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بالصور: غضب في الدوادمي و عفيف بسبب “الموكب الأمني” لعائض القرني!

30 أكتوبر, 2016 , 17:55 م
بالصور: غضب في الدوادمي و عفيف بسبب “الموكب الأمني” لعائض القرني!
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صحيفة المرصد:استاء العديد من أهالي محافظتي الدوادمي وعفيف من موكب الدكتور الداعية عائض القرني يوم الجمعة لزيارة المحافظتين رافقه فيها العديد من رجال الأمن في موكب شبه رسمي ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية والازدحام .

ووفقا لموقع عاجل قال أحد أهالي الدوادمي إن موكب القرني الذي وصل الدوادمي عقب صلاة المغرب لإلقاء محاضرة في الجامع الكبير شهد بعض التجاوزات و رافقته خلال الجولة دوريات أمنية و مرور وقوات من المهام والواجبات الخاصة، أثناء تنقله بين مكتب الدعوة وجمعية البر الخيرية وجمعية تحفيظ القرآن الكريم.
و أكد مواطن آخر من عفيف أن المحافظة شهدت نفس الأزمة عندما زارها القرني لإلقاء محاضرة بجامع الأمير سلطان.

وطالب الأهالي بالتحقيق في الأمر خاصة أن المواكب الرسمية بهذا الشكل لا تكون إلا لمسؤولين رسميين في الدولة أثناء قيامهم بزيارات رسمية، معتبرين أن انتشار مثل هذا الأسلوب في التعامل مع الشخصيات العامة يعد ظاهرة خطيرة .

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تعليقات ( 111 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 111
    30 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    ابوالفيصلا

    صدق ***ومن يكون عايض القرني حتى يعمل له موكب
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  2. 110
    30 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    صالح

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  3. 109
    30 أكتوبر, 2016 , 19:20 م
    عدد التعليقات:5747

    الرحااال

    لابد التحقيق في هذا الموضوع..وان لايمر مثل هذا مرور الكرام
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  4. 108
    30 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    ماجد البلوي

    الله سبحانه زرع حب الشيخ في قلوب أهل السنه ولجماعه وسخر الدوله لترعاه وتحميه من خونة الداخل أعداء الأسلام ولمسلمين حفظ الله الوطن ولمليك وشعب المخلص
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  5. 107
    30 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    الساس

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 106
    30 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    سعد السعد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 105
    30 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    الله يصلحكم

    الملك امر بطائرة خاصة له ماتبون دوريتين معه !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 104
    30 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    سعودي وافتخر محب لوطنه

    يطالبون بالتحقيق وكأن هذه الدوريات والشرطه خرجت دون علم المسؤولين عنها ***** حفظ الله الشيخ عائض
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  9. 103
    30 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 102
    30 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    الجارح

    قال ابن تيمية رحمه الله : (والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 101
    30 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    قصيمي

    لو كنا نؤمن بالقضاء والقدر لمحتجنا لهذه المواكب ... يقول تعالى ( قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا )
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  12. 100
    30 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    hfwl

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 99
    30 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    سنافي

    ولاة أمرنا وعلمائنا وشيوخنا ودعاتنا . كلنا رجال أمن لهم .. هم العمود الفقري لهذه البلاد . واذناب إيران وداعش ينتظرون الفرص .. عساكم فهمتوا .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 98
    30 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 97
    30 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    جاسم

    ويش مزعلكم يأهل الدوادمي وعفيف والله لو انه مطرب او مغني او نجم سناب ماحد فتح فمه بس عشانه شيخ محبوب للجميع قمتوا تحتجون تقفون يالمهمين
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  16. 96
    30 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    القحطاني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 95
    30 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    الجارح

    لا راد لقضاء الله الا هو سبحانه ولو كانو في بروج محصنة التشيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 94
    30 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    مع أني ضد المواكب لكن لو كان فنانا أو فنانة لارأينا بعض المعلقين المعارضين يؤيدون ذلك لكن هذا حسدا وهوى فقط الشيخ له جهود في بيان الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  19. 93
    30 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    الترشيحي

    حفظ الله الشيخ عايض وجميع مشايخنا الخقيقه لا موكب ولا شي بس تضخيم اعلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 92
    30 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    الشهراني kodi

    تعليق 61 بدر منصبة انة تاج راسك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  21. 91
    30 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    ابوسارة

    ماشفنا صورة للموكب الامني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 90
    30 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 89
    30 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    ابوسارة

    ولا فيه اي صورة تثبت الخبر كل الصور ماشفنا فيها موكب رسمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 88
    30 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    وجهة نظر

    والله لوهو لاعب اجنبي لاحد اندية الرياض ان يتم له استقبال في المطار وتشوف الحراسه عليه وهو اجنبي بس داعيه لا لازم نحقق ونطالب بالتحقيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 87
    30 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    وجهة نظر

