فيديو: “طحن” بائع سمك داخل شاحنة نظافة يثير غضبا واسعا في المغرب

صحيفة المرصد:دعا ناشطون مغربيون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للخروج في مظاهرات، الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول؛ احتجاجاً على “طحن” بائع أسماك في شاحنة نفايات.
وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، يظهر لحظة وفاة بائع السمك المغربي، محسن فِكري (31 عاماً)، في شاحنة طحن ونقل النفايات بعد مصادرة السلطات في منطقة الحسيمة، ما يقارب خمسة أطنان من السمك اشتراه؛ لأن نوعيته يمنع صيدها.
وظهر في المقطع فكري جالساً خلف شاحنة النفايات، وهي متوقفة عن العمل، احتجاجاً على مصادرة سلعته، قبل أن يلتحق به ثلاثة باعة آخرين لاسترجاع سلعهم من السلطات المحلية، وبعد ثوان قليلة، شُغّلت آلة طحن النفايات بالشاحنة ما أدى لمقتل فكري، وسط صراخ الحاضرين.
المرجو تعميم هذه الدعوة في جميع المدن:
من أجل شهيد الكرامة محسن فكري,, خارجين يوم الأحد 30 أكتوبر 2016 السادسة مساءا#طحن_مو
— Elmortada iamrachen (@Elmortadarif) October 29, 2016
ها هي الشاحنة التي قتله فيه الشاب محسن فكري
#طحن_مو pic.twitter.com/5ggfNHr2LD
— Amghari Rachid (@AmghariR) October 29, 2016
في اطار التفاعل مع هاشتاق #طحن_مو الشعب لي يرضى بالدل والاهانة و لي ماينتفضش و يهضر على حقو، الشعب لي يرضى بقرارات لا شعبية، #طحن_مو نييت pic.twitter.com/avfAsh5tKA
— Moûny 🎀 Guevarita (@Bent_Asyad) October 29, 2016
تعليقات ( 12 )
زوارةويمكرون والله خير الماكرين
غازي بن شبيبحسبنا الله رنعم الوكيل حسبنا الله رنعم الوكيل حسبنا الله رنعم الوكيل قتل مسلم كان يترزق الله
عدد التعليقات:2337
توووووونسيةان لله وأن إليه راجعون الله ينتقملو من الي كان السبب الله يرحمو ويصير اهلو ولا حول ولا قوة الا بالله
ناصرمن شغل الشاحنه من يصور من طالب بالمظاهرات علامات استفهام من وراها اكيد مدبر الله يحفظ المغرب من الفتن يااهل المغرب كونو مع ملككم ضد الفتن ومن وراها انظرو الى العراق وسوريا وليبيا ولبنان وليمن
العويدتم سحقة وقتله بسبب الظلم والجبروت
الواجب معاقبة الجاني فورا لإجهاض اي محاولة للتضخيمنعم لإطفاء المشكلة
طلالمخالف
تبخرت الإنسانيهياساتر معقوله هذولا مسلمين
زائرابوفوازالي له شقه اوقصر في المغرب يبيع
عبدالرحمن محمدفتن آخر الزمان التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو كائن قبل يوم القيامة لا أثناءه ، وذلك حين يكثر الجهل ، ويرفع العلم ، ويقل الصالحون ، ويكثر المفسدون ،
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدينلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل