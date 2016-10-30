والد قتيل : زوجتي رفضت.. و «الاستخارة» حسمت أمري

صحيفة المرصد :سرد عبدالله النمير والد القتيل تفاصيل مقتل نجله إلى موافقته على العفو وقال: حصلت على تأشيرة زيارة من إمارة منطقة مكة المكرمة بناء على خطاب من جمعية حقوق الإنسان، وأنهيت استخراج التوكيلات اللازمة والحصول على التأشيرة ووصلت إلى جدة، واستقبلني مدير جمعية حقوق الإنسان صالح الغامدي في المطار، وفتح لي بيته واستضافني وأصر على تحمل النفقات من جيبه الخاص، ثم طلب مني التفكير في العفو عن القاتل الذي أمضى ما يقارب ١٥ عاما في السجن. وأعقب ذلك أن طلب مني الذهاب معه إلى المحكمة للاطلاع على سير القضية، ثم أبلغني أن هناك فاعل خير حرر لي شيكا في المحكمة بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال مقابل التنازل عن القاتل.
وكان رد زوجته وفقا لصحيفة “عكاظ” أن أي تنازل لا يمكن أن يكون بمقابل مادي، وبعد صلاة استخارة قرر التنازل لوجه الله تعالى، رافضا تسلم أي مبلغ نظير العفو.
ثم جرت الترتيبات وانعقدت جلسة قضائية لتوثيق التنازل بشهادة اثنين.. وجدد والد القتيل موقفه برفض الحصول على أي مبلغ معربا عن شكره وتقديره لكل من أسهم وساعد في العفو برغم إصراره السابق على تنفيذ حد السيف اقتصاصا من قاتل ابنه.
تعليقات ( 21 )
نونووين قلم الحقيقة اللي كله يسب في الشعب الطيب ويحتقر فيهم يجي يشوف وابغي اشوف تعليقة ايش بيكتب
ابوخالد الدمامالله يكتب أجرك ويجزيك الجنه خيرا فعلت وشكرا للاخ الغامدي بيض الله وجهك
عليالله يجازيك بالخير ياراعي الدم ويعوضك ربي ويجازي صالح الغامدي بالخير ويشكر مسعاه وتلقونها عند الله .
الصبحاويانا لا اقول غير جزاك الله الجنة انا لا اقول غير جزاء الله والدته الجنة خذو العبرة ياهل الديات المهولة من هذا البطل البسيط ،،،
مزارع من أرض الطيبينمشاء الله عليكم ياسودانين رحم الله فقيدكم
الفيصلتبقى الشهامة والرجولة والعفوو والتءامح عند معادن الرجال عند اخواننا المسلمين خاصة السودانيين.
سمر العازمينسأل الله تعالي ان يوفق المحسنين العافين عن المذنبين الي كل خير وان يجعل تنازلهم في موازين حسناتهم ويلهمهم الصبر والسلوان وبجمعهم بأحبابهم في جنة الرضوان والحمدلله رب العالمين.
sooonxتعال علم العربان الي فاتحين ديات عيالهم مزادات من يزيد
عدد التعليقات:2271
سهمجزاه الله خير ، وجعل ذلك في موازين حسناته ،
الشايبيريد الآجر من الله ... جزاه الله خير
اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآ" مَنْ تركَ شيئًا لله، عوَّضهُ اللهُ خيرًا منه " - هذا وعدٌ من الله لاريبَ فيه فاصدق في الترك "لله" حتى تنالَ وعد الله
حسنهذا الجيل الي يعرف الله بحق وحقيقه وهم الذين بعد الله نحنو عايشين في هذي الرحمة والرقد من العيشة مهوب جيل الفلوس قال ايش هذا الزمان صعب ونسى ان الله الي يرزقة وهو كان ولاشي
📷 ريما...Rima📷لو انا منه وأبي أتنازل بعد أن أخذ جزاه كل هالسنين بالسجن كنت أخذت الفلوس لأن هذا الزمن صعب كل شيء يحتاج فلوس
88الله يجزاه خير
عبدالعزيز الخالديجزاك الله خير ، والعفو عند المقدرة ثوابها عند الله عظيم.
مسمارالله يجزاه خير ويجعل ماقام به من عفو في موازين حسناته فما عند الله خير وابقى
فيصللايجب ان يكون التنازل نتيجة لحضة ضعف وقتيه بل عن قناعه تااامه من ((جميع)) افراد العائله وقبل التنفيذ بمده طويله
كونان 2016اسأل الله ان يعفو عنك وعن والدته في الدنيا والاخرة ويكتب لكما الاجر والثواب
صادقةالله يجزاه خير يبي الأجر لولدة افضل من الي اصر أنة ينقتل صديق ولدة وهو عارف أنة أمر حصل بالخطأ الله يرحمهم جميعا
مسافرالقتل العمد عقابه القتل انا مع الديه للذي يقتل دفاعا عن عرضه او دينه الديات تزيد من انتشار الجريمه
زائرنسأل الله العفو والعافية ،