    والله لوهو لاعب اجنبي لاحد اندية الرياض ان يتم له استقبال في المطار وتشوف الحراسه عليه وهو اجنبي بس داعيه لا لازم نحقق ونطالب بالتحقيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 86
    30 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    وجهة نظر

    والله لوهو لاعب اجنبي لاحد اندية الرياض ان يتم له استقبال في المطار وتشوف الحراسه عليه وهو اجنبي بس داعيه لا لازم نحقق ونطالب بالتحقيق
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  27. 85
    30 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    المهم

    لو امير ما كان ا***بالعربي لذالك القرني ليش ****خهخهههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 84
    30 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    ابوسارة

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 83
    30 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    الستيني

    رحم الله فيصل ابن عبدالعزيز ، عندما كان ولي عهد كان يتنقل بسيارته مع سايق فقط،،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 82
    30 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    القحطاني

    نحن مجتمع نتطور و تركنا العنصرية من زمن *******
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  31. 81
    30 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    العمده

    الشيخ القرنى ليس له ذنب فى تصرف المسؤولين عن إستضافته .ومن لديه نصيحه يقدمها للمسؤولين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 80
    30 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    4444

    انه الحسد.... يستاهل أبو عبدالله دولتنا وفقها الله لكل خير تقدر العلماء ............ اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل مكروه .........................
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 79
    30 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    أبو فارس

    يستاهل فضيلة الشيخ / عائض القرني . كتيبه حراسات أمنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 78
    30 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    يستاهل شيخ من شيوخ أهل السنة واللي مو عاجبه يضرب راسه في الجدار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 77
    30 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    ياسر11

    ياشيخ اعطيك الددسن وتعطين سيارتك ؟
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  36. 76
    30 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    زائر

    من يحاسب رؤساء الدواير الحكوميه واولهم المحافظ لانه لايمكن خروج دوريه وحده الا بامر من ميدر الشرطه واكيد المحافظ هو من صرح بهذه الحراسه المشدده
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 75
    30 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    جنوبي

    مخالف للنشر
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  38. 74
    30 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    عبدالعزيز الشمري

    احسن شي ببلدنا الآمان ولله الحمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 73
    30 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    زائر

    من يحاسب رؤساء الدواير الحكوميه واولهم المحافظ لانه لايمكن خروج دوريه وحده الا بامر من ميدر الشرطه واكيد المحافظ هو من صرح بهذه الحراسه المشدده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 72
    30 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    سم طال عمرك

    ***********
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 71
    30 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    ما فيها

    شي وين المشكلة الحكومة وفرة لشيخ حماية وين المشكلة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 70
    30 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    عموري

    موكب علشان كلام مكرر
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  43. 69
    30 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    جنوبي

    يقول التقرير انها ظاهره خطيره !!!! ماهي الخطوره في استقبال رجل داعم للأمن الاجتماعي في البلد !!! لو كان لاعب أو مطرب كان الرأي مختلف يا ***!!!!!
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  44. 68
    30 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    من ناحيتي انا

    اللي اعرفه من وانا صغير المواكب الأمنية فقط للأسرة المالكة الكريمة ... من عائض القرني !! يارجل هذا يلقي وليس داعية والداعية المفتي ومن في منزلته .
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  45. 67
    30 أكتوبر, 2016 , 18:47 م
    عدد التعليقات:15

    سلطان حجازي

    بعض الجهلة و بسبب بغضهم للصحابة لا يعرف أن من الصحابة من كان غنيا ونفع الله به الاسلام مثل عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف و غيرهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 66
    30 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    ابوخالد

    لماذالانحمدالله على هذه النعمه روضه من رياض الجنه ودعاه يذكروننابالله فالحمدلله فلماذاشق الصف وزرع الفتنه ؟ اتقواالله في بلدناواولادناوعلماؤناوتحابوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 65
    30 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    4444

    انه الحسد.... يستاهل أبو عبدالله دولتنا وفقها الله لكل خير تقدر العلماء ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 64
    30 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    العتيبي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  49. 63
    30 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    الحقباني

    علم الاسف هذه الذي يحصل اذا حضر هو او العريفي ان شفت موكب امير الشرقيه حفظه ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 62
    30 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    تركي

    أهل العفيف والدوادمي ماوحدها غير هم واجدادهم وكل واحد فيهم داعية وبايع نفسه لدين الله والدفاع عنه. وليسوا بحاجه للقرني وغيره يلقي محاضرات عندهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  51. 61
    30 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    بدر

    اققققققعد يالقرني موكب وحمايه الله الله وربي ولي العهد ما سووا له كذا لكن اللي اعرفه انه لابد من التحقيق الحازم وايضاح منصب القرني لنا وش هو ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  52. 60
    30 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    راعي الثانيه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 59
    30 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    اللهم صل وبارك على محمدا وعلى اله اجمعين

