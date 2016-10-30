بالصور: جمرك جسر الملك فهد يضبط فتاة متخفية أسفل مقعد سيارة ومغطاة “بعباءة نسائية”

صحيفة المرصد: نجح جمرك جسر الملك فهد في إحباط محاولة تهريب “فتاة أجنبية” -مخبأة أسفل المقعد الخلفي ومغطاة “بعباءة نسائية”- إلى داخل المملكة بطريقة غير مشروعة.

وأوضح ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد، أنه بعد التحقق من هويتها تبيّن أن قائد المركبة يريد إدخالها إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشاد مدير عام جمرك جسر الملك فهد على بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول كل ما به مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، مشيراً إلى أن جمرك جسر الملك فهد سبق أن أحبط حالات مماثلة لهذه المحاولة.