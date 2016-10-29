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بالفيديو : شباب نفذوا مقلب في صديقهم لشراء سيارته .. فلقنهم درسا

29 أكتوبر, 2016 , 23:47 م
بالفيديو : شباب نفذوا مقلب في صديقهم لشراء سيارته .. فلقنهم درسا
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الشباب حاولوا تنفيذ مقلب في صديق لهم عن طريق شراء سيارته المعروضه للبيع ، حيث توجهوا إلى منزله وقاموا باختبار السيارة بشكل عنيف ، ما دفع صاحب السيارة بتوجيه لكمة قوية في وجه الشاب صاحب المقلب ، ما جعلهم يسرعون في غبلاغه بأن هذا مقلب وليس حقيقياً .



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    اول شي والله اللي انضرب يستاهل

    لكن راعي السيارة في لاخير يقول والله اني عارف حسيت انه تمثيل .. طيب تمديدك ليه
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  2. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    نجمة سماء

    مهرجين
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  3. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  4. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    اسمرعبر

    تمثيل
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  5. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    بدري بيك

    تمثيل غبي متفقين طريقة جديده للمشاهده اكثر!
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  6. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    سامر

    هههههههههههههه حسيت شنهو يالاخو فجرت وجه الرجال....
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