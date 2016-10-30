بالصور: عدن تنتفض ضد استهداف الحوثي لـ”مكة”.. والشعب اليمني يرفع لوحات شكر وعرفان للمملكة والإمارات

صحيفة المرصد: نظم عدد كبير من سكان عدن وقفات احتجاجية حاشدة، اليوم الأحد، تنديدًا بمحاولات مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية استهداف بيت الله الحرام بصاروخ باليستي، الخميس الماضي.
جاء الدعوة من اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظة عدن، وشارك فيها شخصيات سياسة وحكومية وناشطين في الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني وحملة “شكرا مملكة الحزم “و”شكرا إمارات الخير”.
وتظهر الصور التي نشرته صحيفة “عدن الغد”، احتشد مئات في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا بعدن، رافعين لافتات تطالب بفرض عقوبات على الانقلابيين الذين يواصلون العدوان الإرهابي على الشعب اليمني والمياه الدولية وسفن الإغاثة ومحاولتهم الاعتداء على المقدسات الإسلامية.
كما رفع المتظاهرون لوحات شكر وعرفان للمملكة والإمارات وصور الرئيس عبد ربه منصور هادي. في المقابل رفعوا صور منددة بدور إيران في اليمن والمطالبة بمحاكمتها، وصور المعتقلين في سجون المليشيات.
وردد المنددون هتافات مناوئة ضد الانقلابيين تطالب بمحاكمتهم دوليًّا وتطبيق القرارات الدولية بحقهم وتطالب المجتمع الدولي وقف التدخلات الإيرانية في بلدنا.
تعليقات ( 26 )
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((( الان .................انفجارات .............زعنيفة _ومروعة في صنعاء .......... من حرر عدن يابومصفح ......... من لايشكر الناس .... لايشكر الله ))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((أنـــا الــعربــي مـفـتاح الـجهـات ...... وراعي النبض في((((قلب_ الحصاة)))).....دمـي هــذي الــسمـاء وكــل أرض ...... مـتى رقــصـت حرائقها _ جهات)))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((( تلال_في_ السماء .........(((بارق))) بالليل الظلامي ..... وان سألت ارعد وقله .... قدح من رأس ((ابو فهد)) زنده واضطرامي ..... وبالحزم نرغم الشر يخضع في محله)))
عدد التعليقات:1
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=aj4MRouzjuM ...... أهداء خاص لابو مصفح
عدد التعليقات:1
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=qyhxrVbcA_U ...........اسمعها كاملة يابو قات شكلك زنبيل ان ماخب ظني كيف صرت شيعي النهج وانت جنوبي قلنا منك نستفيد
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((( ركز يابو مصفح في قول الهاشمي ذا ..... الفرق بين شيعي النهج والسني .... كالفرق بين الجنوبيين والخبرة .... لي ارض فيها عرب ماخيبوا ظني وسيوف معهم سليله تحرج الشعره )))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((( بـا_بطل _ القات .... وبرجع بزرع بني ..... عصفور في اليد ولاعشرة على الشجرة .... القــــــات هو رمز ..... تعرف يابو مصفح ايش هو يعني ... الشوك ماهو كما_ الوردة _ولاالزهرة )))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((( باقول شعره وانتم بلغوا عنه .... من ساحل ابين يصل شعري الي المهرة .... باقول بالحضرمي مرة ... وبالعدني ..هذا الكفن جاهز والعدو ذا قبره ))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((( الهاشمي .... قال يا أنسي وياجني ..... لفوا على الارض والمريخ والزهرة ..... اليوم ولى على صالح مع حسنى واوضعنا باتقع عشرة على عشرة ))))))
جنوبييابو مفطح !! السعوديه هي من اوجد دوله اسمها اليمن وجعلتكم تعيشون فيها تفكركم رجال !! والسعوديه هي من يقرر مصير اليمن وانت والخونه ترحيلكم منها الى قم !!!!
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((أبو مصلفح الرياض.....أقترح على الأخ السعودي المبارك برق الحرم ...... انت ماسمعت الهاشمي أيش قال ))))))
جنوبياول أهداف التحالف حماية الحرمين !!! يعني نجلس نستقبل صواريخ ايران بالباتريوت وبس !!! يا تحالف اطمسوا تواجد الحوثيين من الخارطه في صعده وصنعاء حتى يرتاح المسلمون في الحرم !!!!!
جنوبياحنا متى ننتفظ على صعده وصنعى نحرقها !! كل من فيها حوثيين !! اش ننتظر حتى يدخل الصاروخ الحرم !!!
زيادمخالف
أبو مصلفح الرياضمحب آل البيت المسألة ماهي حوثي الحرب الآن بين اليمن والسعودية اليمن الشمالي إحنا في الجنوب نتفرج ولا هامنا أي أحد لاتكابر لكم سنتين على شعب فقير
ابوبنيانأهل عدن منا وفينا ونعم الرجال
أبو مصلفح الرياضأقترح على الأخ السعودي المبارك برق الحرم إنه يتم إضافة موسيقى حماسية وحرب مع تعليقاته اللي تحس إنها نصر قادم مؤزر ياسلام ركعتوهم صراحة لله درك يافتى
زائرابوفوازكويس أن شالله تحررون دولتكم
محب آل البيتالآن عرف اليمنيون الأبطال الشرفاء أن الحوثيون يريدون مهاجمة مكة المكرمة تحت شعار الموت لأمريكا الموت لأسرائيل وهم يقتلون مسلمي اليمن ويقصفوا مكة المكرمة
ضدالفسادالشعب اليمني شعب لايمتلك رويه بعيدة المدى الجهل في التاريخ يجعلهم كل يوم لهم راي وصبحت المقاومه الشماليه عباره مرتزقه يقاتلون مع التاحالف ويسربون معلومات التاحالف بمقابل مادي حيث انهم مخترقين من عفاش
محب آل البيتت2و 3و4 ابو مصلفح عفاش ما معة غير الحوثيون اتباع ايران والمخزنين الذين لا يصحون و أنت ذنب من اذناب ايران
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((( عـــــــــــــــــــــــاجل .......القبائل اليمنية في اليمن اعلنة النفير منذ أمس ...... والان اشتباكات عنيفة تدور على مداخل صنعاء خلال 24 ساعة حققوا مالم يحققه الجيش_ والمقاومة في شهور )))))
أبو مصلفح الرياضلا وجايبيين أطفال عطوهم فش فاش وقالوا شيلوا الصور مايحتاج كلام اليمن الشمال مع عفاش أغلبه والجنوب إنفصالي لو الشيطان بيعطيهم انفصال بيقلوا لبيك ياإبليس
أبو مصلفح الرياضالجنوبيين إنفصاليين وأنا معاهم لكن اللعب ع وتر ضرب مكة ماله داعي لأنه كلام في الهوا عموما أخبار اليمن ماتعنيني أنا أبي جنسية ولا إقامة دائمة لو سمحتوا
أبو مصلفح الرياضهههههه والله أنا من عدن جايبين 20 واحد وقلتوا انتفض الشعب الشعب انتفض ضد عفاش وكان بيتم قتله ولا خلعه أدب ولا قوة بس بركاتكم ياسعوديين عالجتوه ورديتوه
وطني الحبيب وهل احب سواهللاسف واضح ان عددهم قليل جدا فما السبب