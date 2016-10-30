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عم الطفل ضحية حاوية النفايات الإلكترونية بالمدينة يكشف تفاصيل الحادث

30 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص
عم الطفل ضحية حاوية النفايات الإلكترونية بالمدينة يكشف تفاصيل الحادث
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صحيفة المرصد:كشف عم الطفل الذي توفي في أحد الأسواق الشهيرة بالمدينة المنورة، بعدما أدخل رأسه في حاوية إلكترونية تقوم بفرم الطعام، وتسببت في إحداث إصابات قوية برأسه أدت إلى وفاته.

وقال عماد الحربي، وفقاً لموقع ”المواطن”، بأن علي ممدوح يبلغ من عمره ٧ سنوات، وذهب برفقة والدته لمجمع الراشد بالمدينة المنورة بحدود الساعة الثانية ظهرًا.

وأضاف: “كان علي ووالدته بمجمع المطاعم، وقام -رحمه الله- برمي كيس في حاوية النفايات الإلكترونية، ولكونها طويلة عليه قليلًا؛ حاول -رحمه الله- واسكنه الجنة القفز ليصلها؛ فعلق رأسه داخل الحاوية، وقد يكون بعيدًا عن الحساس؛ فضغط على رأسه الهيدروليك ٣ ضغطات؛ ليقوم بعدها أحد رجال الأمن بإخراجه من الحاوية”.

وأضاف: “تمّ إخراجه وتوقف لعددٍ من الثواني، ثم سقط على الأرض من شدة الضربات التي وقعت على رأسه.. وعند حضور الهلال الأحمر كان النبض والتنفس متوقفين؛ فتمّ نقله مباشرة لمستشفى المواساة، وعند وصوله اتضح أنّه متوفَّى”.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    جداوي

    اسأل الله العظيم ان يرحمه ويغفرله ويعوض اهله بالصبر والسلوان
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  2. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    الله يرحمه وصبر قلب امه وبوه

    الحمدالله قضا وقدر اسأل الله العظيم ان يرحمه ويغفرله ويعوض اهله بالصبر والسلوان
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  3. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 2:48 ص
    عدد التعليقات:8906

    اللامي10

    الله يصبر أهله ويعوضهم ويجعله شفيع لوالديه
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  4. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص
    عدد التعليقات:8906

    اللامي10

    لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم
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