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شاهد.. جثث قتلى ميليشيات إيران في اليوم الأول لمعركة حلب الكبرى

30 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص
شاهد.. جثث قتلى ميليشيات إيران في اليوم الأول لمعركة حلب الكبرى
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صحيفة المرصد :بث المكتب الإعلامي لـ”جبهة فتح الشام” شريط فيديو يوثق اقتحام سرايا الانغماسيين التابعة لجيش الفتح مواقع ميليشيات إيران على أطراف مدينة حلب، وتحديداً في مناشر منيان المحررة.

ويظهر الفيديو تحرير مناشر منيان غرب مدينة حلب، بعد معارك خلفت قتلى في صفوف الميليشيات الشيعية، إلى جانب اغتنام الثوار أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر.

وأكد المكتب الإعلامي لـ”أجناد الشام” المنضوي في صفوف “جيش الفتح” عن أسر مجموعة عناصر من ميليشيات حركة النجباء العراقية و حزب الله اللبنانية، مؤلفة من 10 عناصر، خلال اقتحام مقاتلي “جيش الفتح” مواقع ميليشيات إيران في ضاحية الأسد غرب مدينة حلب.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 3:13 ص

    أللهم زد وبارك اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على الكفار والروافض أللهم أجعل حلب مقبرة لهم
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  2. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص

    صحيفة المرصد المحترمه انتبهم للمدعو قلم الحقيقة والمدعو رحال اتضح لي انهم من اتباع ايران

    الروافض اهل تقيه يخفون الشر ويتظاهرون بالوطنيه وهاذي تعليمات خامئني لهم بلغو عن اي رافضي تشتبه بتعليقاته يوجد ارقام للمباحث تتابع الروافض بالاعلام وتعليقاتهم معروفه بسلوب التقيه بلغ المباحث عنهم
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  3. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص

    العالمي

    اللهم انصر المسلمين في كل مكان وزمان .. انه يوم اسود على المجوس واذناب العجم وخنبوقة أفندي
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  4. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 2:17 ص

    فارس الزهراني

    حلب ستتحرر من المجوس والروس ان شاء الله
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  5. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 2:14 ص

    فارس الزهراني

    يا احفاد خالد بن الوليد عليكم بهؤلاء الخنازير المرتزقه من شيعة ايران والعراق وحزب اللات اللبناني لا ترحمونهم فهم غزاه معتدين عليهم
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  6. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 2:12 ص

    احلى خبر اسمعه قتل قطيع ايران

    اقترح على السوريين القبض على الشيعه احيا
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  7. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص

    فارس الزهراني

    اللهم انصر اخواننا ثوار سوريا المجاهدين في سبيلك يارب
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  8. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 2:09 ص

    كفى كذب

    اللهم انصرهم ع اعدائك واعداء دينك من الروس والمجوس واتباعهم واذنابهم وع بشار النعجه ومن اتبعه واعانه ياالله يارب العالمين
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  9. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 2:07 ص

    قلم الحقيقة ورحال ماهي مشاعركم بهاذي المناسبه

    كفو رجال المقاومه السوريه
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  10. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص

    ياسلام عليكم يابطال يمكن خنبوقه معهم

    ياويل المجوس من احفاد الصحابه اكسرو نخاع خامئني مثل ماكسر اجداتكم عرش كسرى المجوسي
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  11. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 2:00 ص

    ياسلام عليكم يابطال يمكن خنبوقه معهم

    اليوم عويل ولطم بايران خامئني يبكي دم
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  12. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 1:58 ص

    ياسلام عليكم يابطال يمكن خنبوقه معهم

    نفسي امسك خامئني بانتف حواجبه ولحيته ورميها بالحمام واسحب عليه السيفون تكرمون
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  13. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 1:55 ص

    ياسلام عليكم يابطال يمكن خنبوقه معهم

    خامئني ينتف لحيته الخبيثه حزنآ على الخنازير يستاهل المجوسي القتل وش موديه سوريا
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  14. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 1:53 ص

    ياسلام عليكم يابطال يمكن خنبوقه معهم

    ارسلو هم جثث لخامئني يسوي لهم مزارات يحج الشيعه لها عههههههه
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  15. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص

    الله أكبر الحمدالله بشائر خير

    قلنا لكم الايرانيين جبنا حتى لو تغطي لهم روسيا بطائراتها مايسلمون من قبضه ابطال الشمام الجبان جبان مكانه القبر يطوف عليه جماعته الصفويين والشيعه
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  16. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص

    كيف

    حرب ضد السنة في جميع بلدان العرب(على الحكومات والشعوب السنية أن يكونوا يداً واحده لتنظيف البلاد العربية والاسلاميه من الارهابيين الايرانيين واذنابهم)
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  17. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    بإختصار

    الله يوفقكم ... أرهبوهم وأقتلوهم جحوش إيران ... ولاتبقون منهم عربي ... وتذكروا أن جيش الجحش الشيعي العراقي يهدد بأنه سيقوم بمساندة الجحش بشار . فأحسنوا إستقبالهم بنيران مدافعكم وصواريخكم
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  18. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    عقبال قتل بشار وحسن وخامئني

    باذن الله اذناب ايران ترجع بالتوابيت يلطم عليهم ** الخنزير القذر خامئني والارهابيين
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  19. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    حسين ابو ريان

    المسلمين السنه على ان يتواجدون في مكان واحد وبعدها تاتي الطايرات الروسيه وتقصفهم
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  20. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    حسين ابو ريان

    الله ينصرهم على عدوهم وعدو المسليمن بس خوفي عليهم من مكر يمكر لهم لجيش الفتح من الروس وامريكا من من يريدون القضاء على
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  21. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص

    يح يح

    جاكم الموت ايها الرافظه وتتصاقطون كا الكلاب احفاد ابو بكر وعمر قادمون اليكم ياعبده ابولولوه المجوسي يا**
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  22. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    محب الوطن

    اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر الرافضه والروس والدواعش ومن عاونهم ياقوي ياجبار
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  23. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    اخونجي

    اللهم أنصر المعارضة السنية وأهلك الخوارج بالصفوية
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  24. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    ا

    اللهم انت الناصر
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  25. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    عقبال قتل بشار وحسن وخامئني

    ذا اليل ظلام ولطم على اتباع الارهاب خنبوقه شقي جيبك وصرخي ياحسيناه رخال شقي جيبك وصرخي ياخمئناه ارهابيون المجوس
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  26. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    عليوم

    بارك الله فيكم يا جيش سوريا الحر عليكم بالروافض ابيدوهم لا تتركوا منهم احد.جند الحرمين داعسينهم في اليمن وانتم في الشام اللهم انصر جنود الشام والحرمين
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  27. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص

    اخونجي

    اللهم زد وبارك وأهلك الضالين الظالمين
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  28. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    محمد

    الله ينصركم على الروافض ** اعوان المجوس
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  29. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    .. سعودي ..

    عاشوا مجاهدي الفتح الاسلامي والمقاومة السنية بالشام والعراق واليمن.وفقهم الله
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