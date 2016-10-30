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مواطن يعتدي على زوجته بالكي في جميع أنحاء جسدها

30 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص
مواطن يعتدي على زوجته بالكي في جميع أنحاء جسدها
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صحيفة المرصد: آكد تركي المالكي مدير إدارة الحماية من العنف والإيذاء بوزارة الصحة، أن وحدات الحماية من الإيذاء في مستشفيات وزارة الصحة استقبلت 2755 حالة عنف وإيذاء خلال العام 1436هـ، في حين كان عدد الحالات للعام السابق لذلك 2139 حالة.

وأفصح تركي المالكي بحسب «مكة»، عن نماذج بشعة للعنف الأسري من خلال ما وصلهم من شكاوى خلال العام الماضي، حيث ذكر أن رجلاً اعتدى على زوجته بالكي في جميع أنحاء جسدها بما في ذلك الوجه والمنطقة الحساسة، بعد أن جردها من ملابسها تماما ما أدى لإصابتها بتشوهات دائمة أفقدتها فرصتها في الزواج مرة أخرى.

وفي حالة أخرى أوضح المالكي، أن امرأة استغاثت بلجان الحماية بعد أن شكا لها ابنها ذو الثمانية أعوام فعل والده الفاحشة به للمرة الثانية، ما أدى لإصابته بضرر جسدي ونفسي عميق، الأمر الذي تطلب منهم إعداد خطة علاجية شاملة له لمنع تحول المشكلة إلى عقدة نفسية دائمة.



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 46
    30 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    ابي اهاجر

    الهجرة نعمة هاجروا لاوروبا ارحم
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  2. 45
    30 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:14949

    قلم الحقيقه

    كل من ثبت اعتدائه على مواطنة سعودية جسديآ ولفظيآ يعاقب بالحبس أقلها 5سنوات وغرامة مادية 300,000 ريال مع الجلد ومنع زواجه للمرة الثانية لأنه ليس كفؤ,
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  3. 44
    30 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    ليه

    هذا بسبب ضعف الجزاء من قبل المحاكم ضد ما يمارس من عنف ضد النساء واطفالهن . فمتى ما كان هناك عقاب صارم ارتدعت ايادي الرجال .
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  4. 43
    30 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    مـــــبا

    تبتعث وتسافر وتهاجر وتركب مع سواقين بعلم ذويها وتروح السوق بالساعات وتاخذ مصروف وموضفه وزوجه سعيده ولها حسابات ومتابعين وعندها القنوات والشغالات وتحضر مناسبات وعندها ذريه وداعمينها بالسواقه وش تب اكثر
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  5. 42
    30 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:14949

    قلم الحقيقه

    المطلوب اصدار أوامر وتشريعات رسمية عقابية ومادية ضد هؤلاء المتصحرين الجزارين. من سجن سنين طويلة وغرامات مادية مرتفعة وجلد.حينها سيتوقف العنف عن السعوديات.
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  6. 41
    30 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    لا للوصاية

    نحن في أمس الحاجة لقوانين رادعة ورفع الوصاية عن النساء الراشدات كفاية الوضع مزري وهذي أعداد من لجأن لطلب الحماية ولكن عدد الساكتات اكبر تبونا نهج ؟؟
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  7. 40
    30 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    🤔

    أبو عقلين مو كأنك قلم 🤔
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  8. 39
    30 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    صدقت يا قلم الحقيقه

    31 قلم الحقيقه السعوديات ملكات في أوطانهم ملكو وتملكو كل أصناف العذاب والتعذيب والحرق والقهر والقتل والعنف الجسدي واللفظي ومصادرة حرياتهم وحقوقهم والوصاية عليهم.
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  9. 38
    30 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    الجلادللخنبوقي

    الخنبوقي يتلون هنا بالمعرفات أنتبهو له ايها السادة الأعزاء
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  10. 37
    30 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:14949

    قلم الحقيقه

    اذا حكم أخذه أحد هؤلاء المتصحرين الجزارين لايتجاوز سجن 3 أيام وثلاثين جلدة مقابل أن أصاب زوجته بعاهات مستديمة بكامل جسدها وشــ تنتظرون غير مثل هالمجازر.
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  11. 36
    30 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    احمد عسيري

    سوْال ماذا نستفيد من تصريح المتحدث تركي المالكي عن حادثة قبل سنتين أليس من اجل البلبلة وإكساب أهل الردود ذنوب التعرض لشخص اخطاء ولعله قدمات اوماتت زوجته او صلح حالهم دعوا الخلق للخالق ( عجبي )
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  12. 35
    30 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    سؤال

    قلم الحقيقه طيب وش المطلوب ؟!!
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  13. 34
    30 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    ابو عقلين

    أين حقوق المرأه يامن تدعون العمل بشريعة الاسلام , الاسلام دين العدل والانصاف انصف كلا الجنسين وفي كافة الظروف اما ما نراه اليوم من استهتار بحقوق المرأه وإنسانيتها يعطينا انطباع بأن المرأه وضعها مزري.
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  14. 33
    30 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    تعليق

    صريح وسري للغايه وواقع مؤلم ترى تعليق واحد يكفيك يا أخ
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  15. 32
    30 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    السياف

    الجنوبية هو الخنبوقي ههههههههههههههههههه مسكين هذا الأدمي الله يشفيه
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  16. 31
    30 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:14949

