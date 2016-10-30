بالصور: غضب في الدوادمي و عفيف بسبب “الموكب الأمني” لعائض القرني!

صحيفة المرصد:استاء العديد من أهالي محافظتي الدوادمي وعفيف من موكب الدكتور الداعية عائض القرني يوم الجمعة لزيارة المحافظتين رافقه فيها العديد من رجال الأمن في موكب شبه رسمي ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية والازدحام .
ووفقا لموقع عاجل قال أحد أهالي الدوادمي إن موكب القرني الذي وصل الدوادمي عقب صلاة المغرب لإلقاء محاضرة في الجامع الكبير شهد بعض التجاوزات و رافقته خلال الجولة دوريات أمنية و مرور وقوات من المهام والواجبات الخاصة، أثناء تنقله بين مكتب الدعوة وجمعية البر الخيرية وجمعية تحفيظ القرآن الكريم.
و أكد مواطن آخر من عفيف أن المحافظة شهدت نفس الأزمة عندما زارها القرني لإلقاء محاضرة بجامع الأمير سلطان.
وطالب الأهالي بالتحقيق في الأمر خاصة أن المواكب الرسمية بهذا الشكل لا تكون إلا لمسؤولين رسميين في الدولة أثناء قيامهم بزيارات رسمية، معتبرين أن انتشار مثل هذا الأسلوب في التعامل مع الشخصيات العامة يعد ظاهرة خطيرة .
تعليقات ( 111 )
ابوالفيصلاصدق ***ومن يكون عايض القرني حتى يعمل له موكب
صالحمخالف للنشر
عدد التعليقات:5747
الرحاااللابد التحقيق في هذا الموضوع..وان لايمر مثل هذا مرور الكرام
ماجد البلويالله سبحانه زرع حب الشيخ في قلوب أهل السنه ولجماعه وسخر الدوله لترعاه وتحميه من خونة الداخل أعداء الأسلام ولمسلمين حفظ الله الوطن ولمليك وشعب المخلص
الساسمخالف للنشر
سعد السعدمخالف للنشر
الله يصلحكمالملك امر بطائرة خاصة له ماتبون دوريتين معه !!!
سعودي وافتخر محب لوطنهيطالبون بالتحقيق وكأن هذه الدوريات والشرطه خرجت دون علم المسؤولين عنها ***** حفظ الله الشيخ عائض
الجارحقال ابن تيمية رحمه الله : (والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء )
قصيميلو كنا نؤمن بالقضاء والقدر لمحتجنا لهذه المواكب ... يقول تعالى ( قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا )
hfwlمخالف للنشر
سنافيولاة أمرنا وعلمائنا وشيوخنا ودعاتنا . كلنا رجال أمن لهم .. هم العمود الفقري لهذه البلاد . واذناب إيران وداعش ينتظرون الفرص .. عساكم فهمتوا .
صنيتان الحزين على قرضة العقاريمخالف للنشر
جاسمويش مزعلكم يأهل الدوادمي وعفيف والله لو انه مطرب او مغني او نجم سناب ماحد فتح فمه بس عشانه شيخ محبوب للجميع قمتوا تحتجون تقفون يالمهمين
القحطانيمخالف للنشر
الجارحلا راد لقضاء الله الا هو سبحانه ولو كانو في بروج محصنة التشيد
صنيتان الحزين على قرضة العقاريمع أني ضد المواكب لكن لو كان فنانا أو فنانة لارأينا بعض المعلقين المعارضين يؤيدون ذلك لكن هذا حسدا وهوى فقط الشيخ له جهود في بيان الحق
الترشيحيحفظ الله الشيخ عايض وجميع مشايخنا الخقيقه لا موكب ولا شي بس تضخيم اعلام
