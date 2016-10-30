طريقة جديدة استخدمها “السعوديون” للرد على شائعات الإضراب!

صحيفة المرصد: رد آلاف المواطنين على شائعات الإضراب التي انتشرت بشكل كبير أمس السبت على موقع “تويتر”، بطريقة جديدة حيث سجلوا حضورهم لأماكن عملهم اليوم الأحد، عبر استخدم مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات وصور ومقاطع فيديو.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو إضافة لآلاف التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، سعوديين في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، بهدف تكذيب شائعة الإضراب بشكل نهائي.

ونشرت الكاتبة والصحفية السعودية المعروفة، حليمة مظفر، صورة لها داخل سيارة، وعلقت “اليوم وأنا في طريقي للعمل”… #انا_مداوم_يوم_الاحد”.

أما الحارث الصالح وهو إمام مسجد العبد اللطيف فدون هاشاغ “#انا_مداوم_يوم_الاحد وجميع الزملاء كذلك والمعنويات مرتفعة والحماس متقد والعمل باحترافية وإتقان فاللهم لك الحمد كثيرا ولَك الشكر جزيلا”.

وبدوره سجل المغرد عبدالرحمن الذويبي حضوره قائلًا “في العادة دوام الأحد ثقيل على النفس لكن الأحد هذا لابس بشت الخميس، مهما اختلفنا نتفق جميعا بأن المساس بأمن الوطن خط أحمر”.

من جهة آخرى أطلق مغردون سعوديون وسمًا معاكسًا بعنوان “#الشعب_ينسف_مشروع_إضراب_الأحد” وسط مشاركة لافتة فيه من قبل نخب ثقافية ودينية وإعلامية ومشاهير وكتاب.

من جهتها تقول وزارة الداخلية السعودية مرارًا، إن آلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من الخارج عبر منظمات متخصصة تستهدف الإساءة للملكة ومحاولة زعزعة استقرارها.