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الداخلية : تعلن عن الإطاحة بخلية داعشية وتحبط عمل إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بجدة-صور

30 أكتوبر, 2016 , 15:43 م
الداخلية : تعلن عن الإطاحة بخلية داعشية وتحبط عمل إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بجدة-صور
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صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، فقد تعاملت مع معلومات‏ ‏عن أنشطة وتهديدات إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي في الخارج وبلوغ الترتيبات فيها إلى مراحل متقدمة تُشير إلى وجود أعمال إرهابية وشيكة الوقوع مما ضاعف من وتيرة الجهود الأمنية المبذولة لاستباق ما يخطط إليه والحيلولة دون وقوعها وهو ما أسفر بفضل الله عن النتائج الآتيه:

أولاً: ‏الإطاحة بخلية إرهابية، مكونة من أربعة أشخاص ‏تتخذ من محافظة شقراء منطلقاً لأنشطتها ‏التي تركزت على استهداف رجال الأمن، ‏وتواصل عناصرها في ذلك مع أحد القيادات بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا وتلقي ‏التعليمات والأوامر منه للعمل على تنفيذها. وبعد تحديد هويات عناصر هذه الخلية، ‏جرى وفق عملية متزامنة القبض عليهم وهم كل من: –

أحمد بن محمد بن حمود المعيلي-‏ سعودي الجنسية.

عبدالله بن عبيد بن محماس العصيمي العتيبي- سعودي الجنسية.

عبدالعزيز بن فيصل بن جفين الدعجاني العتيبي- سعودي الجنسية.

مجاهد بن رشيد بن محمد الرشيد- سعودي الجنسية.

‏وقد أقروا تحقيقياً في أقوالهم بعلاقتهم المباشرة بهذه الخلية ونشاطهم فيها وتواصلهم مع عناصر التنظيم في سوريا، ورصدهم لعدد من رجال الأمن يعملون بجهات أمنية مختلفة في مناطق (الرياض -تبوك -الشرقية) وتمرير معلوماتهم ‏إلى التنظيم في الخارج استعدادا لاستهدافهم لاحقاً وفق ما يصدر لهم من توجيهات من التنظيم الضال. كما تم إيقاف ستة أشخاص آخرين (سعوديي الجنسية) لتوفر ما يفيد بعلاقتهم بالمذكورين ويجري التحقيق معهم في علاقتهم بالخلية ونشاطاتها.

‏ثانياً: ‏بتاريخ 8 / 1 / 1438هـ ‏توفرت معلومات تفيد بوجود تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة أثناء مباراة منتخبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 10 / 1 / 1438هـ ، باستخدام سيارة مفخخة يتم وضعها في المواقف التابعة للملعب، ‏وقد تعاملت الجهات الأمنية مع التهديد على أقصى درجات الجدية، وفرضت على الفور مزيداً من التعزيزات والتدابير على الموقع بكامل محيطه للتعامل الحاسم مع أي حالة اشتباه يتم رصدها، ‏وضاعفت في الوقت ذاته من جهودها الميدانية بحثاً وتقصياً عن الأطراف المشتبه بعلاقتهم بالتهديد، ‏وهو ما مكن بفضل الله من تحديد هوياتهم والقبض عليهم بتاريخ 9 / 1 / 1438هـ ، وهم كل من:

ساليمان أراب دين – باكستاني الجنسية.

فارمان الله نقشبند خان – باكستاني الجنسية.

حسان عبدالكريم حاج محمد – سوري الجنسية.

عبدالعظيم الطاهر عبدالله إبراهيم – سوداني الجنسية.

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار ‏التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، وما أسفرت عنه ‏نتائج تلك التحقيقات المدعومة بالفحوص المخبرية الجنائية للأثار المتخلفة عن هذه الجرائم بتورط عدد من الأشخاص الخطيرين في هذه القضايا وهم كل من:

1 ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك – سعودي الجنسية  .

2 ـ فاضل عبدالله محمد ال حماده – سعودي الجنسية  .

3 ـ علي بلال سعود ال حمد – سعودي الجنسية  .

4 ـ محمد بن حسين علي ال عمار – سعودي الجنسية .

5 ـ ميثم بن علي محمد القديحي – سعودي الجنسية  .

6 ـ مفيد حمزه بن علي العلوان – سعودي الجنسية  .

7 ـ ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج – سعودي الجنسية  .

