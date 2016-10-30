شاهد.. جثث قتلى ميليشيات إيران في اليوم الأول لمعركة حلب الكبرى

صحيفة المرصد :بث المكتب الإعلامي لـ”جبهة فتح الشام” شريط فيديو يوثق اقتحام سرايا الانغماسيين التابعة لجيش الفتح مواقع ميليشيات إيران على أطراف مدينة حلب، وتحديداً في مناشر منيان المحررة.
ويظهر الفيديو تحرير مناشر منيان غرب مدينة حلب، بعد معارك خلفت قتلى في صفوف الميليشيات الشيعية، إلى جانب اغتنام الثوار أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر.
وأكد المكتب الإعلامي لـ”أجناد الشام” المنضوي في صفوف “جيش الفتح” عن أسر مجموعة عناصر من ميليشيات حركة النجباء العراقية و حزب الله اللبنانية، مؤلفة من 10 عناصر، خلال اقتحام مقاتلي “جيش الفتح” مواقع ميليشيات إيران في ضاحية الأسد غرب مدينة حلب.
تعليقات ( 29 )
صحيفة المرصد المحترمه انتبهم للمدعو قلم الحقيقة والمدعو رحال اتضح لي انهم من اتباع ايرانالروافض اهل تقيه يخفون الشر ويتظاهرون بالوطنيه وهاذي تعليمات خامئني لهم بلغو عن اي رافضي تشتبه بتعليقاته يوجد ارقام للمباحث تتابع الروافض بالاعلام وتعليقاتهم معروفه بسلوب التقيه بلغ المباحث عنهم
العالمياللهم انصر المسلمين في كل مكان وزمان .. انه يوم اسود على المجوس واذناب العجم وخنبوقة أفندي
فارس الزهرانيحلب ستتحرر من المجوس والروس ان شاء الله
فارس الزهرانييا احفاد خالد بن الوليد عليكم بهؤلاء الخنازير المرتزقه من شيعة ايران والعراق وحزب اللات اللبناني لا ترحمونهم فهم غزاه معتدين عليهم
احلى خبر اسمعه قتل قطيع ايراناقترح على السوريين القبض على الشيعه احيا
فارس الزهرانياللهم انصر اخواننا ثوار سوريا المجاهدين في سبيلك يارب
كفى كذباللهم انصرهم ع اعدائك واعداء دينك من الروس والمجوس واتباعهم واذنابهم وع بشار النعجه ومن اتبعه واعانه ياالله يارب العالمين
قلم الحقيقة ورحال ماهي مشاعركم بهاذي المناسبهكفو رجال المقاومه السوريه
ياسلام عليكم يابطال يمكن خنبوقه معهمياويل المجوس من احفاد الصحابه اكسرو نخاع خامئني مثل ماكسر اجداتكم عرش كسرى المجوسي
ياسلام عليكم يابطال يمكن خنبوقه معهماليوم عويل ولطم بايران خامئني يبكي دم
ياسلام عليكم يابطال يمكن خنبوقه معهمنفسي امسك خامئني بانتف حواجبه ولحيته ورميها بالحمام واسحب عليه السيفون تكرمون
ياسلام عليكم يابطال يمكن خنبوقه معهمخامئني ينتف لحيته الخبيثه حزنآ على الخنازير يستاهل المجوسي القتل وش موديه سوريا
ياسلام عليكم يابطال يمكن خنبوقه معهمارسلو هم جثث لخامئني يسوي لهم مزارات يحج الشيعه لها عههههههه
الله أكبر الحمدالله بشائر خيرقلنا لكم الايرانيين جبنا حتى لو تغطي لهم روسيا بطائراتها مايسلمون من قبضه ابطال الشمام الجبان جبان مكانه القبر يطوف عليه جماعته الصفويين والشيعه
كيفحرب ضد السنة في جميع بلدان العرب(على الحكومات والشعوب السنية أن يكونوا يداً واحده لتنظيف البلاد العربية والاسلاميه من الارهابيين الايرانيين واذنابهم)
بإختصارالله يوفقكم ... أرهبوهم وأقتلوهم جحوش إيران ... ولاتبقون منهم عربي ... وتذكروا أن جيش الجحش الشيعي العراقي يهدد بأنه سيقوم بمساندة الجحش بشار . فأحسنوا إستقبالهم بنيران مدافعكم وصواريخكم
عقبال قتل بشار وحسن وخامئنيباذن الله اذناب ايران ترجع بالتوابيت يلطم عليهم ** الخنزير القذر خامئني والارهابيين
حسين ابو ريانالمسلمين السنه على ان يتواجدون في مكان واحد وبعدها تاتي الطايرات الروسيه وتقصفهم
حسين ابو ريانالله ينصرهم على عدوهم وعدو المسليمن بس خوفي عليهم من مكر يمكر لهم لجيش الفتح من الروس وامريكا من من يريدون القضاء على
يح يحجاكم الموت ايها الرافظه وتتصاقطون كا الكلاب احفاد ابو بكر وعمر قادمون اليكم ياعبده ابولولوه المجوسي يا**
محب الوطناللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر الرافضه والروس والدواعش ومن عاونهم ياقوي ياجبار
اخونجياللهم أنصر المعارضة السنية وأهلك الخوارج بالصفوية
االلهم انت الناصر
عقبال قتل بشار وحسن وخامئنيذا اليل ظلام ولطم على اتباع الارهاب خنبوقه شقي جيبك وصرخي ياحسيناه رخال شقي جيبك وصرخي ياخمئناه ارهابيون المجوس
عليومبارك الله فيكم يا جيش سوريا الحر عليكم بالروافض ابيدوهم لا تتركوا منهم احد.جند الحرمين داعسينهم في اليمن وانتم في الشام اللهم انصر جنود الشام والحرمين
اخونجياللهم زد وبارك وأهلك الضالين الظالمين
محمدالله ينصركم على الروافض ** اعوان المجوس
.. سعودي ..عاشوا مجاهدي الفتح الاسلامي والمقاومة السنية بالشام والعراق واليمن.وفقهم الله