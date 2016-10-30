المهرة البحرينية توجه رساله لمنتقديها عبر انستقرام – صور

صحيفة المرصد: نشرت الفنانة المهرة البحرينية صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” انستقرام” تملأها نظرات حادة ، موجهة رسالة لمنتقديها.

حيث علقت ” المهرة ” قائلة : ” استر عيوب الناس و تعيش مستور الله خلق والله عن الناس داري ” .

وعلقت إحدى متابعيها قائلة ” يعجبني نظرتها انت مثل لكل امرأة قوية ، والدنيا ماوقفت على حد ، الحياة مستمرة ونحو الافضل”، وقالت أخرى “خليك قوية ولايهمك كلام العال ” وتوالت الدعوات لها ولجنينها، موجهين لها دعوة بأن تكون قوية .