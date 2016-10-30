صحيفة المرصد: رفضت شركة أبل الأميركية تعويض زبون اشترى أحد هواتف “آيفون” في بريطانيا بقيمة 799 جنيه إسترليني لأنه فشل أن يثبت للشركة أنه ليس الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين.
الزبون حسين (26 عاما) اشترى آيفون من متجر أبل في برمنغهام في المملكة المتحدة كهدية لأخته لكنه اضطر إلى إعادة الهاتف إلى الشركة لأن اخته رفضت الهدية .
وعندما أعاد حسين هاتف آيفون إلى أبل أخبرته الشركة بأنها ستحول المال إلى حسابه في البنك خلال أيام حسب استراتيجيتها التي لا تعيد المال بشكل نقدي .
انتظر حسين عدّة أيام لكنه لم يحصل على أي أموال فاضطر إلى الاتصال بالشركة للاستفسار عن سبب تأخر الدفعة المالية فكان الرد من أبل عبر رسالة بريد إلكتروني تطلب منه أن يثبت أنه صدام حسين الذي أعدم عام 2006 بعد الاحتلال الأميركي للعراق.
ووفقا لصحيفة “صن” البريطانية قال حسين “اعتقدت أن الإيميل مزيف. وصعقت عندما علمت أنه حقيقي. كنت غاضبا لربطي بصدام حسين” و لم تعلق شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون على القضية حتى لحظة كتابة هذه السطور.
الراحل “صدام حسين” يحرم أحد زبائن أبل من ثمن آيفون
صحيفة المرصد: رفضت شركة أبل الأميركية تعويض زبون اشترى أحد هواتف “آيفون” في بريطانيا بقيمة 799 جنيه إسترليني لأنه فشل أن يثبت للشركة أنه ليس الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين.
تعليقات ( 31 )
صرخة صمترحم الله شهيدنا وابانا وقائدنا ورمز عزتنا الشهيد القائد المجاهد امير الشهداء صدام حسين . استفغر الله
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم
صرخة صمتخالد ابو تالا اخوي صدام مايفرق عن الي ذكرتهم كلهم شياطين ، وانا معروف موقفي ضد صدام ايران الدواعش الاخوان حزب اللات والحقد الشعبي مافيه فرق بين القتله
صرخة صمتالحمد لله الذي اعدم قبل ان يدنس هذا النجس بلدي المملكة العربية السعودية وإن شاء الله يلحقه صديقه البعثي بشار نفس مصيره الى مزبلة التاريخ
صرخة صمتسيف العرب كان بيحتل ارض الحرمين الشريفين لاكن كانت بعيده عن شواربة تصدى له الملك فهد البطل ولقنه درس بعاصفة الصحراء مانساها
ام صدامرحم الله صدام فخرنا جميعا كعرب عاش اسد ومات اسد ويخلد اسد قااااهر المجوس جمعنا الله به في الفردوس الاعلي
جنوبيه *صدام حسين مات وخرجت رؤووس الشياطين بعده كان قامعها قمع
😎مرصداوي عنيد😎مرعبهم صدام حتى بعد موته - كان داعس جماجم الروافض في طهران وفي كربلاء والنجف - لقد كان داعسهم دعساً - وكاتمهم كتماً - وجالدهم جلداً :))
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالاصدام حسين مجرم والمالكي والحشد الشيعي وخامئني وحزب اللات يا صرخة صمت بماذا توصفهم وهم قتلوا مئات الالاف من اهل السنه في العراق وسوريا
خالد ابو تالاان كان صدام مجرم عشانه قتل مية وخمسين شيعي حاولوا اغتياله عندما زارهم وحوكم من اجلها فماذا تقول عن المالكي ومقتدى الصدر والحشد الشيعي الي قتلوا السنه
ههههههههههعربي غبي اجل اختك رفضت الهدية ههههههه الشركة تبيع منتج وليس هدايا قابلة للارجاع جالس تستطعبط على الخواجات راح يعلمونك العباطة كيف
رعد✔مات الله يرحمه وووخلف اسمه واره وووهيبه ورعب حتى الاسم تبقى الاسود اسود 🐅
صرخة صمتاسم صدام المجرم لايشرف من تسمى بأسم الطاغية السفاح ، والزبون اسمه حسين كيف يثبت انه صدام المعدوم الشركة ذكية كثير
ابوبنيانصح السانك يامحب صدام
محب الشهيد صدااامالدار حنا الي نحامي حدوده يقودنا صدام وفي الاشبار ............الله يعلي اخو هدله سعوده وصلو..على المصطفى سيد الابرار ................محمد اللي شريفه جدوده
محب الشهيد صداااممنهو يحبحب الصهاينه خدوده منهو يبيع النفط تخفيض الاسعار ..........اسلام من الجوع يابسه كبوده حنا عراقيين على الموت حظار ..........الموت احسن من حياة الزهوده حنا عراقيين شجعان واحرار
محب الشهيد صداااماخو هدله والفعايل شهوده فارس امارس للخشم كسار ............هز امريكا ولندنه مع يهوده وان كان حكيي ظلم ردوا بالاشعار ............الحق عند الله يظهر شهوده منهو ضرب صهيون بصاروخ طيار
محب الشهيد صدااامفتين متين بطل قطاار .........راس الجبل بالحرب ترقا سنوده حر ومر للعدؤ سطار ...........ماتهاب لو كثرت علينا جنوده بتال كاملن كل الاشبار .............صدام بحر مايتقايش حدوده ملهم عليهم سيف بتار
محب الشهيد صداااممايشابهك صدام ياكود سنجار ........صعبن على الرجلين والله صعوده اعطيك حقك ياخو هدله بالاشعار ..........والي يزعل يفعل فعايل جدوده شجاع ..كريم .. زعيم .. دعاار ..........ماتخاف لو كثرت علينا حشود
بدرلك الشرف ان تكون شبه اسمه رحمه الله رحمة واسعه والله ما عرفنا خطر الشيعه واطماعهم الا بعد موته والله صدق من قال ماتجيب مثله الحريم
جنوبيذكرتونا البطل الهمام الشجاع قاهرالفرس المجوس وحميرهم والمطايا وصياصيهم وخنبوق ورخمه رحمه الله !! لوكان حي لكان المجوس خدم لنا !!
إستشاري صحونعم لو ترك حرب الكويت ومهاجمة السعودية بصواريخ سكود ....لأن من بعد حرب الكويت ونحن في نفق مظلم والله أعلم متى النهاية .
فاهمالله يرحمك
غازي بن شبيبالمتشبه رخمه متواجد بالمرصد على مدار الساعه ولكنه بمعرفات متخفية وما ان يظهر موضوع عن الرئيسان العظيمان صدام و اردوغان الا ويصاب بهستيريا ويظهر بمعرفه
رحمهصدام مهدي المغفلين قادم😂😂😂
رحمهمجرم حيا وميتا
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
حساويالله يرحمك يالي خليت الخميني يموت من القهر بسبب مشروعه الصفوي الفاشل