    اللهم بارك في هذا البلد وولاة امره وشيوخنا الكرام رغم انوف المرجفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 58
    30 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    نواف

    موكب أمني من أجل أن تلقي خطبه بعد الصلاة. .بلاش هذة الخطبة إذا كنت خايف من الناس إلي جاي تنصحهم يالملياردير عائض القرني
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  55. 57
    30 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    أم طلال

    شيخ جليل حافظ كتاب الله بالله عليكم كيف ماتبغون الدوله تهتم فيه وترعاه ربنا إذا أحب عبده حبب عباده فيه شكرآ لشرطه الدوادمي وعفيف على حسن الظيافه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 56
    30 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    Visitor

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  57. 55
    30 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    نوح

    ***وليه تستغربون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 54
    30 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    ام الفهود

    مع كامل تقديرنا لمكانة الشيخ الدكتور القرني لكن يجب الا يكون هناك موكب لأي شخصية باستثناء راس الدولة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 53
    30 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 52
    30 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 51
    30 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    الترشيحي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 50
    30 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    مراقب

    آخر الزمان ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 49
    30 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    حسين

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 48
    30 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    مفقود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 47
    30 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    احبٌ المرح واللعب بين الأدغال

    ظاهرة خطيرة !!!! يااااه الخبريه دي نفس ثلاجة سيادة الرئيس السيسي ان احد صدقه فيما قال حنسدئكو
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 46
    30 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    الراصد

    من يدعى انه من العلماء فهو ***،هناك فرق بين العالم **. لكن عندما كثر ***اصبح ***علماء.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 45
    30 أكتوبر, 2016 , 18:32 م
    عدد التعليقات:5747

    الرحااال

    الدعاه الاولون..يمشون حفاة الاقدام من ارض الى ابعاد الاراضي..ينشرون حب الاسلام..لايتدخلون في اي دين آخر..بل احاديثهم فقط عن روح الاسلام..رجال الاسلام
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  68. 44
    30 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    مفقود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 43
    30 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    الهمداني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 42
    30 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    مترف

    مافيه أمن نعوذ بالله حتى الدعاة بحاجه لحماية وين التوكل على الله الذي يتغنون به في محاظراتهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 41
    30 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    مفقود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 40
    30 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    الشهراني kodi

    غصب على الحاقدون واعداء الفضيلة يصير للشيخ موكب لوكان هذا الموكب لدعاة الرذيلة لتباركو وستبشرو بهذا الحدث 🚓🚓🚗🚓🚓
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  73. 39
    30 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    اببببباااااي

    مقامه يا ايها التذمر يتطلب ان يكون كذلك.ليش زعلان***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  74. 38
    30 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    ابو عبدالله

    وش السالفة التهويل فقط الاحتياط واجب والمسؤلين أدرا ويستاهل الشيخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  75. 37
    30 أكتوبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:5747

    الرحااال

    رحمه الله الاولون الصالحون .. الذين ذهبت حياتهم في دعاة الخير ولم يجنوا من الدنيا لا مال ولا جاه..بل كانوا فقراء في الملبس اغنياء عند الله..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  76. 36
    30 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    أبو فيصل - الرياض

    يستاهل فضيلة الشيخ واشيله على رأسي وأتشرف . لو كان أحد العلمانيين أو الليبراليين ومن هم على شاكلتهم لما نهقت الحمير. حفظك الله ياشيخنا ورعاك بعينه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  77. 35
    30 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    تبوك الورد

    حفظ الله الشيخ عايض القرني له كل المحبة والاحترام ويستاهل اكثر رجل فاضل وخير ورجل مهم وله وزنه وثقله رجل مخلص للدين والوطن رجل محبوب من الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  78. 34
    30 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    باك لينك

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 33
    30 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    محمد

    الاحتفاء بأهل العلم والأدب ظاهره طيبه نسأل الله ان يوفق الشيخ عائض وكل علماء ودعاه المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 32
    30 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    سعدون 900

    **********************
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  81. 31
    30 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    الحكمه يمانية

    إذا ارتقت ثقافة الفرد والجماعات في مفهومها للإنسان في الحياة بعيداً عن الإفتاءات ترتقي عندها المجتمعات في استقرارها إثر ضمان تنوعها الفكري.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  82. 30
    30 أكتوبر, 2016 , 18:23 م
    عدد التعليقات:5747

    الرحااال

    عندما يعانق*****سوف نجد امور تهول المنظر..فلا عجب مما يحدث في اي بقعه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  83. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    بسااام

