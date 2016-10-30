استشهاد رجل أمن وإصابة آخر عقب إطلاق نار عليهما بالقطيف

صحيفة المرصد:استُشهد، صباح اليوم، رجل أمن وأُصيب آخر بعد إطلاق النار عليهما بحي المجيدية بالقطيف، فيما لاذ الجناة بالفِرار.ويُنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً حول الحادثة .
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تعليقات ( 49 )
بردقانرحم الله من استشهد ..ولطف وستر وشافى من جرح ، ستصل يد العدالة لا محالة بإذن الله إلى تلك الشرذمة ومن حولهم وسيكون عسيراً وباتراً !..
الرعب في الميدانيجب تكثيف قوه لايستهان بها بزي مدني والتخفي في كل مكان والعمل في كل مكان وتكثيف المداهمات في الاماكن المشبوهه. والقظاء على الارهابين والمتخلفين.
من جبل اجا العظيمهذا فرع حزب الشيطان في المملكة وهم مدربين في لبنان في الاجازة يذهبون سياحة وتدريب ابنهم لحمل السلاح والقناص ربعنا في الشرقية
محمدالجعيدتركيب كمرات في الشوارع . حظر تجول من الساعه 9 نشر كتيبه حرس وطني نقاط تفتيش بداخل القطيف حسبي الله عليهم الخونه
وطني عزيز رغما ع الأعداء والعملاءهؤلاء القتلة مأجورين لإيران والنظام السوري العلوي المتطرف وهم يحاولون زعزعة أمن بلادي لكن تبقى محاولات فاشلة وراح يقبض ع المتورطين وحصدهم باْذن الله
غصن اخضريا عقلاء ***هؤلاء الشباب وجودهم لحفظ أموالكم واعراضكم وهم أبناء قبائل فإذا لم تساعدو في التبليغ عن من قتلهم أخشى والله ان تأخذ الأمور منحدر خطر.
واضحمخالف للنشر
اسمرعبر🇸🇦 رحمة الله على جنودنا البواسل 🇸🇦 والويل الويل لكل عميل خائن لوطنه .. لعنة الله عليهم وعلى من حرضهم ..
برليننشر مخابرات سريه وتكثيف نقاط التفتيش مع وجود سيارات راجله بزجاج مصفح وكميرات عالية الدقه باارجاء الدوريه .حان الان الضرب من حديد بهذه المنطقة
المختصرلاحول ولا قوة إلا بالله الله يعين رجال الامن في هذه المنطقة يجب نشر كتائب من الحرس الوطني في القطيف
محب آل البيتارهاب رافضي سؤال / لماذا الاجرام الرافضي لا يسمى ارهاب
هؤلاء المتدعوشونفلا داعش سني ولا داعش شيعي كلهم أعداء الإسلام
غليصهائولاء العملاء واجب على الدوله التحقيق معهم وقتلهم في الحال وان اسفر التحقيق معهم ان اهلهم يعلمون عنهم شئ فهم في الجرم سواء , واشكر للدوله حلمها
رويليهالله يرحمه ويشفي المصاب حسبي الله عليهم ايش سر إطلاق الناربالقطيف الله يحمي العسكريارب
العابريجب أن تفعل كاميرات في كل دورية لرصد أي تحرك مشبوه و الرد عليه في الوقت المناسب. و رحم الله هذا الجندي الشجاع و يتقبله مع الشهداء و أسكنه جنات النعيم
عدد التعليقات:4251
العنيدالله يرحم الشهيد بارب العااالمين ،، أقسم بالله قهر قهر قهر وانا أسمع من هذي الاخبار
عدد التعليقات:2278
سهمحسبنا الله ونعم الوكيل ، ****
زائروش السالفه يجماعه كثر قتل رجال امننا غدرا من الفئران عبادت القبور الروافض قبل امس اثنين من امن منشئات وقبلهم العتيبي وزميله وشمري والشراري ولحربي وكثير من ابنائنا يجب ضربهم ولطمهم لايران عرصهم
الكنقلابد من تركيب كاميرات مراقبه في الشوارع لتفادي هذه العمليات الارهابيه
سالمراقبوهم بطائرات الهليكوبتر واي بيت أو سياره يشتبه فيها ارموها بالرشاشات الثقيله
عدد التعليقات:726
عاشق وطنهحنا من وين نجيبها من هنا ولا من هنا بس فيه سر حاصل على كثرة ها الجرايم ليه
فيصل الاحمدياخ يلقهر يتمو ابناء رجال امننا تصرفو مع ****الخونه لعنه الله علا ابو من جمعهم ***
عدد التعليقات:4251
العنيدهذا فعل غير مقبول مجموعه إرهابيه صغيره تسرح و تمرح وتقتل جنودنا و تهرب ولا يتم أعتقالهم لازم يكون هناك تحرك حازم
سابقيجب تغيير آلية البحث والتحري في كشف المجرمين لابد من إغراءهم بأهداف سهلة تراقب مراقبة جيدة ومن ثم الامساك بطرف الخيط اي ابتكار طرق جديدة لكشف الجريمة
مصدر الكلمهالحمدلله على الامن والامان من رجال مخلصين بعد توفيق الله ياجبل مايهزك ريح
عدد التعليقات:14962
قلم الحقيقهواطلاق النار فورآ دون تردد على كل من يقاوم رجال الأمن ولو مجرد لفظيآ.الحزم معاهم هو الحل لقطع جذورهم ونسلهم.يجب أن يعلمو ويدركو قوة الحكومة السعودية.
