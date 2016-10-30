قنّاص بالحد الجنوبي يروي تفاصيل 6 ساعات سبقت قتله مسلحاً حوثياً

صحيفة المرصد:روى جندي بالقوات المسلحة، من المرابطين في الخطوط الأمامية على الحد الجنوبي، تفاصيل 6 ساعات، قضاها على سفح أحد المرتفعات المواجهة للحدود اليمنية؛ لرصد ومراقبة أحد مسلحي المليشيات، قبل قنصه برصاصة واحدة أردته قتيلاً.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ”قال الجندي الشاب، “إنه كان بمهمة مراقبة ورصد محاولات العدو الاقتراب من الشريط الحدودي، ليرصد بمنظاره قناصاً متمركزاً في الطرف الآخر وبمواجهته تماماً، وكانت المسافة بينهما تقدر بنحو كيلو مترين فقط”.

وأضاف“وفي لحظةٍ ما أدركت أنه شاهدني وحدد موقعي، وأدرك أنني شاهدته جيداً وحددت موقعه؛ كنت محاطاً بمتاريس، وكان مختبئاً بين الصخور، ولا أشاهد منه سوى طرف السلاح المعد للقنص الذي يحمله، وهو لا يشاهد سوى طرف السلاح الذي أحمله، ويعلم أن هناك أحداً خلف ذلك السلاح ينتظر الفرصة لقنصه”، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأردف قائلاً “أصبحت أنا أنتظر أي حركة منه لأتمكن من قنصه، وهو ينتظر مني ولو نفساً عميقاً يحدد من خلاله موقعي، وكل واحد منا ينتظر خطأً يرتكبه الآخر ليستغله ويطلق رصاصته القاتلة، فرفعت صوتي لزملائي وأبلغتهم بوجود قناص في الطرف الآخر، حتى يحتاطوا ويحذروا ويتفهموا وضعيتي وعدم قدرتي على القيام بأي حركة”.

وأكد أنه أصرَّ على مواصلة الصمود والصبر، رغم عدم قدرته على تحريك يديه أو ساقيه، وإصابته بألم قوي وشد في جميع عضلات جسده، فلم يكن يفعل سوى النظر من خلال “الدربيل” أو “الناظور” الذي يحمله فوق سلاحه لرصد ومراقبة تحركات العدو.

وأوضح، أن الفرصة المناسبة لاقتناص العدو سنحت له بعد مضي 6 ساعات,حيث تمكن التعب من عدوه، ولم يعد يحتمل البقاء بالوضعية نفسها لفترة أطول، فحاول العدو الانسحاب إلى الوراء، فقام الجندي بتسديد طلقة واحدة فقط أردته قتيلاً، فيما قام زملاؤه المرابطون بإسعافه ونقله إلى المركز الصحي؛ حيث تبددت آلامه واستقرت حالته الصحية بعد بضع ساعات.