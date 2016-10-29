بالفيديو : شباب نفذوا مقلب في صديقهم لشراء سيارته .. فلقنهم درسا

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الشباب حاولوا تنفيذ مقلب في صديق لهم عن طريق شراء سيارته المعروضه للبيع ، حيث توجهوا إلى منزله وقاموا باختبار السيارة بشكل عنيف ، ما دفع صاحب السيارة بتوجيه لكمة قوية في وجه الشاب صاحب المقلب ، ما جعلهم يسرعون في غبلاغه بأن هذا مقلب وليس حقيقياً .