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تعرف على الموقف القانوني في حال رغبت الفتاة “المغتصبة” التنازل عن الفنان سعد لمجرد

30 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص
تعرف على الموقف القانوني في حال رغبت الفتاة “المغتصبة” التنازل عن الفنان سعد لمجرد
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صحيفة المرصد: قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بمعهد حقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا بأن “الاتهامات الموجهة لسعد لمجرد هي الاغتصاب والاعتداء الجسدي، وهذه عقوبتها في قانون العقوبات الفرنسي السجن 15 عاما، وقد تصل إلى السجن 20 عاما، إن أثبتت الفحوص الطبية التي تجري على الضحية الفرنسية إصابتها بخدوش أو جروح أو تشوهات أو إعاقة دائمة وفقا لنص المادة 222 من قانون العقوبات”.
وأضاف في تصريح نشرته العربية نت أن “القانون الفرنسي يمنع تنازل الضحية أو التصالح في مثل هذا النوع من الجرائم”.

وأشار سلامة إلى أن تصريحات محامي لمجرد حول أن ما جرى بين موكله والضحية كان بـ”إرادتها الحرة وبرضاها دون إجبار منه مردود عليه بأن الفحوص الطبية هي التي تحدد صحة ذلك، فإذا أثبتت وجود إصابات بجسد الضحية أو تشوهات أو آثار عنف بها، فهذا ينفي ذهابها معه بإرادتها. وفي كلتا الحالتين لا يغير تصرف الفتاة من الأمر شيئا، ولن يغير من الموقف القانوني للمجرد”.

وأوضح أن “القانون الفرنسي حدد ماهية العقوبات المشددة، حيث إنها السجن 20 عاما في قضايا الاغتصاب، وفقا لما ورد بنص الفقرة 28 المعدلة من المادة 222 والتي تنص على أنه إذا كان صاحب عملية الاغتصاب من الحالات الآتية تكون العقوبة هي السجن 20 عاما مع غرامة تبدأ من 100 ألف يورو”. وهذه الحالات هي:
– وجود آثار جروح بجسد الضحية.
– إذا ما وقعت الجريمة من جانب شخص له مسؤوليات قانونية على الضحية كولي الأمر أو الوصي.
– إذا كان المتهم أحد الأشخاص الذين لهم سلطات قانونية على الضحية كممثل الضبط أو ضباط البوليس.
– إذا وقعت الجريمة بمشاركة مجموعة من الأشخاص سواء كانوا فاعلين أو متآمرين.
– إذا تمت الجريمة واستخدم صاحبها التهديد لإجبار الضحية على الإذعان لرغباته أو استخدم سلاحا للتهديد.
– إذا استخدم المتهم وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للضحة وابتزازها لارتكاب جريمة الاغتصاب.

وذكّر سلامة أن لمجرد له واقعة أخرى مماثلة في مدينة بروكلين بأميركا حيث حركت فتاة أميركية من أصل ألباني دعوى جنائية ضده تتهمه فيها باحتجازها والاعتداء عليها جنسياً إبان إقامته في الولايات المتحدة عام 2010 وهو ما يعني أن من حق الادعاء الأميركي أن يطلب من السلطات الفرنسية موافاته بتطورات قضية المجرد بباريس لإضافتها للقضية في أميركا حيت ما زالت سارية ولم تجمد.
وأضاف أن لمجرد صدر ضده أمر توقيف وتم اعتقاله في أميركا، وفور سداده الكفالة هرب ولم يعد إلى هناك حتى اليوم. وفي حالة دخوله الأراضي الأميركية سيتم توقيفه ومحاكمته في هذه القضية، وقد تصل العقوبة هناك وفقا للقانون الأميركي إلى السجن 25 عاماً.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 0:42 ص

    اتحادي صميم

    يجب أن يكون هناك قانون يحمي الرجل من ابتزاز البنات نحن ي الشباب في خطر من الفتيات 😛
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  2. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    اتحادي صميم

    ي سعد انت وسيم وفنان ومشهور والبنات يتربسن بك ف أحذر منهن وخذ ماطاب لك بطريقة الصحيحة
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  3. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    اتحادي صميم

    سعد مظلوووووم وصاحب الشهره مستهدف من الإناث 😜
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  4. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    عابر سبيل .!

    الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثيراً من عباده تفضيلا ، غياب الوازع الديني يجر لما هو أسوء من ذلك نسأل الله السلامة والعفو والعافيه
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  5. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    دروجبا

    الرحال ليه ماتطلع خويك المجرد كفاله حضوريه غرامية كسر الله ظهرك وشل اركانك
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  6. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    وحدة من خارج الحدود تدافع عنه وتبحث له عن اعذار وتتهم الضحايا وبعض السذج لازالو مخدوعين فيها ويدافعون عنها ويتعاطفو معها 🐑🐏😍🙆🏻 ومش اول ولا اخر آراءها الشاذة
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  7. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    اتحادي صميم

    ي سعد أنتبه لاكيدهن هن الراغبات وكمل الباقي
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  8. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    اللهم اننا نعوذبك من شر ماخلقت عقاب ومصائب الدنياء لاتاتي الابحكمه من رب العباد
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  9. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    وتونسية تدافع عنه وتبحث له عن اعذار وتتهم الضحايا وبعض السذج لازالو مخدوعين فيها ويدافعون عنها ويتعاطفو معها 🐑🐏😍🙆🏻 ومش اول ولا اخر آراءها الشاذة
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  10. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    اتحادي صميم

    المظلوم للجنة كانت الفتاة هي اللي تلاحقة في كل شارع وسكة واليوم يتهمونه بتهمت الاغتصاب بينما هي التي راودته الله وكبر كيدهن كيد عظيم
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  11. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    زائر

    باينة القضية مدبرة للمجرد المشكلة انه وقع في فخ كان يمكن الهروب منه لو لم يصطحب معه الفتاة الى الفندق هوة جاي يعمل حفل ولا علاقات
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