8 ـ حسن محمود علي عبدالله – بحريني الجنسية  .

9 ـ أيمن إبراهيم حسن المختار – سعودي الجنسية  .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بالمعلن عن أسمائهم أعلاه بالمسارعة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، كما تحذر كل من يتعامل معهم ‏بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، ويعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين اُستغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات الأمنية ‏لإيضاح مواقفهم تفاديا لأية مساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة بالأعمال الإرهابية، كما تدعو في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ، والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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تعليقات ( 55 )

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  1. 55
    30 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    BASHAER

    حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من اراد هذه البلاد ودينها واهلها بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وحكامنا ورغد عيشنا بحفظك
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  2. 54
    30 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    فهد

    الشيعي انت اخر من يتكلم ***شوف احبابكم الحشد المجوسي يقتل في أهلنا السنة في الموصل وحلب هزلت ياولد ايران المجوسية
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  3. 53
    30 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    عبدالعزيز//

    هذا هم رجال الوطن بعد توفيق الله هولاء هم من يسهرون من اجل سلامتنا وفقكم الله وسدد خطاكم اللهم فرحنا في داعش ومن والائها ومن خطط لها بابشع صور العذاب اللهم ابدهم جميعا فانهم لايعجزونك
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  4. 52
    30 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    إستشاري صح

    لازال هؤلاء الناس يحيروننا لا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب... ثم من المستفيد من فعلهم وأفكارهم وتنفيذ مخططاتهم ؟!!! الأمر ليس بالسهل وضرورة الإستعانة بخبراء نفسيين لحل المشكلة من جذورها .
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  5. 51
    30 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    فهد

    الخلية نصفها احفاد أبولؤلؤة المجوسي والنصف الاخر الفئة الضالة كلهم اعداء أهل السنة والجماعة
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  6. 50
    30 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    فهد

    ** ياارهابيين تستهدفون رجال الامن في العوامية والقطيف وصفوى فعلآ إن لم تستحي فااصنع ماشئت
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  7. 49
    30 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    محمد

    الرخااال قلم الخديعة ***ولي الفخر خنبوقة ههههه
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  8. 48
    30 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    ابو عبدالله

    اللهم عليك بهم ومن أواهم اللهم اهتك استارهم وافضح أخبارهم وعجل بهلاكهم وأدم الأيمان والأمان في ربوع هذا البلد واحفظ ووفق ولي أمرنا ورجال أمننا
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  9. 47
    30 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    اببببباااااي

    قواقكم الله على هالكلاب الظاله. اذناب المجوس والرافضه. عليهم من الله ما يستحقون. السيف الاملح قريبا على الهواء مباشرة .اتش دي. الى الامام ابطال المملكة. تحايانا لكم واعانكم الله .خبر يثلج الصدر.
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  10. 46
    30 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    اخو صيته

    اهبوا الله يسلط عليكم بغوا يعطبونا في الملعب ..... الله يعز الحكومه وينصرهم
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  11. 45
    30 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    مخالف للنشر
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  12. 44
    30 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    صرخة صمت

    حسبي الله ونعم الوكيل بدواعش الارهاب وحوش القرن حتى الملاعب ماسلمت منكم ، هما استهدفو الملعب عشان يقتلون اكبر عدد ممكن الله يحصد هالدواعش ويريحنا منهم
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  13. 43
    30 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    عناد

    ولا يتطلع لك بعد فترة من الزمن ناس يتباكون عليهم من الداخل ومن الخارج فكوا العاني فكوا الأسير من سجون المباحث ال اللي انتم عارفين والله اعلم.
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  14. 42
    30 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    ابو احمد العنزي

    حسافة انهم منا وفين ابغى اعرف الدولة ايش قصرت بس معاهم يعني المواطن السعودي يعتبر من اعلى المواطنيين المرفهيين ومع ذلك رجعو لأصلهم التخلف والبداوة القبلية البغيظة
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  15. 41
    30 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    الله يسلط عليهم

    اذا تم التدقيق في بعض اسامي الجنسية السعودية اضن انهم مجنسين.
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  16. 40
    30 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    ابومحمد

    لعنة الله عليهم كلاب النار
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  17. 39
    30 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    يا أمة الأسلام انتبهو لأبنائكم صغار السن من الكهنه الظالين و المظلين ، أبنائكم أمانه في أعناقكم . و الوطن الله لوطنكم منبع الأسلام و أطهر البقاع مكه و المدينه ،، عشتي بلادي رغم كيد الكائدين المتربصين
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  18. 38
    30 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    متصيد

