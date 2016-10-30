الراحل “صدام حسين” يحرم أحد زبائن أبل من ثمن آيفون

صحيفة المرصد: رفضت شركة أبل الأميركية تعويض زبون اشترى أحد هواتف “آيفون” في بريطانيا بقيمة 799 جنيه إسترليني لأنه فشل أن يثبت للشركة أنه ليس الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين.

الزبون حسين (26 عاما) اشترى آيفون من متجر أبل في برمنغهام في المملكة المتحدة كهدية لأخته لكنه اضطر إلى إعادة الهاتف إلى الشركة لأن اخته رفضت الهدية .

وعندما أعاد حسين هاتف آيفون إلى أبل أخبرته الشركة بأنها ستحول المال إلى حسابه في البنك خلال أيام حسب استراتيجيتها التي لا تعيد المال بشكل نقدي .

انتظر حسين عدّة أيام لكنه لم يحصل على أي أموال فاضطر إلى الاتصال بالشركة للاستفسار عن سبب تأخر الدفعة المالية فكان الرد من أبل عبر رسالة بريد إلكتروني تطلب منه أن يثبت أنه صدام حسين الذي أعدم عام 2006 بعد الاحتلال الأميركي للعراق.

ووفقا لصحيفة “صن” البريطانية قال حسين “اعتقدت أن الإيميل مزيف. وصعقت عندما علمت أنه حقيقي. كنت غاضبا لربطي بصدام حسين” و لم تعلق شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون على القضية حتى لحظة كتابة هذه السطور.