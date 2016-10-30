قطع رأس الأفعى الحوثية!

سواء استهدف الصاروخ الحوثي مكة المكرمة أو مطار جدة فإنه في كلتا الحالتين استهدف ضيوف الرحمن، فمطار جدة هو محطة وصول المعتمرين، وفي جميع الأحوال ارتكب جريمة نكراء وفق معايير القانون الدولي!

اللافت أن ردة الفعل كانت باهتة، فلا إعلامنا نجح في عرض الجريمة أمام المجتمع الدولي كما ينبغي، ولا المغردون السعوديون جعلوا منها قضية تهز وسائل التواصل الاجتماعي لتعبئة الشعوب الإسلامية ضد الحوثيين والإيرانيين، بينما كانت قضية هامشية كثلاجة الرئيس المصري وزلة لسان الأمين إياد مدني أكثر حراكا وصخبا!

المجتمع الدولي بدوره اكتفى بالتنديد همسا، ولم أكن أنتظر منه أكثر من ذلك، فمجتمع يمارس الصمت تجاه جرائم تجنيد الحوثيين للأطفال واختطاف شعب اليمن ومصادرة شرعية السلطة لن أنتظر منه تنديدا فعليا باستهداف قبلة المسلمين، ولنا أن نتخيل ردة فعل العالم لو أن تنظيما إرهابيا يرفع شعار الجهاد الإسلامي استهدف الفاتيكان!

برأيي أن الحادثة لم تُبرز كما ينبغي إعلاميا وسياسيا على كافة المستويات الشعبية والإعلامية والرسمية لتأكيد حق المملكة في حماية أمنها وسيادتها ضد الخطر الحوثي وعلاقته بمشروع زعزعة الاستقرار الإيراني، وكشفت ضعف أداء إعلامنا!

أما عسكريا فإن الرسالة التي يجب أن يتبلغها الحوثي على جرأته على المقدسات الإسلامية هي أن الوقت قد حان لقطع رؤوس الثعابين بدلا من أذنابها!

نقلا عن عكاظ