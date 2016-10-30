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بالصور: شاهد الأميرة هيا زوجة حاكم دبي وابنتها تؤديان مناسك العمرة

30 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص
بالصور: شاهد الأميرة هيا زوجة حاكم دبي وابنتها تؤديان مناسك العمرة
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صحيفة المرصد:أدت الأميرة هيا بنت الحسين، حرم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، مناسك العمرة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة.ورافقت الأميرة هيا في أداء مناسك العمرة ابنتها الشيخة الجليلة.

وقالت الاميرة هيا على صفحتها ‘تعتبر العمرة من الشعائر الدينية الأكثر تعلقا بقلب المسلمين بعد فريضة الحج، وكون انه ليس لها وقت محدد من العام لأدائها ، فنجد ان بيت الله الحرام لا يخلو من المعتمرين على مدار العام. لقد كتب لي الله تعالى ان اعتمر مع ابنتي الجليلة وان احظى بالصلاة في الحرم المكي الطاهر. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال’.

وأضافت ‘كثيرا ما تعجز الكلمات عن وصف الشعور عند رؤية بيت الله الحرام حيث تأخذك هيبة المكان وتسمع بجميع اللغات واللهجات كل من يصعد الى الله سؤاله.لقد تضرعنا الى الله تعالى بالدعاء بان يحمي رئيس الدولة الشيخ خليفه آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد واخوانه الشيوخ حكام الإمارات.

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تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:9

    سلطان حجازي

    احذروا ممن يفتى بغير علم . خصوصا الروافض . ارجعوا الى فتوى العلامة ابن باز و التي تبين و بالدليل و جوب تغطية الوجه للمرأة في حضرة الرجال ..
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  2. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    يارب تشفيني

    ما شاء الله كبرت الجليله ، ***، الله يبارك لي ولهم يارب
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  3. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    راكاااان

    430 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص violety زين مافضوا منطقة مكة علشانهم ،،،،، يستاهلون هذه زوجة نائب رئيس دوله وابنته ولو حدث لهم شيئ لاقدر الله كبيره بحقنا
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  4. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    راكاااان

    130 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص الحقباني علم ان شوف هذه مسليط عليه الاعلام كيف ذلك علم ،،، هذه يسمى البروتوكول الأعلامي يحظى به الرؤاساء واسرهم
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  5. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    عمر عايد

    كشف الوجه واجب للمحرمة وهو مطلق بلفظ رسول الله سواء وجد الرجال ام لا. وقد امر الرسول بذلك مع علمه التام بوجود عدد كبير من الرجال.وذلك منعا لتخفي بعض الرجال بين النساء.
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  6. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    ابوخالد الدمام

    تقبل الله طاعتكم
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  7. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    ابوبنيان

    تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
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  8. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    ابوتركي

    اش معنا خصت بالدعاء الارمارت والاردن؟
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  9. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    راشد الحديثي

    تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
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  10. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    ساره

    مخالف للنشر
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  11. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    السابر

    خبر سار ان تشاهد زوجة حاكم دبي تؤدي مناسك العمرة العالم الاسلامي كلة ينتظر هذي الزيارة بارك الله في*** هذا الخبر السار الى قلوبنا
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  12. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    ماجد الرفاعي

    وش دخل الكشف عن وجه المرأه فالموضوع يالرحال؟
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  13. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    violety

    زين مافضوا منطقة مكة علشانهم
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  14. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    ابو تركي الصاعدي

    اسال الله العظيم ان يتقبل منهم وبالنسبة لكشف الوجه فيه خلاف كبير بين العلماء واقول لاي شخص يطعن في كاشفات الوجه دعوا الخلق للخالق
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  15. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:5733

    الرحااال

    الله يتقبل منكم..ما اجمل قلوبكم وما اطهرها..هناك من يحرم وجه المرأه ويفتري ع الله ورسوله..ولايعلم حرف واحد يؤلفه من كبائر الذنوب والعياذ بالله
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  16. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    الحقباني

    علم ان شوف هذه مسليط عليه الاعلام كيف ذلك علم
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