صورة: رجل الأمن الذي استشهد اليوم في القطيف

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” صورة الشهيد سلطان المطيري الذي استشهد اليوم الأحد، جراء إطلاق نار كثيف تعرضت له دوريته من مجهولين بالقرب من إشارة الخامسة في القطيف.

وكانت مصادر أمنية أوضحت أن إطلاق النار جاء من سيارة مجهولة، ما أدى إلى مقتل رجل الأمن سلطان المطيري وجرح المرافق له أحمد الحربي.