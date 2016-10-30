الشايع:هل يعزل المسلمون إيران بعد استهداف مكة بالصواريخ؟

صحيفة المرصد:تناول الداعية “خالد الشايع “قضية استهداف مكة بالصواريخ الباليستية من قبل ميلشيا الحوثي المدعوم من إيران وقال الشايع فُجع المسلمون حين أطلق الحوثيين صاروخاً من الأراضي اليمنية نحو مكة المكرمة مساء الخميس الماضي ولكن تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من تفجريه في الجو قبل أن يصيب هدفه على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة.
وأضاف الشايع”أن هذا ثاني صاروخ يطلقه الحوثيون مستهدفين منطقة مكة المكرمة حيث تصدت قوات الدفاع الجوي لصاروخ مشابه ودمرته في سماء الطائف في الثامن من المحرم 1438هـ.
واعتبر”الشايع” أن استهداف الكعبة البيت الحرام والاستهانة بحرمة الحرمين الشريفين بات خزياً وعاراً على النظام الإيراني وأذرعته الإجرامية، سواء الحوثيين في اليمن أو ما يسمى “حزب الله” في لبنان أو غيرهما من الميليشيات والجماعات الإجرامية.
وأوضح أن هذا الاستهداف هو ما أثمرته “الثورة الخمينية” التي لم تتوانَ عن الإفصاح عن مقصدها كما قال منظّر النظام الإيراني”محمد جواد لاريجاني”في نظرية له أسمها “نظرية إيران أم القُرى” وهذه النظرية لا تعترف بمكة المكرمة مركزاً للمسلمين، بل ترى أن إيران ممثلة بـ “قُم” و “طهران” هي التي يجب أن تكون مركزاً لقيادة المسلمين والعالم الإسلامي!. وتسعى لمحو أثر الحرمين الشريفين.
وأكد أن استهداف الحوثيين لمكة المكرمة بالصواريخ التي جالبوها من روسيا ودربهم عليها النظام الإيراني هي بداية نهايتهم بأمر الله.
وأكد”الشايع”أنه بات متعيناً على الحكومات والشعوب الإسلامية أن تقف موقف الغيرة على حرمات الله. متسائلاً ماذا بعد استهداف الكعبة البيت الحرام بتواطؤٍ ومكر وتدريب من طرف الحكومة الإيرانية لعملائها؟.
CNN
تعليقات ( 16 )
محمدالمفروض من زمان يفصلونها لحد مايتغير نظامهم نظام الملالي المجوسي
هلالماذا لا يتم عزل اسرائيل واعلان الحرب عليها ,, بدل علاقات التطبيع معها
أبو مصلفح الرياضلوفيك خير يانوخذة احمي اعراض اخواتك وبناتك حتى أمهاتك وخلي الطابق مستور أحسن ترى نعرف البير وغطاه عموما عندكم هوس جنسي غريب الله يعين حريمكم عليكم
ناديهنوخذة هههههه ردك خلا الزيدي يبلع لسانة ههههه
رؤيةلقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
نوخذهيامصلفح حربنا في اليمن لحفظ أعراض ماتبقى من أهلك هناك هههههههههههههههههههااااااي
ضدالفسادنتاج ان تتحرك منظمة العالم الاسلامي وال خطوه طرد ايران خارج المنظمه ثانياالترتيب العزل ايران وقطع العلاقات جميع دول العالم الاسلامي مع ايران سياسياواقتصاديا
جنوبييا ابو مفطح !!!!!!!! جعلنا نبرك على فطحتك !! حتى تسلم على ايدينا !! فينك يا ذاك اشتي اطلع التشيع من نخرتك !!!!!!
جنوبيمابه مسلمين ياشيخ !!!!! الظاهر مابقى غير السعوديه اللي ****عليهم ايران وشيعتها !! كل يوم نكتشف بلد جديد متشيع حكومة وشعبا !!! المجوس شغالين من سنين وحنا فاغرين نرقص ونغني !! ياحليلنا نبغى الترفيه
أبو مصلفح الرياضأي أحد خاض بالكلام إنه اليمنيين الحوثيين استهدفوا مكة المكرمة أسأل الله إن ينتقم منه في الدنيا والآخرة لأنه فيه إشاعة الفتنة بين المسلمين ياملك الملوك
عدد التعليقات:12353
برق الحرم((((((( ايران تهرطق .... باحتلال اربعة عواصم ....واذنابها لايستطيعون الا التنفيذ ماتمليه عليهم ..... واللطم والزحف والتطبير ))))))
أبو مصلفح الرياضصدام حسين الله يرحمه تكلم وقال انه تم دفعه لحرب ايران بمعنى انه تورط في الحرب واللي دعموه هم أول من حاصروه وحاربوه وقتلوه واليوم التاريخ يعيد نفسه
عدد التعليقات:12353
برق الحرم(((((يا دعاة _الإسلام في كل أرض ......يا بقايا من ذكريات ((الغسيل))......احملوني على الرؤوس وصدوا ......عن (((حماي _الطهور))) كل دخـــــيل)))))
أبو مصلفح الرياضهههههه تحاربون اليمن بحجة إيران تدعمون إرهابيين سوريا بحجة إيران والله أتمنى إن إسرائيل يدخلوا في الإسلام الشيعي لجل تحاربوهم وتحررون الأقصى منهم
عدد التعليقات:12353
برق الحرم((((( يا ....أمة... قد ناديتها ....فوجدتها ......من أسرها لا تستطيع _عتاقا......وتظل في أرض ((السباق _خيولها)) ..... لكنها لا تستطيع _سباقا)))))
عدد التعليقات:12353
برق الحرم((((((( نوشك ان نعود كما بدأنا ............... قد تمكن الاعداء من أمة العرب والاسلام ... فرقوهم ..... ودخلوا من خلل الخوارج والروافض )))))))