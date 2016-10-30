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المهرة البحرينية توجه رساله لمنتقديها عبر انستقرام – صور

30 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص
المهرة البحرينية توجه رساله لمنتقديها عبر انستقرام – صور
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صحيفة المرصد: نشرت الفنانة المهرة البحرينية صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” انستقرام” تملأها نظرات حادة ، موجهة رسالة لمنتقديها.

حيث علقت ” المهرة ” قائلة : ” استر عيوب الناس و تعيش مستور الله خلق والله عن الناس داري ” .

وعلقت إحدى متابعيها قائلة ” يعجبني نظرتها انت مثل لكل امرأة قوية ، والدنيا ماوقفت على حد ، الحياة مستمرة ونحو الافضل”، وقالت أخرى “خليك قوية ولايهمك كلام العال ” وتوالت الدعوات لها ولجنينها، موجهين لها دعوة بأن تكون قوية .

0135856564

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تعليقات ( 4 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    Ymni mahbob

    اشهد انها حلوه وما علي من الكلام ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    Ymni mahbob

    يالبيه تقول ملاك نازل بالأرض سبحان من صورها .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص

    مـ،ـاݛــے

    ع ايش معجبين فيها لا فكر ولا ثقافه ولا علم ولا تميز بشي تلطخ مكياج وتصور وتنشر ولقت لها مخفات واضح ان ايمانها قوي كلهن من طينه وحده يجمعهن الكذب والتناقض والتفاهة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  4. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص
    عدد التعليقات:4245

    العنيد

    بالله توكلي على الله لايكثر بس أستري نفسك انتي ومالك ومال الناس يصبر الارض عليك وانتي وشكالك ،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

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