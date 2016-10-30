إعلان نتائج التحقيق فى قضية توظيف ابن «الوزير العرج» خلال يومين

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)ستنتهى خلال اليومين القادمين من التحقيقات التى فتحتها في وزارة الشؤون البلدية والقروية الخميس الماضى؛ على خلفية ما أثير أخيرا حول توظيف ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج (عبدالله) مديرا للمشاريع براتب 21600 ريال “حسب عكاظ”.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” تداولوا صورة ثائق مسربة عن تعين إبن الوزير عبدالله العرج على وظيفة مدير مشاريع في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد تخرج قبل خمسة أعوام (ولم تشر إلى مرحلته الدراسية)، وعمل لمدة أربعة أعوام في القطاع الخاص كمدير مشاريع، ثم عين مؤخرا في وزارة الشؤون البلدية والقروية على الوظيفة ذاتها.

فيما نفت مصادر، توظيف ابن الوزير في الخدمة المدنية، وبينت أن الصورة المتداولة تعود إلى شقيقه الذي زار الوزارة متدربا لمدة فصل دراسي ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، كون تخصصه موارد بشرية، مؤكدة عدم عمل ابنه في وزارة الخدمة المدنية حاليا.