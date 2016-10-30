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بالفيديو.: مشاجرة و إطلاق نار وسقوط عدد من المصابين في سوق بالمجمعة

30 أكتوبر, 2016 , 15:51 م
بالفيديو.: مشاجرة و إطلاق نار وسقوط عدد من المصابين في سوق بالمجمعة
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة نشبت بين عدد كبير من الشباب، أمس السبت، في السوق الاستهلاكي بالمجمعة.

ويظهر في الفيديو، أحد المتشاجرين وهو ممسك بعصا خشبية في يده، فيما قام أحد الشباب بحمل أخر يبدو أنه اصيب في “المشاجرة”.

هذا وسط صراخ وصياح مجموعة من النساء المتواجدات في السوق. وانتهت المضاربة بإطلاق نار وإصابة عدد من الشباب.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 17:24 م
    عدد التعليقات:14968

    قلم الحقيقه

    حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم احفظ بلادنا من شر الفتن ماظهر منها ومابطن.ورد كيد الكائدين الحاسدين في نحورهم وسلط عليهم غضبك وعذابك ومكن رجال أمننا البواسل من رقابهم واقطع دابرهم.
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  2. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 17:24 م

    يمكن السالفة فيها تحرش
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  3. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    مجبر رجل القعسي

    ديره اكثر سكانها ***شبابهم متهور
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  4. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب يدخل بعدة معرفات ومنها . شيعي و لي الفخر
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  5. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    ماسمعنى اطلاق نار

    لكن صراحة اعجبني في الخبر واحس انه خبر كبير ويستحق التركيز ( هذا وسط صراخ وصياح مجموعة من النساء المتواجدات في السوق )
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  6. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    شيعي و لي الفخر

    سوف تقتص منهم بلدي الغالي وهذولا الارهابيين لعنات الله عليهم في الدنيا قبل الاخره يجب نتعاون في القبض عليهم لحمايه ابنائنا واهلنا من هالارهابيين
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  7. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    الحرفي

    اشوف الموضوع سذاجه ليس ألأ ومهزله من ناس همج يجب استقصاهم وتجد اشكالهم كثير كفانا الله شرهم والسلام000
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  8. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 16:55 م

    جنوبيه *

    ماشاء الله كل هوشه بالسلاح صار كثير بيد الورعان
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  9. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 16:54 م

    صرخة صمت

    19 // عفوآ خطأ قال الرسول صلى الله علية وسلم
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  10. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    صرخة صمت

    قال الرسرل صلى الله عليه وسلم : (( ليس الشديد بالصرعة انما الشديد من يملك نفسة عند الغضب ))
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  11. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    صرخة صمت

    في كل هوشة ومضاربة بالبداية اثنين يتضاربون ماتدري وشلون الا اكثرو وصارت جماعية تدخل وفزعة وهم مايدرون وش السالفة ويمكن السبب تافه يموتون فيه اشخاص
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  12. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    وتلك الايام....

    يجلس الواحد في بيته هذه الأيام احسن له لا طلعتي ولا طلعتك اصلا وش فيه شيء زين علشان نطلع .....
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  13. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    السبب

    فقد السلوك المهذب فانتشر الهياط من فلان ولد فلنتان والتحدي المستمر نراه في ابشارع كل يوم وغياب رجال الامن وتشريع القوانين بما قالته الاماراتية!
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  14. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 16:36 م

    ابو عبد الله

    امس كان خبر مضاربة بافراح واليوم بالاسواق وصلت اطلاق نار وش السالفة ما فيه خوف من الامن ولا مهايطة الجيل الجديد
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  15. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    أبجد هوز

    مشاجرة مبزرة كثيرا ما تحدث ولا تستحق التوقف عندها او تضخيمها!!
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  16. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    سلمان

    الحين يجي خنبوقة مدرعم ويقول دواعش واخوان ههههه ميو ميو خنبوقة
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  17. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    فيصل

    امنعوا الشيبلات وخصوصا بتاع الخشوم .
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  18. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    مسمار

    ت 6 الله لايوليك ع مسلم مالك من اسمك نصيب
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  19. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    هياط

    هياط بن مهيط بن هيطان المهيطي المهايط من المهاييط
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  20. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 16:12 م
    عدد التعليقات:11119

    إنسان منصف

    الإعتزاز القبلي ,,,,مافيه شي ,,,أبدا ,,,,كل يعتز بقبيلته ,,,لكن تصل ,,,أن تهايط ,,,وتهين البشر ,,,,وتدعي أنك من شعب الله المختار,,,,يا ما هنا ياما هناك,,,وأنت عباره عن ورع لا قيمه لك فتلك المصيبة
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  21. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    محمد

    امن وامان
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  22. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    سلطان

    مادام سوق وحريم فهم اساس البلا
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  23. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 16:05 م
    عدد التعليقات:11119

    إنسان منصف

    السيف ,,,,,هو الحل,,,,,لكل مهايط,,,,,,وورع فاسد ,,,,,صدقوني ,,,,غير هذا ,,,,,أبدا أبدا أبدا ,,,,,مافيه حل
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  24. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    عبد الله الغامدي

    اذا قل الوعي وساد التخلف يحصل في المجتمع مثل هذي الامور
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  25. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    يالطيف

    وين الامن السري الي بالاسواق انكان نساء ام رجال ولاكلن حطله محل ونسى شغلته مبراقبه اي تحركات مريبه او تخل بالامن اجل يستلمون رواتب ويتركون عملهم
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  26. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    فالح

    القبيله لاتطفي نارها والهياط ازنادها
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  27. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    منصور الزعيم

    يجب الظرب بيد من حديد ضد المستهترين بأعراض الناس وللأسف هذا مثال حي لتحجيم دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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  28. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    مواطن

    الجهل والعنصريه رجعت بقوه الله يكفينا شرهم
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