بالصور: شاهد الأميرة هيا زوجة حاكم دبي وابنتها تؤديان مناسك العمرة

صحيفة المرصد:أدت الأميرة هيا بنت الحسين، حرم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، مناسك العمرة في بيت الله الحرام في مكة المكرمة.ورافقت الأميرة هيا في أداء مناسك العمرة ابنتها الشيخة الجليلة.

وقالت الاميرة هيا على صفحتها ‘تعتبر العمرة من الشعائر الدينية الأكثر تعلقا بقلب المسلمين بعد فريضة الحج، وكون انه ليس لها وقت محدد من العام لأدائها ، فنجد ان بيت الله الحرام لا يخلو من المعتمرين على مدار العام. لقد كتب لي الله تعالى ان اعتمر مع ابنتي الجليلة وان احظى بالصلاة في الحرم المكي الطاهر. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال’.

وأضافت ‘كثيرا ما تعجز الكلمات عن وصف الشعور عند رؤية بيت الله الحرام حيث تأخذك هيبة المكان وتسمع بجميع اللغات واللهجات كل من يصعد الى الله سؤاله.لقد تضرعنا الى الله تعالى بالدعاء بان يحمي رئيس الدولة الشيخ خليفه آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد واخوانه الشيوخ حكام الإمارات.