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العلكمي ردا على إساءة الحسيني للسعودية: عند التعامل مع بلطجية الإعلام المصري تذكر هذه الحكمة

30 أكتوبر, 2016 , 12:47 م
العلكمي ردا على إساءة الحسيني للسعودية: عند التعامل مع بلطجية الإعلام المصري تذكر هذه الحكمة
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صحيفة المرصد:هاجم الكاتب و الصحفي السعودي”خالد العلكمي” الإعلامي المصري “يوسف الحسيني” هجوما حادا,وذلك بسبب إساءة”الحسيني”للسعوديين ووصفه إياهم بالجرذان، ويأتي ذلك بعد سخرية الوزير السعودي السابق “إياد مدني” من ثلاجة السيسي.

وقال العلكمي في تغريدة له غبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” عند التعامل مع بلطجية الإعلام المصري، تذكر هذه الحكمة”: لا تصارع خنزيراً في الوحل فتتسخ أنت و يستمتع هو”.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 35
    30 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    الهمداني

    اكسب صديقا خير من ان تكسب عدوا (العرب انقسموا الى قسمين ملكي وجمهوري)
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  2. 34
    30 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    المصريين طلعوا الى في قلوبهم من حقد وكره وغل على بلاد التوحيد وعلى قائدها البطل سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية وعلى السعوديين أحفاد الصحابة
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  3. 33
    30 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    كفو سلمان بن عبدالعزيز فأنت قائد هذه البلاد المباركة وأنت زعيم الامتين العربية والاسلامية أبى من أبى وشاء من شاء ستضل بلاد الحرمين عصيه على الخونه
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  4. 32
    30 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    الى الامام يالعلكمي فأنت أحد ابناء هذه البلاد المباركة وقائدها البطل سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية سير ومعاك السعوديين أحفاد الصحابة بتوفيق
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  5. 31
    30 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    خالد

    الخنبوقه الخنبوقه الخنبوقه تخنبق يا الربع لحقوا عليه كش وجهك
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  6. 30
    30 أكتوبر, 2016 , 13:14 م
    عدد التعليقات:14962

    قلم الحقيقه

    المشكلة في هؤلاء الحزبيين الأخوان السعوديين ليس في أشخاصهم بحد ذاتها وانما في محدودية أفكارهم وصغر عقولها يقابلها حقد لاتتسعه الدنيا كرهآ وحقدآ على بلادنا خصوصآ قيادتنا الرشيدة التي لاتتبع خط الأخوان.
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  7. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    cc

    (واللهي العزيم هاشر سنين وتلاقتي ما فيهاش غير ميه بس.. العزيمه والاصرار والصبر) يعني الواد بلحه كان بيفطر 10 سنين ثلج مثلاً ههههههه
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  8. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    اصبحو المصريين يصرخون على قدر من الالم بسبب وقف المساعدات على مصر الان المصريين يتباكون في قنواتهم اصبحوا مثل الفئران لا يعلمون من أين يجمعون قوتهم
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  9. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    حاليا الإعلام المصري بمجمله مسير بالاستخبارات العسكرية

    نعم حملة موجهة من قبل إعلام الإستخبارات العسكرية في ضنهم بأنهم سيهزون موقف المملكة لا يعلمون بأن مملكة سلمان شامخة وهم الساقطون وسقطت اقنعتهم.
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  10. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    رائد

    اذا كان الحسيني وصفنا بالجرذان وخنابق المريض النفسي لا زال يدافع عنهم فهذا يدل على ان الخنبوقي جرذ ومعترف بذلك ومعجبه بوصفه هذا
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  11. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    هذا الصراخ الذي تشاهدونه من المصريين سببه البطل سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية عندما سحب السفير واوقف المساعدات - يعجبني سلمان عطاهم بالجزمة
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  12. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    من إسم عائلته تعرفون توجهه

    هو منذ بداياته يحارب السعودية وينادي بالتقارب مع المجوس الايرانيون والعراق وحزب الله وفعلا إتضحت الرؤية بعد ما ظهر من موقف الحكومة المصرية مع الاسف
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  13. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:14962

    قلم الحقيقه

    يعتقدون أصحاب الفكر الحزبي الأخواني السعوديين أن الشعب السعودي غير واعي وليس مدرك لمخططاتهم وأجنداتهم الخبيثة.هم يهاجمون مصر واعلامها كرهآ في بلادنا لاحبآ بها كما يعتقد البعض.الكلام لك واسمعي ياجارة.
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  14. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    ولا تصارع خنبوقاً في الوحل فتتسخ أنت و يستمتع هو !
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  15. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    المصريين الخونه عملاء روسيا ينعتون السعوديين بالاخوان ؟ تناسوا المصريين أن الاخوان مصريين والاخوان رعاية مصرية بالموافقة من الحكومة المصرية الهالكة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    عبدالله

