صورة: رجل الأمن الذي استشهد اليوم في القطيف

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” صورة الشهيد سلطان المطيري الذي استشهد اليوم الأحد، جراء إطلاق نار كثيف تعرضت له دوريته من مجهولين بالقرب من إشارة الخامسة في القطيف.
وكانت مصادر أمنية أوضحت أن إطلاق النار جاء من سيارة مجهولة، ما أدى إلى مقتل رجل الأمن سلطان المطيري وجرح المرافق له أحمد الحربي.
تعليقات ( 25 )
ابومحمدكيف يتم إنهاء هذه الاعتدأت؟ ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها؟ هل تم تركيب كاميرات على سيارات الشرطه؟ هل تم التاكيد على دوريات الشرطه ان لات تكون مفرده
عبدالعزيز//هذه هي مخططات وتعليمات اسيادهم في طهران عليكم لعاين الله لادين ولا وطن ياابناء ***
ابو سعووودنطالب بعزل ***بسياج حديدي محكم لايخرجون منه او ارسالهم لايران هؤلاء اعداء الوطن حيث لايمر شهر الا ونسنع جريمة قتل رجال اممنا على ايدي الخونة
إستشاري صحيجب أن تكون الدوريات مصفحة والقزاز ضد الرصاص ...
يعربالحل بسيط ، نشر كمرات مراقبة في كل زواية وشارع بالقطيف وما جاورها
جنوبيه *والي معاه الحمد لله على سلامتك والله يعطيك طولت العمر يارب استودعت الله اخوتي وكل من خرج في حمايه وطنه استودعتوهم الله الذي لاتضيع ودائعه
جنوبيه *حسبي الله ونعم الوكيل احرمتم امه. واحرقتم قلبها اللهم عليك بهم فهم لايعجزونك يالله الله يرحمك 💔😭
المتنبيأهلكوا الرافضة فلن يأتينا منهم خيرا فهم خنجر في قلب الأمة الإسلامية
الراصدحسبي الله ونعم الوكيل على من قتله الله يرحمه ويغفر له دم هذا البطل لن يروح ان شاءالله
ابو عبدالرحمناللهم اغفر له وارحمه وتقبله عندك في منازل الشهداء اللهم عليك بمن قتله وانتقم منه اللهم عليك بالمجوس وعجل بهلاكهم واجعلهم غنيمة للمسلمين
احمدهاه يا خنبوقه تعليق واحد مختصر وتقية اين يتبع يتبع ام ان ذلك لا يخرج منك الا في مواضيع المشائخ السنة المطيعين لولاة امرهم
ام راكانحسبي الله ونعم الوكيل - الله يشل ايدي الخونه الظالمين .. الله يريهم بانفسهم مايكرهون قلوبنا معكم رجال الامن الابطال الله ياخذ حقكم من هالانجاس القذرين اللهم عليك بهم سلط عليهم شرار خلقك وعبيدك
تمادوا كثيرابالاول بين كل جريمه وجريمه شهر اللحين صارت ايام الله يرحمه شهيد الوطن ويشفي زميله ويحرق من قتله عاجلا ليس اجل اللهم سلط على هؤلاء الانجاس اذناب ايران من يسومهم سوء العذاب وارنا فيهم عجائب قدرتك يارب
بقايا مشاعرالله يرحمه ويتقبله مع الشهداء وحسبنا الله على المجرمين الخونه يزهقون انفس تسهر على حمايت امنهم وامن عوايلهم وممتلكاتهم يكافؤن من يحرسهم بالقتل انهم
بقايا مشاعرالله يرحمه ويتقبله مع الشهداء وحسبنا الله على المجرمين الخونه يزهقون انفس تسهر على حمايت امنهم وامن عوايلهم وممتلكاتهم يكافؤن من يحرسهم بالقتل انهم
ولد بلاديالله يرحمه ويسكنه جنات نعبم ان شاء الله انه شهيد قتل غدرا وهويؤدي عمله حمايه ادينه ووطنه من المجرمين الخونه الله يرحمه والحمدلله على سلامة مرافقه
ولد بلاديالله يرحمه ويسكنه جنات نعبم ان شاء الله انه شهيد قتل غدرا وهويؤدي عمله حمايه ادينه ووطنه من المجرمين الخونه الله يرحمه والحمدلله على سلامة مرافقه
زوارةالله يرحمه بطل
معيضرجمه الله وباذن الله انه شهيد وعزاءنا لاهله ومحبيه
يارب ستركحسبي الله ونعم الوكيل حطه كامرات على الشوارع على عامود الكهرباء في كل شوارع العامه حسبي الله على المنافقين والمشركين
حساويالله يرحمه شهيد باذن الله
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قلم الحقيقهرحم الله الشهيد سلطان المطيري رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.