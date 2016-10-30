بالفيديو.: مشاجرة و إطلاق نار وسقوط عدد من المصابين في سوق بالمجمعة

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة نشبت بين عدد كبير من الشباب، أمس السبت، في السوق الاستهلاكي بالمجمعة.
ويظهر في الفيديو، أحد المتشاجرين وهو ممسك بعصا خشبية في يده، فيما قام أحد الشباب بحمل أخر يبدو أنه اصيب في “المشاجرة”.
هذا وسط صراخ وصياح مجموعة من النساء المتواجدات في السوق. وانتهت المضاربة بإطلاق نار وإصابة عدد من الشباب.
تعليقات ( 28 )
عدد التعليقات:14968
قلم الحقيقهحسبي الله ونعم الوكيل. اللهم احفظ بلادنا من شر الفتن ماظهر منها ومابطن.ورد كيد الكائدين الحاسدين في نحورهم وسلط عليهم غضبك وعذابك ومكن رجال أمننا البواسل من رقابهم واقطع دابرهم.
مجبر رجل القعسيديره اكثر سكانها ***شبابهم متهور
خالدقلم البهتان والكذب يدخل بعدة معرفات ومنها . شيعي و لي الفخر
ماسمعنى اطلاق نارلكن صراحة اعجبني في الخبر واحس انه خبر كبير ويستحق التركيز ( هذا وسط صراخ وصياح مجموعة من النساء المتواجدات في السوق )
شيعي و لي الفخرسوف تقتص منهم بلدي الغالي وهذولا الارهابيين لعنات الله عليهم في الدنيا قبل الاخره يجب نتعاون في القبض عليهم لحمايه ابنائنا واهلنا من هالارهابيين
الحرفياشوف الموضوع سذاجه ليس ألأ ومهزله من ناس همج يجب استقصاهم وتجد اشكالهم كثير كفانا الله شرهم والسلام000
جنوبيه *ماشاء الله كل هوشه بالسلاح صار كثير بيد الورعان
صرخة صمت19 // عفوآ خطأ قال الرسول صلى الله علية وسلم
صرخة صمتقال الرسرل صلى الله عليه وسلم : (( ليس الشديد بالصرعة انما الشديد من يملك نفسة عند الغضب ))
صرخة صمتفي كل هوشة ومضاربة بالبداية اثنين يتضاربون ماتدري وشلون الا اكثرو وصارت جماعية تدخل وفزعة وهم مايدرون وش السالفة ويمكن السبب تافه يموتون فيه اشخاص
وتلك الايام....يجلس الواحد في بيته هذه الأيام احسن له لا طلعتي ولا طلعتك اصلا وش فيه شيء زين علشان نطلع .....
السببفقد السلوك المهذب فانتشر الهياط من فلان ولد فلنتان والتحدي المستمر نراه في ابشارع كل يوم وغياب رجال الامن وتشريع القوانين بما قالته الاماراتية!
ابو عبد اللهامس كان خبر مضاربة بافراح واليوم بالاسواق وصلت اطلاق نار وش السالفة ما فيه خوف من الامن ولا مهايطة الجيل الجديد
أبجد هوزمشاجرة مبزرة كثيرا ما تحدث ولا تستحق التوقف عندها او تضخيمها!!
سلمانالحين يجي خنبوقة مدرعم ويقول دواعش واخوان ههههه ميو ميو خنبوقة
فيصلامنعوا الشيبلات وخصوصا بتاع الخشوم .
مسمارت 6 الله لايوليك ع مسلم مالك من اسمك نصيب
هياطهياط بن مهيط بن هيطان المهيطي المهايط من المهاييط
عدد التعليقات:11119
إنسان منصفالإعتزاز القبلي ,,,,مافيه شي ,,,أبدا ,,,,كل يعتز بقبيلته ,,,لكن تصل ,,,أن تهايط ,,,وتهين البشر ,,,,وتدعي أنك من شعب الله المختار,,,,يا ما هنا ياما هناك,,,وأنت عباره عن ورع لا قيمه لك فتلك المصيبة
محمدامن وامان
سلطانمادام سوق وحريم فهم اساس البلا
عدد التعليقات:11119
إنسان منصفالسيف ,,,,,هو الحل,,,,,لكل مهايط,,,,,,وورع فاسد ,,,,,صدقوني ,,,,غير هذا ,,,,,أبدا أبدا أبدا ,,,,,مافيه حل
عبد الله الغامدياذا قل الوعي وساد التخلف يحصل في المجتمع مثل هذي الامور
يالطيفوين الامن السري الي بالاسواق انكان نساء ام رجال ولاكلن حطله محل ونسى شغلته مبراقبه اي تحركات مريبه او تخل بالامن اجل يستلمون رواتب ويتركون عملهم
فالحالقبيله لاتطفي نارها والهياط ازنادها
منصور الزعيميجب الظرب بيد من حديد ضد المستهترين بأعراض الناس وللأسف هذا مثال حي لتحجيم دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مواطنالجهل والعنصريه رجعت بقوه الله يكفينا شرهم