الشهراني kodiتعليق 61 بدر منصبة انة تاج راسك
ابوسارةماشفنا صورة للموكب الامني
صنيتان الحزين على قرضة العقاريمخالف للنشر
ابوسارةولا فيه اي صورة تثبت الخبر كل الصور ماشفنا فيها موكب رسمي
وجهة نظروالله لوهو لاعب اجنبي لاحد اندية الرياض ان يتم له استقبال في المطار وتشوف الحراسه عليه وهو اجنبي بس داعيه لا لازم نحقق ونطالب بالتحقيق
وجهة نظروالله لوهو لاعب اجنبي لاحد اندية الرياض ان يتم له استقبال في المطار وتشوف الحراسه عليه وهو اجنبي بس داعيه لا لازم نحقق ونطالب بالتحقيق
وجهة نظروالله لوهو لاعب اجنبي لاحد اندية الرياض ان يتم له استقبال في المطار وتشوف الحراسه عليه وهو اجنبي بس داعيه لا لازم نحقق ونطالب بالتحقيق
المهملو امير ما كان ا***بالعربي لذالك القرني ليش ****خهخهههههههههههههه
ابوسارةمخالف للنشر
الستينيرحم الله فيصل ابن عبدالعزيز ، عندما كان ولي عهد كان يتنقل بسيارته مع سايق فقط،،،،،
القحطانينحن مجتمع نتطور و تركنا العنصرية من زمن *******
العمدهالشيخ القرنى ليس له ذنب فى تصرف المسؤولين عن إستضافته .ومن لديه نصيحه يقدمها للمسؤولين
4444انه الحسد.... يستاهل أبو عبدالله دولتنا وفقها الله لكل خير تقدر العلماء ............ اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل مكروه .........................
أبو فارسيستاهل فضيلة الشيخ / عائض القرني . كتيبه حراسات أمنيه
ياسر11ياشيخ اعطيك الددسن وتعطين سيارتك ؟
زائرمن يحاسب رؤساء الدواير الحكوميه واولهم المحافظ لانه لايمكن خروج دوريه وحده الا بامر من ميدر الشرطه واكيد المحافظ هو من صرح بهذه الحراسه المشدده
جنوبيمخالف للنشر
عبدالعزيز الشمرياحسن شي ببلدنا الآمان ولله الحمد
زائرمن يحاسب رؤساء الدواير الحكوميه واولهم المحافظ لانه لايمكن خروج دوريه وحده الا بامر من ميدر الشرطه واكيد المحافظ هو من صرح بهذه الحراسه المشدده
سم طال عمرك***********
ما فيهاشي وين المشكلة الحكومة وفرة لشيخ حماية وين المشكلة .
عموريموكب علشان كلام مكرر
جنوبييقول التقرير انها ظاهره خطيره !!!! ماهي الخطوره في استقبال رجل داعم للأمن الاجتماعي في البلد !!! لو كان لاعب أو مطرب كان الرأي مختلف يا ***!!!!!
من ناحيتي انااللي اعرفه من وانا صغير المواكب الأمنية فقط للأسرة المالكة الكريمة ... من عائض القرني !! يارجل هذا يلقي وليس داعية والداعية المفتي ومن في منزلته .
عدد التعليقات:15
سلطان حجازيبعض الجهلة و بسبب بغضهم للصحابة لا يعرف أن من الصحابة من كان غنيا ونفع الله به الاسلام مثل عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف و غيرهم .
ابوخالدلماذالانحمدالله على هذه النعمه روضه من رياض الجنه ودعاه يذكروننابالله فالحمدلله فلماذاشق الصف وزرع الفتنه ؟ اتقواالله في بلدناواولادناوعلماؤناوتحابوا
4444انه الحسد.... يستاهل أبو عبدالله دولتنا وفقها الله لكل خير تقدر العلماء ....
