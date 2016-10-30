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أستاذ بجامعة الرياض بعد تصريح المدني عن “ثلاجة الماء”: الكرة بملعب السيسي-فيديو

30 أكتوبر, 2016 , 12:16 م
أستاذ بجامعة الرياض بعد تصريح المدني عن “ثلاجة الماء”: الكرة بملعب السيسي-فيديو
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صحيفة المرصد: قال عبدالله العساف، بروفيسور الإعلام السياسي في جامعة الرياض، إن التصريحات التي أدلى بها إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في تونس، تعبر عن نفسه فقط ولا تعكس وجهة نظر المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مداخلة للعساف على قناة ON حيث قال: “اليوم الكرة في ملعب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إياد مدني قدم له الاعتذار، هنا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدوره وأنا أتوقع من خلال أخلاق العظماء والكبار بأنهم يتجاوزون ويسامحون صغائر الأمور وهكذا أتوقع..”.

وتابع العساف قائلا: “إياد مدني في الحقيقة يمصل منظمة أممية ولا يمثل مطلقا المملكة العربية السعودية، وخطأه محسوب على نفسه ويتحمله.. الاحترام والتقدير لجميع الزعماء العرب ونكن لهم في المملكة العربية السعودية كل احترام وكل تقدير بل إن هناك محاسبة لكل من يتجرأ بالإساءة إلى شخص رئيس أو دولة من الدول.”

وأضاف: “إياد مدني ربما جانبه الصواب وحاول بقضية استخفاف الدم أو ربما تلطيف العبارة عندما أخطأ بلفظ أو اشتبه عليه الاسم ما بين القائد السبسي و الرئيس عبدالفتاح السيسي، أراد أن يكحل الموقف فأعماه وهذا محسوب على شخصه وخطأ يتحمله بعينه.”

ويذكر أن مدني قال خلال كلمته في حفل افتتاح مؤتمر وزراء التربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، مخاطبا الرئيس التونسي الذي تستضيف بلاده الحدث: “السيد الباجي قايد السيسي، رئيس الجمهورية التونسية.. السبسي أسف. هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”.

CNN



تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    لا رز بعد اليوم

    11 خنبوقه ههههههههههه يجب عليك يا عزيزي خنبقه ان تزيد جرعة علاجك النفسي فالقادم من الأيام لا تحتملها اعصابك
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  2. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    هل سمع وقرأ العساف ما قاله الاعلاميون المصريون عن السعودية حكومة وشعبا

    نريد من العساف بما انه نصب نفسه متحدثا عن الحكومة والشعب ان يقول لنا رأيه ويطالب بالاعتذار من الاعلام والحكومة المصريين لما قالوه تجاه حكومتنا وشعبنا.
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  3. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    ومن اعكى العساف الخق ليتكلم بالنيابة عن غيره

    هل هو متحدث رسمي للحكومة او للشعب. ليتحدث عن نفسه وللمدني طرقه للتواصل مع الحومة المصرية لكن هل يفيدنا العساف بموقف الاعلام المصري عن الشعب السعودي؟
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  4. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    العساف هذا غاضب اكثر من السيسي نفسه ويمكن نصب نفسه وزير خارجيه بالاحلام
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  5. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    مخالف للنشر
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  6. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    إستشاري صح

    إذا كان إياد مدني لايمثل إلا نفسه فمن باب أولى عبدالله العساف لايمثل إلانفسه .
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  7. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    راكاااان

    هذا ما ذكرنا مدني اخطئ حينما تعرض بالأستهزاء لرئيس دوله والتطرق لموضوع لايعنيه لذلك عليه تحمل ماجاه لو احد استهزاء بخادم الحرمين حفظه الله نتفناه تنتيف ليس بالأيدي وانما بالأقلام
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  8. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    إستشاري صح

    مخالف للنشر
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  9. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 12:49 م
    عدد التعليقات:12328

    برق الحرم

    (((((( لسانك حصانك ............. ان صنته_صانك .... وان هنته_ هانك ))))))
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  10. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    بدر

    ياكثر القابكم يابعض الدكاتره وبروفسور وحالته حاله وهو***** وخريج السودان والا جامعة حلوان والا الزيتونه هههههه ذبحونا بالقابهم
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  11. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    إستشاري صح

    من يقف مع السيسي الذي يعادينا إعلامه صباح مسأ وخذلنا على مستوى العالم العربي والإسلامي والعالمي فهو يعمل ضد السعودية ...من لايقف معنا فهو ضدنا ...
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  12. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:14962

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
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  13. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    إستشاري صح

    شكرا للدكتور إياد مدني ولم يفتري وكلامه صحيح 100% وهكذا يجب الرد على الجحود .والإستاذ الجامعي عبدالله العساف من****
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  14. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    الحضرمي يقول أن الكره في ملعب الصيصي ؟؟ الظاهر أن الصيصي بيسوي دبل كيك
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  15. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    الصارم

    ليس بخطاء ويستوجب الإعتذار،فيه رئيس دوله يقول ثلاجته لايوجد فيها غير الماء، ورئيس تونس رجل محترم وكريم وقال له أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء
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  16. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 12:39 م
    عدد التعليقات:2278

    سهم

    سبحان الله ، إخواننا المصريين يعملون من الحبة قبة ، ويحبون كثر الهرج وتكبير المواضيع ، رئيسهم هو اللي فضح نفسه بثلاجته وبيع نفسه قبلها .
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  17. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    حساوي

    انا متاكد ان ثلاجتكم فيها اكثر من الماء وين الغلط بالموضوع ولا علشان فخامة السيسي يزعل
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  18. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    يمثل نفسه

    قلنا سابقا ونكرر ... يمثل نفسه وما أخرج من مكنونه لا علاقة لنا به
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  19. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    ماقال خطا

    كلام مدني جميل جدا وماقال خطا بس اخوانا المصريين يحبون الثرثرة
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  20. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    ماقال خطا

    كلام اياد مدني صحيح ومافيه اي حاجة تزعل حتى يتم الاعتذار هو اخذ كلام السيسي كلمة كلمة مازاد شي من عنده والمصريين هم اصلا يحبون الثرثرة بس لحد يعطيهم وجه
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  21. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:726

    عاشق وطنه

    كل انسان يتحمل ذنوبه المصري قال الرز وانقلب غلينا بعد ما صرنا نكد عليه وخوينا قال الثلاجه يعني وحده بوحده ليش زعلانين انت بديت زانت تحمل
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  22. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    ابو نورة

    المفترض بان لأيقول مثل هذا الكلأم
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