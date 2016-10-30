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والد قتيل : زوجتي رفضت.. و «الاستخارة» حسمت أمري

30 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص
والد قتيل : زوجتي رفضت.. و «الاستخارة» حسمت أمري
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صحيفة المرصد :سرد عبدالله النمير والد القتيل تفاصيل مقتل نجله إلى موافقته على العفو وقال: حصلت على تأشيرة ‏زيارة من إمارة منطقة مكة المكرمة بناء على خطاب من جمعية حقوق الإنسان، وأنهيت استخراج التوكيلات اللازمة والحصول على التأشيرة ووصلت إلى جدة، واستقبلني مدير جمعية حقوق الإنسان صالح الغامدي في المطار، وفتح لي بيته واستضافني وأصر على تحمل النفقات من جيبه الخاص، ثم طلب مني التفكير في العفو عن القاتل الذي أمضى ما يقارب ١٥ عاما في السجن. وأعقب ذلك أن طلب مني الذهاب معه إلى المحكمة للاطلاع على سير القضية، ثم أبلغني أن هناك ‏فاعل خير حرر لي شيكا في المحكمة بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال مقابل التنازل عن القاتل.

وكان رد زوجته وفقا لصحيفة “عكاظ” أن أي تنازل لا يمكن أن يكون بمقابل مادي، وبعد صلاة استخارة قرر التنازل لوجه الله تعالى، رافضا تسلم أي مبلغ نظير العفو.

ثم جرت الترتيبات وانعقدت جلسة قضائية لتوثيق التنازل ‏بشهادة اثنين.. وجدد والد القتيل موقفه برفض الحصول على أي مبلغ معربا عن شكره وتقديره لكل من أسهم وساعد في العفو برغم إصراره السابق على تنفيذ حد السيف اقتصاصا من قاتل ابنه.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    نونو

    وين قلم الحقيقة اللي كله يسب في الشعب الطيب ويحتقر فيهم يجي يشوف وابغي اشوف تعليقة ايش بيكتب
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  2. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 9:05 ص

    ابوخالد الدمام

    الله يكتب أجرك ويجزيك الجنه خيرا فعلت وشكرا للاخ الغامدي بيض الله وجهك
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  3. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 8:53 ص

    علي

    الله يجازيك بالخير ياراعي الدم ويعوضك ربي ويجازي صالح الغامدي بالخير ويشكر مسعاه وتلقونها عند الله .
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  4. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    الصبحاوي

    انا لا اقول غير جزاك الله الجنة انا لا اقول غير جزاء الله والدته الجنة خذو العبرة ياهل الديات المهولة من هذا البطل البسيط ،،،
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  5. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    مشاء الله عليكم ياسودانين رحم الله فقيدكم
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  6. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 8:41 ص

    الفيصل

    تبقى الشهامة والرجولة والعفوو والتءامح عند معادن الرجال عند اخواننا المسلمين خاصة السودانيين.
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  7. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 8:40 ص

    سمر العازمي

    نسأل الله تعالي ان يوفق المحسنين العافين عن المذنبين الي كل خير وان يجعل تنازلهم في موازين حسناتهم ويلهمهم الصبر والسلوان وبجمعهم بأحبابهم في جنة الرضوان والحمدلله رب العالمين.
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  8. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 8:40 ص

    sooonx

    تعال علم العربان الي فاتحين ديات عيالهم مزادات من يزيد
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  9. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص
    عدد التعليقات:2271

    سهم

    جزاه الله خير ، وجعل ذلك في موازين حسناته ،
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  10. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 8:17 ص

    الشايب

    يريد الآجر من الله ... جزاه الله خير
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  11. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 8:16 ص

    اللهم لآ تجعل الدنيآ آكبر همنآ

    ‏" مَنْ تركَ شيئًا لله، عوَّضهُ اللهُ خيرًا منه " ‏ ‏ - هذا وعدٌ من الله لاريبَ فيه ‏فاصدق في الترك "لله" حتى تنالَ وعد الله
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  12. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    حسن

    هذا الجيل الي يعرف الله بحق وحقيقه وهم الذين بعد الله نحنو عايشين في هذي الرحمة والرقد من العيشة مهوب جيل الفلوس قال ايش هذا الزمان صعب ونسى ان الله الي يرزقة وهو كان ولاشي
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  13. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 8:04 ص

    📷 ريما...Rima📷

    لو انا منه وأبي أتنازل بعد أن أخذ جزاه كل هالسنين بالسجن كنت أخذت الفلوس لأن هذا الزمن صعب كل شيء يحتاج فلوس
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  14. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    88

    الله يجزاه خير
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  15. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    جزاك الله خير ، والعفو عند المقدرة ثوابها عند الله عظيم.
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  16. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    مسمار

    الله يجزاه خير ويجعل ماقام به من عفو في موازين حسناته فما عند الله خير وابقى
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  17. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    فيصل

    لايجب ان يكون التنازل نتيجة لحضة ضعف وقتيه بل عن قناعه تااامه من ((جميع)) افراد العائله وقبل التنفيذ بمده طويله
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  18. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    كونان 2016

    اسأل الله ان يعفو عنك وعن والدته في الدنيا والاخرة ويكتب لكما الاجر والثواب
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  19. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    صادقة

    الله يجزاه خير يبي الأجر لولدة افضل من الي اصر أنة ينقتل صديق ولدة وهو عارف أنة أمر حصل بالخطأ الله يرحمهم جميعا
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  20. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 7:36 ص

    مسافر

    القتل العمد عقابه القتل انا مع الديه للذي يقتل دفاعا عن عرضه او دينه الديات تزيد من انتشار الجريمه
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  21. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    زائر

    نسأل الله العفو والعافية ،
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