    ***سلط الله عليهم امراض لاعلاج لها في سجنهم هؤالا هم شيطين الانس اعداء الله و رسوله مدعين الاسلام
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  19. 37
    30 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    شيعي و لي الفخر

    عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الخونة اذناب ايران.
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  20. 36
    30 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    القصاص منهم و صلبهم ع عجل ...
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  21. 35
    30 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    شيعي و لي الفخر

    شاهت الوجوه ,,,,ياكلاب النار,,,,يامفسدين,,,,تفجرون ,,,وتقتلون ,,,وتروعون الآمنين ,,,,,ببلاد التوحيد,,,,كل ذلك ,,,وتدعون أنكم مسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 34
    30 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    الحرفي

    الحمد لله اللهم انصر هذه البلاد عاجلا غير آجل واجعل يارب سقوط هولأ الارهابيين الواحد بعد الاخر في يدي العداله والمطلوب بعد اكتمال واستقصاء الحقيقه نرى الروس في ملعب الصفاة بالرياض ليس ملعب ولكن ملعب لروس الخوارج والفجره العابثين بلامن في بلاد توحيد الكتاب والسنه والحرمين الشريفين والسلام000
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  23. 33
    30 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    شيعي و لي الفخر

    حسبي الله عليكم ونعم الوكيل.ولعنكم الله وسود الله وجوهكم على كل ماخططتم له وحاولتم تنفيذه من أعمال ارهابية داخل بلادنا حماها الله منكم ومن شركم.لايجب أن يطيب بهم المقام في السجون عليكم بقطع رؤوسهم.
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  24. 32
    30 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    شيعي و لي الفخر

    جهود جباره لرجال الامن ..وقبح الله وجوه الإرهابيين يريدون قتل البشر وتدمير ارض نهلو من خيراتهابلينا بمن يقيم بيننا ويُشَمِّر لنا الهلاك بجميع اشكاله
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  25. 31
    30 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    البعض من أسمائهم و أشكالهم روافظ و القلة سنه أغبياء مغرر بهم و موعودون بحور العين عند كاهنهم الكبير قبحه الله ،،، الله يحفظ مملكتي محبوبتي من كيد الأعداء
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  26. 30
    30 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    مع الاسف

    ١٢ منهم من ابنلء الوطن. يجب محاربة الفكر التكفير الذي طغى بالمجتمع وتفشى!
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  27. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:484

    ابونواف...

    يجب ان يكون ضمن الرؤى تقنيين الجنسيات المقيمة حسب فائدتها للوطن وترحيل بعض الجنسيات المستوطنة كالبرماويين بالتفاهم مع بلدانهم الأساسيه كفى عواطف
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  28. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    الزهراني9512

    يا اذناب ايران لعنكم الله لعنه اليهود اللهم مكن جندنا منهم واذل وافضح كل خائن
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  29. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    الجهل و ما يصنع في أمة الأسلام ، أصبحو سلاح في يد الأعداء لضرب الأمة بالأمة ،،، حسبنى الله و نعم الوكيل على من جندهم لدمار الأمه .
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  30. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    زائر

    الحمد لله الذي مكن رجال الأمن منهم .
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  31. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 16:43 م
    عدد التعليقات:484

    ابونواف...

    جهود جباره لرجال الامن ..وقبح الله وجوه الإرهابيين يريدون قتل البشر وتدمير ارض نهلو من خيراتهابلينا بمن يقيم بيننا ويُشَمِّر لنا الهلاك بجميع اشكاله
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  32. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 16:40 م
    عدد التعليقات:12378

    برق الحرم

    (((((((( الـــــــــــــــــــــــوقت مناسب جدا ....للدفعة الثانية......بتنفيذ القصاص الجماعي في الخونة من اذناب الملالي وكلاب أهل النار ليتركوا اماكنهم لهؤلاء )))))
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  33. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 16:38 م

    سعودي صررررررريح

    وين سوداني صررريح نبي رايه
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  34. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 16:36 م
    عدد التعليقات:5742

    الرحااال

    كلهم ايرانيين..ويتبعون الدين المجوسي..
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  35. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 16:36 م

    فقيه الحمدان

    الحمد لله الذي فضحهم وأمكن منهم اللهم احفظ بلادنا من كل سوء
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  36. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 16:36 م

