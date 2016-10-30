تغريدة تدفع وزارة التعليم للبحث عن معلم بجدة..فيديو

صحيفة المرصد: قادت الصدفة وزارة التعليم إلى أحد معلميها المخترعين، ويعمل معلما للحاسب الآلي في ثانوية بلاط الشهداء بمحافظة جدة، حيث لم يكن يتوقع المعلم فهد نفاع السلماني أن مقطعا صوره أحد زملائه أثناء عملهم بالمدرسة قد تقع عينا الوزير الدكتور أحمد العيسى عليه، إذ وجه الوزير وكيل الوزارة الدكتور محمد الحارثي بلقاء المعلم والاستفادة منه والاطلاع على اختراعه، وهو عبارة عن “روبوت”.

وقال الحارثي في تغريدة بموقع “تويتر” إن الوزير كلفه بمقابلة المعلم للاطلاع على تجربته في برمجة وتطوير الروبوت، وكذلك الاستفادة من خبراته ضمن الإدارة العامة لتقنيات التعليم.

من جانبه، أوضح المعلم المخترع فهد السلماني وفقا لصحيفة “الوطن”، أن المقطع الذي انتشر في مواقع التواصل صدر بشكل مفاجئ ولم يكن أمرا مرتبا له، حيث كان يجهز الاختراع في غرفة المعلمين داخل المدرسة، استعدادا لعرضه أمام طلابه في الحصة المقبلة، فيما عمد أحد زملائه إلى تصويره ونشر المقطع في مواقع التواصل المتعددة، كرسالة تؤكد أن المعلمين يعملون بصمت ويقضون ساعات من أجل الإنجاز، دون مقابل.

وثمن السلماني مبادرة الوزير ووكيل الوزارة للاطلاع على ما لديه من خبرات في هذا المجال، قائلا إن المختصين في إدارة تعليم جدة يعلمون أنه قدم الكثير من الدورات في المجال التقني، وكذلك المشاركة في الكثير من المسابقات، وذلك من عدة سنوات مضت، حيث جاءت الفرصة الآن لكي يظهر ما لديه من مهارات في هذا المجال.