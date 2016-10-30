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بالفيديو :السعودية تخسر النهائي الآسيوي بركلات الترجيح أمام اليابان

30 أكتوبر, 2016 , 20:32 م
بالفيديو :السعودية تخسر النهائي الآسيوي بركلات الترجيح أمام اليابان
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صحيفة المرصد -د ب أ :توج منتخب اليابان بلقب كأس البطولة الآسيوية للشباب تحت 19 عاما لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره السعودي 5- 3 بركلات الترجيح، في نهائي البطولة التي أقيمت اليوم الأحد بالعاصمة البحرينية المنامة.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار 120 دقيقة، لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ويلجأ كل منهما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الياباني.

وكان منتخب اليابان قد فشل في التتويج باللقب، رغم تأهله للمباراة النهائية في 6 مناسبات، بينما عجز المنتخب السعودي، الذي توج باللقب عامي 1986 و1992 عن الفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    فهد

    عند تسجيل الهدف يسجد شكرا لله .. واذا اعتزل الكره ****
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  2. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    محمد الصويان

    تعليق 10 أبو أحمد العنزي اتق الله في نفسك واترك العنصرية البغيضة عنك فكلنا أبناء آدم وحواء وأبناء وطن واحد
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  3. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    علي القحطاني

    لو المدرب طاقيه كان خرجنا من التصفيات الاوليه ؟؟؟ شكرا سعد الشهري
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  4. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    إركل واربح (جرب حظك مرة أخرى )
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  5. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أنا مابفهم بكرة القدم كتير بس بتمنى شي يوم نلائي منتخب إسمو منتخب الخليج يضم أفضل أفضل لاعبين الخليج يتنافس على مستوى العالم
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  6. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 21:05 م
    عدد التعليقات:4257

    العنيد

    هاردلك لمنتخبنا ومبروك التاهل لكأس العالم واقول للشهري انت قول وفعل ولاعزاء للمتعصبين للاندية !!
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  7. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    مالهم نصيب ولا لهم حظ في هذي الكاس

    تعليق 2 جبتها عز الله انك صادق ، صح حنا تأهلنا للمشاركة في كاس العالم لكن خسرنا الأهم كاس اسيا . يالله هاردلك وان شاء الله يعوضونها
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  8. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 20:59 م
    عدد التعليقات:4257

    العنيد

    فيصل القحطاني الله يشفيك يارب***
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  9. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    ابو احمد العنزي

    المجرشي هاذا ودوه الحد الجنوبي لا بارك الله فيه من خال حرام الملاييين وتشريف للمنتخب وبالاخير هاذا مستواهم خلاص ماعاد نبي كورة ملينا وشبعنا هزااايم
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  10. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    كلمة حق

    لعنة النهائيات تطاردنا من عشر سنوات
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  11. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    الصراحه

    منتخبنا للشباب بحاجه لرأس حربه و كل خطورتنا من الاجنحه و و سط الملعب فقط
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  12. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    الصراحه

    للاسف منتخبنا سيطر على الكره اكثر من المنتخب الياباني و لكن للاسف سيطره تنتهي عند منطقة 18 المرمى الياباني ما عدا كورتين خطره على المرمى الياباني
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  13. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    عبدالعزيز

    تعليق رقم 2 المدرب ماقصر والله يبيض وجهه لكن ماتنلام باقي مصدوم من طقطقة الاتي***
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  14. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    عبدالعزيز

    قهر لاعبين احسن منهم بس دايما اللي يلعب ولا يسجل نهايته الهزيمه يعوضونها الكبار ان شاءالله في طوكيو
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  15. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    القران كله خير فلا تهجروا القران وتدبروا اياته
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  16. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    من يوم شفت تغريدت فيصل بن تركي يوم يقول افتخر بلاعبي النصر دريت انه بيفحط المنتخب لان ماضيعنا اول وتالي غير العنصريه الكرويه لو سكت لين تنتهي البطوله اما يضغط لاعبيه ويزعل الاخرين بعدم افتخاره بهم
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  17. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    فيصل القحطاني

    منتخب يدربه فقراوي ما يفلح
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  18. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    حساوي

    حرام عليك يامجرشي
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