إعلان نتائج التحقيق فى قضية توظيف ابن «الوزير العرج» خلال يومين

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)ستنتهى خلال اليومين القادمين من التحقيقات التى فتحتها في وزارة الشؤون البلدية والقروية الخميس الماضى؛ على خلفية ما أثير أخيرا حول توظيف ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج (عبدالله) مديرا للمشاريع براتب 21600 ريال “حسب عكاظ”.
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” تداولوا صورة ثائق مسربة عن تعين إبن الوزير عبدالله العرج على وظيفة مدير مشاريع في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد تخرج قبل خمسة أعوام (ولم تشر إلى مرحلته الدراسية)، وعمل لمدة أربعة أعوام في القطاع الخاص كمدير مشاريع، ثم عين مؤخرا في وزارة الشؤون البلدية والقروية على الوظيفة ذاتها.
فيما نفت مصادر، توظيف ابن الوزير في الخدمة المدنية، وبينت أن الصورة المتداولة تعود إلى شقيقه الذي زار الوزارة متدربا لمدة فصل دراسي ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، كون تخصصه موارد بشرية، مؤكدة عدم عمل ابنه في وزارة الخدمة المدنية حاليا.
تعليقات ( 14 )
رب ضارة نافعةلعل كشف هذه الحالة أن توقض وزارة المالية بأن ترشيد انفاق الميزانية ليس بمراجعة المرتبات بل بالغاء تلك البنود التي ليس عليها قيود ولا مراقبة ولا حدود
معيضيعني هو ابن الوزير الوحيد الذي حصل على هذه الوظيفة بالواسطة غيره كثير لو تبحث نزاهة ستجد المئات وربما الالاف
من حائلالنتيجه معروفه ، ياصار قاضيك القاضي من تقاضي ،،
الحكم للهصرفوها بينهم واسطات واخفو الاوراق والادله
موظف حكوميحالة صغيرةمن حالات لاتعد ولاتحصى من بند تحت صلاحية الوزراء وكأنها تصرف للخبرات والمشاريع الهامة وكان على وزارة المالية إلغاء هذا البند المالي **
ابو صباهيه جات عليه فتشو عن البقيه
فيصلقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المؤمن إذا حدث صدق ، وإذا وعد أنجز ، وإذا اؤتمن وفى "
سميني بسمكرقع يامرقع طيب والشهاده وقرار التوظيف ؟ يعني جات عليك ياعرج وعلى ابنك ؟ غيره صار على وظيفه بين يوم ولليله يدير دوله كامله
أقضوا على بنود المشاريع والمستشارينمخالف للنشر
صريح جداًانا لي بالخدمة اكثر من اربعة وثلاثين عام ماوصل راتبي 13000 الف ريال وبالمرتبة الثامنة
ابها الخميسمهو مشكله لاكن كم انتاجيته ساعه او ساعتين
نجاخانعندليب اكيد مثلي بدون وظيفه رسميه ومهتمه شاقوووووووول والله يمكن يحطون له مخرج كلش جايز
نجاخانشاقووووول خبرووووووووونا ترانا ملكووووووومون
عندليبأكيد حطوا له مخرج 11 علشان يسلم من النقد ! متشوقين لمشاهدة المسرحية من هيئة الفساد