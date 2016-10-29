بالفيديو : شباب نفذوا مقلب في صديقهم لشراء سيارته .. فلقنهم درسا

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الشباب حاولوا تنفيذ مقلب في صديق لهم عن طريق شراء سيارته المعروضه للبيع ، حيث توجهوا إلى منزله وقاموا باختبار السيارة بشكل عنيف ، ما دفع صاحب السيارة بتوجيه لكمة قوية في وجه الشاب صاحب المقلب ، ما جعلهم يسرعون في غبلاغه بأن هذا مقلب وليس حقيقياً .
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تعليقات ( 6 )
اول شي والله اللي انضرب يستاهللكن راعي السيارة في لاخير يقول والله اني عارف حسيت انه تمثيل .. طيب تمديدك ليه
نجمة سماءمهرجين
اسمرعبرتمثيل
بدري بيكتمثيل غبي متفقين طريقة جديده للمشاهده اكثر!
سامرهههههههههههههه حسيت شنهو يالاخو فجرت وجه الرجال....