العرعور ينشر فيديو لرجل دين شيعي: ما قصفوا أقدس البقاع إلا بعد أن قصفوا أشرف الأعراض

صحيفة المرصد: أعاد الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، الأحد، نشر تسجيل فيديو لرجل الدين الشيعي، حسن الله ياري، وحديثه عن عائشة، زوجة النبي محمد، رابطا ذلك بمحاولة استهداف الحرم بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي مساء الخميس واعترضته القوات الجوية السعودية على بعد 65 كيلومترا عن مكة.

جاء ذلك في تغريدة للعرعور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “ما قصفوا أقدس البقاع إلا بعد أن قصفوا أشرف الأعراض.. فمن هان عليه عرض النبي والمؤمنين هان عليهم قبلة المسلمين ودماؤهم.”

ووفقا لما يقوله ياري في مقطع الفيديو فإن “عائشة خرجت على أمير المؤمنين وارتدت عن الدين،” مشيرا إلى أن هذه القضية “أشد من الزنا،” لافتا بقوله: “إننا لا ننكر أن عائشة زنت، ولكن قضية الزنا هذه سهلة.. مطاعن علمائنا موجودة في كتبنا على عائشة وغير عائشة، أبي بكر وعمر.

CNN