الداخلية : تعلن عن الإطاحة بخلية داعشية وتحبط عمل إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بجدة-صور

صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد تعاملت مع معلومات عن أنشطة وتهديدات إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي في الخارج وبلوغ الترتيبات فيها إلى مراحل متقدمة تُشير إلى وجود أعمال إرهابية وشيكة الوقوع مما ضاعف من وتيرة الجهود الأمنية المبذولة لاستباق ما يخطط إليه والحيلولة دون وقوعها وهو ما أسفر بفضل الله عن النتائج الآتيه:
أولاً: الإطاحة بخلية إرهابية، مكونة من أربعة أشخاص تتخذ من محافظة شقراء منطلقاً لأنشطتها التي تركزت على استهداف رجال الأمن، وتواصل عناصرها في ذلك مع أحد القيادات بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا وتلقي التعليمات والأوامر منه للعمل على تنفيذها. وبعد تحديد هويات عناصر هذه الخلية، جرى وفق عملية متزامنة القبض عليهم وهم كل من: –
أحمد بن محمد بن حمود المعيلي- سعودي الجنسية.
عبدالله بن عبيد بن محماس العصيمي العتيبي- سعودي الجنسية.
عبدالعزيز بن فيصل بن جفين الدعجاني العتيبي- سعودي الجنسية.
مجاهد بن رشيد بن محمد الرشيد- سعودي الجنسية.
وقد أقروا تحقيقياً في أقوالهم بعلاقتهم المباشرة بهذه الخلية ونشاطهم فيها وتواصلهم مع عناصر التنظيم في سوريا، ورصدهم لعدد من رجال الأمن يعملون بجهات أمنية مختلفة في مناطق (الرياض -تبوك -الشرقية) وتمرير معلوماتهم إلى التنظيم في الخارج استعدادا لاستهدافهم لاحقاً وفق ما يصدر لهم من توجيهات من التنظيم الضال. كما تم إيقاف ستة أشخاص آخرين (سعوديي الجنسية) لتوفر ما يفيد بعلاقتهم بالمذكورين ويجري التحقيق معهم في علاقتهم بالخلية ونشاطاتها.
ثانياً: بتاريخ 8 / 1 / 1438هـ توفرت معلومات تفيد بوجود تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة أثناء مباراة منتخبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 10 / 1 / 1438هـ ، باستخدام سيارة مفخخة يتم وضعها في المواقف التابعة للملعب، وقد تعاملت الجهات الأمنية مع التهديد على أقصى درجات الجدية، وفرضت على الفور مزيداً من التعزيزات والتدابير على الموقع بكامل محيطه للتعامل الحاسم مع أي حالة اشتباه يتم رصدها، وضاعفت في الوقت ذاته من جهودها الميدانية بحثاً وتقصياً عن الأطراف المشتبه بعلاقتهم بالتهديد، وهو ما مكن بفضل الله من تحديد هوياتهم والقبض عليهم بتاريخ 9 / 1 / 1438هـ ، وهم كل من:
ساليمان أراب دين – باكستاني الجنسية.
فارمان الله نقشبند خان – باكستاني الجنسية.
حسان عبدالكريم حاج محمد – سوري الجنسية.
عبدالعظيم الطاهر عبدالله إبراهيم – سوداني الجنسية.
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، وما أسفرت عنه نتائج تلك التحقيقات المدعومة بالفحوص المخبرية الجنائية للأثار المتخلفة عن هذه الجرائم بتورط عدد من الأشخاص الخطيرين في هذه القضايا وهم كل من:
1 ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك – سعودي الجنسية .
2 ـ فاضل عبدالله محمد ال حماده – سعودي الجنسية .
3 ـ علي بلال سعود ال حمد – سعودي الجنسية .
4 ـ محمد بن حسين علي ال عمار – سعودي الجنسية .
5 ـ ميثم بن علي محمد القديحي – سعودي الجنسية .
