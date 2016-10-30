فيديو: “طحن” بائع سمك داخل شاحنة نظافة يثير غضبا واسعا في المغرب

صحيفة المرصد:دعا ناشطون مغربيون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للخروج في مظاهرات، الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول؛ احتجاجاً على “طحن” بائع أسماك في شاحنة نفايات.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، يظهر لحظة وفاة بائع السمك المغربي، محسن فِكري (31 عاماً)، في شاحنة طحن ونقل النفايات بعد مصادرة السلطات في منطقة الحسيمة، ما يقارب خمسة أطنان من السمك اشتراه؛ لأن نوعيته يمنع صيدها.

وظهر في المقطع فكري جالساً خلف شاحنة النفايات، وهي متوقفة عن العمل، احتجاجاً على مصادرة سلعته، قبل أن يلتحق به ثلاثة باعة آخرين لاسترجاع سلعهم من السلطات المحلية، وبعد ثوان قليلة، شُغّلت آلة طحن النفايات بالشاحنة ما أدى لمقتل فكري، وسط صراخ الحاضرين.

المرجو تعميم هذه الدعوة في جميع المدن:

من أجل شهيد الكرامة محسن فكري,, خارجين يوم الأحد 30 أكتوبر 2016 السادسة مساءا#طحن_مو — Elmortada iamrachen (@Elmortadarif) October 29, 2016

ها هي الشاحنة التي قتله فيه الشاب محسن فكري

#طحن_مو pic.twitter.com/5ggfNHr2LD — Amghari Rachid (@AmghariR) October 29, 2016