العرعور ينشر فيديو لرجل دين شيعي: ما قصفوا أقدس البقاع إلا بعد أن قصفوا أشرف الأعراض

صحيفة المرصد: أعاد الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، الأحد، نشر تسجيل فيديو لرجل الدين الشيعي، حسن الله ياري، وحديثه عن عائشة، زوجة النبي محمد، رابطا ذلك بمحاولة استهداف الحرم بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي مساء الخميس واعترضته القوات الجوية السعودية على بعد 65 كيلومترا عن مكة.
جاء ذلك في تغريدة للعرعور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “ما قصفوا أقدس البقاع إلا بعد أن قصفوا أشرف الأعراض.. فمن هان عليه عرض النبي والمؤمنين هان عليهم قبلة المسلمين ودماؤهم.”
ووفقا لما يقوله ياري في مقطع الفيديو فإن “عائشة خرجت على أمير المؤمنين وارتدت عن الدين،” مشيرا إلى أن هذه القضية “أشد من الزنا،” لافتا بقوله: “إننا لا ننكر أن عائشة زنت، ولكن قضية الزنا هذه سهلة.. مطاعن علمائنا موجودة في كتبنا على عائشة وغير عائشة، أبي بكر وعمر.
CNN
تعليقات ( 39 )
صنيتان الحزين على قرضة العقاريعلماء الرافضة الذين يقولون بتحريف القرأن كثير لعنهم الله منهم****
محب آل البيتت 34 ابو سعد اسم الكتاب هو ( فصل الخطاب في أثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) الؤلف حسين محمد النوري الطبرسي عليه ***الله وغيره كثير
كريمانظرو ماذا يقول هذا الشاعر الفارسي المجوسي بشار بن برد للعرب : إبليس خير من ابيكم آدم ، فتنبهوا يا معشر الفجار ، إبليس من النار وآدم طينة ، والأرض لايسمو سمو النار
صنيتان الحزين على قرضة العقاريكلاب المجوس الصفوية حقدهم على الاسلام والمسلمين منذ كسر شوكتهم فاروق الأمه رضي الله عنه فيترحمون على قاتل عمر بن الخطاب المجوسي ويلعنون الصحابة
مصممشيعي شريف ** ينعدون على الاصابع
ابو سعدطيب يا فاهمين اعطونا كتاب شيعي معتمد واحد يقول بتحريف القرأن خلونا نشوف الكدب من الصدق
ابو سعدمخالف للنشر
محمد الحربيلم يبقى الا ان نستمع لابناء ***ويلصقون التهم بأم المؤمنين ويقولون انهم مشائخ عليكم من الله ماتستحقون يجب اعلان الحرب على هؤلاء الروافض وابادتهم
سؤالي ........هل من يقول بتحريف القرآآآآآآآآن .. وتكفيررر الصحابة .. وعصمة الائمةوعلمهم الغيب .. وطعن عرض النبي .. (( مسلم )) علما بأن اليهود والنصارى لم يقولو بذلك
عبدالرحمنالعرعور السني ويارالله الشيعي كلهم عملاء صهاينة فلا هذا يمثل الإسلام ولا ذلك
محب آل البيتنعم الرافضة هم من قدحوا في اشرف البشر عليه الصلاة والسلام حيث قالوا أنه متزوج زانية ومات وهي في عصمته فمن السهل عليهم قصف الكعبة المشرفة بعد ذلك
ساكن البجريوش ترجي من عبده ***الرافضه
جنوبيه *و باذن الله حنا منصورين ومكه لها رب يحميها والحوثيين لهم يوم قريب يارب عاجل غير اجل
جنوبيه *انتم يالشيعه انتهكتم اعراض الصحابه اطهر الناس وجاي تتكلم تعليق ٢٣ اين المشكله
ءذءذاللهم عليك بهؤلاء الكفره الذين يطعنون بعرض نبيك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
بندرتعليق 17 **مشكلة
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدينهؤلاء الروافض المجوس اقذر مخلوق على وجه الارض نسال الله عز وجل أن ينزل عليهم غضب من عنده ويريح البشرية منهم ومن اذنابهم في كل مكان اللهم آمين
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرالشيعة-- عصابة العسكر--- الصهاينة---- الفقر---- الجهل--- اشد اعداء امة الاسلام ///// الموعد عند الفجر**** 11*11///////////// 11*11
عدد التعليقات:1178
نبرااسمخالف للنشر
الطائر الأزرقويجيك الشيعه يقولون لا مانسب عائشة ولا الصحابة ! بينما باعتراف علماء الشيعة أهم كتب الشيعة يتهمون عائشة وبذلك يكذبون القرآن ومن يكذب القرآن ( كملوا ).
الفاهمالمفروض ترك الكلام في الدين لان ما احد يفهمه والانشغال بالعلم والتجارة والصناعة
جنوبيه *قصفو اشرف الاعراض هلكوني منهم اشرف الاعراض الي نايم يصحي ويقرى الخبر ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
خالدمخالف للنشر
بربشوين الخنبوقي وينه . عليك من الله ماتستحق.
عبداللهوين قلم مختفي. ولا يعلق على الأخبار
محمد العمريهم كذبوا الله في مواطن عدة منها قولهم بنقص القرآن وتحريفه وايضا تكذيب ايات البراءة لعائشة رضي الله عنها وعن ابيها أفلا يعتبرون كفارا ؟؟
خليجيلماذا لانفيق من نوم العسل هاولا ليسو مسلمين في كل شي مخالفين لدين اشركو بالله عزوجل بعلي انكرو القرءان المحفوض شككو بنبوة محمد شوهو صورة امهات المؤمنين كفرو الصحابة قتلو المسلمين انهم يحاربوننا اصحوا
عدد التعليقات:8910
اللامي10الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها والصحابه أجمعين
عدد التعليقات:8910
اللامي10{ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }
ام الفهوداذا اجتمع في الطبخة ( المكونات سبئية يهودية والطباخون فرس مجوس ) فلماذا نعجب من قذف العرض النبوي و سب الصحابة ! حتى النصارى لم يسبوا صحابة أنبيائهم
عدد التعليقات:8910
اللامي10( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )
مسمارلعنهم الله كيف يتجرأون على ام المؤمنين وقد برأها الله من افكهم الا لعنة الله على من تجرأ على عرض رسول الله صل الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
عدد التعليقات:8910
اللامي10( أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )
ايحاربون الله ورسوله والله شديد الانتقام
ام الفهودمن عاش طفولته *** يعلم ذلك من أطفالهم الذين لا يعرفون التقية ، ومن يتابع قناتي صفا ووصال وخاصةً وحدة الرصد والمتابعة يرى ويسمع مالم يقله الكفار
ادعس عليهم مثل السجاد الإيراني كلمت دعس عليه قلي ثمنه. خههههههكلب وينبح عشنا معاهم اجبن من رأت عيني والله انهم يقدمون للشخص الذي يريدون منه مصلحة أعراضهم هذي ليست فرية وإنما حقيقة يعلمها من عاش معهم عن قرب.
مزارع من أرض الطيبينكلمه للإخواني قرأ صحيفة المرصد الموقرة ***والحبيب مصدر فتنة بين المسلمين وللعلم الحبيب ***لايمثل أبناء السنه والشيعة الكرام