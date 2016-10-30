أستاذ بجامعة الرياض بعد تصريح المدني عن “ثلاجة الماء”: الكرة بملعب السيسي-فيديو

صحيفة المرصد: قال عبدالله العساف، بروفيسور الإعلام السياسي في جامعة الرياض، إن التصريحات التي أدلى بها إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في تونس، تعبر عن نفسه فقط ولا تعكس وجهة نظر المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في مداخلة للعساف على قناة ON حيث قال: “اليوم الكرة في ملعب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إياد مدني قدم له الاعتذار، هنا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدوره وأنا أتوقع من خلال أخلاق العظماء والكبار بأنهم يتجاوزون ويسامحون صغائر الأمور وهكذا أتوقع..”.
وتابع العساف قائلا: “إياد مدني في الحقيقة يمصل منظمة أممية ولا يمثل مطلقا المملكة العربية السعودية، وخطأه محسوب على نفسه ويتحمله.. الاحترام والتقدير لجميع الزعماء العرب ونكن لهم في المملكة العربية السعودية كل احترام وكل تقدير بل إن هناك محاسبة لكل من يتجرأ بالإساءة إلى شخص رئيس أو دولة من الدول.”
وأضاف: “إياد مدني ربما جانبه الصواب وحاول بقضية استخفاف الدم أو ربما تلطيف العبارة عندما أخطأ بلفظ أو اشتبه عليه الاسم ما بين القائد السبسي و الرئيس عبدالفتاح السيسي، أراد أن يكحل الموقف فأعماه وهذا محسوب على شخصه وخطأ يتحمله بعينه.”
ويذكر أن مدني قال خلال كلمته في حفل افتتاح مؤتمر وزراء التربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، مخاطبا الرئيس التونسي الذي تستضيف بلاده الحدث: “السيد الباجي قايد السيسي، رئيس الجمهورية التونسية.. السبسي أسف. هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”.
CNN
تعليقات ( 22 )
لا رز بعد اليوم11 خنبوقه ههههههههههه يجب عليك يا عزيزي خنبقه ان تزيد جرعة علاجك النفسي فالقادم من الأيام لا تحتملها اعصابك
هل سمع وقرأ العساف ما قاله الاعلاميون المصريون عن السعودية حكومة وشعبانريد من العساف بما انه نصب نفسه متحدثا عن الحكومة والشعب ان يقول لنا رأيه ويطالب بالاعتذار من الاعلام والحكومة المصريين لما قالوه تجاه حكومتنا وشعبنا.
ومن اعكى العساف الخق ليتكلم بالنيابة عن غيرههل هو متحدث رسمي للحكومة او للشعب. ليتحدث عن نفسه وللمدني طرقه للتواصل مع الحومة المصرية لكن هل يفيدنا العساف بموقف الاعلام المصري عن الشعب السعودي؟
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةمخالف للنشر
إستشاري صحإذا كان إياد مدني لايمثل إلا نفسه فمن باب أولى عبدالله العساف لايمثل إلانفسه .
راكاااانهذا ما ذكرنا مدني اخطئ حينما تعرض بالأستهزاء لرئيس دوله والتطرق لموضوع لايعنيه لذلك عليه تحمل ماجاه لو احد استهزاء بخادم الحرمين حفظه الله نتفناه تنتيف ليس بالأيدي وانما بالأقلام
إستشاري صحمخالف للنشر
عدد التعليقات:12328
برق الحرم(((((( لسانك حصانك ............. ان صنته_صانك .... وان هنته_ هانك ))))))
بدرياكثر القابكم يابعض الدكاتره وبروفسور وحالته حاله وهو***** وخريج السودان والا جامعة حلوان والا الزيتونه هههههه ذبحونا بالقابهم
إستشاري صحمن يقف مع السيسي الذي يعادينا إعلامه صباح مسأ وخذلنا على مستوى العالم العربي والإسلامي والعالمي فهو يعمل ضد السعودية ...من لايقف معنا فهو ضدنا ...
عدد التعليقات:14962
قلم الحقيقهمخالف للنشر
إستشاري صحشكرا للدكتور إياد مدني ولم يفتري وكلامه صحيح 100% وهكذا يجب الرد على الجحود .والإستاذ الجامعي عبدالله العساف من****
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةالحضرمي يقول أن الكره في ملعب الصيصي ؟؟ الظاهر أن الصيصي بيسوي دبل كيك
الصارمليس بخطاء ويستوجب الإعتذار،فيه رئيس دوله يقول ثلاجته لايوجد فيها غير الماء، ورئيس تونس رجل محترم وكريم وقال له أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء
عدد التعليقات:2278
سهمسبحان الله ، إخواننا المصريين يعملون من الحبة قبة ، ويحبون كثر الهرج وتكبير المواضيع ، رئيسهم هو اللي فضح نفسه بثلاجته وبيع نفسه قبلها .
حساويانا متاكد ان ثلاجتكم فيها اكثر من الماء وين الغلط بالموضوع ولا علشان فخامة السيسي يزعل
يمثل نفسهقلنا سابقا ونكرر ... يمثل نفسه وما أخرج من مكنونه لا علاقة لنا به
ماقال خطاكلام مدني جميل جدا وماقال خطا بس اخوانا المصريين يحبون الثرثرة
ماقال خطاكلام اياد مدني صحيح ومافيه اي حاجة تزعل حتى يتم الاعتذار هو اخذ كلام السيسي كلمة كلمة مازاد شي من عنده والمصريين هم اصلا يحبون الثرثرة بس لحد يعطيهم وجه
عدد التعليقات:726
عاشق وطنهكل انسان يتحمل ذنوبه المصري قال الرز وانقلب غلينا بعد ما صرنا نكد عليه وخوينا قال الثلاجه يعني وحده بوحده ليش زعلانين انت بديت زانت تحمل
ابو نورةالمفترض بان لأيقول مثل هذا الكلأم