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عطران يعرضانك للاعتقال بمطار هيثرو في لندن والسبب!

30 أكتوبر, 2016 , 7:05 ص
عطران يعرضانك للاعتقال بمطار هيثرو في لندن والسبب!
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صحيفة المرصد: حذر مطار هيثرو بلندن في تعميم المسافرين والمغادرين على جميع شركات الطيران من اقتناء عطرين على شكل قنبلة يدوية، مشددا على التخلص منهما كي لا يتسببا في إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ووفقا لصحيفة مكة قال عضو لجنة السلامة الدولية للطيران المدني الكابتن سليمان المحيميدي إن التعميم دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ إصداره في 27 أكتوبر الحالي، لافتا إلى أنه يشمل المسافرين السعوديين على أي خطوط طيران، منبها إلى أن من يضبط لديه هذان العطران سيعرض نفسه للإيقاف والتحقيق وإيقاع العقوبات، وقد يفوت رحلته، أما إذا كان العطر في الحقيبة التي ستشحن داخل الطائرة فقد يؤدي ذلك لإعلان حالة الطوارئ واستدعاء خبراء المتفجرات.

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تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 9:08 ص

    جليس الليل

    دعايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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  2. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    مواطن سعودي

    معاهم حق . لكن المسكين اللي مايعرف ان العطر على شكل قنبلة .
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  3. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    📷 ريما...Rima📷

    فتشوه من الأول وانتهينا لكي تعرفوا انه عطر مو 💣😤😡
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  4. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    📷 ريما...Rima📷

    الغرب اجبن منهم ماشفت خايفين من عطر على شكل قنبلة 😂
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  5. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    كيف

    تغريم الدولة المصدره وكذلك تغريم الشركة الصانعه لهذه الاشكال من العطور وسجن مديرها والمصمم لهذا الشكل
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  6. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 8:21 ص
    عدد التعليقات:2271

    سهم

    السبب الشكل الذي يشبه المتفجرات ، ماينلامون هناك أناس لايخافون الله ، شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين .
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  7. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 7:58 ص
    عدد التعليقات:319

    السليل

    ماهي الأهداف من صنع عبوات عطور بهذه الاشكال ؟ الجواب عند الشركة .
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  8. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    ابومحمد9111

    الاولى ان تحضرون على الشركه المصنعه توزيع هذا العطر في الاسواق او تغير العبوه. وليس القبض على الاشخاص الذين يحملون العطر.Sp. Mum. رهيب كعطر يدوم طول اليوم.
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  9. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    انضرب سعر العطر

    معقوله مطارات متقدمه ماتميز بين علبه العطر من القنبله
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  10. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    منصور

    وضاقت الصناعةالا يصنعون على اشكال قنابل ولا ياكلها الا السعودي
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