    العلكمي اخونجي ههههه مساكين بنو ليبرال حتى الحجر جعله اخونجي
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  17. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    هذا الاعلامي النصري النكرة

    ليست اولى سقطاته وإعلامه ولن تكون الأخيرة هو من انصار ايران وبشدة وقد حقق هدفه لانه وجد حكومة تمشي على هواه ولكن اين الموقف الخليجي الموحد؟
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  18. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    المعلم

    الاعلام المصري عاوزين رز حتى يعرف عدوه من صديقه ؟؟؟؟ الجواب عند السيسي
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  19. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 13:02 م
    عدد التعليقات:14962

    قلم الحقيقه

    يعتقدون أصحاب الفكر الحزبي الأخواني السعوديين أن الشعب السعودي غير واعي وليس مدرك لمخططاتهم وأجنداتهم الخبيثة.هم يهاجمون مصر واعلامها كرهآ في بلادنا لاحبآ بها كما يعتقد البعض.الكلام لك واسمعي ياجارة.
    لا يعجبني(34) اعجبني(0)
  20. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 13:02 م
    عدد التعليقات:220

    الصميل

    أبلغ رد على بلطجي الأعلام المصري المدعو يوسف الحسيني***
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  21. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    حسن

    الخنبوقه اذن جرذ هههههه خالك الحسيني تموت فيه
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  22. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    أجل السعوديين *** المصريين **** على اسيادهم السعوديين أحفاد الصحابة تناسوا أن للحم اكتافهم وأكتاف ابائهم من خير السعوديين
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  23. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    مـــــبا

    هذا بالذات حاقد بشكل غير طبيعي *** شخص مريض اتوقع يجيله يوم ويسحل من الابطال مع بقيه الشله الله ع دقه خشمه عداوته قديمه ذنب بامتياز كان شغال بقناة لولد القذافي يوميا يتعرض للسعوديه****
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  24. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    مـــــبا

    ****قلم من يدعي دفاعه عن السعوديات والسعوديه شف بأي اتجاه ماشي انت تقول انك سعودي وين حميتك ع الدوله ضد هؤلاء الاوباش وهو يشتم الجميع بما فيهم انت
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  25. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    احمد

    الراقل ده بيكلم كلام زي الفُل والمثل ينطبق على خنبوقة😂
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  26. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    مـــــبا

    هذا بالذات حاقد بشكل غير طبيعي ***شخص مريض اتوقع يجيله يوم ويسحل من الابطال مع بقيه الشله الله ع دقه خشمه عداوته قديمه ***بامتياز كان شغال بقناة لولد القذافي يوميا يتعرض للسعوديه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 12:55 م
    عدد التعليقات:14962

    قلم الحقيقه

    أصحاب الفكر الحزبي الأخواني من السعوديين لا يباعدون بعض الاعلاميين المصريين في مهاجمتهم لبلادنا السعودية.كل يهاجم من منطلق أجنداته التي يسعى من خلالها.
    لا يعجبني(32) اعجبني(0)
  28. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    معلم متقاعد

    لا تصارع ***وفى وكفى وللخنابق مثلها
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  29. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    مشاري

    والمثل ينطبق أيضاً على من يقف مع بتوعين الرز ****
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  30. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    قصيمي

    ادعس يالعلكمي تراهم مثل السسته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    العابر

    كل يوم خبر أدمى من الاخر هل هذه أخلاق الإعلاميين المتعلمين فماذا تركوا ***فيا شعب مصر لا تدفنوا تاريخكم بأيديكم
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  32. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 12:51 م
    عدد التعليقات:14962

    قلم الحقيقه

    حماسكم ليس من أجل السعودية يالعلكمي بل خلفه أجندات لاتخفى على أحد.لم نشاهدكم تهاجمون جزيرة الأخوان وهي ليل ونهار تعادي بلادنا وضد خطها السياسي.
    لا يعجبني(32) اعجبني(0)
  33. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    الكندي

    صح لسانك ياالعلكمي كفيت ووفيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    علي العمري

    صدقته.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    الكندي

    صح لسانك ياالعلكمي كفيت ووفيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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