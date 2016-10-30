  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : مواطن يوثق تهالك الحافلة التي تقل ابنته لمدرستها في مكة

30 أكتوبر, 2016 , 1:30 ص
بالفيديو : مواطن يوثق تهالك الحافلة التي تقل ابنته لمدرستها في مكة
  • 541
  • 9
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:وثَّق مواطن بالفيديو إحدى حافلات نقل الطالبات بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وهي غير مهيأة لنقلهن لسوء نظافتها، وكثرة أعطالها المتكررة، وتوقُّفها أغلب الأيام عن أداء عملها، دون استجابة من المسؤولين لتغييرها بحافلة أخرى.

وقال المواطن – وهو ولي أمر إحدى الطالبات اللاتي تنقلهن تلك الحافلة – إن الحافلة متهالكة جدًّا، وتم رصدها وهي متوقفة أمام مكتب التعليم بأضم بعد أن أصابها عطل فني صباحًا وهي في طريقها إلى مجمع مدارس الضبيعة؛ ما حدا بأولياء الأمور للمسارعة لنقل بناتهم إلى تلك المدارس وفقاً لموقع سبق.

المواطن أكد أن تلك الحافلة مَن يشاهدها سيجزم بأن عمرها الافتراضي قد انتهى.. وبالرغم مما تعانيه من سوء النظافة، وتراكم النفايات بداخلها، إلا أنها تعمل في نقل الطالبات!

وتساءل المواطن عمن سمح لتلك الحافلة وهي بهذه الحالة المتهالكة بأن تدخل مجال العمل، وتقوم بنقل الطالبات دون حسيب أو رقيب من قِبل أي مسؤول، سواء في الجهة المشغِّلة لها، أو من مكتب التعليم بأضم، الذي يُعتبر الجهة المشرفة على نقل الطالبات؟!



تعليقات ( 9 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص

    ابو محمد

    اغلب سيارات نقل الطلبه متهالكه بالرياض عماله تقودها . همهم جمع الفلوس وبس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    يح يح

    من يذكرالباصات الصفراالاوله حقت خمسين طالب جلدوحديد والباص هذاباغات بلده عليه فقط يحتاج تنظيف والاشياء الخارجيه شي لايذكروالله لويجيبون بنتلي لاقالوفيه عيب ياخي قولوالحمدلله ابناكم يروحون ويرجعون لكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص

    عبدالله

    حرام فيهم باص المفروض وانتم بكرامه علي حمير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 2:13 ص

    وجهة نظر

    تعليق 3 والله انك ذكرتني بأيام زمان.. سقى زمان مضى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 2:09 ص

    mar

    لااجد يرضى بالقليل وكل اب بحب ابناؤه وبناته وصاحب الشركه لايهمه الا كسب المال ولو على ارواح البشر لغياب الرقابه وقله الامانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    الفيصل

    جئت بعلق لقيت تعليق ٢ و٣ قالوا الي بقوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 1:55 ص

    اسيرمصر

    احمد ربك ياخوية لازم حافلة جديدة!! نحن كنا نذهب للمدرسة في صندوق الددسن ايام اللي تطلقوا عليه زمن الطيبين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    احمد

    ما شاء الله الباص جديد ... اما سوء النظافه بسبب الطالبات . شوي سمكره ورش وتركيب قطع الديكورات الداخليه المفقوده .. ما اشوف ان عمره الافتراضي انتهى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص

    الزهراني

    الله يكون بعون هذا السائق شوفوا علب المويه اشرب وارمي حتى لو السيارة جديدة هذا مالها حل الا بالتوعية من البيت اولاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم