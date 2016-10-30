بالصور: عدن تنتفض ضد استهداف الحوثي لـ”مكة”.. والشعب اليمني يرفع لوحات شكر وعرفان للمملكة والإمارات

صحيفة المرصد: نظم عدد كبير من سكان عدن وقفات احتجاجية حاشدة، اليوم الأحد، تنديدًا بمحاولات مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية استهداف بيت الله الحرام بصاروخ باليستي، الخميس الماضي.

جاء الدعوة من اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظة عدن، وشارك فيها شخصيات سياسة وحكومية وناشطين في الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني وحملة “شكرا مملكة الحزم “و”شكرا إمارات الخير”.

وتظهر الصور التي نشرته صحيفة “عدن الغد”، احتشد مئات في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا بعدن، رافعين لافتات تطالب بفرض عقوبات على الانقلابيين الذين يواصلون العدوان الإرهابي على الشعب اليمني والمياه الدولية وسفن الإغاثة ومحاولتهم الاعتداء على المقدسات الإسلامية.

كما رفع المتظاهرون لوحات شكر وعرفان للمملكة والإمارات وصور الرئيس عبد ربه منصور هادي. في المقابل رفعوا صور منددة بدور إيران في اليمن والمطالبة بمحاكمتها، وصور المعتقلين في سجون المليشيات.

وردد المنددون هتافات مناوئة ضد الانقلابيين تطالب بمحاكمتهم دوليًّا وتطبيق القرارات الدولية بحقهم وتطالب المجتمع الدولي وقف التدخلات الإيرانية في بلدنا.