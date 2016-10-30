عطران يعرضانك للاعتقال بمطار هيثرو في لندن والسبب!

صحيفة المرصد: حذر مطار هيثرو بلندن في تعميم المسافرين والمغادرين على جميع شركات الطيران من اقتناء عطرين على شكل قنبلة يدوية، مشددا على التخلص منهما كي لا يتسببا في إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ووفقا لصحيفة مكة قال عضو لجنة السلامة الدولية للطيران المدني الكابتن سليمان المحيميدي إن التعميم دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ إصداره في 27 أكتوبر الحالي، لافتا إلى أنه يشمل المسافرين السعوديين على أي خطوط طيران، منبها إلى أن من يضبط لديه هذان العطران سيعرض نفسه للإيقاف والتحقيق وإيقاع العقوبات، وقد يفوت رحلته، أما إذا كان العطر في الحقيبة التي ستشحن داخل الطائرة فقد يؤدي ذلك لإعلان حالة الطوارئ واستدعاء خبراء المتفجرات.