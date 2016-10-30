جمال سلطان: مستوى البذاءة والإنحطاط في الرد على “إياد مدني” إهانة لمصر

صحيفة المرصد:استنكر الكاتب الصحفي المصري ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان، ما أسماه البذاءة الإنحطاط في الرد على أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، إياد مدني، بسبب سخريته من ثلاجة السيسي.

وقال سلطان في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” أغلب ما نشر في مصر ردا على اياد مدني كان في مستوى من البذاءة والانحطاط بما يجعله إهانة لمصر أعظم من تنكيت “مدني” على قصة الثلاجة نفسها”.