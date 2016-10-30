بالصور: بحرينيون يهاجمون موكب ملك البحرين في لندن .. والشرطة البريطانية تعلن القبض عليهم

صحيفة المرصد : قامت الشرطة البريطانية الأربعاء الماضي باعتقال كلاً من سيد أحمد الوداعي و علي مشيمع حيث قاما بالتهجم على سيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أثناء توجّهه للقاء رئيسة الوزراء.

ووفقا لصحيفة الـ «ديلي ميل» البريطانية قالت الشرطة البريطانية بأنه تمّ توقيف مدير معهد بيرد سيد أحمد الوداعي وعلي المشيمع في أثناء التظاهرة التي تزامنت مع لقاء ملك البحرين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وتوجّههما بالاعتداء على سيارته وتلفّظهم بالألفاظ النابية.

وأكّدت مصادر بحرينية محاولة عملاء إيران التشويش على زيارة ملك البحرين إلى بريطانيا كما يُذكر أن الوداعي من الناشطين البحرينيين الذين يتلقون أوامرهم من إيران ويدعون إلى تأجيج الوضع الأمني في البحرين وتأليب الرأي العام ضدّ البلاد.