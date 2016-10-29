تعرف على تفاصيل معركة حلب الكبرى التي تهدف لكسر الحصار عن أحيائها الشرقية

صحيفة المرصد – أورينت نت : تمكنت فصائل غرفة عمليات جيش الفتح وغرفة عمليات فتح حلب من كسر الخطوط الأمامية لميليشيات إيران في مدينة حلب، وذلك في اليوم الأول من معركة “حلب الكبرى” التي تهدف لكسر الحصار عن أحياء حلب الشرقية.

وأفادت مصادر أن “جيش الفتح” سيطر على كامل ضاحية الأسد وكتلة من الأبنية في مشروع 1070 شقة، وعلى منطقة “مناشر منيان” ومعمل الكرتون وحاجزين عسكريين، وذلك بعد تنفيذ جيش الفتح 4 عمليات استشهادية، ضمن معارك خلفت عشرات القتلى في صفوف ميليشيات إيران وقوات الأسد، إلى جانب أسر مجموعة من عناصر ميليشيات حركة النجباء العراقية وحزب الله اللبنانية.

ونشرت الفصائل المشاركة في معركة حلب، صوراً وفيديوهات توثّق اقتحام تحصينات ميليشيات إيران، بشتّى أنواع الأسلحة، وتقدم الدبابات نحو النقاط العسكرية بهدف تحريرها.

في هذه الأثناء، جددت فصائل جيش الفتح وغرفة عمليات فتح حلب استهداف الأكاديمية العسكرية ومشروع 3000 شقة ومنطقة حلب الجديدة ومطار النيرب العسكري وجمعية الزهراء وحي الجميلة غرب مدينة حلب، بوابل من صواريخ الغراد وقذائف الدبابات، والهاون والمدافع الميدانية.

هذا وطلبت وزارة الحرب الروسية إذناً سياسياً لاستئناف شن غارات على مدينة حلب، وهو أمر رفضه الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب ما قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف مساء أمس. وعلل بوتين رفضه بأن “لا حاجة حالياً لاستئناف الضربات”، وبسبب الرغبة في منح الإدارة الأميركية مزيداً من الوقت لـ”فصل” المعارضة المعتدلة عن من وصفهم بـ”الإرهابيين”.

صور من داخل ضاحية الأسد المحررة