    هذي دولة التوحيد تحترم رجال الدين ولعلماء اللهم أحفظ الوطن ولمليك وشعب السعودي المخلص من كيد الخونه أعداء الأسلام ولمسلمين وأنزل الرعب في قلوبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  84. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 18:21 م
    عدد التعليقات:15

    سلطان حجازي

    جن جنون الروافض و أهل الشهوات هداهم الله من هذا الحب و التكريم الغير مستغرب و اللى اشوفه قليل في حق الشيخ . لا تنسوا أن هنا بلاد التوحيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  85. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    رؤية

    بالعكس الأهالي كانوا في شدة الفرح بالشيخ *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  86. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    زياد العمري

    قديكون الشيخ مستهدف من طرف الارهابيين او المجوس لزعزعة امن البلد لاكن لاحاجة للموكب فقط حراسات قويه مدربه باللباس المدني وسياره مدنيه وكفالله المومنيين
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  87. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    sa04

    اذناب ايران واجد عندنا يخافون عليه من مندس زي المجوسي الي حاول اغتياله في الفلبين
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  88. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    محمد الحاقان

    تدافعون عن ش القرني واهل المشكلة أعلنوا غضبهم ، اذا انتم من ***اتركوا للأحرار يقولون كلمتهم
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  89. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    شملان

    مخالف للنشر
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  90. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    جابر

    اكيد بيكون غضب لانها ديرت منبع ***
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  91. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    محمد الحربي

    لو ركب على سياره ونيت سيصل بأذن الله للمكان الذي يرغبه بأمان ولو انه مستهدف من قبل كلاب النار وشيخنا يستاهل لكن تعطيل مصالح الناس خطأ
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  92. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    عبدالسلام

    هذا عالم وداعيه فاضل ابى من ابى ورضي من رضي وهو ليس من طلب الحراسه هناك جهات عليا تهتم بسلامته وهناك تهديد له من ايران وهم مرعوبون منه
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  93. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:15

    سلطان حجازي

    لا غرابة في دولة - ولله الحمد - تكرم العلماء والدعاة . يستاهل فضيلة الشيخ عائض كل الحب و التكريم . و نقول للروافض و اعداء الدين هنا موتوا بغيضكم .
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  94. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    الهمداني

    ولو كان الموكب للهمداني كان زعلوا الناس برضو خخخخخخخخخخخ لكن الناس اجوديين وحليلين
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  95. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    منص

    المليونير عايض
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  96. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    أفريقي

    ت7سعيد فرحان، سواها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في عهد عمر وعندما أنكر عمر عليه ذلك أخبره معاوية بالأسباب فأقر له عمر رضي الله عنه فعلته.
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  97. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    ابو حسام

    اجل ما دام فيها مواكب كل الشله بكره بينتشرون على المناطقما حصلها غيرهم
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  98. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 18:13 م
    عدد التعليقات:12397

    برق الحرم

    ((((((( زمان كان يروحون في رحلة شواء ...........سبحان مغير الاحول ))))))
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  99. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    عفاف اللحياني

    فضيلة الشيخ عائض القرني من حفظة كتاب الله ولأحاديث النبويه يستاهل كل خير ولملك سلمان شخصيآ يهتم في العلماء ورجال الدين الأجلاء
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  100. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    ابو حسام

    مخالف للنشر
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  101. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    علي1

    المسألة هي ان******* اتوقع ان الدوريات موجه من سلطات عليا وليس من الشيخ نفسه ولم يطلبها
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  102. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    العنزي

    مخالف للنشر
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  103. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    جنوبية..🌻🌻

    يمكن بعد الاعتداء يخافون عليه اكيد انه مستهدف ليش تذمرتو غيرة يمكن واكيد في أمر للموكب ولا الشرطة مارح ترافقه على طلبه إلا إذا أحد من المسؤلين خاطبهم
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  104. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 18:04 م
    عدد التعليقات:12397

    برق الحرم

    مخالف للنشر
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  105. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 18:04 م

    سعيد فرحان

    اي والله ظاهره خطيره ويجب التحقيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سواها يسويها ****
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  106. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    فالح

    ماله داعي الموكب لو كان اصغر من كذا كان اشيك ولايلفت .
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  107. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    يستاهل شيخ فاضل مسلم الموكب ولو كان رافضي او ليبرالي فلا يستحق شيء
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  108. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    علي

    يستاهل الشيخ عايض واكيد الشي هذا صار بعلم اادولة وبالتنسيق مع الجهات المختصه يعني تلايطو بلا بربره
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  109. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    فهد

    يابو طاقية **القرني تاج راسك
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  110. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    علي العمري

    لا. حول. الله. عيني. فرض. نسمع. القرني. وخيره. صارته موكب. لو كلن محمد عبده. ما. صاره هذا الموكب. معه.
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  111. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    ابوطاقيه

    زيارة القرني سوف تحل عليكم بالبركة وسوف تدخون الجنه و****
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