بالصور: شاهد الأميرة هيا زوجة حاكم دبي وابنتها تؤديان مناسك العمرة

صحيفة المرصد:أدت الأميرة هيا بنت الحسين، حرم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، مناسك العمرة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة.ورافقت الأميرة هيا في أداء مناسك العمرة ابنتها الشيخة الجليلة.
وقالت الاميرة هيا على صفحتها ‘تعتبر العمرة من الشعائر الدينية الأكثر تعلقا بقلب المسلمين بعد فريضة الحج، وكون انه ليس لها وقت محدد من العام لأدائها ، فنجد ان بيت الله الحرام لا يخلو من المعتمرين على مدار العام. لقد كتب لي الله تعالى ان اعتمر مع ابنتي الجليلة وان احظى بالصلاة في الحرم المكي الطاهر. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال’.
وأضافت ‘كثيرا ما تعجز الكلمات عن وصف الشعور عند رؤية بيت الله الحرام حيث تأخذك هيبة المكان وتسمع بجميع اللغات واللهجات كل من يصعد الى الله سؤاله.لقد تضرعنا الى الله تعالى بالدعاء بان يحمي رئيس الدولة الشيخ خليفه آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد واخوانه الشيوخ حكام الإمارات.
تعليقات ( 16 )
عدد التعليقات:9
سلطان حجازياحذروا ممن يفتى بغير علم . خصوصا الروافض . ارجعوا الى فتوى العلامة ابن باز و التي تبين و بالدليل و جوب تغطية الوجه للمرأة في حضرة الرجال ..
يارب تشفينيما شاء الله كبرت الجليله ، ***، الله يبارك لي ولهم يارب
راكاااان430 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص violety زين مافضوا منطقة مكة علشانهم ،،،،، يستاهلون هذه زوجة نائب رئيس دوله وابنته ولو حدث لهم شيئ لاقدر الله كبيره بحقنا
راكاااان130 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص الحقباني علم ان شوف هذه مسليط عليه الاعلام كيف ذلك علم ،،، هذه يسمى البروتوكول الأعلامي يحظى به الرؤاساء واسرهم
عمر عايدكشف الوجه واجب للمحرمة وهو مطلق بلفظ رسول الله سواء وجد الرجال ام لا. وقد امر الرسول بذلك مع علمه التام بوجود عدد كبير من الرجال.وذلك منعا لتخفي بعض الرجال بين النساء.
ابوخالد الدمامتقبل الله طاعتكم
ابوبنيانتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ابوتركياش معنا خصت بالدعاء الارمارت والاردن؟
راشد الحديثيتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
سارهمخالف للنشر
السابرخبر سار ان تشاهد زوجة حاكم دبي تؤدي مناسك العمرة العالم الاسلامي كلة ينتظر هذي الزيارة بارك الله في*** هذا الخبر السار الى قلوبنا
ماجد الرفاعيوش دخل الكشف عن وجه المرأه فالموضوع يالرحال؟
violetyزين مافضوا منطقة مكة علشانهم
ابو تركي الصاعدياسال الله العظيم ان يتقبل منهم وبالنسبة لكشف الوجه فيه خلاف كبير بين العلماء واقول لاي شخص يطعن في كاشفات الوجه دعوا الخلق للخالق
عدد التعليقات:5733
الرحااالالله يتقبل منكم..ما اجمل قلوبكم وما اطهرها..هناك من يحرم وجه المرأه ويفتري ع الله ورسوله..ولايعلم حرف واحد يؤلفه من كبائر الذنوب والعياذ بالله
الحقبانيعلم ان شوف هذه مسليط عليه الاعلام كيف ذلك علم