً أصحاب تلك العربات التفضل بمراجعة مقر إدارة صحة البيئة بسوق الشمال بحي المروج من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً للكشف على العربات من قبل المختصين للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، تمهيدا لمنحهم التراخيص التي تؤهلهم لممارسة نشاط بيع الأطعمة والوجبات السريعة بشكل نظامي.
تعليقات ( 12 )
والله شي جدا طيبفتح المجال للمواطن يترزق . لكن ياخوفي بعض الناس طماع يحط السيارة باسمه واللي يشتغل هندي . او يتعامل مع احد المطاعم ويغش خلق الله . وكأنك يابو زيد ماغزية
أبو محمدالتجارة فيها خير (قال عليه الصلاة والسلام تسعة اعشار الرزق في التجارة) ، المهم النظافة وتكون السيارة جمبلة والطعام نظيف راح تكسبو ذهب وإبن البلد اولي بخير بلده وانت اشتغل بكراعينك لاتستقر علي غيرك ،،
توتنطلب بكريم وابورا لا الشعب السعودي وخصوصن طلاب الجامعه
ابو محمدضروري تكون العربات حديثة ولها ديكور فني ولا تسئ للمنظر العام مثل أوروبا وأمريكا
سداحتحذير : يحب على الأمانة التشديد و وضع شرط أساسي وهو انه يجب على السعودي ان يعمل بنفسه أو لا يمنح تصريح حتى لا يقوم ببيعها لأجنبي
متابعالعربات موجود من زمان عندنا في مكه في امكان الكشتات
أردني نشميممتاز جداً نصيحة للسعوديين يا اخوان التجارة فيها خَيذ كثير المهم النظافة وتكون العربة والطعام مميزة راح تكسبو دهب وانتو أولى بخير وطنكم
خليجيجيد وتشكر عليه امانة الرياض بقوة يجب تعميمه بجميع الامانات ويشترط من يعمل مواطنين يجب ان تطبق رؤية 2030 توطين الاعمال مواطنون يقدمو ماكولات في الاماكن العامة يجب حمايتهم تشجيع منع الاجنبي من منافستهم
عابرة سبيلشئ جميل من الأمانة لدعم أصحاب العربات المتنقلة والعمل الشريف لاصحاب تلك العربات من السعوديين الله يرزقهم
توتنطلب بكريم وابورا لا الشعب السعودي وخصوصن طلاب الجامعه
جداويالسعوديين بياخذوا التصاريح بأسمائهم ويبيعوها لأجانب ... يجب ان يعمل صاحب التصريح بالعربة او يسحب منه ... او كأنك يابو زيد ماغزيت