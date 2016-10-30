بالفيديو : مواطن يوثق تهالك الحافلة التي تقل ابنته لمدرستها في مكة

صحيفة المرصد:وثَّق مواطن بالفيديو إحدى حافلات نقل الطالبات بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وهي غير مهيأة لنقلهن لسوء نظافتها، وكثرة أعطالها المتكررة، وتوقُّفها أغلب الأيام عن أداء عملها، دون استجابة من المسؤولين لتغييرها بحافلة أخرى.
وقال المواطن – وهو ولي أمر إحدى الطالبات اللاتي تنقلهن تلك الحافلة – إن الحافلة متهالكة جدًّا، وتم رصدها وهي متوقفة أمام مكتب التعليم بأضم بعد أن أصابها عطل فني صباحًا وهي في طريقها إلى مجمع مدارس الضبيعة؛ ما حدا بأولياء الأمور للمسارعة لنقل بناتهم إلى تلك المدارس وفقاً لموقع سبق.
المواطن أكد أن تلك الحافلة مَن يشاهدها سيجزم بأن عمرها الافتراضي قد انتهى.. وبالرغم مما تعانيه من سوء النظافة، وتراكم النفايات بداخلها، إلا أنها تعمل في نقل الطالبات!
وتساءل المواطن عمن سمح لتلك الحافلة وهي بهذه الحالة المتهالكة بأن تدخل مجال العمل، وتقوم بنقل الطالبات دون حسيب أو رقيب من قِبل أي مسؤول، سواء في الجهة المشغِّلة لها، أو من مكتب التعليم بأضم، الذي يُعتبر الجهة المشرفة على نقل الطالبات؟!
تعليقات ( 9 )
ابو محمداغلب سيارات نقل الطلبه متهالكه بالرياض عماله تقودها . همهم جمع الفلوس وبس .
يح يحمن يذكرالباصات الصفراالاوله حقت خمسين طالب جلدوحديد والباص هذاباغات بلده عليه فقط يحتاج تنظيف والاشياء الخارجيه شي لايذكروالله لويجيبون بنتلي لاقالوفيه عيب ياخي قولوالحمدلله ابناكم يروحون ويرجعون لكم
عبداللهحرام فيهم باص المفروض وانتم بكرامه علي حمير
وجهة نظرتعليق 3 والله انك ذكرتني بأيام زمان.. سقى زمان مضى
marلااجد يرضى بالقليل وكل اب بحب ابناؤه وبناته وصاحب الشركه لايهمه الا كسب المال ولو على ارواح البشر لغياب الرقابه وقله الامانه
الفيصلجئت بعلق لقيت تعليق ٢ و٣ قالوا الي بقوله
اسيرمصراحمد ربك ياخوية لازم حافلة جديدة!! نحن كنا نذهب للمدرسة في صندوق الددسن ايام اللي تطلقوا عليه زمن الطيبين
احمدما شاء الله الباص جديد ... اما سوء النظافه بسبب الطالبات . شوي سمكره ورش وتركيب قطع الديكورات الداخليه المفقوده .. ما اشوف ان عمره الافتراضي انتهى
الزهرانيالله يكون بعون هذا السائق شوفوا علب المويه اشرب وارمي حتى لو السيارة جديدة هذا مالها حل الا بالتوعية من البيت اولاً