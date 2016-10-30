صحيفة المرصد: قادت الصدفة وزارة التعليم إلى أحد معلميها المخترعين، ويعمل معلما للحاسب الآلي في ثانوية بلاط الشهداء بمحافظة جدة، حيث لم يكن يتوقع المعلم فهد نفاع السلماني أن مقطعا صوره أحد زملائه أثناء عملهم بالمدرسة قد تقع عينا الوزير الدكتور أحمد العيسى عليه، إذ وجه الوزير وكيل الوزارة الدكتور محمد الحارثي بلقاء المعلم والاستفادة منه والاطلاع على اختراعه، وهو عبارة عن “روبوت”.
وقال الحارثي في تغريدة بموقع “تويتر” إن الوزير كلفه بمقابلة المعلم للاطلاع على تجربته في برمجة وتطوير الروبوت، وكذلك الاستفادة من خبراته ضمن الإدارة العامة لتقنيات التعليم.
من جانبه، أوضح المعلم المخترع فهد السلماني وفقا لصحيفة “الوطن”، أن المقطع الذي انتشر في مواقع التواصل صدر بشكل مفاجئ ولم يكن أمرا مرتبا له، حيث كان يجهز الاختراع في غرفة المعلمين داخل المدرسة، استعدادا لعرضه أمام طلابه في الحصة المقبلة، فيما عمد أحد زملائه إلى تصويره ونشر المقطع في مواقع التواصل المتعددة، كرسالة تؤكد أن المعلمين يعملون بصمت ويقضون ساعات من أجل الإنجاز، دون مقابل.
وثمن السلماني مبادرة الوزير ووكيل الوزارة للاطلاع على ما لديه من خبرات في هذا المجال، قائلا إن المختصين في إدارة تعليم جدة يعلمون أنه قدم الكثير من الدورات في المجال التقني، وكذلك المشاركة في الكثير من المسابقات، وذلك من عدة سنوات مضت، حيث جاءت الفرصة الآن لكي يظهر ما لديه من مهارات في هذا المجال.
تغريدة تدفع وزارة التعليم للبحث عن معلم بجدة..فيديو
صحيفة المرصد: قادت الصدفة وزارة التعليم إلى أحد معلميها المخترعين، ويعمل معلما للحاسب الآلي في ثانوية بلاط الشهداء بمحافظة جدة، حيث لم يكن يتوقع المعلم فهد نفاع السلماني أن مقطعا صوره أحد زملائه أثناء عملهم بالمدرسة قد تقع عينا الوزير الدكتور أحمد العيسى عليه، إذ وجه الوزير وكيل الوزارة الدكتور محمد الحارثي بلقاء المعلم والاستفادة منه والاطلاع على اختراعه، وهو عبارة عن “روبوت”.
تعليقات ( 16 )
الحكم للهغريبه انتج ريبورت في ساعه واحد باليوم مو الوزير يقول الانتاجيه ساعه واحده باليوم والله بارع هالمعلم وينك ياوزير بوساعه تشوف عيالنا المعلمين المخترعيين هذا ابناء الوطن يقوم العز على يدهم
خالد الزهرانيبعدين تعرفين ايش يسوي ياريما
احمد عسيريسيرايفوا صدقت ورب الكعبة طاب يومك
المجاهيم السودوما يحتاج توضيح اكثر
سيرايفوااللي جالس يطقطق ت 4 و5 و7 هذا والله من قمة جهلكم هذا بحد ذاته انجاز انت وش سويت يوم جالس تطقطق هذا لو استغل عمل عمااااايل لكن انتم اللي تهدمون البلد والموهوبيين
ابو رياضيا أمة ضحكة من جهلها الأمم
احمد عسيريلو لم يلاحظه وزير التعليم كانت ستضيع موهبته سوْال اين مراكز رعاية الموهوبين التي اعتمد لها ٩ مليارات ياوزارة التعليم الصدفة والبركة ودعاء الوالدين ثالوث يغير حياتك للافضل عجبي !!
عدد التعليقات:2271
سهمماشاء الله تبارك الله ، البلد مليانة عقول ، بس الأجانب زاحموهم ، وقتلوا طموحهم وأحبطوهم ، والمسؤولين نايمين ، ينتظرون الخبير الأجنبي !!!!!!!!!!
ابوخالدهذا هو الوزير المطلوب***
📷 ريما...Rima📷وش فائدة هذا الاختراع اللي تقل عنكبوت وش يسوي
ابو سجىلدينا مواهب ولكن للاسف لا يوجد تشجيع ولا اهتمام
مـــــالله يسعدكم ادخلتو البهجه والضحك الى مهجتي بهذا الخبر ذكرني بالعنكبوت جالس يدبك وبما ان الخيال عندي واسع تذكرت غاضات البصر وهن ساحبات بالبس المحتشم وبالكعب العالي طق طق 😂😂
himaمعقولة الكلام دا يابشر, يعني كيف اخترع الروبوت,موجود في محلات الالعاب وبيركبوه الاطفال,واشكال وانواع في السوق,وتقولو اختراع,الله يلطفبنا.
عدد التعليقات:319
السليلالله يوفقه ويوفق كل مسلم فيه خدمه لبلاده وللمسلمين .. هناك اشخاص مبدعين ولكن للأسف لا يجدون التشجيع بل التحطيم والتهبيط من العزائم .
88قال ايه قال يقضون ساعات من أجل الإنجاز ايش نسيتو كلام الوزير انتاجيتكم ساعه فى اليوم
●كرسالة تؤكد أن المعلمين يعملون بصمت ويقضون ساعات من أجل الإنجاز، دون مقابل.👍👏👏 وغيرهم الكثير من الموظفين