بعد تجاهل فضلها على نفسه…المحيسني لـ”انتحاري سعودي” : اقتربت من معانقة الحور العين!

صحيفة المرصد: المحيسني الموجود في سورية مقاتلا سعوديا في صفوف جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) لتنفيذ عملية انتحارية ضد الجيش السوري في حلب أمس (السبت)، مؤكداً للمقاتل قبل تفجير نفسه أنه «على بعد دقائق ليصل إلى الجنة ويعانق الحور العين» تحت عنوان «ملحمة حلب الكبرى» .
ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال المحيسني عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس تسجيلاً مصوراً وهو يقف بجانب الانتحاري «يونس القرعاوي»، الذي فجر نفسه، مؤكداً أن هذا المقطع جاء بناء على طلب القرعاوي لتسجيله لوالدته.
ويظهر فى الفيديو المحيسني يوجه تحياته لأم «القرعاوي» وجميع أمهات المسلمين في بريدة وما جاورها: وقال: «هنيئاً لكِ أن يكون هذا البطل عروساً في جنات النعيم هذه الليلة، مع حور حسان مقصورات في الخيام».
وأوضح المحيسني أنه كان يمر بجانب مقرات ممتلئة بمن وصفهم بـ«انغماسيين»، وتوقف عند أحدها ليلقي درساً عن الجنة ونعيمها فإذا بفتى من فتيان الإسلام يصرخ «يا رب سترى اليوم ما نصنع». وزاد: «مررت بمقر آخر فإذا تحت أسواره عربات لا أحصي عددها مفخخة، علمت أن في المقر استشهاديين، أنهيت الموعظة، وأمسك بيدي يونس وقال أريدك لوحدك!» وأضاف المحيسني: «أخذني يونس على طرف وقال أنا من أقاربك ومن ديرتك فأزال قناعه فإذا به يونس القرعاوي، فعانقته، فقال أبشرك أنا أول استشهادي، كان يقولها ويكاد يطير فرحا»، ثم واصل: «والله يا شيخ الدنيا لا تسعني من الفرح، فكم انتظرتها، لكنني أريد منك طلب فيديو تخص به أمي حفظها الله فسجلت لها».
والجدير بالذكر أن يونس القرعاوي، الملقب بـ«بتار الجزراوي»، هو شقيق الموقوف الخطير صالح القرعاوي عضو تنظيم القاعدة ومؤسس كتائب عبدالله عزام التابعة للتنظيم، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن 20 عاماً، في حكم ابتدائي صدر أخيرا من المحكمة الجزائية المتخصصة.
تعليقات ( 23 )
ااببووححممووددوش ذا الحور اللي تتعازمون عليهن .. اينكم من الدفاع عن بلد الحرمين الشريفين .. ضد مجوس هذا العصر ⁉
منغمس في سرورية قطب(( غامس فكر )) لكل فكر منغمس مفكر وداعية غامس
الماااااضي2030شيوخ ودعاة الضلال هم من غرر بهذا الجاهل المسكين ..وهم يصيفون في تركيا ولندن والفلبين
منغمس في سرورية قطبمن ((((( غمس غمسا ))))) هذا الفكر الضال في عقول أبنائنا المغرر بهم
ابو تالااللهم احفظ ابنائنا وبناتنا من اصحاب السوء يا اخوان والله انها بلوة عظيمة ايش هذا المعتقد الي يقنعهم بالأنتحار والجنه القران يقول عكس ذلك للمنتحر
نجاخانشاقووووووول المحيسني لماذا لم تسبقه على الجنة والجنس والفله دامك تقوول هذا الكلام لهذا المعتوه ياشباب انتبهوا ترا هذا المحيسني وشلته كذابين ومجرمين
منصورالله يهدي الجميع هذالوبدل مايفجرنفسه وتخسرالامةاحدشبابهاممكن يستفادمنه في تدميرالرافضةاذناب المجوس
منغمس في سرورية قطبستلاحظ من الصورة أن سمات وجه هذا المنغس ترى فيها الطيبة والانقياد والتبعية والسمع والطاعة تابع منقاد بدرجة امتياز
الماااااضي2030ياااامسكين ..مضحوك عليك بالحور العين ..الارهابي شهواني يقتل نفسه عشان شهوته للنساء..صدق انك ابله ومسكين
منغمس في سرورية قطبلنتأمل هذا الخارجي ولنسأل أنفسنا ::: من أوصل هذا اافكر والمنهج الضال لهذا الفتى المنقاد المطيع
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊الضحايا شباب الوطن ،،، لماذا لا يقود سوري عمليات الأنتحارية ضد أعداء بلدة ،،، سؤال يحتاج الى إجابه مقنعه ؟
مزارع من أرض الطيبينلاحوله ولا قوة الا بالله مبزرة التقت بنفسها في الضلال *** ابنك سوف يكون وقود لنار تبأ لكم يأمن تهولون الجهاد بالفكر الضال والمنحرف
صبحيالله يغفر له مادام بيفجر جنود بشار وروسيا وحزب اللات اهم شي يكون بعيد عن ارض الحرمين وبلاد المسلمين اللي مافيها حروب.
منغمس في سرورية قطبمن غرر بهذا الشاب الصغير ؟!!
~الى جهنم و بئس المصير و لو ان الحور العين مهمه او حقيقيه عند المحيسني كان هو اول من بحث عنها و ليس هذا الانتحاري المغرر به
خارجياللهم أهلك الظالمين بالظالمين خوارج في صفوين ولا تبقي منهم أحدا .. وأجعلهم مغنما لأهل سنة سوريا
سبحان اللهالمحيسني اﻹخواني الخارجي مثله مثل مشايخ ودعاة خوارج العصر اﻹخونج يحرضون ويشعللونها ويدفعون الشباب للتهلكة وهم قابعين في قصورهم وسياحة في أوروبا وتركيا وإذا صار شئ فى الوطن أستنكروا تقية
خارجياذا فتح الشام هي جبهة النصرة التابعة لخوارج القاعدة
عبدالعزيز//وهل ضمنت له الجنه فلماذا لاتكون انت وامثالك من يفجر نفسه حسبي الله ونعم الوكيل
منغمس في سرورية قطب(( الانغماس ))
الحكم للهالله بيحشره في نار جهنم إن شاء الله مع الشياطين والزواني وبين احضانه بغلى حمراء تتلهب نارا وصديد
عاشق سرابهذا الي همكم الحور العين . جنس فقط ؟؟؟