مرصداوي قديملقد بلغ السيل الزبى مش ممكن هاللي يحصل هؤلاء المجرمين القتلة الملاعين مطايا إيران يمارسون إجرامهم بلا أدنى خوف ..يجب أن يعاملو كما في السابق
سابقتقبل الله المتوفي شهيدا وعجل بشفاء المصاب نحن امام ارهاب منظم نعرف مصدرة ومن يقف وراءه ولذا يجب ان يكون هناك دوريات سرية ترافق الدوريات الرسمية
عدد التعليقات:14962
قلم الحقيقهخصوصآ مداخلها ومخارجها الرئيسية والقبض على كل مشتبه به فورآ ومداهمة أوكارهم وجحورهم ومساكنهم التي يعتقد تواجدهم بداخلها.يجب ضربهم بيد من حديد لاترحم.
سالمطيب وبعدين مع هالناس كل يومين والا ثلاثة ايام مستهدفين العسكر وش فرقهم عن الحوثيين
جنوبيه *الله يرحمهم. و حسبي الله على من غرر لقتل رجال الامن
محمد العليمخالف للنشر
عدد التعليقات:14962
قلم الحقيقههؤلاء الخونة الصفويين الارهابيين شرهم وعدوانهم تزايد في الآونة الأخيرة وأصبح مايفصل بين جريمة وجريمة أخرى سوى أيام قلائل لاغير.واجب تطويق مناطقهم.
خالد القحطانيياحيف ياحسافه ياخساره وين الكميرات الامنيه
مـــــباتلاحضون قلم ورحال ومن لف لفهم اذا ارتكب جريمه سني يكتبلك ٦٠٠ تعليق ويعطيك محاظرات بالاخوان بأقسى العبارات واذا كان من منطقته يصيبه البرود واذ علق تقيه ع الماشي بعد مانحرجه
بدرالى متى ونحن نخاف منهم احرقووووهم ملعونيين الجد والوالدين هذا مخطط كبير ولابد من الداخليه اتخاذ اجراءات صارمه وحازمه وتركيب كاميرات بالدوريات
صبحيوالله مفروض ترسلون عليهم الحرس الوطني يعلقونهم من اذنابهم احفاد القردة والخنازير.
إستشاري صحمحاولة زعزعة الأمن لاتزيده إلا رسوخا وصلابة والمجرمين سيقتادون ويتبعهم من وراءهم من المحرضين الجهلة .
ااببووححممووددرحمه الله .. كل هذا مخطط له بتنظيم محكم , من وقت ليس بالقصير , وليس ببعيد ان تكون خلفه دوله مجوسيه حاقده !!
مـــــبادوريات امريكا فيها كمرات ترصد المجرم . تكثيف الامن واكثر من دوريه بنفس الوقت مع التسليح خص ف هذه المدينه مع اليقضة افكارهم حوثية
ابو فرج البحتريالله يرحمه رحمة واسعة حسبنا الله على كل مجرم ارهابي عميل للمجوس و الصهاينة ثقتنا بالله ثم بالأسد ابن الأسد كبيرة ونعلم ان الإرهابي العميل سيمثل للمحاكمة
انسان في عالم النسيانرافضة ورب الكعبة ابناء **** ابنا المجوس ابناء الخنازير ورب الكعبة كلهم ابناء ***ابناء الكلاب شلة ايديهم والله لن يفلتون بجريمتهم هذه الكلاب
انسانلن ينالوا من وطن الشموخ شيء سيظل وطني قبله المسلمين ومهبط الوحي رغم انف الحاقدين وسوف يظل رجال وطنا مثل الجبال الرواسي
ص ص صيجب وضع قزاز ضد الرصاص او سيارات مجهزه خصيصا لرجال الأمن الى متى وهم يعبثون اعطونا اياهم قاتلهم الله ومن خلفهم
متصيدالكلاب تمادوفي اجرامها لذاوجب الحكومةً التضيق عليهم في حياتها منع الجوال في القطيف عامه و الثابت و المستشفيات العلاج بالدمام والمدارس والاسواق و كثير
ابوعمرالله يرحمه وشهيد ان شاء الله والحل وضع كاميرات بكل شوارع القطيف والمناطق الخطرة لتساعد على مراقبة هؤلاء المجرمين
معيضأما آن لليل أن ينجلي..رحم الله الشابي ألم تنتهي حالات اطلاق النار في القطيف من قبل هذه الشراذم الضالة
الحربيضعوقزازضدالرصاص وكمرات في الدوريه