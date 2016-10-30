شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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تعليقات ( 18 )
📷 ريما...Rima📷تابع..دولة بنين تعيش تحت خط الفقر يصعب توفير الغذاء لجميع النزلاء الكثير يموت بسبب نقص الغذاء والأمراض وأماكن قضاء الحاجة لاتتوفر بالسجن□
📷 ريما...Rima📷سجن كونتو في بنين ،سجن الجميع ذكور إناث وأطفال يتم سجن الشخص بزنزانه ضيقة مظلمة معصوب الأعين ومكتوف الأيدي والارجل مقعدين ع الأرض ⬆
عدد التعليقات:1
هيفاء @اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ،امين امين
📷 ريما...Rima📷تابع..وجبة السجناء وجبه أو وجبتين باليوم فقط وهي ذرة🌽🌽فيلجأ السجناء لأكل الحشرات🐜 ثعابين🐍 فئران 🐭😷لتعويض النقص الغذائي □
عدد التعليقات:1
هيفاء @اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ،، اللهم يا خالق البشر من تراب وجاعل الجنة لمن صلى وتاب،، ارزقنا محبة أهل الدنيا والسماااء
القناص2اعرف حروف الهجاء بالرمز وكتبها/ لكن حظي ردي والروح متعبها/
القناص2نفسي تبي العزه والحاجات تغصبها/ ترمي بها بين انذال واجودى/
📷 ريما...Rima📷سجن المعسكر 22 بكوريا ش تعذيب بكافة أنواعه بنسبة 33% يستدعى السجين وينفذ به الإعدام بأي وقت وبدون سبب حتى لو السبب بسيط كالسرقة خبز ⬆
القناص2ياحيف تخفى امور كنت حاسبها// وللى على بالهم كله على بالي/
عدد التعليقات:1
هيفاء @السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
📷 ريما...Rima📷الغرب سجونهم بها تعذيب وقتل وجوع لايوصف لايختلف عن سجون طغاة العرب وهذا الدليل للي مايدري⬆
📷 ريما...Rima📷التحكيم ⛳⚽ياطاقية أعطاكم الكثير من الكؤوس وأكبر دليل اخفقاتكم خارجيا 😂
📷 ريما...Rima📷اللغة العربية📖📝سيدة اللغات وعروس اللغات ولغة القرآن ولغة أهل الجنة 🌻
📷 ريما...Rima📷الطاقية السليم😤 هذا ازعجنا أعوذ بالله حيل متعصب الكثير يكرهون المتعصبين من المشهورين
📷 ريما...Rima📷لا تسمى الحديقة حديقة💐 إلا إذا كان لها سور 💐واللي مالها سور تكون بستان 🍃
📷 ريما...Rima📷صباح الخير🍃
استغفر الله العظيمفاقترن الايمان بترك المؤذي من الكلام فو الله ﻻينفعك ان ضحك معك احد ع موضوع اتهمت به عرض احد وانما سيخشاك فمن تكلم لك تكلم بك اسأل الله ان يحصن السنتنا عن الناس
استغفر الله العظيماحفظ لسانك عن اعراض الناس فكما تخاف ع عرضك ﻻبد ان تخاف ع اعراض الناس { ﻻيؤمن احدكم حتى يحب ﻻأخيه مايحب لنفسه }