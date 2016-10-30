قصيدة عن بريدة والإبل تتسب بالقبض على صاحبها .. ووالده: “ابني مرابط بالحد الجنوبي”

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي، قصيدة لشاعر تحدث فيها عن بريدة بأنها ليست مكانا جيدا لكي ترعى فيه الإبل. فقبضت شرطة القصيم عليه.

من جهته اعتذر والد الشاب قائلا: “إن القصيدة قديمة، وواضح من سياقها أنها تتحدث عن الإبل وهمومها وبعض المواقع التي لا تناسبها، ولكن للأسف فُسرت خطأ ونُقلت لبعض المشايخ بصورة أخرى، وأنا أراهن إذا أحدهم استمع لها كاملة”، مبديً انزعاجه مما كتبه بعض الشعراء من أبيات تعرضوا فيها بالسباب له ولأسرته.

ووفقا لـ”سبق” أوضح والد الشاعر أن ابنه بالأساس مرابط بالحد الجنوبي، وقام بالاستجابة لاستدعاء الشرطة، لافتاً إلى أنه سيلحق به قادما من تبوك بعد تأدية واجب العزاء في أحد الشهداء، ومؤكداً أنه لا يرضى بالفرقة وينادي بتوحيد الصف.