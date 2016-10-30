المهرة البحرينية توجه رساله لمنتقديها عبر انستقرام – صور

صحيفة المرصد: نشرت الفنانة المهرة البحرينية صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” انستقرام” تملأها نظرات حادة ، موجهة رسالة لمنتقديها.
حيث علقت ” المهرة ” قائلة : ” استر عيوب الناس و تعيش مستور الله خلق والله عن الناس داري ” .
وعلقت إحدى متابعيها قائلة ” يعجبني نظرتها انت مثل لكل امرأة قوية ، والدنيا ماوقفت على حد ، الحياة مستمرة ونحو الافضل”، وقالت أخرى “خليك قوية ولايهمك كلام العال ” وتوالت الدعوات لها ولجنينها، موجهين لها دعوة بأن تكون قوية .
تعليقات ( 4 )
Ymni mahbobاشهد انها حلوه وما علي من الكلام ....
Ymni mahbobيالبيه تقول ملاك نازل بالأرض سبحان من صورها .....
مـ،ـاݛــےع ايش معجبين فيها لا فكر ولا ثقافه ولا علم ولا تميز بشي تلطخ مكياج وتصور وتنشر ولقت لها مخفات واضح ان ايمانها قوي كلهن من طينه وحده يجمعهن الكذب والتناقض والتفاهة
عدد التعليقات:4245
العنيدبالله توكلي على الله لايكثر بس أستري نفسك انتي ومالك ومال الناس يصبر الارض عليك وانتي وشكالك ،،