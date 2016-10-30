  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور: جمرك جسر الملك فهد يضبط فتاة متخفية أسفل مقعد سيارة ومغطاة “بعباءة نسائية”

30 أكتوبر, 2016 , 14:21 م
بالصور: جمرك جسر الملك فهد يضبط فتاة متخفية أسفل مقعد سيارة ومغطاة “بعباءة نسائية”
  • 2٬243
  • 17
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: نجح جمرك جسر الملك فهد في إحباط محاولة تهريب “فتاة أجنبية” -مخبأة أسفل المقعد الخلفي ومغطاة “بعباءة نسائية”- إلى داخل المملكة بطريقة غير مشروعة.

وأوضح ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد، أنه بعد التحقق من هويتها تبيّن أن قائد المركبة يريد إدخالها إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشاد مدير عام جمرك جسر الملك فهد على بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول كل ما به مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، مشيراً إلى أن جمرك جسر الملك فهد سبق أن أحبط حالات مماثلة لهذه المحاولة.

7847847847

9489894894



تعليقات ( 17 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    ولد بلادي

    مكثر مضروب وبيصحى في ابو زعبل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    مصمم

    تعب يروح البحرين // قال اجيب البحرين .... بسيطة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    مـــ

    ماذكر جنسيه المدخل والمدخل به والهدف من الادخال وكيف عدت من البحارنة وماهي العقوبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    جنوبي

    اكيد ماجا الاولين إلا العافيه !!!! ابشر بطول سلامة يامربعي !!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    فايز وقدان المالكي

    صحيح اللي قال : يقطع الحب شو بيذل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    هذا من جماعه قلم المتسعود في عرف الليبرالي لا يحلل ولا يحرم همه شهوتة البهيميه زواجاتهم بمدة محدة يتمتع كالانعام بل هم اظل ويبحث عن غيرها لذلك هم حريصين على خروجها ونزع حياءها وعفتها ويخلو لهم الجو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    ابو تالا

    ماتشوف شي فكرة الناس ماراح يشوفونها نعامة يالطيب وين جستينية يصكك بقصيدة عصماء يعمي دلايلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    منصور

    طبقوبحقهم اقصى العقوبات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    هذه خيانة للوطن يجيبون اجنبيات فاسدات ويدخلونهم للبلد لافساد شباب المسلمين ويحرضونهم على الفساد في الاستراحات والشقق والشاليهات والفنادق هذه الاماكن في جميع المناطق والمحافظات يجب تشديد الرقابة عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    اسمرعبر

    يقطع الحب شو بيذل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    كتلوني 14

    يبي يوديها ***المجرم ,,,,
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 14:32 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    هذه مؤكد محضارة جلبها محضار الأخونجي ويريد تمكينها من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة..دورو يمين يسار يمكن معها متصحرة خوية متصحر بعد هي الأخرى تبي تجي لبلادنا قطع الله نسلهم جميعآ.
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  13. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    المقص

    أش يبغى فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    صربحححح

    سلاماااات ذكرتني بالصغار اذا تخبوا😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    محمد الحميد 2030

    مكاتب الاستقدام هي سبب تستر المواطن و تشغيل المخالفين و المخالفات و الآن وصل الحال لل"تهريب".
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    ام همس

    الله يحفظ رجال الأمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    حساوي

    خربها المسكين تعب من كثر مايروح للبحرين ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم