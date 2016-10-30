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قصيدة عن بريدة والإبل تتسب بالقبض على صاحبها .. ووالده: “ابني مرابط بالحد الجنوبي”

30 أكتوبر, 2016 , 20:57 م
قصيدة عن بريدة والإبل تتسب بالقبض على صاحبها .. ووالده: “ابني مرابط بالحد الجنوبي”
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي، قصيدة لشاعر تحدث فيها عن بريدة بأنها ليست مكانا جيدا لكي ترعى فيه الإبل. فقبضت شرطة القصيم عليه.

من جهته اعتذر والد الشاب قائلا: “إن القصيدة قديمة، وواضح من سياقها أنها تتحدث عن الإبل وهمومها وبعض المواقع التي لا تناسبها، ولكن للأسف فُسرت خطأ ونُقلت لبعض المشايخ بصورة أخرى، وأنا أراهن إذا أحدهم استمع لها كاملة”، مبديً انزعاجه مما كتبه بعض الشعراء من أبيات تعرضوا فيها بالسباب له ولأسرته.

ووفقا لـ”سبق” أوضح والد الشاعر أن ابنه بالأساس مرابط بالحد الجنوبي، وقام بالاستجابة لاستدعاء الشرطة، لافتاً إلى أنه سيلحق به قادما من تبوك بعد تأدية واجب العزاء في أحد الشهداء، ومؤكداً أنه لا يرضى بالفرقة وينادي بتوحيد الصف.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    مجرة التبانة

    القصيده مافيها شئ وهي ضمن الشعر الفكاهي الساخر ولاتستدعي هالهالة حولها ، سمعت القصيده اشوفها عادية وهذا رأيي لا ألزم به أحد.
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  2. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  3. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    محمد

    مافهمت ايش السالفة
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  4. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    سامي

    فلم البهتان والكذب داخل باسم عبدالله
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  5. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    عبدالله

    وش المشكله اذا سب بريده... مطاوعة بريده كفروا نصف الشعب ... وبعدين انسبت مكه وسب عرض الرسول وسب الصحابه .. عجيب ايقاف شخص لمجرد قصيده في منطقه
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  6. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    جنوبيه *

    ياعمري على ابوه احسه صادق 💫
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  7. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 21:11 م
    عدد التعليقات:4257

    العنيد

    من لم يقراء القصيده ويعرف مابها فلا يعلق . حفظ الله البلاد والعباد ووقانا واياكم شر الفتن ماظهر منها وما بطن . ونسأله تعالى ان يوفق ولاة الامر لما فيه صلاح الامه .
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  8. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    ما استدعوه الا انه جايب العيد
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  9. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    📷 ريما...Rima📷

    يمكن صادق مايقصد اطلقوا سراحه يقول القصيده قديمة ويتحدث عن واقع الإبل مايقصد الاساءه للقصيم رغم أني ماسمعت القصيدة وأيضا ابنه مرابط
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