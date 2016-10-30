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بالفيديو: خبير اقتصادي يوضح ماهي ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في الفترة القادمة

30 أكتوبر, 2016 , 18:28 م
بالفيديو: خبير اقتصادي يوضح ماهي ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في الفترة القادمة
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صحيفة المرصد: كان وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي أنهوا خلال اجتماعهم بالأمانة العامة للمجلس بالرياض في مايو الماضي، الاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، حيث أوضح العساف في حينه أنها ستطبق عام 2018.
و”ضريبة القيمة المضافة” هي ضريبة تُفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات.

وقد أوضح العساف أن ضريبة القيمة المضافة ستُفرض على كافة السلع، وسيكون لها بعض الاستثناءات، مبنياً بحسب أن نسبة القيمة ستكون موحدة بين دول المجلس.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    محمد

    واظن الاشهر الجاية لو استمر الوضع كذا ممكن يخفض قيمة الريال السعودل مما ياثر على الرواتب يعني الي يستلم 5 الاف ريال كانه مستلم 2500 ريال
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  2. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    السعودي

    معليش منهج المملكة العربية السعودية كتاب الله ورسولة ، السؤال المهم هل هذا من شرع الله ورسولة ؟؟؟؟
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  3. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    السدغاني

    ديننا يبنى على التماسك ومساعدة الفقير فلا ضرر ولا ضرار ...فلماذا هذي الظرائب فإني لا استبشر بها خيرا لأن رواتبنا ضعيفه جدا
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  4. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    هدوء

    لو طبقت الزكاة بشكلها الصحيح مااحتجنا للضريبة،،،،،، واتوقع ماقدرو يعدلون سعر البترول علشان كذا وضعوا النقط هذي والله اعلم
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  5. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    محمد

    مخالف للنشر
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  6. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    خالد

    والدنيا بمصر تغلي الان بسبب تطبيق القيمة المضافة على المواطنين وسببها ارتفعت الاسعار كثير
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  7. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    نتفونا

    وش بقي من الراتب 2400. اشتغل سمكري بعد العصر افضل
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  8. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    خالد

    زي الي طبقوها بمصر الضريبة المضافة على جميع السلع والخدمات وموجها ارتفعت الاسعار كثيرا والي بيرفعها التجار على سلعهم الي راح يشتريها المواطنين بيدفعوها
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  9. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    من ناحيتي انا

    جميع الدول ماعدا الخليج العربي عندهم سلعتين وحدة من الخارج ومضاف عليها قيمة والمحلية من نفس البلد رخيصة يفرق بينهم الطعم او الجودة والانسان حر بينهم .
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  10. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    علي1

    الضريبة سيدفعها المستهلك وليس التاجر
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  11. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    فهد١١١

    هذا النوع من الضرائب سمعنا أنه حرام وهو المكوس وتفرض على الفقير والغني!!لاتراعي دخل الفقير الذي ليس له حد أدنى مع غلاء المعيشة!بينما الزكاة على الغني
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  12. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    خلك بعيد حبك يزيد

    تراكم ***دمنا أنا راتبي 3300 ومستأجر 16000ألف وعليه بنك التسليف 750 شهريآ وين نروح نروح نترك بلدنا ونهاجر ؟
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  13. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    سعنون

    أرحب لا للمهايطية انشهد أنه الحل و الدواء لهم 😬
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  14. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    الترشيحي

    لاحول ولاقوة الا بالله والتاجر راح يستغل القرار ويرفع بالسلع ولحد راح يردعه لان كل مازادت السلعه زادت الضريبه والكل مستفيد من ظهر المستهلك
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  15. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    نواف

    مخالف للنشر
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  16. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    الهمداني

    مافهمت المهم لا تزيدون ضرايب ورسوم على الاجوديين
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  17. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    الله اكبر كبيرا

    حسبي الله عليكم ****
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  18. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:12397

    برق الحرم

    (((((( وهل هذا هو الوقت المناسب لعرض مثل ذلك ..... خل البنوك تعدل القروض اول بعدين معاكم وان ربطنا على البطن حجر ))))))
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