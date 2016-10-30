بالفيديو: خبير اقتصادي يوضح ماهي ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في الفترة القادمة

صحيفة المرصد: كان وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي أنهوا خلال اجتماعهم بالأمانة العامة للمجلس بالرياض في مايو الماضي، الاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، حيث أوضح العساف في حينه أنها ستطبق عام 2018.

و”ضريبة القيمة المضافة” هي ضريبة تُفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات.

وقد أوضح العساف أن ضريبة القيمة المضافة ستُفرض على كافة السلع، وسيكون لها بعض الاستثناءات، مبنياً بحسب أن نسبة القيمة ستكون موحدة بين دول المجلس.