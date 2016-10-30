المحكمة العليا بجدة: السجن عاما لكاتب عدل وإلغاء البراءة

صحيفة المرصد :ذكرت صحيفة محلية أن المحكمة العليا أصدرت أول حكم في ملف سيول جدة في مرحلة المحاكمات الجديدة يقضي بسجن كاتب عدل عاما واحدا (مراعاة لكبر سنه)، بعد إدانته بجريمة الرشوة، ونقض الحكم السابق ببراءته.
وبحسب صحيفة “عكاظ” فإن الحكم نهائياً واجب النفاذ لا طعن عليه ولا استئناف له، كونه صدر عن محكمة استئناف، وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ الحكم.
واتهم كاتب العدل السابق عدة اتهامات، أبرزها حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، فضلا عن حصوله على قطعة أرض مقابل تسهيل معاملات لمتهم آخر في فاجعة السيول، وحصوله على هدايا منوعة من أحد رجال الأعمال، وتسلمه أموالا مقابل تسهيل إجراءاته.
وأدرج كاتب العدل ضمن المتورطين في قضايا سيول جدة دون أن تكون له علاقة مباشرة بالكارثة، وإنما تم ضبطه وإيقافه آنذاك من قبل لجنة تقصي الحقائق.
تعليقات ( 20 )
الحكم للهيفترض سجنه مؤبد ومصادرة جميع ممتلكاته وتوزيعها على المتضررين من الكارثة
خليجياين بقية كتاب العدل اغلبهم لديهم تجاوزات تدخلهم السجن عشرات السنين اصبحت كتابة العدل مشروع تجاري لكاتب العدل ينتفع منه ويورث منصبه بعد التقاعد بين ابناء مدينته سجن سنة يشجع على الفساد ولايردع
الماااااضي2030الا قاضي الجن وس اخباره بعد ال200مليون ..ليش القضاة لازم مطاوعه؟؟في الغرب النساء قاضيات
عدد التعليقات:2271
سهمبس سجن سنة !!!!!!!!!، هذا خاين للأمانة ومرتشي ، وأرواح العالم اللي ماتوا ، وأموالهم وحلالهم اللي خسروه في السيول مالها تقدير ولاثمن ، !!!!!!!!!!!!!
ابو عسرةلابد وزارة العدل تعيد النظر في الية تعيين كتاب العدل صغار سن شايفين انفسهم انهم قضاه ليسو قد المسؤلية
عُـــــــمـــــــرتعليق 3 ابو تميم 👍🏼
himaسبحان الله,مجموعة جرائم واخرتها سنه لتقدمه في السن,وليش مايكون 20سنه سجن وليش ماعرفنا اسمو,دي ارواح ناس راحت فيها,الله يعدل الحال.
عموريالمفروض براءة السيول عام ١٤٢٨ والحكم عام ١٤٣٨
العابرباقي ضبظ باقي كتاب العدل في المناطق الاخرى
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتهذا وامثاله لا يستحق الرأفة والشفقة .. فكم من مسئول بمكانه سوف يلعب بذيلة ويتخذ من منصبه ووظيفته مكاناً للتكسب وأخذ الرشوة بسبب هذه العقوبات المخففة
محمد العمريليش ماتذكرون اسمه والا حريصين ماشاء الله على مشاعره الاجراميه
خالدما خرب مصر وغيرها من الدول الا ما يسموا رجال الاعمال ضاربيين بالنظمة والقوانيين ضرب الحائط ويشترون القوانيين بالفلوس على حساب البلد والمواطنين
محمدوالناس الي ماتو اطفال ونساء ورجال ليش ماراعى حالهم وضعفهم لما مان على وظيفته استهتار بارواح الناس ومرتشي واستغلال للسلطة وبالنهاية حكم مخفف مسخرة
عدد التعليقات:4249
العنيدليه الحكم ذا ليه هو احترم كبر سنه ولا احترم المنصب الي هو فيه ٠!!
ابو تميم حائلإنما هلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
عدد التعليقات:168
فاااااهمتسبب بموت العشرات ولاراعى حقوق الله وانتم تراعون كبر سنه !!!
حزينقاضي في الجنة وقاضيين في النار لعن الله الراشي والمرتشي