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اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين أحد القبائل والحوثيين جنوب العاصمة صنعاء

30 أكتوبر, 2016 , 15:05 م
اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين أحد القبائل والحوثيين جنوب العاصمة صنعاء
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صحيفة المرصد :اندلعت اشتباكات عنيفة صباح أمس السبت بين قبائل بلاد الروس و المسلحين الحوثيين جنوب العاصمة صنعاء .
وقالت مصادر قبلية بحسب موقع ” براقش نت ” اليمني الاشتباكات اندلعت في سوق قحازة جنوب العاصمة , بعد تفاقم الخلافات بين شيخ مشايخ بلاد الروس الشيخ مختار محمد زيد القشيبي ومشرفي الحوثيين في المنطقة , جراء الاعتقالات التعسفية التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين , ورفض الافراج عنهم , وكذا الابتزاز بحق اصحاب المحال التجارية .
وأشارت المصادر ان الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين . ان قبائل بلاد الروس تداعت الى المنطقة ونصبت المتارس وقطعت الطريق أمام مسلحي مليشيا الحوثي .

وأكدت ان الوضع في المنطقة مازال متوتر , وان الاشتباكات جاءت بعد تنامي حالات السخط في اوساط القبيلة جراء تعسفات الحوثيين .



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 16:51 م
    عدد التعليقات:12378

    برق الحرم

    ((((((( معلومات متواترة .....مليشيا _ الحوثيين ....أستأثرت بصناديق المال المقدمة كمساعدات من الامم المتحدة خلال زيارة المبعوث )))))))
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  2. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:12378

    برق الحرم

    (((((((( الجـــــــــــــــــــــوع قتـــــــــــــــال _ ياخال )))))))))
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  3. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 16:45 م
    عدد التعليقات:12378

    برق الحرم

    (((((( مازالت الاشتباكات القبلية مع عبيد الملالي في تزايد .........واليوم من كل حدب وصوب )))))))
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  4. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    ابو حمد

    للاسف بعض قبائل اليمن وقفو مع الحوثي وايديوه ولايعلمون انهم سوف يذلونهم ولا احد يعرف مدي حقد الحوثين اذناب ايران المجوسيه للسنه
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  5. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    أتمنى من اليمنيين الشرفاء الرجوع إلى طريق الحق وتطهير بلد الإيمان من رجس الروافض المجوس وأعوانهم اللهم اهدهم إلى طريق الحق وطهر بلاد المسلمين من الروافض
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  6. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    محمد

    حلو حلو الله يزيد شدوا بينكم الفتنة
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  7. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

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    **** خونة وموالين لعفاش وللحوثي ومرتزقة على جثث الاطفال والنساء . ولولا خيانتهم لانتهى عفاش والحوثي من زمان
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  8. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    ابوعزام

    الله يعينكم ياليمنيين الشرفاء على الحوثي والمتحوثين كلاب ايران اتمنى ان يعود اليمن امن وامان وينتصر شعب اليمن على طغيان الحوثي والفاسد
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  9. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    ابن روق العتيبي

    من كذا وأردا ان شاء الله
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  10. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    ابو سحاب

    مارضة القبيله بالظلم كفو ياقبايل اليمن عزالله انهم قبيلتن اصليه وفيها شجاعه
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  11. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    ابو سحاب

    مارضة القبيله بالظلم كفو ياقبايل اليمن عزالله انهم قبيلتن اصليه وفيها شجاعه
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  12. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    زوارة

    كفو ياقبايل اليمن
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  13. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    حساوي

    اسحقوهم عن بكرة ابيهم عباد ايران كلاب النار مجوسي
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