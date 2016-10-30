بالصور والفيديو:مطربة فرنسية تفاجئ جمهورها بالعودة للغناء بعد الاعتزال وارتداء الحجاب

صحيفة المرصد-وكالات:أعلنت مجلة “بوبليك” عن عودة مطربة الراب الفرنسية المحجبة ديامس (36 عاما) بألبوم جديد، بعد اعتزالها الغناء منذ 2012 ،إثر إعلان إسلامها وارتدائها النقاب.

وسيدور ألبوم مغنية الراب المسلمة التي ابتعدت عن الموسيقى منذ إسلامها قبل أربع سنوات حول علاقتها بالإيمان، وهو بشراكة مع صديقها الضرير ذو الأصل التونسي فوزي ترخاني(41 عاما) .

وعرفت المغنية اليونانية القبرصية الأصل ميلاني جورجيادس، الشهيرة ب”ديامس” ،بمعارضتها الشديدة لليمين الفرنسي ومواقفها القوية المساندة لأبناء المهاجرين ، كما كانت تنخرط في حملات منظمة العفو الدولية.

ونجحت ديامس عام 2000 في جمع نجوم كبار في أغنية تتحدث عن العنف في الأحياء الهامشية، من أبرزها اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان وجاد المالح والشاب فضيل و المغنية “لام”.

لكنها أعلنت اعتزالها سنة 2012 بعد زواجها من شاب مسلم يدعى عزيز، دون أن تغيب تماما عن الإعلام الفرنسي، حيث أصدرت مؤلفين حققا مبيعات كبيرة، عبارة عن سيرة ذاتية ركزت فيهما على حياتها وعلاقتها بالدين الإسلامي.

كما أدانت بشدة في تصريحاتها الأخيرة الهجمات “الإرهابية” التي عرفتها فرنسا مؤخرا، وأودت بحياة العشرات.