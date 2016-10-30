اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين أحد القبائل والحوثيين جنوب العاصمة صنعاء

صحيفة المرصد :اندلعت اشتباكات عنيفة صباح أمس السبت بين قبائل بلاد الروس و المسلحين الحوثيين جنوب العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر قبلية بحسب موقع ” براقش نت ” اليمني الاشتباكات اندلعت في سوق قحازة جنوب العاصمة , بعد تفاقم الخلافات بين شيخ مشايخ بلاد الروس الشيخ مختار محمد زيد القشيبي ومشرفي الحوثيين في المنطقة , جراء الاعتقالات التعسفية التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين , ورفض الافراج عنهم , وكذا الابتزاز بحق اصحاب المحال التجارية .

وأشارت المصادر ان الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين . ان قبائل بلاد الروس تداعت الى المنطقة ونصبت المتارس وقطعت الطريق أمام مسلحي مليشيا الحوثي .

وأكدت ان الوضع في المنطقة مازال متوتر , وان الاشتباكات جاءت بعد تنامي حالات السخط في اوساط القبيلة جراء تعسفات الحوثيين .