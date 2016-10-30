بالفيديو : مواطن يوثق تهالك الحافلة التي تقل ابنته لمدرستها في مكة

صحيفة المرصد:وثَّق مواطن بالفيديو إحدى حافلات نقل الطالبات بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وهي غير مهيأة لنقلهن لسوء نظافتها، وكثرة أعطالها المتكررة، وتوقُّفها أغلب الأيام عن أداء عملها، دون استجابة من المسؤولين لتغييرها بحافلة أخرى.

وقال المواطن – وهو ولي أمر إحدى الطالبات اللاتي تنقلهن تلك الحافلة – إن الحافلة متهالكة جدًّا، وتم رصدها وهي متوقفة أمام مكتب التعليم بأضم بعد أن أصابها عطل فني صباحًا وهي في طريقها إلى مجمع مدارس الضبيعة؛ ما حدا بأولياء الأمور للمسارعة لنقل بناتهم إلى تلك المدارس وفقاً لموقع سبق.

المواطن أكد أن تلك الحافلة مَن يشاهدها سيجزم بأن عمرها الافتراضي قد انتهى.. وبالرغم مما تعانيه من سوء النظافة، وتراكم النفايات بداخلها، إلا أنها تعمل في نقل الطالبات!

وتساءل المواطن عمن سمح لتلك الحافلة وهي بهذه الحالة المتهالكة بأن تدخل مجال العمل، وتقوم بنقل الطالبات دون حسيب أو رقيب من قِبل أي مسؤول، سواء في الجهة المشغِّلة لها، أو من مكتب التعليم بأضم، الذي يُعتبر الجهة المشرفة على نقل الطالبات؟!