6 ـ مفيد حمزه بن علي العلوان – سعودي الجنسية .
7 ـ ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج – سعودي الجنسية .
8 ـ حسن محمود علي عبدالله – بحريني الجنسية .
9 ـ أيمن إبراهيم حسن المختار – سعودي الجنسية .
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بالمعلن عن أسمائهم أعلاه بالمسارعة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، كما تحذر كل من يتعامل معهم بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، ويعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين اُستغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات الأمنية لإيضاح مواقفهم تفاديا لأية مساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة بالأعمال الإرهابية، كما تدعو في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ، والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
تعليقات ( 55 )
BASHAERحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من اراد هذه البلاد ودينها واهلها بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وحكامنا ورغد عيشنا بحفظك
فهدالشيعي انت اخر من يتكلم ***شوف احبابكم الحشد المجوسي يقتل في أهلنا السنة في الموصل وحلب هزلت ياولد ايران المجوسية
عبدالعزيز//هذا هم رجال الوطن بعد توفيق الله هولاء هم من يسهرون من اجل سلامتنا وفقكم الله وسدد خطاكم اللهم فرحنا في داعش ومن والائها ومن خطط لها بابشع صور العذاب اللهم ابدهم جميعا فانهم لايعجزونك
إستشاري صحلازال هؤلاء الناس يحيروننا لا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب... ثم من المستفيد من فعلهم وأفكارهم وتنفيذ مخططاتهم ؟!!! الأمر ليس بالسهل وضرورة الإستعانة بخبراء نفسيين لحل المشكلة من جذورها .
فهدالخلية نصفها احفاد أبولؤلؤة المجوسي والنصف الاخر الفئة الضالة كلهم اعداء أهل السنة والجماعة
فهد** ياارهابيين تستهدفون رجال الامن في العوامية والقطيف وصفوى فعلآ إن لم تستحي فااصنع ماشئت
محمدالرخااال قلم الخديعة ***ولي الفخر خنبوقة ههههه
ابو عبداللهاللهم عليك بهم ومن أواهم اللهم اهتك استارهم وافضح أخبارهم وعجل بهلاكهم وأدم الأيمان والأمان في ربوع هذا البلد واحفظ ووفق ولي أمرنا ورجال أمننا
ابببببااااايقواقكم الله على هالكلاب الظاله. اذناب المجوس والرافضه. عليهم من الله ما يستحقون. السيف الاملح قريبا على الهواء مباشرة .اتش دي. الى الامام ابطال المملكة. تحايانا لكم واعانكم الله .خبر يثلج الصدر.
اخو صيتهاهبوا الله يسلط عليكم بغوا يعطبونا في الملعب ..... الله يعز الحكومه وينصرهم
صرخة صمتحسبي الله ونعم الوكيل بدواعش الارهاب وحوش القرن حتى الملاعب ماسلمت منكم ، هما استهدفو الملعب عشان يقتلون اكبر عدد ممكن الله يحصد هالدواعش ويريحنا منهم
عنادولا يتطلع لك بعد فترة من الزمن ناس يتباكون عليهم من الداخل ومن الخارج فكوا العاني فكوا الأسير من سجون المباحث ال اللي انتم عارفين والله اعلم.
ابو احمد العنزيحسافة انهم منا وفين ابغى اعرف الدولة ايش قصرت بس معاهم يعني المواطن السعودي يعتبر من اعلى المواطنيين المرفهيين ومع ذلك رجعو لأصلهم التخلف والبداوة القبلية البغيظة
الله يسلط عليهماذا تم التدقيق في بعض اسامي الجنسية السعودية اضن انهم مجنسين.
