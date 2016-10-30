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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

30 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-منال محمد

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-محمود الهمزاني

7

الجزيرة-رشيد السليم

8

الجزيرة-سعود الماضي

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    📷 ريما...Rima📷

    تابع..دولة بنين تعيش تحت خط الفقر يصعب توفير الغذاء لجميع النزلاء الكثير يموت بسبب نقص الغذاء والأمراض وأماكن قضاء الحاجة لاتتوفر بالسجن□
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  2. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    📷 ريما...Rima📷

    سجن كونتو في بنين ،سجن الجميع ذكور إناث وأطفال يتم سجن الشخص بزنزانه ضيقة مظلمة معصوب الأعين ومكتوف الأيدي والارجل مقعدين ع الأرض ⬆
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  3. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ،امين امين
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  4. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    📷 ريما...Rima📷

    تابع..وجبة السجناء وجبه أو وجبتين باليوم فقط وهي ذرة🌽🌽فيلجأ السجناء لأكل الحشرات🐜 ثعابين🐍 فئران 🐭😷لتعويض النقص الغذائي □
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  5. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ،، اللهم يا خالق البشر من تراب وجاعل الجنة لمن صلى وتاب،، ارزقنا محبة أهل الدنيا والسماااء
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  6. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    القناص2

    اعرف حروف الهجاء بالرمز وكتبها/ لكن حظي ردي والروح متعبها/
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  7. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    القناص2

    نفسي تبي العزه والحاجات تغصبها/ ترمي بها بين انذال واجودى/
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  8. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    📷 ريما...Rima📷

    سجن المعسكر 22 بكوريا ش تعذيب بكافة أنواعه بنسبة 33% يستدعى السجين وينفذ به الإعدام بأي وقت وبدون سبب حتى لو السبب بسيط كالسرقة خبز ⬆
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  9. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    القناص2

    ياحيف تخفى امور كنت حاسبها// وللى على بالهم كله على بالي/
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  10. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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  11. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    📷 ريما...Rima📷

    الغرب سجونهم بها تعذيب وقتل وجوع لايوصف لايختلف عن سجون طغاة العرب وهذا الدليل للي مايدري⬆
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  12. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    📷 ريما...Rima📷

    التحكيم ⛳⚽ياطاقية أعطاكم الكثير من الكؤوس وأكبر دليل اخفقاتكم خارجيا 😂
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  13. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    📷 ريما...Rima📷

    اللغة العربية📖📝سيدة اللغات وعروس اللغات ولغة القرآن ولغة أهل الجنة 🌻
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  14. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    📷 ريما...Rima📷

    الطاقية السليم😤 هذا ازعجنا أعوذ بالله حيل متعصب الكثير يكرهون المتعصبين من المشهورين
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  15. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    📷 ريما...Rima📷

    لا تسمى الحديقة حديقة💐 إلا إذا كان لها سور 💐واللي مالها سور تكون بستان 🍃
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  16. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    📷 ريما...Rima📷

    صباح الخير🍃
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  17. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    استغفر الله العظيم

    فاقترن الايمان بترك المؤذي من الكلام فو الله ﻻينفعك ان ضحك معك احد ع موضوع اتهمت به عرض احد وانما سيخشاك فمن تكلم لك تكلم بك اسأل الله ان يحصن السنتنا عن الناس
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  18. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    استغفر الله العظيم

    احفظ لسانك عن اعراض الناس فكما تخاف ع عرضك ﻻبد ان تخاف ع اعراض الناس { ﻻيؤمن احدكم حتى يحب ﻻأخيه مايحب لنفسه }
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