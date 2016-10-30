بالصور والفيديو:مطربة فرنسية تفاجئ جمهورها بالعودة للغناء بعد الاعتزال وارتداء الحجاب

صحيفة المرصد-وكالات:أعلنت مجلة “بوبليك” عن عودة مطربة الراب الفرنسية المحجبة ديامس (36 عاما) بألبوم جديد، بعد اعتزالها الغناء منذ 2012 ،إثر إعلان إسلامها وارتدائها النقاب.
وسيدور ألبوم مغنية الراب المسلمة التي ابتعدت عن الموسيقى منذ إسلامها قبل أربع سنوات حول علاقتها بالإيمان، وهو بشراكة مع صديقها الضرير ذو الأصل التونسي فوزي ترخاني(41 عاما) .
وعرفت المغنية اليونانية القبرصية الأصل ميلاني جورجيادس، الشهيرة ب”ديامس” ،بمعارضتها الشديدة لليمين الفرنسي ومواقفها القوية المساندة لأبناء المهاجرين ، كما كانت تنخرط في حملات منظمة العفو الدولية.
ونجحت ديامس عام 2000 في جمع نجوم كبار في أغنية تتحدث عن العنف في الأحياء الهامشية، من أبرزها اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان وجاد المالح والشاب فضيل و المغنية “لام”.
لكنها أعلنت اعتزالها سنة 2012 بعد زواجها من شاب مسلم يدعى عزيز، دون أن تغيب تماما عن الإعلام الفرنسي، حيث أصدرت مؤلفين حققا مبيعات كبيرة، عبارة عن سيرة ذاتية ركزت فيهما على حياتها وعلاقتها بالدين الإسلامي.
كما أدانت بشدة في تصريحاتها الأخيرة الهجمات “الإرهابية” التي عرفتها فرنسا مؤخرا، وأودت بحياة العشرات.
تعليقات ( 11 )
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الرحااالاكيد سوف تعود..لقد رأت اناس ينحرون..ويجلدون..وتقطع ايديهم..ليس غريبا ان تعود..بل العجب العجاب ان تستمر
فوفوهذي المطربة سبحان الله اصاب المجتمع الفرنسي بهزه لدرجه ان مقابلتها انمسحت من اليتيوب بيوم وليله بسبب تاثر الشباب الفرنسي فيها الله يثبتها
عباساللهم اجعلها سببا لهداية قومها وأكنافهم من العالمين . مشاهير المسلمين عليهم أن يستغلوا شهرتهم وخبراتهم في التعريف بالإسلام والدعوة إليه .
انشر التعليقالادمان مشكلة
فيصلرات الصوره الرماديه الباهته المشوهه
مـ،ـاݛــےتخرع والمكياج والسمكره تحسن القبح رفيقها وصديقها وشريكها تونسي ونعم الجنسية والتوجه
ولد بلاديما عمر ( ؟؟؟؟؟ ) تابة الله يهديها للايمان الحق وليس نفس النمونه
مـ،ـاݛــےذكر بالخبر عنف الضواحي لا لا العنف بس عندنا ع لسان البعض الفين حاله سنويا م 30 مليون سوو مناحه المرجفين الهمج والهمجيات المفتونات ويطبل للغرب المسخ الجاهل
مـ،ـاݛــےبلبسها كأنها ع مذهب معين قلبها عامر بالايمان***
ماجدجداويانتهت المهمه