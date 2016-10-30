العلكمي ردا على إساءة الحسيني للسعودية: عند التعامل مع بلطجية الإعلام المصري تذكر هذه الحكمة

صحيفة المرصد:هاجم الكاتب و الصحفي السعودي”خالد العلكمي” الإعلامي المصري “يوسف الحسيني” هجوما حادا,وذلك بسبب إساءة”الحسيني”للسعوديين ووصفه إياهم بالجرذان، ويأتي ذلك بعد سخرية الوزير السعودي السابق “إياد مدني” من ثلاجة السيسي.

وقال العلكمي في تغريدة له غبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” عند التعامل مع بلطجية الإعلام المصري، تذكر هذه الحكمة”: لا تصارع خنزيراً في الوحل فتتسخ أنت و يستمتع هو”.