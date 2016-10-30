بعد تجاهل فضلها على نفسه…المحيسني لـ”انتحاري سعودي” : اقتربت من معانقة الحور العين!

صحيفة المرصد: المحيسني الموجود في سورية مقاتلا سعوديا في صفوف جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) لتنفيذ عملية انتحارية ضد الجيش السوري في حلب أمس (السبت)، مؤكداً للمقاتل قبل تفجير نفسه أنه «على بعد دقائق ليصل إلى الجنة ويعانق الحور العين» تحت عنوان «ملحمة حلب الكبرى» .

ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال المحيسني عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس تسجيلاً مصوراً وهو يقف بجانب الانتحاري «يونس القرعاوي»، الذي فجر نفسه، مؤكداً أن هذا المقطع جاء بناء على طلب القرعاوي لتسجيله لوالدته.

ويظهر فى الفيديو المحيسني يوجه تحياته لأم «القرعاوي» وجميع أمهات المسلمين في بريدة وما جاورها: وقال: «هنيئاً لكِ أن يكون هذا البطل عروساً في جنات النعيم هذه الليلة، مع حور حسان مقصورات في الخيام».

وأوضح المحيسني أنه كان يمر بجانب مقرات ممتلئة بمن وصفهم بـ«انغماسيين»، وتوقف عند أحدها ليلقي درساً عن الجنة ونعيمها فإذا بفتى من فتيان الإسلام يصرخ «يا رب سترى اليوم ما نصنع». وزاد: «مررت بمقر آخر فإذا تحت أسواره عربات لا أحصي عددها مفخخة، علمت أن في المقر استشهاديين، أنهيت الموعظة، وأمسك بيدي يونس وقال أريدك لوحدك!» وأضاف المحيسني: «أخذني يونس على طرف وقال أنا من أقاربك ومن ديرتك فأزال قناعه فإذا به يونس القرعاوي، فعانقته، فقال أبشرك أنا أول استشهادي، كان يقولها ويكاد يطير فرحا»، ثم واصل: «والله يا شيخ الدنيا لا تسعني من الفرح، فكم انتظرتها، لكنني أريد منك طلب فيديو تخص به أمي حفظها الله فسجلت لها».

والجدير بالذكر أن يونس القرعاوي، الملقب بـ«بتار الجزراوي»، هو شقيق الموقوف الخطير صالح القرعاوي عضو تنظيم القاعدة ومؤسس كتائب عبدالله عزام التابعة للتنظيم، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن 20 عاماً، في حكم ابتدائي صدر أخيرا من المحكمة الجزائية المتخصصة.