استشهاد رجل أمن وإصابة آخر عقب إطلاق نار عليهما بالقطيف

صحيفة المرصد:استُشهد، صباح اليوم، رجل أمن وأُصيب آخر بعد إطلاق النار عليهما بحي المجيدية بالقطيف، فيما لاذ الجناة بالفِرار.ويُنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً حول الحادثة .