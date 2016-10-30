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صور: ” حسبة داعش” يجلدون سكان مخيم اليرموك بتهمة التدخين!

30 أكتوبر, 2016 , 13:53 م
صور: ” حسبة داعش” يجلدون سكان مخيم اليرموك بتهمة التدخين!
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صحيفة المرصد: بث المكتب الإعلامي لـ”ولاية دمشق” التابع لتنظيم داعش صوراً جديدة لعناصر من “جهاز الحسبة” يقومون بجولة تفقدية بأحد الأسواق في مخيم اليرموك جنوبي مدينة دمشق.

وتظهر الصور قيام “عناصر الحسبة” بفرض أحكام وعقوبات على أفراد اتهموا بمخالفة “الشرع”، حيث يقوم أحد العناصر بجلد شخصين أمام المارة أحدهما أتهم ببيع الدخان، فيما الآخر جلد بتهمة السرقة “تعزيراً”، وعادة ما يقوم التنظيم بتنفيذ عقوبة قطع اليد على المتهم بالسرقة. وفقاً لموقع “ARA News”.

فيما أظهرت صور أخرى عناصر من التنظيم يقومون بحرق كمية كبيرة من السجائر، كما قام آخرون بتوزيع ما أطلق عليه “الرداء الشرعي” للنساء، إضافة إلى مراقبة السلع الغذائية في المحلات التجارية.
واعتبر الناشط وسيم دغمش من ريف دمشق هذه الإجراءات بأنها “تضييق الخناق على الناس في مخيم اليرموك الذي يعاني حصاراً”.

وأضاف دغمش أن “التنظيم يحاول إبراز نفسه على أنه مازال قوياً يمكنه فرض أحكامه على رقاب الناس”، مؤكداً أن”وجود التنظيم في ريف العاصمة “هش” مستغلاً انشغال الفصائل المعارضة السورية في الحرب مع النظام.
ويسيطر تنظيم داعش على منطقة الحجر الأسود جنوبي العاصمة السورية دمشق، كما يسيطر على الأجزاء الجنوبية من مخيم اليرموك المجاور وجوانب من أحياء القدم والعسالي والتضامن.
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تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    زياد العمري

    التدخين حرام ويجوز فيه التعزير والسرقه حد في الاسلام لم ياتو هنا بشي من عندهم
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  2. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    اسمرعبر

    اجلددددد مين قاله يتتن
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  3. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 14:30 م
    عدد التعليقات:5738

    الرحااال

    اعوذبالله منكم..كم شخص في العالم كان يريد ان يدخل في الاسلام لكن عندما يرى مثل هذه المناظر فأنه حتما يفكر الف مره..تأليف على الله ورسوله..
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  4. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    عبدالله

    الى قلم. تقصد ابطال العراق النشامى الحشد الشعبي.
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  5. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    شرع بصنيعة مجوسية

    دين فارسي جديد
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  6. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    هذا شرع خوارج مجوس ايران

    شماغ وثوب وخيزرانة !! من يكون هذا الإيراني المجوسي
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  7. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    هذا شرع خوارج مجوس ايران

    شرع بصنيعة مجوسية
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  8. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 14:18 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    أبطال العراق النشامى قطعو على الدواعش الارهابيين طريق العودة الى سوريا وتحديدآ الرقة من جهة الموصل.يعني أصبحو داخل فرن للشواء لادونهم ولاوراهم غير الموت والهلاك وجهنم خالدين مخلدين فيها وبئس المصير.
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  9. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    ولد بلادي

    يحرمون المكروه ويحللون الحرام هذي ديانة فاحش ويتخفون بالمظهر الاسلامي شكلا لا مضمونا وينهم عن جهاد النكاح وسبي البنات وبيعهن واهانتهن عليهم لعنة الله
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  10. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    الشهري

    مخالف
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  11. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    جنوبيه *

    اخر صوره شوفو الي واقف ورى الي نايم عصاته يمه ياقلبي عورني من نظراته يخوف
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  12. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    جنوبيه *

    مساكين على باله يادبهم كلكم داعش ووداعش حثاله
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  13. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    حساوي

    جنوب دمشق يعني العاصمة مسالة وقت وتطير على بشار الجحش هههههههههههه
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