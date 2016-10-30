بالفيديو.: مشاجرة و إطلاق نار وسقوط عدد من المصابين في سوق بالمجمعة

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة نشبت بين عدد كبير من الشباب، أمس السبت، في السوق الاستهلاكي بالمجمعة.

ويظهر في الفيديو، أحد المتشاجرين وهو ممسك بعصا خشبية في يده، فيما قام أحد الشباب بحمل أخر يبدو أنه اصيب في “المشاجرة”.

هذا وسط صراخ وصياح مجموعة من النساء المتواجدات في السوق. وانتهت المضاربة بإطلاق نار وإصابة عدد من الشباب.