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العرعور ينشر فيديو لرجل دين شيعي: ما قصفوا أقدس البقاع إلا بعد أن قصفوا أشرف الأعراض

30 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص
العرعور ينشر فيديو لرجل دين شيعي: ما قصفوا أقدس البقاع إلا بعد أن قصفوا أشرف الأعراض
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صحيفة المرصد: أعاد الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، الأحد، نشر تسجيل فيديو لرجل الدين الشيعي، حسن الله ياري، وحديثه عن عائشة، زوجة النبي محمد، رابطا ذلك بمحاولة استهداف الحرم بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي مساء الخميس واعترضته القوات الجوية السعودية على بعد 65 كيلومترا عن مكة.

جاء ذلك في تغريدة للعرعور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “ما قصفوا أقدس البقاع إلا بعد أن قصفوا أشرف الأعراض.. فمن هان عليه عرض النبي والمؤمنين هان عليهم قبلة المسلمين ودماؤهم.”

ووفقا لما يقوله ياري في مقطع الفيديو فإن “عائشة خرجت على أمير المؤمنين وارتدت عن الدين،” مشيرا إلى أن هذه القضية “أشد من الزنا،” لافتا بقوله: “إننا لا ننكر أن عائشة زنت، ولكن قضية الزنا هذه سهلة.. مطاعن علمائنا موجودة في كتبنا على عائشة وغير عائشة، أبي بكر وعمر.

CNN

97879797



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 39
    30 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    علماء الرافضة الذين يقولون بتحريف القرأن كثير لعنهم الله منهم****
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  2. 38
    30 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    محب آل البيت

    ت 34 ابو سعد اسم الكتاب هو ( فصل الخطاب في أثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) الؤلف حسين محمد النوري الطبرسي عليه ***الله وغيره كثير
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  3. 37
    30 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    كريم

    انظرو ماذا يقول هذا الشاعر الفارسي المجوسي بشار بن برد للعرب : إبليس خير من ابيكم آدم ، فتنبهوا يا معشر الفجار ، إبليس من النار وآدم طينة ، والأرض لايسمو سمو النار
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  4. 36
    30 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    كلاب المجوس الصفوية حقدهم على الاسلام والمسلمين منذ كسر شوكتهم فاروق الأمه رضي الله عنه فيترحمون على قاتل عمر بن الخطاب المجوسي ويلعنون الصحابة
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  5. 35
    30 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    مصمم

    شيعي شريف ** ينعدون على الاصابع
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  6. 34
    30 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    ابو سعد

    طيب يا فاهمين اعطونا كتاب شيعي معتمد واحد يقول بتحريف القرأن خلونا نشوف الكدب من الصدق
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  7. 33
    30 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    ابو سعد

    مخالف للنشر
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  8. 32
    30 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    محمد الحربي

    لم يبقى الا ان نستمع لابناء ***ويلصقون التهم بأم المؤمنين ويقولون انهم مشائخ عليكم من الله ماتستحقون يجب اعلان الحرب على هؤلاء الروافض وابادتهم
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  9. 31
    30 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    سؤالي ........

    هل من يقول بتحريف القرآآآآآآآآن .. وتكفيررر الصحابة .. وعصمة الائمةوعلمهم الغيب .. وطعن عرض النبي .. (( مسلم )) علما بأن اليهود والنصارى لم يقولو بذلك
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  10. 30
    30 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    عبدالرحمن

    العرعور السني ويارالله الشيعي كلهم عملاء صهاينة فلا هذا يمثل الإسلام ولا ذلك
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  11. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    دمار العالم العالم الاسلامي بسب الأشكال الغلو والتكفير بِسْم الدين ؟؟؟
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  12. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    محب آل البيت

    نعم الرافضة هم من قدحوا في اشرف البشر عليه الصلاة والسلام حيث قالوا أنه متزوج زانية ومات وهي في عصمته فمن السهل عليهم قصف الكعبة المشرفة بعد ذلك
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  13. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    ساكن البجري

    وش ترجي من عبده ***الرافضه
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  14. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    جنوبيه *

    و باذن الله حنا منصورين ومكه لها رب يحميها والحوثيين لهم يوم قريب يارب عاجل غير اجل
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  15. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    جنوبيه *

    انتم يالشيعه انتهكتم اعراض الصحابه اطهر الناس وجاي تتكلم تعليق ٢٣ اين المشكله
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  16. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    ءذءذ

