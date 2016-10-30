صور: ” حسبة داعش” يجلدون سكان مخيم اليرموك بتهمة التدخين!

صحيفة المرصد: بث المكتب الإعلامي لـ”ولاية دمشق” التابع لتنظيم داعش صوراً جديدة لعناصر من “جهاز الحسبة” يقومون بجولة تفقدية بأحد الأسواق في مخيم اليرموك جنوبي مدينة دمشق.
وتظهر الصور قيام “عناصر الحسبة” بفرض أحكام وعقوبات على أفراد اتهموا بمخالفة “الشرع”، حيث يقوم أحد العناصر بجلد شخصين أمام المارة أحدهما أتهم ببيع الدخان، فيما الآخر جلد بتهمة السرقة “تعزيراً”، وعادة ما يقوم التنظيم بتنفيذ عقوبة قطع اليد على المتهم بالسرقة. وفقاً لموقع “ARA News”.
فيما أظهرت صور أخرى عناصر من التنظيم يقومون بحرق كمية كبيرة من السجائر، كما قام آخرون بتوزيع ما أطلق عليه “الرداء الشرعي” للنساء، إضافة إلى مراقبة السلع الغذائية في المحلات التجارية.
واعتبر الناشط وسيم دغمش من ريف دمشق هذه الإجراءات بأنها “تضييق الخناق على الناس في مخيم اليرموك الذي يعاني حصاراً”.
وأضاف دغمش أن “التنظيم يحاول إبراز نفسه على أنه مازال قوياً يمكنه فرض أحكامه على رقاب الناس”، مؤكداً أن”وجود التنظيم في ريف العاصمة “هش” مستغلاً انشغال الفصائل المعارضة السورية في الحرب مع النظام.
ويسيطر تنظيم داعش على منطقة الحجر الأسود جنوبي العاصمة السورية دمشق، كما يسيطر على الأجزاء الجنوبية من مخيم اليرموك المجاور وجوانب من أحياء القدم والعسالي والتضامن.
تعليقات ( 13 )
زياد العمريالتدخين حرام ويجوز فيه التعزير والسرقه حد في الاسلام لم ياتو هنا بشي من عندهم
اسمرعبراجلددددد مين قاله يتتن
عدد التعليقات:5738
الرحااالاعوذبالله منكم..كم شخص في العالم كان يريد ان يدخل في الاسلام لكن عندما يرى مثل هذه المناظر فأنه حتما يفكر الف مره..تأليف على الله ورسوله..
عبداللهالى قلم. تقصد ابطال العراق النشامى الحشد الشعبي.
شرع بصنيعة مجوسيةدين فارسي جديد
هذا شرع خوارج مجوس ايرانشماغ وثوب وخيزرانة !! من يكون هذا الإيراني المجوسي
هذا شرع خوارج مجوس ايرانشرع بصنيعة مجوسية
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهأبطال العراق النشامى قطعو على الدواعش الارهابيين طريق العودة الى سوريا وتحديدآ الرقة من جهة الموصل.يعني أصبحو داخل فرن للشواء لادونهم ولاوراهم غير الموت والهلاك وجهنم خالدين مخلدين فيها وبئس المصير.
ولد بلادييحرمون المكروه ويحللون الحرام هذي ديانة فاحش ويتخفون بالمظهر الاسلامي شكلا لا مضمونا وينهم عن جهاد النكاح وسبي البنات وبيعهن واهانتهن عليهم لعنة الله
الشهريمخالف
جنوبيه *اخر صوره شوفو الي واقف ورى الي نايم عصاته يمه ياقلبي عورني من نظراته يخوف
جنوبيه *مساكين على باله يادبهم كلكم داعش ووداعش حثاله
حساويجنوب دمشق يعني العاصمة مسالة وقت وتطير على بشار الجحش هههههههههههه