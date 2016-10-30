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بالصور: بحرينيون يهاجمون موكب ملك البحرين في لندن .. والشرطة البريطانية تعلن القبض عليهم

30 أكتوبر, 2016 , 19:39 م
بالصور: بحرينيون يهاجمون موكب ملك البحرين في لندن .. والشرطة البريطانية تعلن القبض عليهم
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صحيفة المرصد : قامت الشرطة البريطانية الأربعاء الماضي باعتقال كلاً من سيد أحمد الوداعي و علي مشيمع حيث قاما بالتهجم على سيارة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أثناء توجّهه للقاء رئيسة الوزراء.
ووفقا لصحيفة الـ «ديلي ميل» البريطانية قالت الشرطة البريطانية بأنه تمّ توقيف مدير معهد بيرد سيد أحمد الوداعي وعلي المشيمع في أثناء التظاهرة التي تزامنت مع لقاء ملك البحرين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وتوجّههما بالاعتداء على سيارته وتلفّظهم بالألفاظ النابية.
وأكّدت مصادر بحرينية محاولة عملاء إيران التشويش على زيارة ملك البحرين إلى بريطانيا كما يُذكر أن الوداعي من الناشطين البحرينيين الذين يتلقون أوامرهم من إيران ويدعون إلى تأجيج الوضع الأمني في البحرين وتأليب الرأي العام ضدّ البلاد.

FILE - In this Wednesday, Oct. 26, 2016, file photo, police control protestors during a demonstration against the visit of the King of Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa to Britain's Prime Minister Theresa May in Downing Street in London. A pro-democracy activist says his wife was beaten and arrested in Bahrain after he jumped on a car carrying the island’s king during his recent visit to London. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File)

FILE- In this Wednesday, Oct. 26, 2016, file photo, police grab protestors that try to attack the car carrying the King of Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa as he arrives at Downing Street in London. A pro-democracy activist says his wife was beaten and arrested in Bahrain after he jumped on a car carrying the island’s king during his recent visit to London. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File)

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تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    30 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    اويلاه يالهدبة

    مخالف
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  2. 44
    30 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    ظامي اليل

    زني المجوس النجوس ومطاياهم.من الروافض رعاع القوم.سيأتي يوم.يندمون عليه.عندما ان شاء الله .تهوي اعشاش الغربان من على روؤس الملالي النجوس.
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  3. 43
    30 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    ابو عمر

    تخيلو الذنب اين يقع من جسم الكلاب والحمير هؤولاء اذناب ايران
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  4. 42
    30 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    احمد

    عبيد واذناب المجوس ايران النجسة
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  5. 41
    30 أكتوبر, 2016 , 20:38 م
    عدد التعليقات:1182

    نبرااس

    لم يعد لهؤلاء العملاء طريقه الا الصراخ بعد ان توالت انكساراتهم،،ايران حاولت دخول البحرين والكويت ولكن لم تستطع لانه يوجد بها من يحميها بعد الله.
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  6. 40
    30 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    بوحمد_2222

    اي والله الصراخ على قد الألم الله يجعلهم في ألم وصراخ على طول ويعز أهل السنه في كل مكان
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  7. 39
    30 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    لوهم في البحرين وسوو هالحركه بالموكب ؟؟؟ كان ودوهم ورى الشمس
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  8. 38
    30 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    أبو فلان

    لو تنبح إيران واذنابها الخنازير الين تقطع حلوقهم ماهزوا شعره واحد من البحرين والسعوديه لأن قلوبهم ملئت حقد وكراهية وبقضاء لكن هيهات ياروافض
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  9. 37
    30 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    سامي

    هههه قلم الحقيقة انها التقية يا زكيه ههههه
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  10. 36
    30 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    حمد

    مطلوبين للعدالة في القضاء البحريني وهاربين ولاجين في برطانيا بعد ما كان السبب في التحريض ونقل الاسلحة للبحرين من ايران وبث الفتنة وتدريب وارسال اتباع
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  11. 35
    30 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    محمد

    للي ما يعرف هؤلاء الاشخاص اصولهم ايرانية رواض شيعة مجوس من مواليد البحرين
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  12. 34
    30 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    صدق من قال ان هؤلاء ليسو من ابناء البحرين - هؤلاء من مطايا الخنزير الاكبر خامنئي الذي يجلدهم صبح مساء عشان يتبعون نجاستة. الله يحفظ البحرين من شرهم.
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  13. 33
    30 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    " أبوعمر "

    مخلفات ملالي ايران يتطالون على أسيادهم !! هزلت
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  14. 32
    30 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    خالد

    قلم الحقيقة خلك بالموضوع وتكلم على الشيعة الروافض ولا تغير الموضوع وتشتت الاساس تراك مفضوح
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  15. 31
    30 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    أبو أسامة

    البحرين حفظها الله للشرفاء السنة فقط فقط فقط ،
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  16. 30
    30 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    احمد عسيري

    قال صفوا صفين. قالوا حنا اثنين ،، فردتا حذاء مجوسية صنعة في ايران حماك الله ياملك الحب وطيب القلب
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  17. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    سعد الحربي

    اقطع راس ويبطل خبر
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  18. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    محمد الغامدي

    يعيش ملك البحرين وربي يحفظه ويبارك فيه أما هولاء الحثاله فمالهم غير الدعس علا رقابهم وتقديمهم للعداله
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  19. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    أبو أسامة

    هذا نجس ملالي مثل من تبعهم كلاب النار وحطبها في جمهوريه الفتنه المجوسية ايران اكرمكم الله ، ونحن امة الإسلام السني الشرفاء سنقطع دابرهم قريباً بإذنه
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  20. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    ايران طلع في روسهم قرون

    بعدما سمح البحرين بتاسيس قاعدة بريطانية في البحرين ،، وهذي القاعدة تعتبر قاعدة كبيرة جدا وستكون باْذن الله وسيلة مساعدة كبيرة لجهة الخليج الشرقية .
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  21. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    إستشاري صح

    نرى رد بريطانيا هل تقوم بواجبها كما يجب أم ستكتفي برد بارد وتبقى مأوى لكل من هب ودب بحجة الحرية الشخصية ...تابعوا وسترون .
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  22. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:222

    الصميل

    الأنسة على مشيمع مسوى نفسه رجل وهو من أشباه الرجال
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  23. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:16

    سلطان حجازي

    ما قدموه ملك البحرين للروافض في البحرين لم تقدمه ايران لمواطنيها و لا لأذنابها ..ولكن المسألة مسألة ((((عقيدة ))) كاليهود لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم
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  24. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    الصقر

    يا زين تسمية الأشياء بأسمائها .. بالفعل ( عملاء إيران ) مطايا الفرس .. خونة أوطانهم وتنفيذ أجندة إيران .. حسبنا الله عليهم
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  25. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 20:04 م
    عدد التعليقات:14972

    قلم الحقيقه

    هؤلاء حالهم حال الدواعش والأخوان وجبهة النصرة والجحش الشعبي والحوثيين وجميع هذه العصابات والأحزاب والفصائل هي من زرعت بذور الشر والتفرقة بين الشعوب في الأوطان العربية وسعت فوق أرضها خرابآ وتدنيسآ.
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  26. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    شايم

    بحريين الجنسيه ايرانيين القلوب والمذهب هتوهم لنا في الرياض
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  27. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    محمد الدوسري

    هؤلاء الاذناب ليسوا بحرينيين الجنسية بل مجوس
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  28. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    سابق

    العنوان غلطً هؤلاء ليسوا بحرينيون هؤلاء عملاء الفرس المرتزقة
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  29. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    سابق

    العنوان غلطً هؤلاء ليسوا بحرينيون هؤلاء عملاء الفرس المرتزقة
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  30. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    سامي

    هولاء الهمج مطايا لاصحاب العمائم الجاهلة اتحدى اي معمم ان تجد معه شهادة عليا
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  31. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    النووووور

    مجوس ولائهم لإيران اخزاهم الله وأنزل شأنهم اقدت فيهم شرطة بريطانيا لان هالاشكال مكانها السجن
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  32. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    عصامي

    قاصدينها الأنجليز باطلاق كلاب المجوس الضالة على موكب الملك لإحراجه امام وسائل الإعلام. وإلا أين الحراسة المشددة على مواكب الضيوف. حقد انجليزي
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  33. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    مهنا

    الرافضي الخبيث عدو لجميع مسلم في اي بلد وهم سبب كل بلاء ضد الاسلام
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  34. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    مغتاضين ايران من القاعدة البريطانية

    اقسم بالله بعض الناس يدور على الاهانه بنفسه ( الحين شوف اخر صورة يصايح ***
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  35. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 19:58 م
    عدد التعليقات:14972

    قلم الحقيقه

    لعنة الله عليهم عملاء ايران من الصفويين الخونةالمرتزقة الذين خانو وطنهم وارتمو في أحضان أصحاب العمائم خنازير قم وطهران.وطنكم البحرين يالكلاب الصفوية من أجمل الأوطان وأكثرها جمالآ واستقرارآ.لكنكم جبناء
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  36. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
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  37. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    سامي

    التجنيس هو سبب مشاكلنا كانو ابائنا واجدادنا لا نسمع منهم الا الولاء والطاعة لهذا الوطن الحبيب لكن مع التجنيس اختلفت الحضارات وبرزت المشاكل فاصبحو يطالبون بما في بلدانهم الاصليه
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  38. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    صرخة صمت

    ليش ماسويتوها في البحرين ياابطال الله يحفظ ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة من كل شر والي مش عاجبة اقرب لنش ع طهران يعيش تحت حكم الملالي
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  39. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    ارهابيين

    بس لاجئين. مافي فرق بينهم وبين الدواعش بس بمذهب اخر
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  40. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    سامي

    انسان منصف ههههههه عشان يكبر اللوبي الشيعي والحوثي وغيرهم
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  41. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    سامي

    ابو محمد يعلم الله اني بعد ماقرأت الخبر اردت ان اكتب ما كتبت بارك فيك نعم هؤلاء اصولهم ايرانية وليسو بحرينيين
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  42. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 19:49 م
    عدد التعليقات:11120

    إنسان منصف

    الخطأ في عدم التجنيس من الاول في جعلهم اقليه غير مؤثره لكن الواجب علىالحكومه البحرينية المسارعة بالتجنيس والتجنيس البرماويين ومصريين وبذلك يصبحون الشيعه اقليه
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  43. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    رؤية

    مخالف
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  44. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    ابومحمد

    هؤلاء ليس بحرنيين في الاصل هؤلاء ايرانيين شيعه
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  45. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    حساوي

    هلو لندن
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