جمال سلطان: مستوى البذاءة والإنحطاط في الرد على “إياد مدني” إهانة لمصر

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب الصحفي المصري ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان، ما أسماه البذاءة الإنحطاط في الرد على أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، إياد مدني، بسبب سخريته من ثلاجة السيسي.
وقال سلطان في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” أغلب ما نشر في مصر ردا على اياد مدني كان في مستوى من البذاءة والانحطاط بما يجعله إهانة لمصر أعظم من تنكيت “مدني” على قصة الثلاجة نفسها”.
أغلب ما نشر في #مصر ردا على #اياد_مدني كان في مستوى من البذاءة والانحطاط بما يجعله إهانة لمصر أعظم من تنكيت "مدني" على قصة الثلاجة نفسها
— جمال سلطان (@GamalSultan1) October 29, 2016
تعليقات ( 35 )
كيفمافيش رز مافيش ميه ( اسلوب بدائي للشحاذة )
كيفاياد مدني كشف للعرب من هو اعلام مصر ( لسنا مسئوليين عن احد ؛ العالم اجمع يعمل للحصول على الرز ؛ كفاية شحاذة ) توحشوا بعد دعمهم بالرز
لله درك يا اياد مدنيالاعلام المصري لم يترك ولاة الامر ولا شيوخ الدين ولا الشعب السعودي ولا سفارة مملكتنا الا وسخروا وتهجموا بكل انحطاط وحقد وكانت دولتنا بقيادة ولاة امرنا افضل ادباً وتعقلاً وولول المصريين من اياد مدني
رؤيةما الغريب في ذلك هذا مستوى العسكر في مصر
ساكن البجريماكذب مدني قال الصحيح
فهدالبذاءة والانحطاط في اعلام السيسي الحقير الذي يشتم ويسخر من مملكتي ليل نهار لم يتحرك المنافقون ويذرفون الدموع التمساحية عندما هاجمونا قبحهم الله
فهداحسنت يااياد مدني عز الله إنك رجل شجاع تحية إجلال وتقدير لك يابطل
ابو معاذالله لايبلانا الولايا قاموا يولولون كعادتهم يخرابي
ولد بلاديلا تخاف احنا تعودنا الغدر والخيانه والهمز واللمز من القريب قبل البعيد وممن كنا نتوقعه صديق قبل العدو المكشوف وصار عندنا مناعه قويه ولن نتاثر بما يقال
ولد بلاديلا تخاف احنا تعودنا الغدر والخيانه والهمز واللمز من القريب قبل البعيد وممن كنا نتوقعه صديق قبل العدو المكشوف وصار عندنا مناعه قويه ولن نتاثر بما يقال
لا تصارع خنزيراً في الوحل ****فتتسخ أنت و يستمتع هوثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11---- ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11-----ثورة الغلابة
لا تصارع خنزيراً في الوحل ****فتتسخ أنت و يستمتع هوثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11---- ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11-----ثورة الغلابة
تحيا مصرعلى الاقل الاعلام المصري غير مسيس زي الاخوة الاعداء
صباحك فل17 صبحي اياد لم يسخر ( صباحك فل فلي )
البذاءة و الانحطاطليس حكرا على أحد
دحوم1كم باقي قزازه ميه في الثلاجه لاحد دا الاواتي
زائرابوفوازبسمي وا بي اسم أسرتي الذي انا المتحدث الرسمي عنهم سماح يافخامه الريس المؤمن المبجل يامن تنصر الضعيف على القوي يازعيم مصر والعرب عبدالفتاح
صبحياياد لم يسخر ولكن هو مستنكر واللي مفروض يسخر من نفسه هو السيسي اللي ضحك عليه الناس بكلامه اللي غير منطقي اساسا ولايليق بمستوى رئيس دوله.
حنشلليس مسغربا من الاعلام المصري المنحط اصلا الموجه من قبل السيسي وازلامه لك الله يا مصر الكنانه
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الديناللهم اصلح حال المسلمين يا رب العالمين اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم
سعد زرعهمع إختلافنا مع السيسي ومع تلون سياسته وعدم جديته في تحالفاته وعدم وفائه إلا أن خطأ إياد مدني لا يليق فالسخرية والدعابة ليست لمثله يتبؤا مركزا ومنصبا إسلاميا قدوة يدع هذا التهريج لعادل إمام وسمير صبري
مسماربلاشي نغالط انفسنا مدني غلط في حق السيسي حتى لو ان السيسي غلط في حق الامه العربيه لايصح لمدني ان يقحم نفسه في امور تخص الرموز فالسيسي بالنسبه لمصر رمز
شلولخحقيقته معروفه عن هؤلاء واسائتهم لسعوديه ليست بجديده وتكلم المتكلمون ولافائده ومن سعي اليهم يتحمل إهانتهم اما نحن فنعلم حقيقتهم
العابرصدقت يا جمال سلطان و الشعب المصري يجب عليه ألا يدفن تاريخ مصر بيده و لا يسمح بذلك
رعدالجنوبههههههههه كلمه مدني اثبتت حقد وحقارة وبذاة الاعلام المصري . أصلا الي ما فيه خير في بلده ما فيه خير لأي بلد ثاني
أبجد هوزأعانك الله يا أستاذ جمال على ردة فعلهم، فحتما سينالك كم من السباب والشتائم والاتهامات المعلبة، فهم يريدوك أن تسايرهم بوصلة الردح والتأزيم باسم الكرامة
هذه حقيقهوالبذاءة وقلة الحيا التي تصدر من اعلامهم على مدار الاربع وعشرين ساعه وش تسميها يا جمال اسوأ من اعلامكم ما شفنا
العامرياشر يا سيسي
راكاااانوهذا اكبر دليل على انك كاذب ومنافق لو ان رئيسي فيه كل العذاريب لن اقبل بأي اهانه له من الخارج مهما كانت ولوفيك خير وقفت ودافعت بكل كلمه عن رئيسك ولعلمك مدني اخطاء وليس اعلامكم من بداء
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برق الحرم(((((((( صحيح البيضة اذا سخنوها .... ووضعوها على الجبه ..... تظهر للناس سواد يشبه السجدة ...... صمت القيادات فتح المجال امام اصحاب للنفخ و تقاذف والقصد اشعال فتنة ))))))
بقايا مشاعرحدث العاقل بما يعقل السيسي قال شي م.يصدقه ولا اطفال الحضانه استخف ب.90 مليون نسمه كيف م.تبغى العالم تستخف به الراجل سرق شعبه وابتز الدول المجاوره بالاخ
حساويالحقيقه توجع ياجمال