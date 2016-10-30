بالفيديو :السعودية تخسر النهائي الآسيوي بركلات الترجيح أمام اليابان

صحيفة المرصد -د ب أ :توج منتخب اليابان بلقب كأس البطولة الآسيوية للشباب تحت 19 عاما لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره السعودي 5- 3 بركلات الترجيح، في نهائي البطولة التي أقيمت اليوم الأحد بالعاصمة البحرينية المنامة.
وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار 120 دقيقة، لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ويلجأ كل منهما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الياباني.
وكان منتخب اليابان قد فشل في التتويج باللقب، رغم تأهله للمباراة النهائية في 6 مناسبات، بينما عجز المنتخب السعودي، الذي توج باللقب عامي 1986 و1992 عن الفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه.
تعليقات ( 18 )
فهدعند تسجيل الهدف يسجد شكرا لله .. واذا اعتزل الكره ****
محمد الصويانتعليق 10 أبو أحمد العنزي اتق الله في نفسك واترك العنصرية البغيضة عنك فكلنا أبناء آدم وحواء وأبناء وطن واحد
علي القحطانيلو المدرب طاقيه كان خرجنا من التصفيات الاوليه ؟؟؟ شكرا سعد الشهري
أرزة 🌲 لبنانأنا مابفهم بكرة القدم كتير بس بتمنى شي يوم نلائي منتخب إسمو منتخب الخليج يضم أفضل أفضل لاعبين الخليج يتنافس على مستوى العالم
عدد التعليقات:4257
العنيدهاردلك لمنتخبنا ومبروك التاهل لكأس العالم واقول للشهري انت قول وفعل ولاعزاء للمتعصبين للاندية !!
مالهم نصيب ولا لهم حظ في هذي الكاستعليق 2 جبتها عز الله انك صادق ، صح حنا تأهلنا للمشاركة في كاس العالم لكن خسرنا الأهم كاس اسيا . يالله هاردلك وان شاء الله يعوضونها
عدد التعليقات:4257
العنيدفيصل القحطاني الله يشفيك يارب***
ابو احمد العنزيالمجرشي هاذا ودوه الحد الجنوبي لا بارك الله فيه من خال حرام الملاييين وتشريف للمنتخب وبالاخير هاذا مستواهم خلاص ماعاد نبي كورة ملينا وشبعنا هزااايم
كلمة حقلعنة النهائيات تطاردنا من عشر سنوات
الصراحهمنتخبنا للشباب بحاجه لرأس حربه و كل خطورتنا من الاجنحه و و سط الملعب فقط
الصراحهللاسف منتخبنا سيطر على الكره اكثر من المنتخب الياباني و لكن للاسف سيطره تنتهي عند منطقة 18 المرمى الياباني ما عدا كورتين خطره على المرمى الياباني
عبدالعزيزتعليق رقم 2 المدرب ماقصر والله يبيض وجهه لكن ماتنلام باقي مصدوم من طقطقة الاتي***
عبدالعزيزقهر لاعبين احسن منهم بس دايما اللي يلعب ولا يسجل نهايته الهزيمه يعوضونها الكبار ان شاءالله في طوكيو
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونالقران كله خير فلا تهجروا القران وتدبروا اياته
فيصل القحطانيمنتخب يدربه فقراوي ما يفلح
حساويحرام عليك يامجرشي