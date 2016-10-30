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استشهاد رجل أمن وإصابة آخر عقب إطلاق نار عليهما بالقطيف

30 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص
استشهاد رجل أمن وإصابة آخر عقب إطلاق نار عليهما بالقطيف
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صحيفة المرصد:استُشهد، صباح اليوم، رجل أمن وأُصيب آخر بعد إطلاق النار عليهما بحي المجيدية بالقطيف، فيما لاذ الجناة بالفِرار.ويُنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً حول الحادثة .



تعليقات ( 49 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 49
    30 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    بردقان

    رحم الله من استشهد ..ولطف وستر وشافى من جرح ، ستصل يد العدالة لا محالة بإذن الله إلى تلك الشرذمة ومن حولهم وسيكون عسيراً وباتراً !..
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  2. 48
    30 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    الرعب في الميدان

    يجب تكثيف قوه لايستهان بها بزي مدني والتخفي في كل مكان والعمل في كل مكان وتكثيف المداهمات في الاماكن المشبوهه. والقظاء على الارهابين والمتخلفين.
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  3. 47
    30 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    من جبل اجا العظيم

    هذا فرع حزب الشيطان في المملكة وهم مدربين في لبنان في الاجازة يذهبون سياحة وتدريب ابنهم لحمل السلاح والقناص ربعنا في الشرقية
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  4. 46
    30 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    محمدالجعيد

    تركيب كمرات في الشوارع . حظر تجول من الساعه 9 نشر كتيبه حرس وطني نقاط تفتيش بداخل القطيف حسبي الله عليهم الخونه
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  5. 45
    30 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    وطني عزيز رغما ع الأعداء والعملاء

    هؤلاء القتلة مأجورين لإيران والنظام السوري العلوي المتطرف وهم يحاولون زعزعة أمن بلادي لكن تبقى محاولات فاشلة وراح يقبض ع المتورطين وحصدهم باْذن الله
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  6. 44
    30 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    غصن اخضر

    يا عقلاء ***هؤلاء الشباب وجودهم لحفظ أموالكم واعراضكم وهم أبناء قبائل فإذا لم تساعدو في التبليغ عن من قتلهم أخشى والله ان تأخذ الأمور منحدر خطر.
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  7. 43
    30 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    واضح

    مخالف للنشر
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  8. 42
    30 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    اسمرعبر

    🇸🇦 رحمة الله على جنودنا البواسل 🇸🇦 والويل الويل لكل عميل خائن لوطنه .. لعنة الله عليهم وعلى من حرضهم ..
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  9. 41
    30 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    برلين

    نشر مخابرات سريه وتكثيف نقاط التفتيش مع وجود سيارات راجله بزجاج مصفح وكميرات عالية الدقه باارجاء الدوريه .حان الان الضرب من حديد بهذه المنطقة
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  10. 40
    30 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    المختصر

    لاحول ولا قوة إلا بالله الله يعين رجال الامن في هذه المنطقة يجب نشر كتائب من الحرس الوطني في القطيف
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  11. 39
    30 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    محب آل البيت

    ارهاب رافضي سؤال / لماذا الاجرام الرافضي لا يسمى ارهاب
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  12. 38
    30 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    هؤلاء المتدعوشون

    فلا داعش سني ولا داعش شيعي كلهم أعداء الإسلام
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  13. 37
    30 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    غليص

    هائولاء العملاء واجب على الدوله التحقيق معهم وقتلهم في الحال وان اسفر التحقيق معهم ان اهلهم يعلمون عنهم شئ فهم في الجرم سواء , واشكر للدوله حلمها
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  14. 36
    30 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    رويليه

    الله يرحمه ويشفي المصاب حسبي الله عليهم ايش سر إطلاق الناربالقطيف الله يحمي العسكريارب
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  15. 35
    30 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    العابر