العتيبيمخالف للنشر
الحقبانيعلم الاسف هذه الذي يحصل اذا حضر هو او العريفي ان شفت موكب امير الشرقيه حفظه ***
تركيأهل العفيف والدوادمي ماوحدها غير هم واجدادهم وكل واحد فيهم داعية وبايع نفسه لدين الله والدفاع عنه. وليسوا بحاجه للقرني وغيره يلقي محاضرات عندهم
بدراققققققعد يالقرني موكب وحمايه الله الله وربي ولي العهد ما سووا له كذا لكن اللي اعرفه انه لابد من التحقيق الحازم وايضاح منصب القرني لنا وش هو ؟
راعي الثانيهمخالف للنشر
اللهم صل وبارك على محمدا وعلى اله اجمعيناللهم بارك في هذا البلد وولاة امره وشيوخنا الكرام رغم انوف المرجفين
نوافموكب أمني من أجل أن تلقي خطبه بعد الصلاة. .بلاش هذة الخطبة إذا كنت خايف من الناس إلي جاي تنصحهم يالملياردير عائض القرني
أم طلالشيخ جليل حافظ كتاب الله بالله عليكم كيف ماتبغون الدوله تهتم فيه وترعاه ربنا إذا أحب عبده حبب عباده فيه شكرآ لشرطه الدوادمي وعفيف على حسن الظيافه
Visitorمخالف للنشر
نوح***وليه تستغربون
ام الفهودمع كامل تقديرنا لمكانة الشيخ الدكتور القرني لكن يجب الا يكون هناك موكب لأي شخصية باستثناء راس الدولة
محمدمخالف للنشر
الترشيحيمخالف للنشر
مراقبآخر الزمان ..
حسينمخالف للنشر
مفقودمخالف للنشر
احبٌ المرح واللعب بين الأدغالظاهرة خطيرة !!!! يااااه الخبريه دي نفس ثلاجة سيادة الرئيس السيسي ان احد صدقه فيما قال حنسدئكو
الراصدمن يدعى انه من العلماء فهو ***،هناك فرق بين العالم **. لكن عندما كثر ***اصبح ***علماء.
عدد التعليقات:5747
الرحااالالدعاه الاولون..يمشون حفاة الاقدام من ارض الى ابعاد الاراضي..ينشرون حب الاسلام..لايتدخلون في اي دين آخر..بل احاديثهم فقط عن روح الاسلام..رجال الاسلام
مفقودمخالف للنشر
الهمدانيمخالف للنشر
مترفمافيه أمن نعوذ بالله حتى الدعاة بحاجه لحماية وين التوكل على الله الذي يتغنون به في محاظراتهم.
مفقودمخالف للنشر
الشهراني kodiغصب على الحاقدون واعداء الفضيلة يصير للشيخ موكب لوكان هذا الموكب لدعاة الرذيلة لتباركو وستبشرو بهذا الحدث 🚓🚓🚗🚓🚓
ابببببااااايمقامه يا ايها التذمر يتطلب ان يكون كذلك.ليش زعلان***
ابو عبداللهوش السالفة التهويل فقط الاحتياط واجب والمسؤلين أدرا ويستاهل الشيخ
عدد التعليقات:5747
الرحااالرحمه الله الاولون الصالحون .. الذين ذهبت حياتهم في دعاة الخير ولم يجنوا من الدنيا لا مال ولا جاه..بل كانوا فقراء في الملبس اغنياء عند الله..
أبو فيصل - الرياضيستاهل فضيلة الشيخ واشيله على رأسي وأتشرف . لو كان أحد العلمانيين أو الليبراليين ومن هم على شاكلتهم لما نهقت الحمير. حفظك الله ياشيخنا ورعاك بعينه
تبوك الوردحفظ الله الشيخ عايض القرني له كل المحبة والاحترام ويستاهل اكثر رجل فاضل وخير ورجل مهم وله وزنه وثقله رجل مخلص للدين والوطن رجل محبوب من الناس
باك لينكمخالف للنشر
محمدالاحتفاء بأهل العلم والأدب ظاهره طيبه نسأل الله ان يوفق الشيخ عائض وكل علماء ودعاه المسلمين
سعدون 900**********************
الحكمه يمانيةإذا ارتقت ثقافة الفرد والجماعات في مفهومها للإنسان في الحياة بعيداً عن الإفتاءات ترتقي عندها المجتمعات في استقرارها إثر ضمان تنوعها الفكري.
