زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب وسط إيطاليا

صحيفة المرصد-وكالات: ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختير، وسط العاصمة الإيطاليا روما، الأحد، وفق ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر أو إصابات.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 68 كيلومترا بين شرقي وجنوب شرقي بيروجيا، وعلى عمق 108 كيلومترات، وفق ما أفادرت وكالة “رويترز” للأنباء.

ويأتي هذا الزلزال عقب زلزالين بلغت قوتهما 6.1 و5.5 درجة، الأربعاء الماضي، وشردا نحو 5 آلاف شخص، إذ سجل معهد الجيوفيزياء الوطني الإيطالي 700 هزة تقريبا، قال الخبراء إنها يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر.

وحذرت الهيئة الإيطالية المكلفة تقييم المخاطر الكبرى، الجمعة، من أن زلازل قوية قد تتبع الهزتين اللتين شهدهما هذا الأسبوع والزلزال القوي الذي ضرب إيطاليا في أغسطس الماضي.