    يجب أن تفعل كاميرات في كل دورية لرصد أي تحرك مشبوه و الرد عليه في الوقت المناسب. و رحم الله هذا الجندي الشجاع و يتقبله مع الشهداء و أسكنه جنات النعيم
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  16. 34
    30 أكتوبر, 2016 , 12:33 م
    عدد التعليقات:4251

    العنيد

    الله يرحم الشهيد بارب العااالمين ،، أقسم بالله قهر قهر قهر وانا أسمع من هذي الاخبار
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  17. 33
    30 أكتوبر, 2016 , 12:33 م
    عدد التعليقات:2278

    سهم

    حسبنا الله ونعم الوكيل ، ****
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  18. 32
    30 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    زائر

    وش السالفه يجماعه كثر قتل رجال امننا غدرا من الفئران عبادت القبور الروافض قبل امس اثنين من امن منشئات وقبلهم العتيبي وزميله وشمري والشراري ولحربي وكثير من ابنائنا يجب ضربهم ولطمهم لايران عرصهم
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  19. 31
    30 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    الكنق

    لابد من تركيب كاميرات مراقبه في الشوارع لتفادي هذه العمليات الارهابيه
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  20. 30
    30 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    سالم

    راقبوهم بطائرات الهليكوبتر واي بيت أو سياره يشتبه فيها ارموها بالرشاشات الثقيله
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  21. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 12:28 م
    عدد التعليقات:726

    عاشق وطنه

    حنا من وين نجيبها من هنا ولا من هنا بس فيه سر حاصل على كثرة ها الجرايم ليه
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  22. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    فيصل الاحمدي

    اخ يلقهر يتمو ابناء رجال امننا تصرفو مع ****الخونه لعنه الله علا ابو من جمعهم ***
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  23. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 12:19 م
    عدد التعليقات:4251

    العنيد

    هذا فعل غير مقبول مجموعه إرهابيه صغيره تسرح و تمرح وتقتل جنودنا و تهرب ولا يتم أعتقالهم لازم يكون هناك تحرك حازم
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  24. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    سابق

    يجب تغيير آلية البحث والتحري في كشف المجرمين لابد من إغراءهم بأهداف سهلة تراقب مراقبة جيدة ومن ثم الامساك بطرف الخيط اي ابتكار طرق جديدة لكشف الجريمة
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  25. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    مصدر الكلمه

    الحمدلله على الامن والامان من رجال مخلصين بعد توفيق الله ياجبل مايهزك ريح
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  26. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 12:13 م
    عدد التعليقات:14962

    قلم الحقيقه

    واطلاق النار فورآ دون تردد على كل من يقاوم رجال الأمن ولو مجرد لفظيآ.الحزم معاهم هو الحل لقطع جذورهم ونسلهم.يجب أن يعلمو ويدركو قوة الحكومة السعودية.
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  27. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    مرصداوي قديم

    لقد بلغ السيل الزبى مش ممكن هاللي يحصل هؤلاء المجرمين القتلة الملاعين مطايا إيران يمارسون إجرامهم بلا أدنى خوف ..يجب أن يعاملو كما في السابق
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  28. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    سابق

    تقبل الله المتوفي شهيدا وعجل بشفاء المصاب نحن امام ارهاب منظم نعرف مصدرة ومن يقف وراءه ولذا يجب ان يكون هناك دوريات سرية ترافق الدوريات الرسمية
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  29. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 12:11 م
    عدد التعليقات:14962

    قلم الحقيقه

    خصوصآ مداخلها ومخارجها الرئيسية والقبض على كل مشتبه به فورآ ومداهمة أوكارهم وجحورهم ومساكنهم التي يعتقد تواجدهم بداخلها.يجب ضربهم بيد من حديد لاترحم.
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  30. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    سالم

    طيب وبعدين مع هالناس كل يومين والا ثلاثة ايام مستهدفين العسكر وش فرقهم عن الحوثيين
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  31. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    جنوبيه *

