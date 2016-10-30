التهاب في جسد العالم

إذا جلس الياباني والكوري والصيني مع الأمريكي أو الكندي دار الحوار عن نظم العناية بكبار السن والتطور الأخلاقي العظيم الذي أصاب المرأة بعد عهود الإذلال وكيف هي الحضانة في المدارس ومدى حيوية نظام التعليم.

إذا التقيت أحدهم في مطعم أو في متنزه ستشعر بالحسرة. النقاش معه يدور حول غلاكسي نوت سبعة وحماية حقوق الإنسان والتقدم في مسألة الديموقراطية. بينما من يجلس معي يسألني هل أنت سني أم شيعي.

لم أسمع أن خطيبا يابانيا أو كوريا أو صينيا تحدث عن مؤامرة غربية هدفها إفساد عقيدتهم البوذية الصافية. سافرنا إلى تلك البلاد وقرأنا عنها ولم نر مظاهر التمذهب ولهيب الخطب الحاقدة.

لا نعرف أي شيء عن البوذية ليس لأنها تخلو من التفاصيل ولكن صراعاتها في حدود المنافسة الفكرية. هل سمعت أن أهل المذهب البوذي الفلاني هجموا على أهل المذهب البوذي الآخر. هل تعرف ما هي المذاهب البوذية أصلا. البند الأساسي في سلام البوذيين الغياب التام لدعاة إشعال الفتن الدينية فيما بينهم. هذا بالتحديد ما جعل المسيحية تنتقل من الحروب الدامية إلى السلام فيما بينها. قطعوا دابر الفتنة والاحتراب من داخل الدين نفسه.

تابع الصراعات في شرق افريقيا: منافسونا على الحائط الأخير من التخلف. تكاد صراعاتهم الدينية تختفي. صراع مع الاستعمار صراع مع التخلف صراع مع المخدرات صراع على الحدود صراع مع الديكتاتورية. صراعات قابلة للحل.

أمريكا موجودة في الشرق والغرب. ليس لها دين تروج له وليس أمامها دين تناهضه. طوال سنوات علاقتنا مع العالم الحديث عجزنا عن مواجهة الأمريكان والغرب والشرق والمنافسة معهم أو على الأقل الاستفادة منهم.

عجزنا عن فهم العصر الذي نعيش فيه. نتصارع فيما بيننا دينيا فنظن أن العالم يتصارع معنا دينيا. نسبغ على الآخرين طريقة تفكيرنا وأهدافنا. لا يملك الغرب دينا يروج له أو يدافع عنه أو يعتني به. أعظم لحظة تنوير حدثت في تاريخ الغرب حسب ما يؤكد فلاسفتهم هي اللحظة التي نزعوا فيها مخالب وأنياب رجل الدين المسيحي عن رقاب مواطنيهم.

تراجع سلاح القتل. اكتشف الغرب سلاحا أمضى وأشد منه. أبل سلاح أمريكا وتايوتا سلاح اليابان وكوريا التي كانت مستعمرة أمريكية أصبحت أكبر منافس لأمريكا في عقر دارها.

ضع أمامك خريطة للعالم ثم ضع دبوسا عند كل منطقة أو دولة يدور فيها صراع مسلح. (أوروبا لا يوجد) (أمريكا الشمالية لا يوجد) (أمريكا الجنوبية لا يوجد) (استراليا لا يوجد) (شرق آسيا لا يوجد) (شرق افريقيا لا يوجد). لا أطيل عليك ضع دبوساً على كل نقطة ملتهبة وسترى أين تتزاحم دبابيسك؟

نقلا عن الرياض