تعرف على عدد الضحايا لو نجحت الخلية الإرهابية بتفجير ملعب الجوهرة !

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الداخلية من إحباط مخطط إرهابي، يستهدف ملعب الجوهرة في جدة أثناء مباراة السعودية و الإمارات و بعد عمليات من التقصي تمكنت القوات الأمنية من القبض على المشتبه بهم في هذا التهديد، و هم باكستانيان و سوري و سوداني. وقد تمكن الأمن من إحباط العملية قبل بدء المباراة.
لكن ماذا عن مسار عملية التفجير؟
ووفقا لموقع العربية.نت قال اللواء بسام عطية إن عدد الجماهير التي حضرت المباراة تعدى الـ 60 ألف متفرج ، مشيرا إلى أن الأداة التفجيرية عبارة عن “سيارة متوسطة الحجم، كانت ستوضع في واحدة من ثلاثة أماكن”.
وفيما يتعلق بأماكن التفجير المقررة، فهي:
أولاً: ساحات المواقف الخارجية للمنشأة الرياضية.
ثانياً: قد يكون أثناء المباراة أي أن الجماهير في المدرجات.
ثالثاً: أو عند خروج الجماهير من الملعب.
وحول سيناريوهات الضرر الذي كان سيلحقه التفجير، قال العطية إن عدد الضحايا سيكون أكبر لو حصل التفجير في المواقف: “كان سيحدث انهيار جزئي والضحايا أكثر لو كان الجمهور في المدرجات”. وأضاف أن الضرر سيكون أكبر أيضا لو كان عند خروج الجماهير من الملعب لكن مع فارق أن الضرر في البنى التحتية سيكون أكبر في السيناريو الأول.
وأوضح العطية أن “وسيط عملياتي من سوريا حدد الخطة بشكل كامل ووزع الأدوار لهذه الخلية، وقد توقف العمل عند نقطة تسليم السيارة المفخخة وساعة الصفر”.
والسيارة من الحجم المتوسط قادرة على حمل ما يقدر بـ “400 كلغم من المواد المتفجرة”.
ونوه العطية إلى أنه لو حصل التفجير سيكون ضمن مساحة 1100 متر، وسيغطي مساحة تفجيرية تصل إلى 800 ألف متر مربع.
وملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، أحد الإنجازات الرياضية الكبيرة في السعودية، وقد بلغت التكلفة التقديرية للمنشأة نحو 2 مليار ريال سعودي، على مساحة 3 ملايين متر مربع.
ويضم الملعب 20 ألف موقف للسيارات، ويتسع لـ 60 ألف متفرج. وتضم المنشأة مساجد و6 صالات ألعاب قوى و6 ملاعب تنس وملاعب كرة قدم وغيرها من المنشآت الرياضية.
وأعضاء الخلية الارهابية، هم:
حسان عبدالكريم – سوري.
ساليمان أراب دين وفارمان الله – باكستاني.
نقشبند خان – باكستاني.
عبدالعظيم الطاهر عبدالله ابراهيم – سوداني.
تعليقات ( 16 )
ساميلابد من اعادة النظر في طول مدة اقامة الاجانب في وطننا الحبيب الحذر من اعطاء الزوار اليمنيين اقامة دائمة هم في انتظارها الان هم لا يحركون ساكن من اجل الحصول عليها ولكن لا نعللم ماذا سيجري في ما بعد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته
عدد التعليقات:5747
الرحااالبالله انظروا الى وجه اول واحد ع اليمين..اعوذ بالله..اشكال يهود
صنيتان الحزين على قرضة العقاريالدواعش والروافض الارهابيين هم أذرع إيران ومليشياتها عندنا يجب الصرب بيد من حديد عليهم وعدم التسامح او طول نفس معهم اقامة الشرع وبسرعة
ساميالحوثيين وداعش هم واحد فلابد من تحصين الحدود مع اليمن واخراج المقيمين من المدن القريبه من الحدود
جنوبيه *اعوذ بالله منكم الله يعطيكم. العافيه يارجال الامن يارب عليك بهم فانهم لايعجزونك
ساميلعنة الله عليكم ياخونه ياعملاء ياخنازير حسبنا الله عليكم لابد من تطهير هذه الارض الحبيبة من هولاء الخونه ايضا الاجانب لابد من اعادة النظر في طول بقائهم طول بقاء الاجانب يولد لوبي اجنبي خطير
مع الأسف ندفع ثمن إستقبال اعداد كبيرة من الأجانبالبلد تعج بأعداد مهولة من المقيمين التسهيلات التي تقدم لهم تزيد في أعدادهم هناك خلل في التركيبة السكانية لم نسمع عن العدد الفعلي للمقيمين في السعودية
محمدالغامديتكفى السيف يابو فهد لا تخليهم يطولو
زائراللهم من اراد بلادنا وامننا ومقدساتنا وولاتنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميراً عليه حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالله المسلمهؤلاء الدواعش مجرمون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة , مثل الروافض . الحمد لله على أن مكن رجال الأمن من القبض عليهم .
مكاويالله يحفظ بلدنا من كل شر...
حساوياللهم شتت شملهم
متابعلابد من ترحيل الاجانب
ام راكانالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كشف الله غطاؤهم بفضل من الله ثم دعوات المسلمين بالبلد الطيب ثم بجهود رجال امن وهبهم الله التنبيه والفطنه وحسن التدبير دمتي بلادي امنا وآمانا رغم كيد الكائدين
عدد التعليقات:15
سلطان حجازيفي بلاد التوحيد !!!! حسبنا الله و نعم الوكيل. وينكم عن الحشد النجسي في العراق .طبعا . لن تمسوه بأذى لأن من يوجهكم و يخطط لكم هي ايران المجوسية. لعنة الله عليها و على أذنابها الخونة