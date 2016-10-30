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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب وسط إيطاليا

30 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب وسط إيطاليا
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صحيفة المرصد-وكالات: ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختير، وسط العاصمة الإيطاليا روما، الأحد، وفق ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر أو إصابات.
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 68 كيلومترا بين شرقي وجنوب شرقي بيروجيا، وعلى عمق 108 كيلومترات، وفق ما أفادرت وكالة “رويترز” للأنباء.

ويأتي هذا الزلزال عقب زلزالين بلغت قوتهما 6.1 و5.5 درجة، الأربعاء الماضي، وشردا نحو 5 آلاف شخص، إذ سجل معهد الجيوفيزياء الوطني الإيطالي 700 هزة تقريبا، قال الخبراء إنها يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر.

وحذرت الهيئة الإيطالية المكلفة تقييم المخاطر الكبرى، الجمعة، من أن زلازل قوية قد تتبع الهزتين اللتين شهدهما هذا الأسبوع والزلزال القوي الذي ضرب إيطاليا في أغسطس الماضي.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    العويد

    عساه يكمل طريقة الى قم
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  2. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 12:31 م
    عدد التعليقات:2278

    سهم

    لا اله الا الله ، اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، هذه تحذيرات من الله لعقوبات مستحقه ، اللهم عافنا ، تذكرنا بعقوبة اهل مدينة بومبي الايطالية .
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  3. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    نجمة سماء

    بدأت العلامات بالضهور أنشاءالله قرب قيام الساعه .....متوقعه أنشاءالله 1440هجري والله أعلم . اللهم نسألك حسن الخاتمه
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  4. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    مراقب عام

    اللهم دمرهم هم وفيتكانهم
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  5. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    اسمرعبر

    عز الله راحت وطي البيتزا والاسبكتي
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