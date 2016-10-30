بالصور: بحرينيون يهاجمون موكب ملك البحرين في لندن .. والشرطة البريطانية تعلن القبض عليهم

صحيفة المرصد : قامت الشرطة البريطانية الأربعاء الماضي باعتقال كلاً من سيد أحمد الوداعي و علي مشيمع حيث قاما بالتهجم على سيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أثناء توجّهه للقاء رئيسة الوزراء.
ووفقا لصحيفة الـ «ديلي ميل» البريطانية قالت الشرطة البريطانية بأنه تمّ توقيف مدير معهد بيرد سيد أحمد الوداعي وعلي المشيمع في أثناء التظاهرة التي تزامنت مع لقاء ملك البحرين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وتوجّههما بالاعتداء على سيارته وتلفّظهم بالألفاظ النابية.
وأكّدت مصادر بحرينية محاولة عملاء إيران التشويش على زيارة ملك البحرين إلى بريطانيا كما يُذكر أن الوداعي من الناشطين البحرينيين الذين يتلقون أوامرهم من إيران ويدعون إلى تأجيج الوضع الأمني في البحرين وتأليب الرأي العام ضدّ البلاد.
تعليقات ( 45 )
اويلاه يالهدبةمخالف
ظامي اليلزني المجوس النجوس ومطاياهم.من الروافض رعاع القوم.سيأتي يوم.يندمون عليه.عندما ان شاء الله .تهوي اعشاش الغربان من على روؤس الملالي النجوس.
ابو عمرتخيلو الذنب اين يقع من جسم الكلاب والحمير هؤولاء اذناب ايران
احمدعبيد واذناب المجوس ايران النجسة
عدد التعليقات:1182
نبرااسلم يعد لهؤلاء العملاء طريقه الا الصراخ بعد ان توالت انكساراتهم،،ايران حاولت دخول البحرين والكويت ولكن لم تستطع لانه يوجد بها من يحميها بعد الله.
بوحمد_2222اي والله الصراخ على قد الألم الله يجعلهم في ألم وصراخ على طول ويعز أهل السنه في كل مكان
أبو فلانلو تنبح إيران واذنابها الخنازير الين تقطع حلوقهم ماهزوا شعره واحد من البحرين والسعوديه لأن قلوبهم ملئت حقد وكراهية وبقضاء لكن هيهات ياروافض
ساميهههه قلم الحقيقة انها التقية يا زكيه ههههه
حمدمطلوبين للعدالة في القضاء البحريني وهاربين ولاجين في برطانيا بعد ما كان السبب في التحريض ونقل الاسلحة للبحرين من ايران وبث الفتنة وتدريب وارسال اتباع
محمدللي ما يعرف هؤلاء الاشخاص اصولهم ايرانية رواض شيعة مجوس من مواليد البحرين
😎مرصداوي عنيد😎صدق من قال ان هؤلاء ليسو من ابناء البحرين - هؤلاء من مطايا الخنزير الاكبر خامنئي الذي يجلدهم صبح مساء عشان يتبعون نجاستة. الله يحفظ البحرين من شرهم.
" أبوعمر "مخلفات ملالي ايران يتطالون على أسيادهم !! هزلت
خالدقلم الحقيقة خلك بالموضوع وتكلم على الشيعة الروافض ولا تغير الموضوع وتشتت الاساس تراك مفضوح
أبو أسامةالبحرين حفظها الله للشرفاء السنة فقط فقط فقط ،
احمد عسيريقال صفوا صفين. قالوا حنا اثنين ،، فردتا حذاء مجوسية صنعة في ايران حماك الله ياملك الحب وطيب القلب
سعد الحربياقطع راس ويبطل خبر
محمد الغامدييعيش ملك البحرين وربي يحفظه ويبارك فيه أما هولاء الحثاله فمالهم غير الدعس علا رقابهم وتقديمهم للعداله
أبو أسامةهذا نجس ملالي مثل من تبعهم كلاب النار وحطبها في جمهوريه الفتنه المجوسية ايران اكرمكم الله ، ونحن امة الإسلام السني الشرفاء سنقطع دابرهم قريباً بإذنه
ايران طلع في روسهم قرونبعدما سمح البحرين بتاسيس قاعدة بريطانية في البحرين ،، وهذي القاعدة تعتبر قاعدة كبيرة جدا وستكون باْذن الله وسيلة مساعدة كبيرة لجهة الخليج الشرقية .