ابومحمدلعنة الله عليهم كلاب النار
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊يا أمة الأسلام انتبهو لأبنائكم صغار السن من الكهنه الظالين و المظلين ، أبنائكم أمانه في أعناقكم . و الوطن الله لوطنكم منبع الأسلام و أطهر البقاع مكه و المدينه ،، عشتي بلادي رغم كيد الكائدين المتربصين
متصيد***سلط الله عليهم امراض لاعلاج لها في سجنهم هؤالا هم شيطين الانس اعداء الله و رسوله مدعين الاسلام
شيعي و لي الفخرعليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الخونة اذناب ايران.
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊القصاص منهم و صلبهم ع عجل ...
شيعي و لي الفخرشاهت الوجوه ,,,,ياكلاب النار,,,,يامفسدين,,,,تفجرون ,,,وتقتلون ,,,وتروعون الآمنين ,,,,,ببلاد التوحيد,,,,كل ذلك ,,,وتدعون أنكم مسلمين
الحرفيالحمد لله اللهم انصر هذه البلاد عاجلا غير آجل واجعل يارب سقوط هولأ الارهابيين الواحد بعد الاخر في يدي العداله والمطلوب بعد اكتمال واستقصاء الحقيقه نرى الروس في ملعب الصفاة بالرياض ليس ملعب ولكن ملعب لروس الخوارج والفجره العابثين بلامن في بلاد توحيد الكتاب والسنه والحرمين الشريفين والسلام000
شيعي و لي الفخرحسبي الله عليكم ونعم الوكيل.ولعنكم الله وسود الله وجوهكم على كل ماخططتم له وحاولتم تنفيذه من أعمال ارهابية داخل بلادنا حماها الله منكم ومن شركم.لايجب أن يطيب بهم المقام في السجون عليكم بقطع رؤوسهم.
شيعي و لي الفخرجهود جباره لرجال الامن ..وقبح الله وجوه الإرهابيين يريدون قتل البشر وتدمير ارض نهلو من خيراتهابلينا بمن يقيم بيننا ويُشَمِّر لنا الهلاك بجميع اشكاله
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊البعض من أسمائهم و أشكالهم روافظ و القلة سنه أغبياء مغرر بهم و موعودون بحور العين عند كاهنهم الكبير قبحه الله ،،، الله يحفظ مملكتي محبوبتي من كيد الأعداء
مع الاسف١٢ منهم من ابنلء الوطن. يجب محاربة الفكر التكفير الذي طغى بالمجتمع وتفشى!
عدد التعليقات:484
ابونواف...يجب ان يكون ضمن الرؤى تقنيين الجنسيات المقيمة حسب فائدتها للوطن وترحيل بعض الجنسيات المستوطنة كالبرماويين بالتفاهم مع بلدانهم الأساسيه كفى عواطف
الزهراني9512يا اذناب ايران لعنكم الله لعنه اليهود اللهم مكن جندنا منهم واذل وافضح كل خائن
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊الجهل و ما يصنع في أمة الأسلام ، أصبحو سلاح في يد الأعداء لضرب الأمة بالأمة ،،، حسبنى الله و نعم الوكيل على من جندهم لدمار الأمه .
زائرالحمد لله الذي مكن رجال الأمن منهم .
عدد التعليقات:484
ابونواف...جهود جباره لرجال الامن ..وقبح الله وجوه الإرهابيين يريدون قتل البشر وتدمير ارض نهلو من خيراتهابلينا بمن يقيم بيننا ويُشَمِّر لنا الهلاك بجميع اشكاله
عدد التعليقات:12378
برق الحرم(((((((( الـــــــــــــــــــــــوقت مناسب جدا ....للدفعة الثانية......بتنفيذ القصاص الجماعي في الخونة من اذناب الملالي وكلاب أهل النار ليتركوا اماكنهم لهؤلاء )))))
سعودي صررررررريحوين سوداني صررريح نبي رايه
عدد التعليقات:5742
الرحااالكلهم ايرانيين..ويتبعون الدين المجوسي..
