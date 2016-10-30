أستاذ بجامعة الرياض بعد تصريح المدني عن “ثلاجة الماء”: الكرة بملعب السيسي-فيديو

صحيفة المرصد: قال عبدالله العساف، بروفيسور الإعلام السياسي في جامعة الرياض، إن التصريحات التي أدلى بها إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في تونس، تعبر عن نفسه فقط ولا تعكس وجهة نظر المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مداخلة للعساف على قناة ON حيث قال: “اليوم الكرة في ملعب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إياد مدني قدم له الاعتذار، هنا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدوره وأنا أتوقع من خلال أخلاق العظماء والكبار بأنهم يتجاوزون ويسامحون صغائر الأمور وهكذا أتوقع..”.

وتابع العساف قائلا: “إياد مدني في الحقيقة يمصل منظمة أممية ولا يمثل مطلقا المملكة العربية السعودية، وخطأه محسوب على نفسه ويتحمله.. الاحترام والتقدير لجميع الزعماء العرب ونكن لهم في المملكة العربية السعودية كل احترام وكل تقدير بل إن هناك محاسبة لكل من يتجرأ بالإساءة إلى شخص رئيس أو دولة من الدول.”

وأضاف: “إياد مدني ربما جانبه الصواب وحاول بقضية استخفاف الدم أو ربما تلطيف العبارة عندما أخطأ بلفظ أو اشتبه عليه الاسم ما بين القائد السبسي و الرئيس عبدالفتاح السيسي، أراد أن يكحل الموقف فأعماه وهذا محسوب على شخصه وخطأ يتحمله بعينه.”

ويذكر أن مدني قال خلال كلمته في حفل افتتاح مؤتمر وزراء التربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، مخاطبا الرئيس التونسي الذي تستضيف بلاده الحدث: “السيد الباجي قايد السيسي، رئيس الجمهورية التونسية.. السبسي أسف. هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”.

CNN