    الله يرحمهم. و حسبي الله على من غرر لقتل رجال الامن
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  32. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    محمد العلي

    مخالف للنشر
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  33. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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  34. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 12:09 م
    عدد التعليقات:14962

    قلم الحقيقه

    هؤلاء الخونة الصفويين الارهابيين شرهم وعدوانهم تزايد في الآونة الأخيرة وأصبح مايفصل بين جريمة وجريمة أخرى سوى أيام قلائل لاغير.واجب تطويق مناطقهم.
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  35. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    خالد القحطاني

    ياحيف ياحسافه ياخساره وين الكميرات الامنيه
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  36. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    مـــــبا

    تلاحضون قلم ورحال ومن لف لفهم اذا ارتكب جريمه سني يكتبلك ٦٠٠ تعليق ويعطيك محاظرات بالاخوان بأقسى العبارات واذا كان من منطقته يصيبه البرود واذ علق تقيه ع الماشي بعد مانحرجه
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  37. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    بدر

    الى متى ونحن نخاف منهم احرقووووهم ملعونيين الجد والوالدين هذا مخطط كبير ولابد من الداخليه اتخاذ اجراءات صارمه وحازمه وتركيب كاميرات بالدوريات
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  38. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    صبحي

    والله مفروض ترسلون عليهم الحرس الوطني يعلقونهم من اذنابهم احفاد القردة والخنازير.
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  39. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    إستشاري صح

    محاولة زعزعة الأمن لاتزيده إلا رسوخا وصلابة والمجرمين سيقتادون ويتبعهم من وراءهم من المحرضين الجهلة .
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  40. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    ااببووححمموودد

    رحمه الله .. كل هذا مخطط له بتنظيم محكم , من وقت ليس بالقصير , وليس ببعيد ان تكون خلفه دوله مجوسيه حاقده !!
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  41. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    مـــــبا

    دوريات امريكا فيها كمرات ترصد المجرم . تكثيف الامن واكثر من دوريه بنفس الوقت مع التسليح خص ف هذه المدينه مع اليقضة افكارهم حوثية
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  42. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    ابو فرج البحتري

    الله يرحمه رحمة واسعة حسبنا الله على كل مجرم ارهابي عميل للمجوس و الصهاينة ثقتنا بالله ثم بالأسد ابن الأسد كبيرة ونعلم ان الإرهابي العميل سيمثل للمحاكمة
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  43. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    انسان في عالم النسيان

    رافضة ورب الكعبة ابناء **** ابنا المجوس ابناء الخنازير ورب الكعبة كلهم ابناء ***ابناء الكلاب شلة ايديهم والله لن يفلتون بجريمتهم هذه الكلاب
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  44. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    انسان

    لن ينالوا من وطن الشموخ شيء سيظل وطني قبله المسلمين ومهبط الوحي رغم انف الحاقدين وسوف يظل رجال وطنا مثل الجبال الرواسي
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  45. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    ص ص ص

    يجب وضع قزاز ضد الرصاص او سيارات مجهزه خصيصا لرجال الأمن الى متى وهم يعبثون اعطونا اياهم قاتلهم الله ومن خلفهم
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  46. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    متصيد

    الكلاب تمادوفي اجرامها لذاوجب الحكومةً التضيق عليهم في حياتها منع الجوال في القطيف عامه و الثابت و المستشفيات العلاج بالدمام والمدارس والاسواق و كثير
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  47. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    ابوعمر

    الله يرحمه وشهيد ان شاء الله والحل وضع كاميرات بكل شوارع القطيف والمناطق الخطرة لتساعد على مراقبة هؤلاء المجرمين
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  48. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    معيض

    أما آن لليل أن ينجلي..رحم الله الشابي ألم تنتهي حالات اطلاق النار في القطيف من قبل هذه الشراذم الضالة
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  49. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    الحربي

    ضعوقزازضدالرصاص وكمرات في الدوريه
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