  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو: “طحن” بائع سمك داخل شاحنة نظافة يثير غضبا واسعا في المغرب

30 أكتوبر, 2016 , 13:21 م
فيديو: “طحن” بائع سمك داخل شاحنة نظافة يثير غضبا واسعا في المغرب
  • 4٬901
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:دعا ناشطون مغربيون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للخروج في مظاهرات، الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول؛ احتجاجاً على “طحن” بائع أسماك في شاحنة نفايات.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، يظهر لحظة وفاة بائع السمك المغربي، محسن فِكري (31 عاماً)، في شاحنة طحن ونقل النفايات بعد مصادرة السلطات في منطقة الحسيمة، ما يقارب خمسة أطنان من السمك اشتراه؛ لأن نوعيته يمنع صيدها.

وظهر في المقطع فكري جالساً خلف شاحنة النفايات، وهي متوقفة عن العمل، احتجاجاً على مصادرة سلعته، قبل أن يلتحق به ثلاثة باعة آخرين لاسترجاع سلعهم من السلطات المحلية، وبعد ثوان قليلة، شُغّلت آلة طحن النفايات بالشاحنة ما أدى لمقتل فكري، وسط صراخ الحاضرين.

 



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    زوارة

    ويمكرون والله خير الماكرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    غازي بن شبيب

    حسبنا الله رنعم الوكيل حسبنا الله رنعم الوكيل حسبنا الله رنعم الوكيل قتل مسلم كان يترزق الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 15:01 م
    عدد التعليقات:2337

    توووووونسية

    ان لله وأن إليه راجعون الله ينتقملو من الي كان السبب الله يرحمو ويصير اهلو ولا حول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    ناصر

    من شغل الشاحنه من يصور من طالب بالمظاهرات علامات استفهام من وراها اكيد مدبر الله يحفظ المغرب من الفتن يااهل المغرب كونو مع ملككم ضد الفتن ومن وراها انظرو الى العراق وسوريا وليبيا ولبنان وليمن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    العويد

    تم سحقة وقتله بسبب الظلم والجبروت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    الواجب معاقبة الجاني فورا لإجهاض اي محاولة للتضخيم

    نعم لإطفاء المشكلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    طلال

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    تبخرت الإنسانيه

    ياساتر معقوله هذولا مسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    زائرابوفواز

    الي له شقه اوقصر في المغرب يبيع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    عبدالرحمن محمد

    فتن آخر الزمان التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو كائن قبل يوم القيامة لا أثناءه ، وذلك حين يكثر الجهل ، ويرفع العلم ، ويقل الصالحون ، ويكثر المفسدون ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    الله يسقي المغرب واللي سكن فيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  12. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم