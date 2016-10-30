مواطن يعتدي على زوجته بالكي في جميع أنحاء جسدها

صحيفة المرصد: آكد تركي المالكي مدير إدارة الحماية من العنف والإيذاء بوزارة الصحة، أن وحدات الحماية من الإيذاء في مستشفيات وزارة الصحة استقبلت 2755 حالة عنف وإيذاء خلال العام 1436هـ، في حين كان عدد الحالات للعام السابق لذلك 2139 حالة.
وأفصح تركي المالكي بحسب «مكة»، عن نماذج بشعة للعنف الأسري من خلال ما وصلهم من شكاوى خلال العام الماضي، حيث ذكر أن رجلاً اعتدى على زوجته بالكي في جميع أنحاء جسدها بما في ذلك الوجه والمنطقة الحساسة، بعد أن جردها من ملابسها تماما ما أدى لإصابتها بتشوهات دائمة أفقدتها فرصتها في الزواج مرة أخرى.
وفي حالة أخرى أوضح المالكي، أن امرأة استغاثت بلجان الحماية بعد أن شكا لها ابنها ذو الثمانية أعوام فعل والده الفاحشة به للمرة الثانية، ما أدى لإصابته بضرر جسدي ونفسي عميق، الأمر الذي تطلب منهم إعداد خطة علاجية شاملة له لمنع تحول المشكلة إلى عقدة نفسية دائمة.
تعليقات ( 46 )
ابي اهاجرالهجرة نعمة هاجروا لاوروبا ارحم
عدد التعليقات:14949
قلم الحقيقهكل من ثبت اعتدائه على مواطنة سعودية جسديآ ولفظيآ يعاقب بالحبس أقلها 5سنوات وغرامة مادية 300,000 ريال مع الجلد ومنع زواجه للمرة الثانية لأنه ليس كفؤ,
ليههذا بسبب ضعف الجزاء من قبل المحاكم ضد ما يمارس من عنف ضد النساء واطفالهن . فمتى ما كان هناك عقاب صارم ارتدعت ايادي الرجال .
مـــــباتبتعث وتسافر وتهاجر وتركب مع سواقين بعلم ذويها وتروح السوق بالساعات وتاخذ مصروف وموضفه وزوجه سعيده ولها حسابات ومتابعين وعندها القنوات والشغالات وتحضر مناسبات وعندها ذريه وداعمينها بالسواقه وش تب اكثر
عدد التعليقات:14949
قلم الحقيقهالمطلوب اصدار أوامر وتشريعات رسمية عقابية ومادية ضد هؤلاء المتصحرين الجزارين. من سجن سنين طويلة وغرامات مادية مرتفعة وجلد.حينها سيتوقف العنف عن السعوديات.
لا للوصايةنحن في أمس الحاجة لقوانين رادعة ورفع الوصاية عن النساء الراشدات كفاية الوضع مزري وهذي أعداد من لجأن لطلب الحماية ولكن عدد الساكتات اكبر تبونا نهج ؟؟
🤔أبو عقلين مو كأنك قلم 🤔
صدقت يا قلم الحقيقه31 قلم الحقيقه السعوديات ملكات في أوطانهم ملكو وتملكو كل أصناف العذاب والتعذيب والحرق والقهر والقتل والعنف الجسدي واللفظي ومصادرة حرياتهم وحقوقهم والوصاية عليهم.
الجلادللخنبوقيالخنبوقي يتلون هنا بالمعرفات أنتبهو له ايها السادة الأعزاء
عدد التعليقات:14949
قلم الحقيقهاذا حكم أخذه أحد هؤلاء المتصحرين الجزارين لايتجاوز سجن 3 أيام وثلاثين جلدة مقابل أن أصاب زوجته بعاهات مستديمة بكامل جسدها وشــ تنتظرون غير مثل هالمجازر.
احمد عسيريسوْال ماذا نستفيد من تصريح المتحدث تركي المالكي عن حادثة قبل سنتين أليس من اجل البلبلة وإكساب أهل الردود ذنوب التعرض لشخص اخطاء ولعله قدمات اوماتت زوجته او صلح حالهم دعوا الخلق للخالق ( عجبي )
سؤالقلم الحقيقه طيب وش المطلوب ؟!!
ابو عقلينأين حقوق المرأه يامن تدعون العمل بشريعة الاسلام , الاسلام دين العدل والانصاف انصف كلا الجنسين وفي كافة الظروف اما ما نراه اليوم من استهتار بحقوق المرأه وإنسانيتها يعطينا انطباع بأن المرأه وضعها مزري.
تعليقصريح وسري للغايه وواقع مؤلم ترى تعليق واحد يكفيك يا أخ
السيافالجنوبية هو الخنبوقي ههههههههههههههههههه مسكين هذا الأدمي الله يشفيه
عدد التعليقات:14949
قلم الحقيقهالسعوديات ملكات في أوطانهم ملكو وتملكو كل أصناف العذاب والتعذيب والحرق والقهر والقتل والعنف الجسدي واللفظي ومصادرة حرياتهم وحقوقهم والوصاية عليهم.
جنوبيه *تعليق ٢٠ الحمد لله على كل حال الله لايبلانا
زائرسري للغاية مكرمه والإسلام كرمها والدوله الله يحفظها تاخذ حقها وزياده ، وإلا كان ماشفنا هالقضايا
صريحخدعوها فقالو : ملـــكــه ، معززة مكرمه 🤔
عطورمبا ومن قالك أن مها بنت أساسا !!!!
محمدالجعيدهذا انسان مريض واكيد مدمن مخدرات مافي انسان عاقل يفعل مثله . المراة جوهرة يجب حمايتها والمحافظه عليها وهيه رفيقه الدرب
مـــــباماغيرك احدن كوى قلبي بصبر واخليك تكويني ولو قالو الناس تلعبي لعبك فلا شك مرضيني
سري للغايةانتي معنفة ومضطهدة موتي او انسجني بس تراك ملكة والإسلام كرمك😓
مـــــباالنساء داخلين بالعنف والنسبه مش كلها ذكوريه ثم العدد الفين وشوي ضئيل جدا لنسبه السكان وداخل فيها جنسيات غير السعودي ثم اغلب الحالات بسيطة شف التحليل 👍🏻😎 زعلنا مها ماشفتي رومانس يامها وحياه حلوه ابشري 🌹
الصريحمخالف للنشر
جنوبيه *تعليق 7 اضم صوتي لصوتك نعم انظربنا لتربيه. ولتعليم ووانضربنا لنحترم الكبير بس مو اذا تزوجت واحد ماتعب عليه ولاشقى يجي يحرقني بالنار لليش وين عايشين هذا حقه حد يقطع يده الي مستغل قوته علي زوجته وولده
.جنوبيه احمدي ربك على العافيه ، المخدرات الله يكفينا شرها
معيضمن يعتدي على زوجته وأولاده وبالطريقة البشعة هذه فهو مريض نفسي مكانة مستشفى الأمراض النفسية بعد أخذ جزاءه من المحكمة
الصريحالمفروض يكتفي بالكي مع منطقة معينه فقط
غاليواقع مؤلم ، الحمدلله معززه ومكرمه . لكن نبي إحصائية العنف والظلم في نساء بلدك ، شرط راح تكون أضعاف ألي عندنا
السيافتعليق واحد مها ..هو الخنبوقي بس مستحي
جنوبيه *يا حياتي الولد دون الثامنه لاحول ولا قوه الا بالله 💔😭
احمدههههههههههههههههه الصراخ على قدر الالم خخخخخخخخخ اخ يابطني
جنوبيه *كوها بجميع جسدها للليش يابو اش مسويه لو. اش تكون جريمتها مايحق لك تكوي اللحين قد ايش الالم في جسدها غير الاثار حسبي الله عليك لها اهل يربوها لو غلطت مو تحرق نفسي حد يكويك لجل تجرب وجعها
عبد الرحمنهلا بارك الله فيك 👍
زائرهاالمدعو ( مها ) . ياذكر لاتحاول تصيد بالماء العكر
واقع مؤلم2755 حالة عنف وإيذاء خلال العام 1436هـ وازعجونا المراة ملكة المراة معززة ومكرمة ومدلله ومحسودة وكل نساء الغرب يتمنون مكانها وهذه اخرتها : خدعوها بقولهم لها انتي ملكة معززة..!
هلامها ، زمن 👉 شخص واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
ااببووححممووددمن يتطاول على أنثى .. فهو ذكر فقط .. الرجولة منه براء ✋
بربشعادي كل يضرب عياله وزوجته للتأديب مافيه مشكله ومتصالحين بدون المتطفلين. الذين يصطادون بالما العكر..ومتعودين من ايام المدارس قبل . تربينا وطلعنا رجال من الضرب من أهلنا .
هويديالمخدرات وما تفعل فسحق لمن روجها او تعاطاها
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊تسائل ! هل يعقل من رجل رشيد عاقل يخاف الله يعمل تلك الأفاعيل ؟ الجواب لا . من يقوم بتلك الأفعال مريض نفسي او مدمن مخدرات ؟ نسأل الله السلامه
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊مها لا تعممين من أفعال قلة على حساب الأكثرية ، هذه حوادث تحدث في كل مجتمع ؟
مطلع على الواقعاعوذ بالله وش الناس وش صار فيها ,
زمنخذو هذه نماذج من بعض السعودين الظلمة الذين أساءو استغلال الولايه بالعنف والتسلط على النساء والاطفال وتلومونهم لاطالبوا بخلع الولايه الذكورية .
مهاهذه هي رومانسية السعوديين الملائكة الطاهرين