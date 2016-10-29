أمانة الرياض تمنح أصحاب عربات الأطعمة تصاريح رسمية للعمل – صورة

صحيفة المرصد:دعت أمانة منطقة الرياض أصحاب عربات الأطعمة لبيع الوجبات السريعة زيارة الإدارة العامة لصحة البيئة للكشف على عرباتهم تمهيداً لمنحهم الترخيص اللازم لممارسة نشاط بيع الأطعمة والوجبات.

وأكد م. سليمان البطحي وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات، أن هذه الخطوة تأتي دعماً من الأمانة لأصحاب المشاريع الصغيرة من الافراد السعوديين، واتاحة الفرصة لهم في مزاولة هذه الأنشطة وفق ضوابط تضمن صحة وسلامة الاطعمة المقدمة، وذلك انطلاقاً من الدور الاجتماعي للأمانة تجاه أبناء الوطن، داعياً أصحاب تلك العربات التفضل بمراجعة مقر إدارة صحة البيئة بسوق الشمال بحي المروج من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً للكشف على العربات من قبل المختصين للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، تمهيدا لمنحهم التراخيص التي تؤهلهم لممارسة نشاط بيع الأطعمة والوجبات السريعة بشكل نظامي.