  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الشايع:هل يعزل المسلمون إيران بعد استهداف مكة بالصواريخ؟

30 أكتوبر, 2016 , 14:21 م
الشايع:هل يعزل المسلمون إيران بعد استهداف مكة بالصواريخ؟
  • 497
  • 16
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تناول الداعية “خالد الشايع “قضية استهداف مكة بالصواريخ الباليستية من قبل ميلشيا الحوثي المدعوم من إيران وقال الشايع فُجع المسلمون حين أطلق الحوثيين صاروخاً من الأراضي اليمنية نحو مكة المكرمة مساء الخميس الماضي ولكن تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من تفجريه في الجو قبل أن يصيب هدفه على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة.

وأضاف الشايع”أن هذا ثاني صاروخ يطلقه الحوثيون مستهدفين منطقة مكة المكرمة حيث تصدت قوات الدفاع الجوي لصاروخ مشابه ودمرته في سماء الطائف في الثامن من المحرم 1438هـ.

واعتبر”الشايع” أن استهداف الكعبة البيت الحرام والاستهانة بحرمة الحرمين الشريفين بات خزياً وعاراً على النظام الإيراني وأذرعته الإجرامية، سواء الحوثيين في اليمن أو ما يسمى “حزب الله” في لبنان أو غيرهما من الميليشيات والجماعات الإجرامية.

وأوضح أن هذا الاستهداف هو ما أثمرته “الثورة الخمينية” التي لم تتوانَ عن الإفصاح عن مقصدها كما قال منظّر النظام الإيراني”محمد جواد لاريجاني”في نظرية له أسمها “نظرية إيران أم القُرى” وهذه النظرية لا تعترف بمكة المكرمة مركزاً للمسلمين، بل ترى أن إيران ممثلة بـ “قُم” و “طهران” هي التي يجب أن تكون مركزاً لقيادة المسلمين والعالم الإسلامي!. وتسعى لمحو أثر الحرمين الشريفين.

وأكد أن استهداف الحوثيين لمكة المكرمة بالصواريخ التي جالبوها من روسيا ودربهم عليها النظام الإيراني هي بداية نهايتهم بأمر الله.

وأكد”الشايع”أنه بات متعيناً على الحكومات والشعوب الإسلامية أن تقف موقف الغيرة على حرمات الله. متسائلاً ماذا بعد استهداف الكعبة البيت الحرام بتواطؤٍ ومكر وتدريب من طرف الحكومة الإيرانية لعملائها؟.
CNN



تعليقات ( 16 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    محمد

    المفروض من زمان يفصلونها لحد مايتغير نظامهم نظام الملالي المجوسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    هلا

    لماذا لا يتم عزل اسرائيل واعلان الحرب عليها ,, بدل علاقات التطبيع معها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    أبو مصلفح الرياض

    لوفيك خير يانوخذة احمي اعراض اخواتك وبناتك حتى أمهاتك وخلي الطابق مستور أحسن ترى نعرف البير وغطاه عموما عندكم هوس جنسي غريب الله يعين حريمكم عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    ناديه

    نوخذة هههههه ردك خلا الزيدي يبلع لسانة ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    رؤية

    لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    نوخذه

    يامصلفح حربنا في اليمن لحفظ أعراض ماتبقى من أهلك هناك هههههههههههههههههههااااااي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    ضدالفساد

    نتاج ان تتحرك منظمة العالم الاسلامي وال خطوه طرد ايران خارج المنظمه ثانياالترتيب العزل ايران وقطع العلاقات جميع دول العالم الاسلامي مع ايران سياسياواقتصاديا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    جنوبي

    يا ابو مفطح !!!!!!!! جعلنا نبرك على فطحتك !! حتى تسلم على ايدينا !! فينك يا ذاك اشتي اطلع التشيع من نخرتك !!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    جنوبي

    مابه مسلمين ياشيخ !!!!! الظاهر مابقى غير السعوديه اللي ****عليهم ايران وشيعتها !! كل يوم نكتشف بلد جديد متشيع حكومة وشعبا !!! المجوس شغالين من سنين وحنا فاغرين نرقص ونغني !! ياحليلنا نبغى الترفيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    أبو مصلفح الرياض

    أي أحد خاض بالكلام إنه اليمنيين الحوثيين استهدفوا مكة المكرمة أسأل الله إن ينتقم منه في الدنيا والآخرة لأنه فيه إشاعة الفتنة بين المسلمين ياملك الملوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 14:33 م
    عدد التعليقات:12353

    برق الحرم

    ((((((( ايران تهرطق .... باحتلال اربعة عواصم ....واذنابها لايستطيعون الا التنفيذ ماتمليه عليهم ..... واللطم والزحف والتطبير ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    أبو مصلفح الرياض

    صدام حسين الله يرحمه تكلم وقال انه تم دفعه لحرب ايران بمعنى انه تورط في الحرب واللي دعموه هم أول من حاصروه وحاربوه وقتلوه واليوم التاريخ يعيد نفسه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 14:31 م
    عدد التعليقات:12353

    برق الحرم

    (((((يا دعاة _الإسلام في كل أرض ......يا بقايا من ذكريات ((الغسيل))......احملوني على الرؤوس وصدوا ......عن (((حماي _الطهور))) كل دخـــــيل)))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    أبو مصلفح الرياض

    هههههه تحاربون اليمن بحجة إيران تدعمون إرهابيين سوريا بحجة إيران والله أتمنى إن إسرائيل يدخلوا في الإسلام الشيعي لجل تحاربوهم وتحررون الأقصى منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 14:29 م
    عدد التعليقات:12353

    برق الحرم

    ((((( يا ....أمة... قد ناديتها ....فوجدتها ......من أسرها لا تستطيع _عتاقا......وتظل في أرض ((السباق _خيولها)) ..... لكنها لا تستطيع _سباقا)))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 14:26 م
    عدد التعليقات:12353

    برق الحرم

    ((((((( نوشك ان نعود كما بدأنا ............... قد تمكن الاعداء من أمة العرب والاسلام ... فرقوهم ..... ودخلوا من خلل الخوارج والروافض )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم