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جمال سلطان: مستوى البذاءة والإنحطاط في الرد على “إياد مدني” إهانة لمصر

30 أكتوبر, 2016 , 13:01 م
جمال سلطان: مستوى البذاءة والإنحطاط في الرد على “إياد مدني” إهانة لمصر
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صحيفة المرصد:استنكر الكاتب الصحفي المصري ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان، ما أسماه البذاءة الإنحطاط في الرد على أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، إياد مدني، بسبب سخريته من ثلاجة السيسي.

وقال سلطان في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” أغلب ما نشر في مصر ردا على اياد مدني كان في مستوى من البذاءة والانحطاط بما يجعله إهانة لمصر أعظم من تنكيت “مدني” على قصة الثلاجة نفسها”.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 35
    30 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    كيف

    مافيش رز مافيش ميه ( اسلوب بدائي للشحاذة )
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  2. 34
    30 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    كيف

    اياد مدني كشف للعرب من هو اعلام مصر ( لسنا مسئوليين عن احد ؛ العالم اجمع يعمل للحصول على الرز ؛ كفاية شحاذة ) توحشوا بعد دعمهم بالرز
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  3. 33
    30 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    مع احترامي للشعب المصري فإعلامهم اعلام اطفال
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  4. 32
    30 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    لله درك يا اياد مدني

    الاعلام المصري لم يترك ولاة الامر ولا شيوخ الدين ولا الشعب السعودي ولا سفارة مملكتنا الا وسخروا وتهجموا بكل انحطاط وحقد وكانت دولتنا بقيادة ولاة امرنا افضل ادباً وتعقلاً وولول المصريين من اياد مدني
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  5. 31
    30 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    رؤية

    ما الغريب في ذلك هذا مستوى العسكر في مصر
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  6. 30
    30 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    ساكن البجري

    ماكذب مدني قال الصحيح
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  7. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    فهد

    البذاءة والانحطاط في اعلام السيسي الحقير الذي يشتم ويسخر من مملكتي ليل نهار لم يتحرك المنافقون ويذرفون الدموع التمساحية عندما هاجمونا قبحهم الله
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  8. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    فهد

    احسنت يااياد مدني عز الله إنك رجل شجاع تحية إجلال وتقدير لك يابطل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    ابو معاذ

    الله لايبلانا الولايا قاموا يولولون كعادتهم يخرابي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    ولد بلادي

    لا تخاف احنا تعودنا الغدر والخيانه والهمز واللمز من القريب قبل البعيد وممن كنا نتوقعه صديق قبل العدو المكشوف وصار عندنا مناعه قويه ولن نتاثر بما يقال
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  11. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    ولد بلادي

    لا تخاف احنا تعودنا الغدر والخيانه والهمز واللمز من القريب قبل البعيد وممن كنا نتوقعه صديق قبل العدو المكشوف وصار عندنا مناعه قويه ولن نتاثر بما يقال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    لا تصارع خنزيراً في الوحل ****فتتسخ أنت و يستمتع هو

    ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11---- ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11-----ثورة الغلابة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    لا تصارع خنزيراً في الوحل ****فتتسخ أنت و يستمتع هو

    ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11---- ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11----ثورة الغلابة أمل مصر الموعد 11*11-----ثورة الغلابة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    تحيا مصر

    على الاقل الاعلام المصري غير مسيس زي الاخوة الاعداء
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  15. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    صباحك فل

    17 صبحي اياد لم يسخر ( صباحك فل فلي )
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  16. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    البذاءة و الانحطاط

    ليس حكرا على أحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    دحوم1

    كم باقي قزازه ميه في الثلاجه لاحد دا الاواتي
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  18. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    زائرابوفواز

    بسمي وا بي اسم أسرتي الذي انا المتحدث الرسمي عنهم سماح يافخامه الريس المؤمن المبجل يامن تنصر الضعيف على القوي يازعيم مصر والعرب عبدالفتاح
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  19. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    صبحي

    اياد لم يسخر ولكن هو مستنكر واللي مفروض يسخر من نفسه هو السيسي اللي ضحك عليه الناس بكلامه اللي غير منطقي اساسا ولايليق بمستوى رئيس دوله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  20. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    حنشل

    ليس مسغربا من الاعلام المصري المنحط اصلا الموجه من قبل السيسي وازلامه لك الله يا مصر الكنانه
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  21. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    اللهم اصلح حال المسلمين يا رب العالمين اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم
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  22. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    سعد زرعه

    مع إختلافنا مع السيسي ومع تلون سياسته وعدم جديته في تحالفاته وعدم وفائه إلا أن خطأ إياد مدني لا يليق فالسخرية والدعابة ليست لمثله يتبؤا مركزا ومنصبا إسلاميا قدوة يدع هذا التهريج لعادل إمام وسمير صبري
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  23. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    مسمار

    بلاشي نغالط انفسنا مدني غلط في حق السيسي حتى لو ان السيسي غلط في حق الامه العربيه لايصح لمدني ان يقحم نفسه في امور تخص الرموز فالسيسي بالنسبه لمصر رمز
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  24. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    شلولخ

    حقيقته معروفه عن هؤلاء واسائتهم لسعوديه ليست بجديده وتكلم المتكلمون ولافائده ومن سعي اليهم يتحمل إهانتهم اما نحن فنعلم حقيقتهم
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  25. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    هذا هو الإعلام المصري الأجير منذ عرفنا أنفسنا انحطاط وبذاءة وتضليل وزعيق زعموا برمي إسرائيل في البحر فأذاقتهم شر هزيمة وهم في باراتهم ومجونهم .
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  26. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    لن نجد حلا افضل من الاعراض عنهم وعن ماينشرون فالجاهل اذا خاطبك اعرض عنه وسوف يهذي مده ثم يسكت من نفسه اعراضك عنه وترفعك عن الرد احتقارا له
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  27. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    العابر

    صدقت يا جمال سلطان و الشعب المصري يجب عليه ألا يدفن تاريخ مصر بيده و لا يسمح بذلك
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  28. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    رعدالجنوب

    ههههههههه كلمه مدني اثبتت حقد وحقارة وبذاة الاعلام المصري . أصلا الي ما فيه خير في بلده ما فيه خير لأي بلد ثاني
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  29. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    أبجد هوز

    أعانك الله يا أستاذ جمال على ردة فعلهم، فحتما سينالك كم من السباب والشتائم والاتهامات المعلبة، فهم يريدوك أن تسايرهم بوصلة الردح والتأزيم باسم الكرامة
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  30. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    هذه حقيقه

    والبذاءة وقلة الحيا التي تصدر من اعلامهم على مدار الاربع وعشرين ساعه وش تسميها يا جمال اسوأ من اعلامكم ما شفنا
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  31. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    العامري

    اشر يا سيسي
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  32. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    راكاااان

    وهذا اكبر دليل على انك كاذب ومنافق لو ان رئيسي فيه كل العذاريب لن اقبل بأي اهانه له من الخارج مهما كانت ولوفيك خير وقفت ودافعت بكل كلمه عن رئيسك ولعلمك مدني اخطاء وليس اعلامكم من بداء
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  33. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((( صحيح البيضة اذا سخنوها .... ووضعوها على الجبه ..... تظهر للناس سواد يشبه السجدة ...... صمت القيادات فتح المجال امام اصحاب للنفخ و تقاذف والقصد اشعال فتنة ))))))
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  34. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    بقايا مشاعر

    حدث العاقل بما يعقل السيسي قال شي م.يصدقه ولا اطفال الحضانه استخف ب.90 مليون نسمه كيف م.تبغى العالم تستخف به الراجل سرق شعبه وابتز الدول المجاوره بالاخ
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  35. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    حساوي

    الحقيقه توجع ياجمال
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