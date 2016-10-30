العلكمي ردا على إساءة الحسيني للسعودية: عند التعامل مع بلطجية الإعلام المصري تذكر هذه الحكمة

صحيفة المرصد:هاجم الكاتب و الصحفي السعودي”خالد العلكمي” الإعلامي المصري “يوسف الحسيني” هجوما حادا,وذلك بسبب إساءة”الحسيني”للسعوديين ووصفه إياهم بالجرذان، ويأتي ذلك بعد سخرية الوزير السعودي السابق “إياد مدني” من ثلاجة السيسي.
وقال العلكمي في تغريدة له غبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” عند التعامل مع بلطجية الإعلام المصري، تذكر هذه الحكمة”: لا تصارع خنزيراً في الوحل فتتسخ أنت و يستمتع هو”.
عند التعامل مع بلطجية الإعلام
المصري، تذكر هذه الحكمة:
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"لا تصارع خنزيراً في الوحل
فتتسخ أنت و يستمتع هو"
— خالد العلكمي (@AlkamiK) October 29, 2016
تعليقات ( 35 )
الهمدانياكسب صديقا خير من ان تكسب عدوا (العرب انقسموا الى قسمين ملكي وجمهوري)
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةالمصريين طلعوا الى في قلوبهم من حقد وكره وغل على بلاد التوحيد وعلى قائدها البطل سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية وعلى السعوديين أحفاد الصحابة
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةكفو سلمان بن عبدالعزيز فأنت قائد هذه البلاد المباركة وأنت زعيم الامتين العربية والاسلامية أبى من أبى وشاء من شاء ستضل بلاد الحرمين عصيه على الخونه
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةالى الامام يالعلكمي فأنت أحد ابناء هذه البلاد المباركة وقائدها البطل سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية سير ومعاك السعوديين أحفاد الصحابة بتوفيق
خالدالخنبوقه الخنبوقه الخنبوقه تخنبق يا الربع لحقوا عليه كش وجهك
عدد التعليقات:14962
قلم الحقيقهالمشكلة في هؤلاء الحزبيين الأخوان السعوديين ليس في أشخاصهم بحد ذاتها وانما في محدودية أفكارهم وصغر عقولها يقابلها حقد لاتتسعه الدنيا كرهآ وحقدآ على بلادنا خصوصآ قيادتنا الرشيدة التي لاتتبع خط الأخوان.
cc(واللهي العزيم هاشر سنين وتلاقتي ما فيهاش غير ميه بس.. العزيمه والاصرار والصبر) يعني الواد بلحه كان بيفطر 10 سنين ثلج مثلاً ههههههه
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةاصبحو المصريين يصرخون على قدر من الالم بسبب وقف المساعدات على مصر الان المصريين يتباكون في قنواتهم اصبحوا مثل الفئران لا يعلمون من أين يجمعون قوتهم
حاليا الإعلام المصري بمجمله مسير بالاستخبارات العسكريةنعم حملة موجهة من قبل إعلام الإستخبارات العسكرية في ضنهم بأنهم سيهزون موقف المملكة لا يعلمون بأن مملكة سلمان شامخة وهم الساقطون وسقطت اقنعتهم.
رائداذا كان الحسيني وصفنا بالجرذان وخنابق المريض النفسي لا زال يدافع عنهم فهذا يدل على ان الخنبوقي جرذ ومعترف بذلك ومعجبه بوصفه هذا
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةهذا الصراخ الذي تشاهدونه من المصريين سببه البطل سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية عندما سحب السفير واوقف المساعدات - يعجبني سلمان عطاهم بالجزمة
من إسم عائلته تعرفون توجهههو منذ بداياته يحارب السعودية وينادي بالتقارب مع المجوس الايرانيون والعراق وحزب الله وفعلا إتضحت الرؤية بعد ما ظهر من موقف الحكومة المصرية مع الاسف
عدد التعليقات:14962
قلم الحقيقهيعتقدون أصحاب الفكر الحزبي الأخواني السعوديين أن الشعب السعودي غير واعي وليس مدرك لمخططاتهم وأجنداتهم الخبيثة.هم يهاجمون مصر واعلامها كرهآ في بلادنا لاحبآ بها كما يعتقد البعض.الكلام لك واسمعي ياجارة.
