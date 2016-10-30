  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

المحكمة العليا بجدة: السجن عاما لكاتب عدل وإلغاء البراءة

30 أكتوبر, 2016 , 6:56 ص
المحكمة العليا بجدة: السجن عاما لكاتب عدل وإلغاء البراءة
  • 1٬704
  • 20
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :ذكرت صحيفة محلية أن المحكمة العليا أصدرت أول حكم في ملف سيول جدة في مرحلة المحاكمات الجديدة يقضي بسجن كاتب عدل عاما واحدا (مراعاة لكبر سنه)، بعد إدانته بجريمة الرشوة، ونقض الحكم السابق ببراءته.
وبحسب صحيفة “عكاظ” فإن الحكم نهائياً واجب النفاذ لا طعن عليه ولا استئناف له، كونه صدر عن محكمة استئناف، وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ الحكم.
واتهم كاتب العدل السابق عدة اتهامات، أبرزها حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، فضلا عن حصوله على قطعة أرض مقابل تسهيل معاملات لمتهم آخر في فاجعة السيول، وحصوله على هدايا منوعة من أحد رجال الأعمال، وتسلمه أموالا مقابل تسهيل إجراءاته.

وأدرج كاتب العدل ضمن المتورطين في قضايا سيول جدة دون أن تكون له علاقة مباشرة بالكارثة، وإنما تم ضبطه وإيقافه آنذاك من قبل لجنة تقصي الحقائق.

 



تعليقات ( 20 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 8:56 ص

    الحكم لله

    يفترض سجنه مؤبد ومصادرة جميع ممتلكاته وتوزيعها على المتضررين من الكارثة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    خليجي

    اين بقية كتاب العدل اغلبهم لديهم تجاوزات تدخلهم السجن عشرات السنين اصبحت كتابة العدل مشروع تجاري لكاتب العدل ينتفع منه ويورث منصبه بعد التقاعد بين ابناء مدينته سجن سنة يشجع على الفساد ولايردع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 8:49 ص

    الماااااضي2030

    الا قاضي الجن وس اخباره بعد ال200مليون ..ليش القضاة لازم مطاوعه؟؟في الغرب النساء قاضيات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص
    عدد التعليقات:2271

    سهم

    بس سجن سنة !!!!!!!!!، هذا خاين للأمانة ومرتشي ، وأرواح العالم اللي ماتوا ، وأموالهم وحلالهم اللي خسروه في السيول مالها تقدير ولاثمن ، !!!!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 8:15 ص

    ابو عسرة

    لابد وزارة العدل تعيد النظر في الية تعيين كتاب العدل صغار سن شايفين انفسهم انهم قضاه ليسو قد المسؤلية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 8:15 ص

    عُـــــــمـــــــر

    تعليق 3 ابو تميم 👍🏼
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    hima

    سبحان الله,مجموعة جرائم واخرتها سنه لتقدمه في السن,وليش مايكون 20سنه سجن وليش ماعرفنا اسمو,دي ارواح ناس راحت فيها,الله يعدل الحال.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    عموري

    المفروض براءة السيول عام ١٤٢٨ والحكم عام ١٤٣٨
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    العابر

    باقي ضبظ باقي كتاب العدل في المناطق الاخرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 7:24 ص

    خالد ما خرب مصر وغيرها من الدول الا ما يسموا رجال الاعمال ضاربيين بالنظمة والقوانيين - كلامك صح ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 7:23 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    هذا وامثاله لا يستحق الرأفة والشفقة .. فكم من مسئول بمكانه سوف يلعب بذيلة ويتخذ من منصبه ووظيفته مكاناً للتكسب وأخذ الرشوة بسبب هذه العقوبات المخففة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 7:20 ص

    سلك القضاء عندنا يحتاج نفض والقاضي اللي مايداوم الا الساعه 11 ويماطل بالقضاء مع السلامه الباب يفوت جمل والله بعض القضاه هم جزء من المشكله وليس الحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    محمد العمري

    ليش ماتذكرون اسمه والا حريصين ماشاء الله على مشاعره الاجراميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 7:16 ص

    خالد

    ما خرب مصر وغيرها من الدول الا ما يسموا رجال الاعمال ضاربيين بالنظمة والقوانيين ضرب الحائط ويشترون القوانيين بالفلوس على حساب البلد والمواطنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    هناك خلل في بعض القضاه وكتاب العدل ولن يصلح الا باستبعادهم القضاء والحزم مع البقيه وان لم تفعلو سيبقى الخلل مثل الزجاج المكسور بالصوره والترقيع ماينفع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    محمد

    والناس الي ماتو اطفال ونساء ورجال ليش ماراعى حالهم وضعفهم لما مان على وظيفته استهتار بارواح الناس ومرتشي واستغلال للسلطة وبالنهاية حكم مخفف مسخرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 7:11 ص
    عدد التعليقات:4249

    العنيد

    ليه الحكم ذا ليه هو احترم كبر سنه ولا احترم المنصب الي هو فيه ٠!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 7:10 ص

    ابو تميم حائل

    إنما هلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص
    عدد التعليقات:168

    فاااااهم

    تسبب بموت العشرات ولاراعى حقوق الله وانتم تراعون كبر سنه !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 7:05 ص

    حزين

    قاضي في الجنة وقاضيين في النار لعن الله الراشي والمرتشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم