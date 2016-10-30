صور: ” حسبة داعش” يجلدون سكان مخيم اليرموك بتهمة التدخين!

صحيفة المرصد: بث المكتب الإعلامي لـ”ولاية دمشق” التابع لتنظيم داعش صوراً جديدة لعناصر من “جهاز الحسبة” يقومون بجولة تفقدية بأحد الأسواق في مخيم اليرموك جنوبي مدينة دمشق.

وتظهر الصور قيام “عناصر الحسبة” بفرض أحكام وعقوبات على أفراد اتهموا بمخالفة “الشرع”، حيث يقوم أحد العناصر بجلد شخصين أمام المارة أحدهما أتهم ببيع الدخان، فيما الآخر جلد بتهمة السرقة “تعزيراً”، وعادة ما يقوم التنظيم بتنفيذ عقوبة قطع اليد على المتهم بالسرقة. وفقاً لموقع “ARA News”.

فيما أظهرت صور أخرى عناصر من التنظيم يقومون بحرق كمية كبيرة من السجائر، كما قام آخرون بتوزيع ما أطلق عليه “الرداء الشرعي” للنساء، إضافة إلى مراقبة السلع الغذائية في المحلات التجارية.

واعتبر الناشط وسيم دغمش من ريف دمشق هذه الإجراءات بأنها “تضييق الخناق على الناس في مخيم اليرموك الذي يعاني حصاراً”.

وأضاف دغمش أن “التنظيم يحاول إبراز نفسه على أنه مازال قوياً يمكنه فرض أحكامه على رقاب الناس”، مؤكداً أن”وجود التنظيم في ريف العاصمة “هش” مستغلاً انشغال الفصائل المعارضة السورية في الحرب مع النظام.

ويسيطر تنظيم داعش على منطقة الحجر الأسود جنوبي العاصمة السورية دمشق، كما يسيطر على الأجزاء الجنوبية من مخيم اليرموك المجاور وجوانب من أحياء القدم والعسالي والتضامن.

