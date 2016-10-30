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طريقة جديدة استخدمها “السعوديون” للرد على شائعات الإضراب!

30 أكتوبر, 2016 , 12:52 م
طريقة جديدة استخدمها “السعوديون” للرد على شائعات الإضراب!
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صحيفة المرصد: رد آلاف المواطنين على شائعات الإضراب التي انتشرت بشكل كبير أمس السبت على موقع “تويتر”، بطريقة جديدة حيث سجلوا حضورهم لأماكن عملهم اليوم الأحد، عبر استخدم مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات وصور ومقاطع فيديو.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو إضافة لآلاف التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، سعوديين في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، بهدف تكذيب شائعة الإضراب بشكل نهائي.

ونشرت الكاتبة والصحفية السعودية المعروفة، حليمة مظفر، صورة لها داخل سيارة، وعلقت “اليوم وأنا في طريقي للعمل”… #انا_مداوم_يوم_الاحد”.

أما الحارث الصالح وهو إمام مسجد العبد اللطيف فدون هاشاغ “#انا_مداوم_يوم_الاحد وجميع الزملاء كذلك والمعنويات مرتفعة والحماس متقد والعمل باحترافية وإتقان فاللهم لك الحمد كثيرا ولَك الشكر جزيلا”.

وبدوره سجل المغرد عبدالرحمن الذويبي حضوره قائلًا “في العادة دوام الأحد ثقيل على النفس لكن الأحد هذا لابس بشت الخميس، مهما اختلفنا نتفق جميعا بأن المساس بأمن الوطن خط أحمر”.

من جهة آخرى أطلق مغردون سعوديون وسمًا معاكسًا بعنوان “#الشعب_ينسف_مشروع_إضراب_الأحد” وسط مشاركة لافتة فيه من قبل نخب ثقافية ودينية وإعلامية ومشاهير وكتاب.

من جهتها تقول وزارة الداخلية السعودية مرارًا، إن آلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من الخارج عبر منظمات متخصصة تستهدف الإساءة للملكة ومحاولة زعزعة استقرارها.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    شجاع

    باذن الله لن يفلح ولن يفرح اعدائنا على كسر وحدتنا الوطنيه ومن يدعواللإظرابات من المؤكد انة لن يتمنى لوطننا خير ونقول لهم نحن وما نملك فداء لتراب وطننا
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  2. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    الهمداني

    السعودين حليوين وجودين ومن اهل الله ناس سارحين ومسرحينها
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  3. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    شجاع

    نحمد الله على ما انعم به علينا وان جعلنا من بلد الله الحرام وباذن الله شعب المملكة على ماكان عليه آبائهم واجدادهم مع موحد الجزيرة ولن يفلح اعدائنا
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  4. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    ساري

    دام عزك ياوطن فليخسأ المرجفون
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  5. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 13:04 م
    عدد التعليقات:12328

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=bnwdej_Q-hU .........هذه الوصية محفورة على الصدور رحم الله جلاد _ الخونة وطيب ثراه وكتب في عليين مثواه .
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  6. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    زمن

    يارب لك الحمد والله والله ما نبيعك يا وطن لو ما نأكل شي
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  7. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 13:00 م
    عدد التعليقات:12328

    برق الحرم

    (((((( الشعب السعودي ....يدركون ان صرحهم مستهدف .....ووقفاتهم قوية مشهودة ومشرفة دائما ...... فتنة_ ثورة حنين_ أكدت ذلك قبل اضراب الاحد )))))
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  8. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    الراصد

    اللهم احفظ بلادنا واهلها من كيد الاعداء الحاقدين.
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  9. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:12328

    برق الحرم

    ((((كـــلنا _فيك _يا بلادي _وفاء ...... وثبات على الهدى وصمود......كــلنا للإباء فيك محب ...طاعن _ السن والفتى _والوليد...و مليك _وشعبه _ورجال _ونساء _وواهنٌ _وشديد))))
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