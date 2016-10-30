بالصور: جمرك جسر الملك فهد يضبط فتاة متخفية أسفل مقعد سيارة ومغطاة “بعباءة نسائية”

صحيفة المرصد: نجح جمرك جسر الملك فهد في إحباط محاولة تهريب “فتاة أجنبية” -مخبأة أسفل المقعد الخلفي ومغطاة “بعباءة نسائية”- إلى داخل المملكة بطريقة غير مشروعة.
وأوضح ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد، أنه بعد التحقق من هويتها تبيّن أن قائد المركبة يريد إدخالها إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأشاد مدير عام جمرك جسر الملك فهد على بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول كل ما به مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، مشيراً إلى أن جمرك جسر الملك فهد سبق أن أحبط حالات مماثلة لهذه المحاولة.
تعليقات ( 17 )
ولد بلاديمكثر مضروب وبيصحى في ابو زعبل
مصممتعب يروح البحرين // قال اجيب البحرين .... بسيطة
مـــماذكر جنسيه المدخل والمدخل به والهدف من الادخال وكيف عدت من البحارنة وماهي العقوبة
جنوبياكيد ماجا الاولين إلا العافيه !!!! ابشر بطول سلامة يامربعي !!!!!
فايز وقدان المالكيصحيح اللي قال : يقطع الحب شو بيذل.
ابو تالاماتشوف شي فكرة الناس ماراح يشوفونها نعامة يالطيب وين جستينية يصكك بقصيدة عصماء يعمي دلايلك
منصورطبقوبحقهم اقصى العقوبات
اسمرعبريقطع الحب شو بيذل
كتلوني 14يبي يوديها ***المجرم ,,,,
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقههذه مؤكد محضارة جلبها محضار الأخونجي ويريد تمكينها من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة..دورو يمين يسار يمكن معها متصحرة خوية متصحر بعد هي الأخرى تبي تجي لبلادنا قطع الله نسلهم جميعآ.
المقصأش يبغى فيها
صربححححسلاماااات ذكرتني بالصغار اذا تخبوا😂
محمد الحميد 2030مكاتب الاستقدام هي سبب تستر المواطن و تشغيل المخالفين و المخالفات و الآن وصل الحال لل"تهريب".
ام همسالله يحفظ رجال الأمن
حساويخربها المسكين تعب من كثر مايروح للبحرين ههههههههههه