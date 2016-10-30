مواطن يعتدي على زوجته بالكي في جميع أنحاء جسدها

صحيفة المرصد: آكد تركي المالكي مدير إدارة الحماية من العنف والإيذاء بوزارة الصحة، أن وحدات الحماية من الإيذاء في مستشفيات وزارة الصحة استقبلت 2755 حالة عنف وإيذاء خلال العام 1436هـ، في حين كان عدد الحالات للعام السابق لذلك 2139 حالة.

وأفصح تركي المالكي بحسب «مكة»، عن نماذج بشعة للعنف الأسري من خلال ما وصلهم من شكاوى خلال العام الماضي، حيث ذكر أن رجلاً اعتدى على زوجته بالكي في جميع أنحاء جسدها بما في ذلك الوجه والمنطقة الحساسة، بعد أن جردها من ملابسها تماما ما أدى لإصابتها بتشوهات دائمة أفقدتها فرصتها في الزواج مرة أخرى.

وفي حالة أخرى أوضح المالكي، أن امرأة استغاثت بلجان الحماية بعد أن شكا لها ابنها ذو الثمانية أعوام فعل والده الفاحشة به للمرة الثانية، ما أدى لإصابته بضرر جسدي ونفسي عميق، الأمر الذي تطلب منهم إعداد خطة علاجية شاملة له لمنع تحول المشكلة إلى عقدة نفسية دائمة.