إستشاري صحنرى رد بريطانيا هل تقوم بواجبها كما يجب أم ستكتفي برد بارد وتبقى مأوى لكل من هب ودب بحجة الحرية الشخصية ...تابعوا وسترون .
عدد التعليقات:222
الصميلالأنسة على مشيمع مسوى نفسه رجل وهو من أشباه الرجال
عدد التعليقات:16
سلطان حجازيما قدموه ملك البحرين للروافض في البحرين لم تقدمه ايران لمواطنيها و لا لأذنابها ..ولكن المسألة مسألة ((((عقيدة ))) كاليهود لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم
الصقريا زين تسمية الأشياء بأسمائها .. بالفعل ( عملاء إيران ) مطايا الفرس .. خونة أوطانهم وتنفيذ أجندة إيران .. حسبنا الله عليهم
عدد التعليقات:14972
قلم الحقيقههؤلاء حالهم حال الدواعش والأخوان وجبهة النصرة والجحش الشعبي والحوثيين وجميع هذه العصابات والأحزاب والفصائل هي من زرعت بذور الشر والتفرقة بين الشعوب في الأوطان العربية وسعت فوق أرضها خرابآ وتدنيسآ.
شايمبحريين الجنسيه ايرانيين القلوب والمذهب هتوهم لنا في الرياض
محمد الدوسريهؤلاء الاذناب ليسوا بحرينيين الجنسية بل مجوس
سابقالعنوان غلطً هؤلاء ليسوا بحرينيون هؤلاء عملاء الفرس المرتزقة
سابقالعنوان غلطً هؤلاء ليسوا بحرينيون هؤلاء عملاء الفرس المرتزقة
ساميهولاء الهمج مطايا لاصحاب العمائم الجاهلة اتحدى اي معمم ان تجد معه شهادة عليا
النووووورمجوس ولائهم لإيران اخزاهم الله وأنزل شأنهم اقدت فيهم شرطة بريطانيا لان هالاشكال مكانها السجن
عصاميقاصدينها الأنجليز باطلاق كلاب المجوس الضالة على موكب الملك لإحراجه امام وسائل الإعلام. وإلا أين الحراسة المشددة على مواكب الضيوف. حقد انجليزي
مهناالرافضي الخبيث عدو لجميع مسلم في اي بلد وهم سبب كل بلاء ضد الاسلام
مغتاضين ايران من القاعدة البريطانيةاقسم بالله بعض الناس يدور على الاهانه بنفسه ( الحين شوف اخر صورة يصايح ***
عدد التعليقات:14972
قلم الحقيقهلعنة الله عليهم عملاء ايران من الصفويين الخونةالمرتزقة الذين خانو وطنهم وارتمو في أحضان أصحاب العمائم خنازير قم وطهران.وطنكم البحرين يالكلاب الصفوية من أجمل الأوطان وأكثرها جمالآ واستقرارآ.لكنكم جبناء
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
ساميالتجنيس هو سبب مشاكلنا كانو ابائنا واجدادنا لا نسمع منهم الا الولاء والطاعة لهذا الوطن الحبيب لكن مع التجنيس اختلفت الحضارات وبرزت المشاكل فاصبحو يطالبون بما في بلدانهم الاصليه
صرخة صمتليش ماسويتوها في البحرين ياابطال الله يحفظ ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة من كل شر والي مش عاجبة اقرب لنش ع طهران يعيش تحت حكم الملالي
ارهابيينبس لاجئين. مافي فرق بينهم وبين الدواعش بس بمذهب اخر
ساميانسان منصف ههههههه عشان يكبر اللوبي الشيعي والحوثي وغيرهم
ساميابو محمد يعلم الله اني بعد ماقرأت الخبر اردت ان اكتب ما كتبت بارك فيك نعم هؤلاء اصولهم ايرانية وليسو بحرينيين
عدد التعليقات:11120
إنسان منصفالخطأ في عدم التجنيس من الاول في جعلهم اقليه غير مؤثره لكن الواجب علىالحكومه البحرينية المسارعة بالتجنيس والتجنيس البرماويين ومصريين وبذلك يصبحون الشيعه اقليه
رؤيةمخالف
ابومحمدهؤلاء ليس بحرنيين في الاصل هؤلاء ايرانيين شيعه
حساويهلو لندن