صحيفة المرصد: انتقد عضو بمجلس الشورى توصيات جديدة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، تطالب بنك التسليف والادخار بتعزيز جوانب الادخار لدى المواطنين، واصفاً ذلك بأنه «ترف وأمر يثير الدهشة، على الأقل في الوقت الراهن، بعد إيقاف العلاوات والبدلات».
واعتبر عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي أن من الصعوبة قيام المواطنين بالادخار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتأثيرها في كثير من شرائح المجتمع، معتبراً ذلك ترفاً وأمراً غير واقعي، وقال: «الادخار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حلم لا يمكن تحقيقه، وأمر غير واقعي، خصوصاً ظروف شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الذين يشكلون الغالبية العظمى من المستفيدين من قروض البنك وتسهيلاته».
ووفقا لصحيفة الحياة أضاف خاشقجي: «الظروف الصعبة الراهنة تجعل من عملية الادخار والتوفير حالياً ولسنوات مقبلة ترفاً وحلماً بعيد المنال، إذ إن المواطن ذا الدخل المحدود يلجأ إلى البنك للاقتراض لتأمين متطلباته وحاجاته الأساسية له ولأسرته، ولا يمكن أن يكون لديه فائض من المال ليدخره أو ليوفره، وإلا لما لجأ إلى البنك أصلاً».
وأعرب عن اعتقاده أن هناك توصيات غير مناسبة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تتناول برامج وثقافة الادخار، ولا تعكس الواقع الحالي لشريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من قروض البنك وتسهيلاته، معرباً عن أمله بأن تعيد اللجنة النظر في تلك التوصيات.
ولم يكتفِ خاشقجي بانتقاد توصيات اللجنة، بل اقترح على إدارة بنك التسليف والادخار درس إمكان منح قروض وتسهيلات مالية لشريحة كبيرة من شباب الوطن الذين يرغبون في إكمال دراستهم الجامعية أو العليا ولم تتح لهم فرصة الدراسة في الجامعات الحكومية، بسبب شروط القبول ومحدودية المقاعد، وكذلك الدراسة في الجامعات الأهلية لارتفاع الرسوم الدراسية، وعدم قدرتهم على تحملها في ظل توقف المنح الدراسية الداخلية.
عضو «شورى»: مطالبة المواطن بالادخار.. «تثير الدهشة»!
صحيفة المرصد: انتقد عضو بمجلس الشورى توصيات جديدة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، تطالب بنك التسليف والادخار بتعزيز جوانب الادخار لدى المواطنين، واصفاً ذلك بأنه «ترف وأمر يثير الدهشة، على الأقل في الوقت الراهن، بعد إيقاف العلاوات والبدلات».
تعليقات ( 10 )
زائر70الترف عند الجهلاء يقود الى معصية الله في التبذيروالتبهاي المحرم الله قال لاتبسطها كل البسط ولادوعها مغلوله واحفظ المال وانفقه في مرضاة الله واترك السفها
الفاهميعني تريد السعادة طريقه صعب وهي زيادة راتب الساءق وهو صعب على النفس وعمل شاق جدا
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الديناللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا
بايعها بعود شخاطالادخار :1_الحاجة للاقتراض ترف وحماقة.2_أكثر المصروف إسراف ومباهات.3_اسم سلعة لاتعني الجودة والغلاء لايعني الأفضل.4_البدائل بنفس الجودة وأقل ثمناً.
زائر70الادخارثقافه عالميه وعلينا ان نقلدثقافتهم التي تحارب التبذير والله وصف المبذرين اخوان الشياطين وعندنااناس لايريدون الخير والعيش الكريم سفهامجرمون بلوا
الفاهمانت لما تشوف الساءق تخاف يطالبك بزيادة راتبه وعضو مجلس الشورى يخاف لما يسمع مطالبكم
الحرفيالمجلس فقط يثير بعض الامور التي يفرح بها المواطن وخاصه من اللي يخصه الموضوع وبعد مدة يافرحة الاعمى بالصبح تجد الموضوع كلام فقط حتى لم يكتب على الورق ( المثل يقول اذاكان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب) يازين السكوت والمسكنه والسلام000
الفاهمعضو مجلس الشورى ينظر للمواطن كما تنظر انت للساءق لما يطلب منك زيادة راتبه او لعامل النظافة لما يريدون تحسين اوضاعهم وكلهم عايشين في نعمة
فهد العرمانييالله صباح خير
أجامل أياميالتنسيم ضروري أتاريناظالمين مجلس الشورى