عدد التعليقات:5747
الرحااالعندما يعانق*****سوف نجد امور تهول المنظر..فلا عجب مما يحدث في اي بقعه
بسااامهذي دولة التوحيد تحترم رجال الدين ولعلماء اللهم أحفظ الوطن ولمليك وشعب السعودي المخلص من كيد الخونه أعداء الأسلام ولمسلمين وأنزل الرعب في قلوبهم
عدد التعليقات:15
سلطان حجازيجن جنون الروافض و أهل الشهوات هداهم الله من هذا الحب و التكريم الغير مستغرب و اللى اشوفه قليل في حق الشيخ . لا تنسوا أن هنا بلاد التوحيد
رؤيةبالعكس الأهالي كانوا في شدة الفرح بالشيخ *****
زياد العمريقديكون الشيخ مستهدف من طرف الارهابيين او المجوس لزعزعة امن البلد لاكن لاحاجة للموكب فقط حراسات قويه مدربه باللباس المدني وسياره مدنيه وكفالله المومنيين
sa04اذناب ايران واجد عندنا يخافون عليه من مندس زي المجوسي الي حاول اغتياله في الفلبين
محمد الحاقانتدافعون عن ش القرني واهل المشكلة أعلنوا غضبهم ، اذا انتم من ***اتركوا للأحرار يقولون كلمتهم
شملانمخالف للنشر
جابراكيد بيكون غضب لانها ديرت منبع ***
محمد الحربيلو ركب على سياره ونيت سيصل بأذن الله للمكان الذي يرغبه بأمان ولو انه مستهدف من قبل كلاب النار وشيخنا يستاهل لكن تعطيل مصالح الناس خطأ
عبدالسلامهذا عالم وداعيه فاضل ابى من ابى ورضي من رضي وهو ليس من طلب الحراسه هناك جهات عليا تهتم بسلامته وهناك تهديد له من ايران وهم مرعوبون منه
عدد التعليقات:15
سلطان حجازيلا غرابة في دولة - ولله الحمد - تكرم العلماء والدعاة . يستاهل فضيلة الشيخ عائض كل الحب و التكريم . و نقول للروافض و اعداء الدين هنا موتوا بغيضكم .
الهمدانيولو كان الموكب للهمداني كان زعلوا الناس برضو خخخخخخخخخخخ لكن الناس اجوديين وحليلين
منصالمليونير عايض
أفريقيت7سعيد فرحان، سواها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في عهد عمر وعندما أنكر عمر عليه ذلك أخبره معاوية بالأسباب فأقر له عمر رضي الله عنه فعلته.
ابو حساماجل ما دام فيها مواكب كل الشله بكره بينتشرون على المناطقما حصلها غيرهم
عدد التعليقات:12397
برق الحرم((((((( زمان كان يروحون في رحلة شواء ...........سبحان مغير الاحول ))))))
عفاف اللحيانيفضيلة الشيخ عائض القرني من حفظة كتاب الله ولأحاديث النبويه يستاهل كل خير ولملك سلمان شخصيآ يهتم في العلماء ورجال الدين الأجلاء
ابو حساممخالف للنشر
علي1المسألة هي ان******* اتوقع ان الدوريات موجه من سلطات عليا وليس من الشيخ نفسه ولم يطلبها
العنزيمخالف للنشر
جنوبية..🌻🌻يمكن بعد الاعتداء يخافون عليه اكيد انه مستهدف ليش تذمرتو غيرة يمكن واكيد في أمر للموكب ولا الشرطة مارح ترافقه على طلبه إلا إذا أحد من المسؤلين خاطبهم
عدد التعليقات:12397
برق الحرممخالف للنشر
سعيد فرحاناي والله ظاهره خطيره ويجب التحقيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سواها يسويها ****
فالحماله داعي الموكب لو كان اصغر من كذا كان اشيك ولايلفت .
علييستاهل الشيخ عايض واكيد الشي هذا صار بعلم اادولة وبالتنسيق مع الجهات المختصه يعني تلايطو بلا بربره
فهديابو طاقية **القرني تاج راسك
علي العمريلا. حول. الله. عيني. فرض. نسمع. القرني. وخيره. صارته موكب. لو كلن محمد عبده. ما. صاره هذا الموكب. معه.
ابوطاقيهزيارة القرني سوف تحل عليكم بالبركة وسوف تدخون الجنه و****