    الحمد لله على يقضة رجال الامن

    وفقهم الله واطاح بكل عدو على هذا البلد الامين
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  37. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    حبروك

    قطع الله ذي العنافر
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  38. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    سعودي صررررررريح

    وكمان الاردني
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  39. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 16:27 م

    سعودي صررررررريح

    سوادني وباكستاني من ***الجنسيات شغلهم بالخفاء
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  40. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 16:25 م

    ابو منصور

    حسبنا الله ونعم الوكيل.اللهم عليك بكلّ من يريد بهذا البلد وأهله شرّا.اللهم ردّ كيدهم في نحورهم.اللهم كن مع بلادنا ارجومن قيادتنا الرشيدة محاكمتهم سريعا وتنفيذ القتل والصلب بهم عاجلا ويعلقون أمام الناس.
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  41. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    ابو حمد

    حفظ الله بلادنا من كل مكروه ومهما فعل الدواعش اذناب المجوس من ارهاب فسوف يقعون والسيف الالمح قدامهم ويموتون فداء ليس فداء للاسلام وانما فداء للمجوس
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  42. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:14968

    قلم الحقيقه

    حسبي الله عليكم ونعم الوكيل.ولعنكم الله وسود الله وجوهكم على كل ماخططتم له وحاولتم تنفيذه من أعمال ارهابية داخل بلادنا حماها الله منكم ومن شركم.لايجب أن يطيب بهم المقام في السجون عليكم بقطع رؤوسهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 16:17 م
    عدد التعليقات:11119

    إنسان منصف

    لم يتربوا ,,,ولم يستطعموا,,,حلاوة الدين ,,,,ولذة الإيمان برب العالمين ,,,خيل لهم سيدهم ,,,إبليس اللعين ,,,أنهم مجاهدين ,,,وهم حفنة مفسدين
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  44. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:11119

    إنسان منصف

    شاهت الوجوه ,,,,ياكلاب النار,,,,يامفسدين,,,,تفجرون ,,,وتقتلون ,,,وتروعون الآمنين ,,,,,ببلاد التوحيد,,,,كل ذلك ,,,وتدعون أنكم مسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    أبجد هوز

    حفظ الله بلادنا من كل مكروه بسبب مجرم معتوه، وان شاء الله سيدفعون ثمن اجرامهم وسوء عملهم...خبتوا وخاب معتقدكم ورجس أعمالكم.
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  46. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    الراصد

    لعنكم الله كلاب ايران حسبي الله عليكم
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  47. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    اقضوا على كلاب ايران المجرمين اين انت يا خنبوقه
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  48. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    تساؤلات

    لعنة الله على الخميني ، وخامنئه قريب بإذن الله إغتيال هذا الخنزير #جمهورية_الشيطان_الايرانية
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  49. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:12378

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=aDfE42zfjlU
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  50. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 16:00 م
    عدد التعليقات:12378

    برق الحرم

    ((((((( الحمد لله ...... ان صرف شر كيدهم ...... وسخر لجنودنا البواسل لكشف مخططهم الشيطاني ....... لن يفرون ..... ولسوف تصطادهم جندنا احياءو اموات)))))
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  51. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    محمد

    سوف تقتص منهم بلدي الغالي وهذولا الارهابيين لعنات الله عليهم في الدنيا قبل الاخره يجب نتعاون في القبض عليهم لحمايه ابنائنا واهلنا من هالارهابيين
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  52. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 15:58 م
    عدد التعليقات:12378

    برق الحرم

    ((((((( اصحاب الاحزاب ...............كلاب أهل النار .......... مرشدهم الاعلى واحد .... وهم يتبادلون الادوار ..... ان فشل ذنب ..... تحرك كلب نار )))))
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  53. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    صبحي

    عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الخونة اذناب ايران.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 15:50 م
    عدد التعليقات:2340

    توووووونسية

    والله العظيم لو انا سعودية وعندي معلومات عن اي احد من هذه الكلاب الضالة لابلغ بدون مقابل الله يحمي بلد التوحيد وكل البلاد العربية من ارهاب ايران يارب العالمين
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  55. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 15:48 م
    عدد التعليقات:12378

    برق الحرم

    (((((( كم ((فتنة)) خدعت مؤجج نارها ........ببريقها كان الـــــردى __عقـــــــباها))))))
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