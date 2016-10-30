بالصور: غضب في الدوادمي و عفيف بسبب “الموكب الأمني” لعائض القرني!

صحيفة المرصد:استاء العديد من أهالي محافظتي الدوادمي وعفيف من موكب الدكتور الداعية عائض القرني يوم الجمعة لزيارة المحافظتين رافقه فيها العديد من رجال الأمن في موكب شبه رسمي ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية والازدحام .

ووفقا لموقع عاجل قال أحد أهالي الدوادمي إن موكب القرني الذي وصل الدوادمي عقب صلاة المغرب لإلقاء محاضرة في الجامع الكبير شهد بعض التجاوزات و رافقته خلال الجولة دوريات أمنية و مرور وقوات من المهام والواجبات الخاصة، أثناء تنقله بين مكتب الدعوة وجمعية البر الخيرية وجمعية تحفيظ القرآن الكريم.

و أكد مواطن آخر من عفيف أن المحافظة شهدت نفس الأزمة عندما زارها القرني لإلقاء محاضرة بجامع الأمير سلطان.

وطالب الأهالي بالتحقيق في الأمر خاصة أن المواكب الرسمية بهذا الشكل لا تكون إلا لمسؤولين رسميين في الدولة أثناء قيامهم بزيارات رسمية، معتبرين أن انتشار مثل هذا الأسلوب في التعامل مع الشخصيات العامة يعد ظاهرة خطيرة .