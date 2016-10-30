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صورة: رجل الأمن الذي استشهد اليوم في القطيف

30 أكتوبر, 2016 , 15:12 م
صورة: رجل الأمن الذي استشهد اليوم في القطيف
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” صورة الشهيد سلطان المطيري الذي استشهد اليوم الأحد، جراء إطلاق نار كثيف تعرضت له دوريته من مجهولين بالقرب من إشارة الخامسة في القطيف.

وكانت مصادر أمنية أوضحت أن إطلاق النار جاء من سيارة مجهولة، ما أدى إلى مقتل رجل الأمن سلطان المطيري وجرح المرافق له أحمد الحربي.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 17:24 م

    ابومحمد

    كيف يتم إنهاء هذه الاعتدأت؟ ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها؟ هل تم تركيب كاميرات على سيارات الشرطه؟ هل تم التاكيد على دوريات الشرطه ان لات تكون مفرده
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  2. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    عبدالعزيز//

    هذه هي مخططات وتعليمات اسيادهم في طهران عليكم لعاين الله لادين ولا وطن ياابناء ***
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  3. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    ابو سعووود

    نطالب بعزل ***بسياج حديدي محكم لايخرجون منه او ارسالهم لايران هؤلاء اعداء الوطن حيث لايمر شهر الا ونسنع جريمة قتل رجال اممنا على ايدي الخونة
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  4. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    إستشاري صح

    يجب أن تكون الدوريات مصفحة والقزاز ضد الرصاص ...
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  5. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    يعرب

    الحل بسيط ، نشر كمرات مراقبة في كل زواية وشارع بالقطيف وما جاورها
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  6. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    جنوبيه *

    والي معاه الحمد لله على سلامتك والله يعطيك طولت العمر يارب استودعت الله اخوتي وكل من خرج في حمايه وطنه استودعتوهم الله الذي لاتضيع ودائعه
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  7. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    جنوبيه *

    حسبي الله ونعم الوكيل احرمتم امه. واحرقتم قلبها اللهم عليك بهم فهم لايعجزونك يالله الله يرحمك 💔😭
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  8. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    المتنبي

    أهلكوا الرافضة فلن يأتينا منهم خيرا فهم خنجر في قلب الأمة الإسلامية
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  9. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    القطيف بجد صارت تخوف
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  10. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    الراصد

    حسبي الله ونعم الوكيل على من قتله الله يرحمه ويغفر له دم هذا البطل لن يروح ان شاءالله
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  11. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    ابو عبدالرحمن

    اللهم اغفر له وارحمه وتقبله عندك في منازل الشهداء اللهم عليك بمن قتله وانتقم منه اللهم عليك بالمجوس وعجل بهلاكهم واجعلهم غنيمة للمسلمين
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  12. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    احمد

    هاه يا خنبوقه تعليق واحد مختصر وتقية اين يتبع يتبع ام ان ذلك لا يخرج منك الا في مواضيع المشائخ السنة المطيعين لولاة امرهم
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  13. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    ام راكان

    حسبي الله ونعم الوكيل - الله يشل ايدي الخونه الظالمين .. الله يريهم بانفسهم مايكرهون قلوبنا معكم رجال الامن الابطال الله ياخذ حقكم من هالانجاس القذرين اللهم عليك بهم سلط عليهم شرار خلقك وعبيدك
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  14. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    تمادوا كثيرا

    بالاول بين كل جريمه وجريمه شهر اللحين صارت ايام الله يرحمه شهيد الوطن ويشفي زميله ويحرق من قتله عاجلا ليس اجل اللهم سلط على هؤلاء الانجاس اذناب ايران من يسومهم سوء العذاب وارنا فيهم عجائب قدرتك يارب
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  15. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    الله يرحمه ... طيب وبعدين ؟؟؟ إلى متى **** اليوم أكثر من 5 سنوات ولايزال الخونه هناك يتصيدون رجال الأمن يومياً ؟؟
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  16. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    بقايا مشاعر

    الله يرحمه ويتقبله مع الشهداء وحسبنا الله على المجرمين الخونه يزهقون انفس تسهر على حمايت امنهم وامن عوايلهم وممتلكاتهم يكافؤن من يحرسهم بالقتل انهم
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  17. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    بقايا مشاعر

    الله يرحمه ويتقبله مع الشهداء وحسبنا الله على المجرمين الخونه يزهقون انفس تسهر على حمايت امنهم وامن عوايلهم وممتلكاتهم يكافؤن من يحرسهم بالقتل انهم
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  18. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    ياقلم الحقيقة بس هذا الي قدرت عليه تقوله طيب اتحفنا عن القاتل بكم كلمة
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  19. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    ولد بلادي

    الله يرحمه ويسكنه جنات نعبم ان شاء الله انه شهيد قتل غدرا وهويؤدي عمله حمايه ادينه ووطنه من المجرمين الخونه الله يرحمه والحمدلله على سلامة مرافقه
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  20. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    ولد بلادي

    الله يرحمه ويسكنه جنات نعبم ان شاء الله انه شهيد قتل غدرا وهويؤدي عمله حمايه ادينه ووطنه من المجرمين الخونه الله يرحمه والحمدلله على سلامة مرافقه
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  21. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    زوارة

    الله يرحمه بطل
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  22. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    معيض

    رجمه الله وباذن الله انه شهيد وعزاءنا لاهله ومحبيه
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  23. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    يارب سترك

    حسبي الله ونعم الوكيل حطه كامرات على الشوارع على عامود الكهرباء في كل شوارع العامه حسبي الله على المنافقين والمشركين
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  24. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    حساوي

    الله يرحمه شهيد باذن الله
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  25. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 15:19 م
    عدد التعليقات:14968

    قلم الحقيقه

    رحم الله الشهيد سلطان المطيري رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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