    قلم الحقيقه

    السعوديات ملكات في أوطانهم ملكو وتملكو كل أصناف العذاب والتعذيب والحرق والقهر والقتل والعنف الجسدي واللفظي ومصادرة حرياتهم وحقوقهم والوصاية عليهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 30
    30 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    جنوبيه *

    تعليق ٢٠ الحمد لله على كل حال الله لايبلانا
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  18. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    زائر

    سري للغاية مكرمه والإسلام كرمها والدوله الله يحفظها تاخذ حقها وزياده ، وإلا كان ماشفنا هالقضايا
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  19. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    صريح

    خدعوها فقالو : ملـــكــه ، معززة مكرمه 🤔
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  20. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    عطور

    مبا ومن قالك أن مها بنت أساسا !!!!
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  21. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    محمدالجعيد

    هذا انسان مريض واكيد مدمن مخدرات مافي انسان عاقل يفعل مثله . المراة جوهرة يجب حمايتها والمحافظه عليها وهيه رفيقه الدرب
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  22. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    مـــــبا

    ماغيرك احدن كوى قلبي بصبر واخليك تكويني ولو قالو الناس تلعبي لعبك فلا شك مرضيني
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  23. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    سري للغاية

    انتي معنفة ومضطهدة موتي او انسجني بس تراك ملكة والإسلام كرمك😓
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  24. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    مـــــبا

    النساء داخلين بالعنف والنسبه مش كلها ذكوريه ثم العدد الفين وشوي ضئيل جدا لنسبه السكان وداخل فيها جنسيات غير السعودي ثم اغلب الحالات بسيطة شف التحليل 👍🏻😎 زعلنا مها ماشفتي رومانس يامها وحياه حلوه ابشري 🌹
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  25. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    الصريح

    مخالف للنشر
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  26. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    جنوبيه *

    تعليق 7 اضم صوتي لصوتك نعم انظربنا لتربيه. ولتعليم ووانضربنا لنحترم الكبير بس مو اذا تزوجت واحد ماتعب عليه ولاشقى يجي يحرقني بالنار لليش وين عايشين هذا حقه حد يقطع يده الي مستغل قوته علي زوجته وولده
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  27. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    .

    جنوبيه احمدي ربك على العافيه ، المخدرات الله يكفينا شرها
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  28. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    معيض

    من يعتدي على زوجته وأولاده وبالطريقة البشعة هذه فهو مريض نفسي مكانة مستشفى الأمراض النفسية بعد أخذ جزاءه من المحكمة
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  29. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    الصريح

    المفروض يكتفي بالكي مع منطقة معينه فقط
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  30. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    غالي

    واقع مؤلم ، الحمدلله معززه ومكرمه . لكن نبي إحصائية العنف والظلم في نساء بلدك ، شرط راح تكون أضعاف ألي عندنا
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  31. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    السياف

    تعليق واحد مها ..هو الخنبوقي بس مستحي
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  32. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    جنوبيه *

    يا حياتي الولد دون الثامنه لاحول ولا قوه الا بالله 💔😭
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  33. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    احمد

    ههههههههههههههههه الصراخ على قدر الالم خخخخخخخخخ اخ يابطني
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  34. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    جنوبيه *

    كوها بجميع جسدها للليش يابو اش مسويه لو. اش تكون جريمتها مايحق لك تكوي اللحين قد ايش الالم في جسدها غير الاثار حسبي الله عليك لها اهل يربوها لو غلطت مو تحرق نفسي حد يكويك لجل تجرب وجعها
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  35. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    عبد الرحمن

    هلا بارك الله فيك 👍
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  36. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    زائره

    االمدعو ( مها ) . ياذكر لاتحاول تصيد بالماء العكر
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  37. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    واقع مؤلم

    2755 حالة عنف وإيذاء خلال العام 1436هـ وازعجونا المراة ملكة المراة معززة ومكرمة ومدلله ومحسودة وكل نساء الغرب يتمنون مكانها وهذه اخرتها : خدعوها بقولهم لها انتي ملكة معززة..!
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  38. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    هلا

    مها ، زمن 👉 شخص واحد ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
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  39. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    ااببووححمموودد

    من يتطاول على أنثى .. فهو ذكر فقط .. الرجولة منه براء ✋
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  40. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    بربش

    عادي كل يضرب عياله وزوجته للتأديب مافيه مشكله ومتصالحين بدون المتطفلين. الذين يصطادون بالما العكر..ومتعودين من ايام المدارس قبل . تربينا وطلعنا رجال من الضرب من أهلنا .
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  41. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    هويدي

    المخدرات وما تفعل فسحق لمن روجها او تعاطاها
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  42. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    تسائل ! هل يعقل من رجل رشيد عاقل يخاف الله يعمل تلك الأفاعيل ؟ الجواب لا . من يقوم بتلك الأفعال مريض نفسي او مدمن مخدرات ؟ نسأل الله السلامه
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  43. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    مها لا تعممين من أفعال قلة على حساب الأكثرية ، هذه حوادث تحدث في كل مجتمع ؟
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  44. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    مطلع على الواقع

    اعوذ بالله وش الناس وش صار فيها ,
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    زمن

    خذو هذه نماذج من بعض السعودين الظلمة الذين أساءو استغلال الولايه بالعنف والتسلط على النساء والاطفال وتلومونهم لاطالبوا بخلع الولايه الذكورية .
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  46. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    مها

    هذه هي رومانسية السعوديين الملائكة الطاهرين
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