    اللهم عليك بهؤلاء الكفره الذين يطعنون بعرض نبيك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
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  17. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 10:17 ص

    بندر

    تعليق 17 **مشكلة
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  18. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 10:12 ص

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    هؤلاء الروافض المجوس اقذر مخلوق على وجه الارض نسال الله عز وجل أن ينزل عليهم غضب من عنده ويريح البشرية منهم ومن اذنابهم في كل مكان اللهم آمين
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  19. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 10:11 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    الشيعة-- عصابة العسكر--- الصهاينة---- الفقر---- الجهل--- اشد اعداء امة الاسلام ///// الموعد عند الفجر**** 11*11///////////// 11*11
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  20. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص
    عدد التعليقات:1178

    نبرااس

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص

    الطائر الأزرق

    ويجيك الشيعه يقولون لا مانسب عائشة ولا الصحابة ! بينما باعتراف علماء الشيعة أهم كتب الشيعة يتهمون عائشة وبذلك يكذبون القرآن ومن يكذب القرآن ( كملوا ).
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  22. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 10:05 ص

    الفاهم

    المفروض ترك الكلام في الدين لان ما احد يفهمه والانشغال بالعلم والتجارة والصناعة
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  23. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    جنوبيه *

    قصفو اشرف الاعراض هلكوني منهم اشرف الاعراض الي نايم يصحي ويقرى الخبر ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
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  24. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    خالد

    مخالف للنشر
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  25. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    بربش

    وين الخنبوقي وينه . عليك من الله ماتستحق.
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  26. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    عبدالله

    وين قلم مختفي. ولا يعلق على الأخبار
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  27. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 9:53 ص

    محمد العمري

    هم كذبوا الله في مواطن عدة منها قولهم بنقص القرآن وتحريفه وايضا تكذيب ايات البراءة لعائشة رضي الله عنها وعن ابيها أفلا يعتبرون كفارا ؟؟
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  28. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 9:50 ص

    عرض محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم صانه الله وحفظه عائشه الطاهره العفيفه الطاهره الطاهره الطاهره الموعد في ارض المحشر يوم تأتي عائشه الطاهره قادمة لله ربها الذي حفظها وكتب برأتها في القران
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  29. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    خليجي

    لماذا لانفيق من نوم العسل هاولا ليسو مسلمين في كل شي مخالفين لدين اشركو بالله عزوجل بعلي انكرو القرءان المحفوض شككو بنبوة محمد شوهو صورة امهات المؤمنين كفرو الصحابة قتلو المسلمين انهم يحاربوننا اصحوا
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  30. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص
    عدد التعليقات:8910

    اللامي10

    الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها والصحابه أجمعين
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  31. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص
    عدد التعليقات:8910

    اللامي10

    { لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }
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  32. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 9:37 ص

    ام الفهود

    اذا اجتمع في الطبخة ( المكونات سبئية يهودية والطباخون فرس مجوس ) فلماذا نعجب من قذف العرض النبوي و سب الصحابة ! حتى النصارى لم يسبوا صحابة أنبيائهم
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  33. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص
    عدد التعليقات:8910

    اللامي10

    ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )
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  34. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص

    مسمار

    لعنهم الله كيف يتجرأون على ام المؤمنين وقد برأها الله من افكهم الا لعنة الله على من تجرأ على عرض رسول الله صل الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
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  35. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص
    عدد التعليقات:8910

    اللامي10

    ( أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )
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  36. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    ا

    يحاربون الله ورسوله والله شديد الانتقام
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  37. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    ام الفهود

    من عاش طفولته *** يعلم ذلك من أطفالهم الذين لا يعرفون التقية ، ومن يتابع قناتي صفا ووصال وخاصةً وحدة الرصد والمتابعة يرى ويسمع مالم يقله الكفار
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  38. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 9:25 ص

    ادعس عليهم مثل السجاد الإيراني كلمت دعس عليه قلي ثمنه. خهههههه

    كلب وينبح عشنا معاهم اجبن من رأت عيني والله انهم يقدمون للشخص الذي يريدون منه مصلحة أعراضهم هذي ليست فرية وإنما حقيقة يعلمها من عاش معهم عن قرب.
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  39. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    كلمه للإخواني قرأ صحيفة المرصد الموقرة ***والحبيب مصدر فتنة بين المسلمين وللعلم الحبيب ***لايمثل أبناء السنه والشيعة الكرام
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