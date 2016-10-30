قصيدة عن بريدة والإبل تتسب بالقبض على صاحبها .. ووالده: “ابني مرابط بالحد الجنوبي”

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي، قصيدة لشاعر تحدث فيها عن بريدة بأنها ليست مكانا جيدا لكي ترعى فيه الإبل. فقبضت شرطة القصيم عليه.
من جهته اعتذر والد الشاب قائلا: “إن القصيدة قديمة، وواضح من سياقها أنها تتحدث عن الإبل وهمومها وبعض المواقع التي لا تناسبها، ولكن للأسف فُسرت خطأ ونُقلت لبعض المشايخ بصورة أخرى، وأنا أراهن إذا أحدهم استمع لها كاملة”، مبديً انزعاجه مما كتبه بعض الشعراء من أبيات تعرضوا فيها بالسباب له ولأسرته.
ووفقا لـ”سبق” أوضح والد الشاعر أن ابنه بالأساس مرابط بالحد الجنوبي، وقام بالاستجابة لاستدعاء الشرطة، لافتاً إلى أنه سيلحق به قادما من تبوك بعد تأدية واجب العزاء في أحد الشهداء، ومؤكداً أنه لا يرضى بالفرقة وينادي بتوحيد الصف.
تعليقات ( 9 )
مجرة التبانةالقصيده مافيها شئ وهي ضمن الشعر الفكاهي الساخر ولاتستدعي هالهالة حولها ، سمعت القصيده اشوفها عادية وهذا رأيي لا ألزم به أحد.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
محمدمافهمت ايش السالفة
ساميفلم البهتان والكذب داخل باسم عبدالله
عبداللهوش المشكله اذا سب بريده... مطاوعة بريده كفروا نصف الشعب ... وبعدين انسبت مكه وسب عرض الرسول وسب الصحابه .. عجيب ايقاف شخص لمجرد قصيده في منطقه
جنوبيه *ياعمري على ابوه احسه صادق 💫
عدد التعليقات:4257
العنيدمن لم يقراء القصيده ويعرف مابها فلا يعلق . حفظ الله البلاد والعباد ووقانا واياكم شر الفتن ماظهر منها وما بطن . ونسأله تعالى ان يوفق ولاة الامر لما فيه صلاح الامه .
📷 ريما...Rima📷يمكن صادق مايقصد اطلقوا سراحه يقول القصيده قديمة ويتحدث عن واقع الإبل مايقصد الاساءه للقصيم رغم أني ماسمعت القصيدة وأيضا ابنه مرابط