فقيه الحمدانالحمد لله الذي فضحهم وأمكن منهم اللهم احفظ بلادنا من كل سوء
الحمد لله على يقضة رجال الامنوفقهم الله واطاح بكل عدو على هذا البلد الامين
حبروكقطع الله ذي العنافر
سعودي صررررررريحوكمان الاردني
سعودي صررررررريحسوادني وباكستاني من ***الجنسيات شغلهم بالخفاء
ابو منصورحسبنا الله ونعم الوكيل.اللهم عليك بكلّ من يريد بهذا البلد وأهله شرّا.اللهم ردّ كيدهم في نحورهم.اللهم كن مع بلادنا ارجومن قيادتنا الرشيدة محاكمتهم سريعا وتنفيذ القتل والصلب بهم عاجلا ويعلقون أمام الناس.
ابو حمدحفظ الله بلادنا من كل مكروه ومهما فعل الدواعش اذناب المجوس من ارهاب فسوف يقعون والسيف الالمح قدامهم ويموتون فداء ليس فداء للاسلام وانما فداء للمجوس
عدد التعليقات:14968
قلم الحقيقهحسبي الله عليكم ونعم الوكيل.ولعنكم الله وسود الله وجوهكم على كل ماخططتم له وحاولتم تنفيذه من أعمال ارهابية داخل بلادنا حماها الله منكم ومن شركم.لايجب أن يطيب بهم المقام في السجون عليكم بقطع رؤوسهم.
عدد التعليقات:11119
إنسان منصفلم يتربوا ,,,ولم يستطعموا,,,حلاوة الدين ,,,,ولذة الإيمان برب العالمين ,,,خيل لهم سيدهم ,,,إبليس اللعين ,,,أنهم مجاهدين ,,,وهم حفنة مفسدين
عدد التعليقات:11119
إنسان منصفشاهت الوجوه ,,,,ياكلاب النار,,,,يامفسدين,,,,تفجرون ,,,وتقتلون ,,,وتروعون الآمنين ,,,,,ببلاد التوحيد,,,,كل ذلك ,,,وتدعون أنكم مسلمين
أبجد هوزحفظ الله بلادنا من كل مكروه بسبب مجرم معتوه، وان شاء الله سيدفعون ثمن اجرامهم وسوء عملهم...خبتوا وخاب معتقدكم ورجس أعمالكم.
الراصدلعنكم الله كلاب ايران حسبي الله عليكم
تساؤلاتلعنة الله على الخميني ، وخامنئه قريب بإذن الله إغتيال هذا الخنزير #جمهورية_الشيطان_الايرانية
عدد التعليقات:12378
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=aDfE42zfjlU
عدد التعليقات:12378
برق الحرم((((((( الحمد لله ...... ان صرف شر كيدهم ...... وسخر لجنودنا البواسل لكشف مخططهم الشيطاني ....... لن يفرون ..... ولسوف تصطادهم جندنا احياءو اموات)))))
محمدسوف تقتص منهم بلدي الغالي وهذولا الارهابيين لعنات الله عليهم في الدنيا قبل الاخره يجب نتعاون في القبض عليهم لحمايه ابنائنا واهلنا من هالارهابيين
عدد التعليقات:12378
برق الحرم((((((( اصحاب الاحزاب ...............كلاب أهل النار .......... مرشدهم الاعلى واحد .... وهم يتبادلون الادوار ..... ان فشل ذنب ..... تحرك كلب نار )))))
صبحيعليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الخونة اذناب ايران.
عدد التعليقات:2340
توووووونسيةوالله العظيم لو انا سعودية وعندي معلومات عن اي احد من هذه الكلاب الضالة لابلغ بدون مقابل الله يحمي بلد التوحيد وكل البلاد العربية من ارهاب ايران يارب العالمين
عدد التعليقات:12378
برق الحرم(((((( كم ((فتنة)) خدعت مؤجج نارها ........ببريقها كان الـــــردى __عقـــــــباها))))))