اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين أحد القبائل والحوثيين جنوب العاصمة صنعاء

صحيفة المرصد :اندلعت اشتباكات عنيفة صباح أمس السبت بين قبائل بلاد الروس و المسلحين الحوثيين جنوب العاصمة صنعاء .
وقالت مصادر قبلية بحسب موقع ” براقش نت ” اليمني الاشتباكات اندلعت في سوق قحازة جنوب العاصمة , بعد تفاقم الخلافات بين شيخ مشايخ بلاد الروس الشيخ مختار محمد زيد القشيبي ومشرفي الحوثيين في المنطقة , جراء الاعتقالات التعسفية التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين , ورفض الافراج عنهم , وكذا الابتزاز بحق اصحاب المحال التجارية .
وأشارت المصادر ان الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين . ان قبائل بلاد الروس تداعت الى المنطقة ونصبت المتارس وقطعت الطريق أمام مسلحي مليشيا الحوثي .
وأكدت ان الوضع في المنطقة مازال متوتر , وان الاشتباكات جاءت بعد تنامي حالات السخط في اوساط القبيلة جراء تعسفات الحوثيين .
تعليقات ( 13 )
عدد التعليقات:12378
برق الحرم((((((( معلومات متواترة .....مليشيا _ الحوثيين ....أستأثرت بصناديق المال المقدمة كمساعدات من الامم المتحدة خلال زيارة المبعوث )))))))
عدد التعليقات:12378
برق الحرم(((((((( الجـــــــــــــــــــــوع قتـــــــــــــــال _ ياخال )))))))))
عدد التعليقات:12378
برق الحرم(((((( مازالت الاشتباكات القبلية مع عبيد الملالي في تزايد .........واليوم من كل حدب وصوب )))))))
ابو حمدللاسف بعض قبائل اليمن وقفو مع الحوثي وايديوه ولايعلمون انهم سوف يذلونهم ولا احد يعرف مدي حقد الحوثين اذناب ايران المجوسيه للسنه
اللهم احفظ جنودنا البواسلأتمنى من اليمنيين الشرفاء الرجوع إلى طريق الحق وتطهير بلد الإيمان من رجس الروافض المجوس وأعوانهم اللهم اهدهم إلى طريق الحق وطهر بلاد المسلمين من الروافض
محمدحلو حلو الله يزيد شدوا بينكم الفتنة
انشر التعليق**** خونة وموالين لعفاش وللحوثي ومرتزقة على جثث الاطفال والنساء . ولولا خيانتهم لانتهى عفاش والحوثي من زمان
ابوعزامالله يعينكم ياليمنيين الشرفاء على الحوثي والمتحوثين كلاب ايران اتمنى ان يعود اليمن امن وامان وينتصر شعب اليمن على طغيان الحوثي والفاسد
ابن روق العتيبيمن كذا وأردا ان شاء الله
ابو سحابمارضة القبيله بالظلم كفو ياقبايل اليمن عزالله انهم قبيلتن اصليه وفيها شجاعه
ابو سحابمارضة القبيله بالظلم كفو ياقبايل اليمن عزالله انهم قبيلتن اصليه وفيها شجاعه
زوارةكفو ياقبايل اليمن
حساوياسحقوهم عن بكرة ابيهم عباد ايران كلاب النار مجوسي