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةالمصريين الخونه عملاء روسيا ينعتون السعوديين بالاخوان ؟ تناسوا المصريين أن الاخوان مصريين والاخوان رعاية مصرية بالموافقة من الحكومة المصرية الهالكة
عبداللهالعلكمي اخونجي ههههه مساكين بنو ليبرال حتى الحجر جعله اخونجي
هذا الاعلامي النصري النكرةليست اولى سقطاته وإعلامه ولن تكون الأخيرة هو من انصار ايران وبشدة وقد حقق هدفه لانه وجد حكومة تمشي على هواه ولكن اين الموقف الخليجي الموحد؟
المعلمالاعلام المصري عاوزين رز حتى يعرف عدوه من صديقه ؟؟؟؟ الجواب عند السيسي
عدد التعليقات:14962
قلم الحقيقهيعتقدون أصحاب الفكر الحزبي الأخواني السعوديين أن الشعب السعودي غير واعي وليس مدرك لمخططاتهم وأجنداتهم الخبيثة.هم يهاجمون مصر واعلامها كرهآ في بلادنا لاحبآ بها كما يعتقد البعض.الكلام لك واسمعي ياجارة.
عدد التعليقات:220
الصميلأبلغ رد على بلطجي الأعلام المصري المدعو يوسف الحسيني***
حسنالخنبوقه اذن جرذ هههههه خالك الحسيني تموت فيه
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةأجل السعوديين *** المصريين **** على اسيادهم السعوديين أحفاد الصحابة تناسوا أن للحم اكتافهم وأكتاف ابائهم من خير السعوديين
مـــــباهذا بالذات حاقد بشكل غير طبيعي *** شخص مريض اتوقع يجيله يوم ويسحل من الابطال مع بقيه الشله الله ع دقه خشمه عداوته قديمه ذنب بامتياز كان شغال بقناة لولد القذافي يوميا يتعرض للسعوديه****
مـــــبا****قلم من يدعي دفاعه عن السعوديات والسعوديه شف بأي اتجاه ماشي انت تقول انك سعودي وين حميتك ع الدوله ضد هؤلاء الاوباش وهو يشتم الجميع بما فيهم انت
احمدالراقل ده بيكلم كلام زي الفُل والمثل ينطبق على خنبوقة😂
مـــــباهذا بالذات حاقد بشكل غير طبيعي ***شخص مريض اتوقع يجيله يوم ويسحل من الابطال مع بقيه الشله الله ع دقه خشمه عداوته قديمه ***بامتياز كان شغال بقناة لولد القذافي يوميا يتعرض للسعوديه ***
عدد التعليقات:14962
قلم الحقيقهأصحاب الفكر الحزبي الأخواني من السعوديين لا يباعدون بعض الاعلاميين المصريين في مهاجمتهم لبلادنا السعودية.كل يهاجم من منطلق أجنداته التي يسعى من خلالها.
معلم متقاعدلا تصارع ***وفى وكفى وللخنابق مثلها
مشاريوالمثل ينطبق أيضاً على من يقف مع بتوعين الرز ****
قصيميادعس يالعلكمي تراهم مثل السسته
العابركل يوم خبر أدمى من الاخر هل هذه أخلاق الإعلاميين المتعلمين فماذا تركوا ***فيا شعب مصر لا تدفنوا تاريخكم بأيديكم
عدد التعليقات:14962
قلم الحقيقهحماسكم ليس من أجل السعودية يالعلكمي بل خلفه أجندات لاتخفى على أحد.لم نشاهدكم تهاجمون جزيرة الأخوان وهي ليل ونهار تعادي بلادنا وضد خطها السياسي.
الكنديصح لسانك ياالعلكمي كفيت ووفيت
علي العمريصدقته.
الكنديصح لسانك ياالعلكمي كفيت ووفيت