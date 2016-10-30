عطران يعرضانك للاعتقال بمطار هيثرو في لندن والسبب!

صحيفة المرصد: حذر مطار هيثرو بلندن في تعميم المسافرين والمغادرين على جميع شركات الطيران من اقتناء عطرين على شكل قنبلة يدوية، مشددا على التخلص منهما كي لا يتسببا في إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
ووفقا لصحيفة مكة قال عضو لجنة السلامة الدولية للطيران المدني الكابتن سليمان المحيميدي إن التعميم دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ إصداره في 27 أكتوبر الحالي، لافتا إلى أنه يشمل المسافرين السعوديين على أي خطوط طيران، منبها إلى أن من يضبط لديه هذان العطران سيعرض نفسه للإيقاف والتحقيق وإيقاع العقوبات، وقد يفوت رحلته، أما إذا كان العطر في الحقيبة التي ستشحن داخل الطائرة فقد يؤدي ذلك لإعلان حالة الطوارئ واستدعاء خبراء المتفجرات.
تعليقات ( 10 )
جليس الليلدعايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
مواطن سعوديمعاهم حق . لكن المسكين اللي مايعرف ان العطر على شكل قنبلة .
📷 ريما...Rima📷فتشوه من الأول وانتهينا لكي تعرفوا انه عطر مو 💣😤😡
📷 ريما...Rima📷الغرب اجبن منهم ماشفت خايفين من عطر على شكل قنبلة 😂
كيفتغريم الدولة المصدره وكذلك تغريم الشركة الصانعه لهذه الاشكال من العطور وسجن مديرها والمصمم لهذا الشكل
عدد التعليقات:2271
سهمالسبب الشكل الذي يشبه المتفجرات ، ماينلامون هناك أناس لايخافون الله ، شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين .
عدد التعليقات:319
السليلماهي الأهداف من صنع عبوات عطور بهذه الاشكال ؟ الجواب عند الشركة .
ابومحمد9111الاولى ان تحضرون على الشركه المصنعه توزيع هذا العطر في الاسواق او تغير العبوه. وليس القبض على الاشخاص الذين يحملون العطر.Sp. Mum. رهيب كعطر يدوم طول اليوم.
انضرب سعر العطرمعقوله مطارات متقدمه ماتميز بين علبه العطر من القنبله
منصوروضاقت الصناعةالا يصنعون على اشكال قنابل ولا ياكلها الا السعودي