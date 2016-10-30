شاهد.. جثث قتلى ميليشيات إيران في اليوم الأول لمعركة حلب الكبرى

صحيفة المرصد :بث المكتب الإعلامي لـ”جبهة فتح الشام” شريط فيديو يوثق اقتحام سرايا الانغماسيين التابعة لجيش الفتح مواقع ميليشيات إيران على أطراف مدينة حلب، وتحديداً في مناشر منيان المحررة.

ويظهر الفيديو تحرير مناشر منيان غرب مدينة حلب، بعد معارك خلفت قتلى في صفوف الميليشيات الشيعية، إلى جانب اغتنام الثوار أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر.

وأكد المكتب الإعلامي لـ”أجناد الشام” المنضوي في صفوف “جيش الفتح” عن أسر مجموعة عناصر من ميليشيات حركة النجباء العراقية و حزب الله اللبنانية، مؤلفة من 10 عناصر، خلال اقتحام مقاتلي “جيش الفتح” مواقع ميليشيات إيران في ضاحية الأسد غرب مدينة حلب.